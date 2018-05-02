02.05.2018 09:10  Google представил домен первого уровня .app, на котором доступен только HTTPS

Компания Google запустила общедоступную регистрацию доменов в новом домене первого уровня ".app", ориентированном на размещение сайтов приложений и разработчиков программ. TLD ".app" станет первым публичным доменом первого уровня в котором допускается использование только защищённых соединений. В браузер Chrome встроена функция подстановки заголовка HSTS (Strict Transport Security) для открытия по умолчанию HTTPS на всех сайтах, использующих домены первого уровня .app. Кроме TLD ".app" принудительный проброс на HTTPS также выполняется для доменов ".google", ".dev", ".foo" и ".page", которые принадлежат компании Google и пока недоступны для общедоступной регистрации поддоменов (для ".dev" регистрацию планируется открыть в этом году).



