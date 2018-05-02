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02.05.2018 09:10  Google представил домен первого уровня .app, на котором доступен только HTTPS

Компания Google запустила общедоступную регистрацию доменов в новом домене первого уровня ".app", ориентированном на размещение сайтов приложений и разработчиков программ. TLD ".app" станет первым публичным доменом первого уровня в котором допускается использование только защищённых соединений.

В браузер Chrome встроена функция подстановки заголовка HSTS (Strict Transport Security) для открытия по умолчанию HTTPS на всех сайтах, использующих домены первого уровня .app. Кроме TLD ".app" принудительный проброс на HTTPS также выполняется для доменов ".google", ".dev", ".foo" и ".page", которые принадлежат компании Google и пока недоступны для общедоступной регистрации поддоменов (для ".dev" регистрацию планируется открыть в этом году).

  1. Главная ссылка к новости (https://developers.googleblog....)
  2. OpenNews: В Chrome будет принудительно включаться HTTPS для доменов .dev и .foo
  3. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
  4. OpenNews: Chrome 68 начнёт помечать все HTTP-соединения небезопасными
  5. OpenNews: Тестирование DNS over HTTPS в Firefox может привести к утечке данных об открываемых сайтах
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: domain, ssl, tld
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  • 1.1, A.Stahl, 09:19, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    И сколько денег хотят? Это ведь самое главное -- сам факт появления очередного домена первого уровня уже совсем не новость. Их появилось последнее время как собак.
     
     
  • 2.2, ubercast, 09:30, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    $15
     
  • 2.3, Аноним, 09:31, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    если до тебя не дошло - новость в том, что этот домен намертво вбит в hsts-списк... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.5, Анус, 09:33, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты параноик
     
     
  • 4.22, Аноним, 11:48, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Ты параноик

    +1. Но то что он параноик не означает что он не прав.

     
  • 4.23, нет, 11:48, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    нет, он прав.

    Эта система поломана, раз строится на доверии/вере.

     
  • 3.6, A.Stahl, 09:34, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >ни один современный в-рот-гуглю-смотрящий браузер ничего не-https'ного там не откроет.

    Ну и ладно. И зачем тогда кому-то нужно иметь там домен? HTTPS можно настроить на любом домене.

     
  • 3.9, Аноним, 09:56, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Погоди, а ты хотел указывать гуглю на его домене, в его браузере, как это делать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, YetAnotherOnanym, 10:21, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Погоди, а ты хотел указывать гуглю на его домене, в его браузере, как это делать правильно?

    Кстати, хороший вопрос. Сразу понимаешь, что от всего гугловского следует держаться подальше.
    > что делать в случае какого-нибудь интранетовского ресурса

    Ну, в интранете админ мог бы и озаботиться созданием собственного CA и раскидыванием корневого сертификата по вскм машинкам.

     
  • 4.26, Тот_Самый_Анонимус, 12:15, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Погоди, а ты хотел указывать гуглю на его домене, в его браузере, как это делать правильно?

    Хм, а с буя частной корпорации разрешили свой домен первого уровня? Коррупция, сэр.

     
  • 3.14, Аноним, 10:29, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Что значит 8212 не просил Если оно тебе не надо, зачем ты покупал домен, по ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 09:33, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Недорого, предварительная регистрация до 16 00 UTC 2 мая 2018 г всего 787685,33... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 09:45, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не разглядел слово "приоритетная"?
     
  • 3.10, Аноним, 10:01, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Воистину, время - деньги И я бы сказал что нынче время стало чертовски дорогим ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, arlanow, 12:18, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это нужно тем, кто хочет купить красивое доменное имя и боится, что за 15$ его купят быстрее его.
     
  • 1.8, Аноним, 09:51, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Даешь .exe! Пусть хомякам мозг совсем уж порвет.
     
     
  • 2.15, Аноним, 10:34, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Обойдёшься .com по старинке.
     
  • 1.11, Алконим, 10:04, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Началось
     
     
  • 2.16, Аноним, 10:35, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    кончилось.
     
     
  • 3.17, A.Stahl, 10:39, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    31 минута. Шикарный результат на самом деле-то...
     
  • 1.12, JL2001, 10:11, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а если wget'ом качать то http на моём сервере на proga.app будет?
     
     
  • 2.25, freehck, 12:06, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно будет. Ограничение по части https каснётся только хрома. DNS ведь по-прежнему резолвит доменное имя в сетевой адрес по A-записи, дальше ты подрубаешься к нужному тебе порту и работаешь. Кто тебя сможет ограничить в выборе порта и сервиса, который на нём крутится? Да никто.
     
  • 1.18, Аноним, 11:09, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А сертификаты гугол выдает?
     
  • 1.19, Аноним, 11:11, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Компания гугл задрала диктовать всем свое видение интернета.
     
  • 1.21, Аноним, 11:33, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аноним представил себе домен верхнего уровня hui, на котором ничего нет и решил... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, нет, 11:58, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    шыгорен - пид0р
     
  • 1.28, Васян, 12:21, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Google - это корпорация зла. Она никогда ничего не делает для блага людей.
     

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