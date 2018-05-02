02.05.2018 09:10  Google представил домен первого уровня .app, на котором доступен только HTTPS

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|1.1, A.Stahl, 09:19, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И сколько денег хотят? Это ведь самое главное -- сам факт появления очередного домена первого уровня уже совсем не новость. Их появилось последнее время как собак.
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|3.6, A.Stahl, 09:34, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>ни один современный в-рот-гуглю-смотрящий браузер ничего не-https'ного там не откроет.
Ну и ладно. И зачем тогда кому-то нужно иметь там домен? HTTPS можно настроить на любом домене.
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|4.13, YetAnotherOnanym, 10:21, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Погоди, а ты хотел указывать гуглю на его домене, в его браузере, как это делать правильно?
Кстати, хороший вопрос. Сразу понимаешь, что от всего гугловского следует держаться подальше.
> что делать в случае какого-нибудь интранетовского ресурса
Ну, в интранете админ мог бы и озаботиться созданием собственного CA и раскидыванием корневого сертификата по вскм машинкам.
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|2.25, freehck, 12:06, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Конечно будет. Ограничение по части https каснётся только хрома. DNS ведь по-прежнему резолвит доменное имя в сетевой адрес по A-записи, дальше ты подрубаешься к нужному тебе порту и работаешь. Кто тебя сможет ограничить в выборе порта и сервиса, который на нём крутится? Да никто.
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