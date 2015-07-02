01.05.2018 19:50  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28

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|1.4, Аноним, 20:21, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Не хватает всех слов, чтобы выразить мою благодарность корпорации Red Hat и ментейнерам Fedora лично. Пользуюсь Fedora со школьной скамьи (тогда была еще 8-ая версия). Иногда заносило куда-то там на RFRemix, а однажды даже на Slackware, но раз за разом возвращался к оригинальному и передовому дистрибутиву мира GNU+Linux.
Поздравляю всех опеннетчиков!
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|2.15, тфне, 22:46, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Годами обжожу все "самое лучшее" но тут "пришлось" заценить.
В 3.28 разрабы гнома вдруг вспомнили, что они не любят трей и его выпилили. Получилось примерно так: "?*%:(?() !!! , куда свернулись мои 4 приложения???" АА! Надо какое-то расширение скачать для гномощели через браузер с какого-то сайта. Надеюсь, доживу до того, тогда не запуститься гном, потому, что разрабы гнома его не полюбили и выпилили отовсюду.
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|2.12, 0x0, 21:53, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Это она станет основой для RHEL8?
Не важно, что станет основой, но имеющиеся наработки безусловно будут использованы. Тем более, по сведениям DistroWatch начиная с F28 тип релиза сменился на rolling.
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|1.13, IRASoldier, 22:31, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>"Упрощена установка проприетарных драйверов и приложений - в менеджере установки приложений GNOME Software появилась возможность быстрого подключения дополнительных репозиторией со сторонним ПО, в том числе доступны репозитории с проприетарными драйверами NVIDIA, Google Chrome, PyCharm и Steam"
Интересно, RMS удавится от печали или всё же нет?...
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|1.29, имя, 03:08, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Задействован плагин к GCC ("-fplugin=annobin") для добавления аннотаций в исполняемые и объектные файлы (например, сведений о параметрах сборки);
Не очень догоняю, чем это отличается от -frecord-gcc-switches, просвятите, пожалуйста.
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