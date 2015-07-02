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01.05.2018 19:50  Релиз Linux-дистрибутива Fedora 28

Состоялся релиз Linux-дистрибутива Fedora 28. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora Server и Fedora Atomic Host, а также набор "спинов" c Live-сборками десктоп-окружений KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86, x86_64, Power64, ARM64 (AArch64) и различных устройств с 32-разрядными процессорами ARM. Формирование сборки RFRemix 28, адаптированной для отечественных пользователей, задерживается.

Наиболее заметные улучшения в Fedora 28:

  • В рамках пересмотра концепции по созданию модульной серверной редакции Fedora представлен новый модульный репозиторий пакетов. Вместо построения отдельной модульной операционной системы пользователям предложен отдельный репозиторий с модулями, реализованный поверх традиционного репозитория пакетов Fedora, который может сосуществовать с ним. В настоящее время предложено лишь несколько модулей, но к релизу их число планируется увеличить. Изначально модульная система развивалась для Fedora Server, но может применяться и в других редакциях (в Fedora Desktop рекомендуется использовать модули в контейнере).

    Напомним, что главной идеей модульного варианта Fedora является возможность поставки приложений в виде отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к другим приложениям и основной начинке дистрибутива. Поддержка приложений, выделенных в модули, осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяет обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения. Модульная организация позволяет пользователю переходить на новые значительные выпуски приложения не дожидаясь нового релиза дистрибутива и оставаться на старых, но ещё поддерживаемых, версиях после обновления дистрибутива. Модули оформлены в виде сгруппированных rpm-пакетов и включают базовое приложение и необходимые для его работы библиотеки (в качестве зависимости могут использоваться другие модули);

  • Инсталлятор Anaconda разделён на несколько модулей, взаимодействующих через DBus. Разделение на модули позволяет создавать свои пользовательские интерфейсы для установщика, упрощает тестирование и даёт возможность избавиться от выполнения с правами root кода, связанного с интерфейсом;
  • Интегрированы наработки по увеличению времени автономной работы ноутбуков и включены дополнительные настройки энергосбережения. Например, задействована политика выбора режима энергосбережения SATA, аналогичная Windows (снижение потребления на 1.0 - 1.5 Вт). Включены функции экономии энергии для кодека Intel HDA (снижение потребления на 0.4 Вт). Активирован автоматический перевод в спящий режим устройств Bluetooth, подключенных через USB (снижение потребления на 0.4 Вт);
  • Рабочий стол обновлён до GNOME 3.28;
  • Упрощена установка проприетарных драйверов и приложений - в менеджере установки приложений GNOME Software появилась возможность быстрого подключения дополнительных репозиторией со сторонним ПО, в том числе доступны репозитории с проприетарными драйверами NVIDIA, Google Chrome, PyCharm и Steam;
  • Для отображения Emoji по умолчанию предложен шрифт Noto Color Emoji , в котором обеспечена поддержка Unicode 10.0 emoji;
  • Вместо Shotwell по умолчанию для управления коллекцией изображений предложено приложение GNOME Photos;
  • Интегрирована поддержка взаимодействия с периферийными устройствами, подключенными через интерфейс Thunderbolt 3, комбинирующем в одном кабеле интерфейсы PCI Express и DisplayPort и обеспечивающем скорость обмена данными до 20 Гбит/с. В том числе обеспечена поддержка механизмов разграничения доступа Thunderbolt, защищающих от утечки данных через неавторизированные соединения;
  • Архитектура ARM64 (AArch64) переведена в число первичных архитектур для Fedora Server;


  • Начальная поддержка локальной системы хранения Stratis, предоставляющей инструменты для упрощения настройки и управления дисками и SSD, напоминающие по возможностям Btrfs, ZFS и LVM. Stratis реализован в виде слоя (демон stratisd), построенного поверх подсистемы devicemapper и XFS, и позволяющего использовать такие возможности как динамическое выделение места в хранилище, снапшоты, обеспечение целостности и создание слоёв для кэширования, без наличия квалификации эксперта по администрированию систем хранение. Для управления поредоставляется D-Bus API и cli-утилита;
  • Задействован плагин к GCC ("-fplugin=annobin") для добавления аннотаций в исполняемые и объектные файлы (например, сведений о параметрах сборки);
  • Обеспечена сборка пакетов со включенными флагами компилятора для дополнительной защиты от эксплуатации уязвимостей - "-fstack-clash-protection", "-D_GLIBCXX_ASSERTIONS", "-fcf-protection=full -mcet" и "--enable-default-pie";
  • В состав включены дополнения для запуска гостевых окружений в VirtualBox;
  • Библиотека для поддержки интернационализованных доменных имён (IDN), соответствующих спецификации IDNA2008 (например, домен.рф), заменена на libidn2;
  • Добавлена новая реализация NIS (libnsl2) с поддержкой IPv6;
  • Отключены устаревшие и неиспользуемые криптографические алгоритмы. Например, по умолчанию отключен DSA, разрешены ключи RSA 2048+, ECDHE, DHE 1023+, TLS 1.0+, aes, camellia, chacha20, включая aes-cbc;
  • В библиотеке NSS по умолчанию включен бэкенд для хранения системных баз в SQLite вместо DBM, что позволяет добиться возможности параллельного доступа приложений;
  • Изменение параметров пользователя nobody: вместо привязки "nobody:nobody" к uid:gid 99:99 и "nfsnobody:nfsnobody" к 65534:65534, планируется прекратить использование nfsnobody и присвоить "nobody:nobody" значение 65534:65534;
  • В glibc удалён интерфейс Sun RPC, а библиотека libcrypt заменена на libxcrypt;
  • Переведён в разряд устаревших пакет tcp_wrappers;
  • В Fedora Atomic обновлена платформа оркестровки контейнеров Kubernetes 1.9 и подготовлены сборки для s390x;
  • Обновлены версии пакетов, например, в состав вошли glibc 2.27, GCC 8, Binutils 2.29.1, Golang 1.10, Ruby 2.5, PHP 7.2, Boost 1.66.0, Django 2.0, Erlang 20.

Одновременно для Fedora 28 введены в строй "free" и "nonfree" репозитории проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами, эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Объявлено о создании редакции Fedora для интернета вещей
  3. OpenNews: Модульный выпуск Fedora отменён. Опубликован классический Fedora 27 Server
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 27
  5. OpenNews: Проект Fedora опубликовал первый выпуск модульного серверного дистрибутива Boltron
  6. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 26
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fedora
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  • 1.4, Аноним, 20:21, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Не хватает всех слов, чтобы выразить мою благодарность корпорации Red Hat и ментейнерам Fedora лично. Пользуюсь Fedora со школьной скамьи (тогда была еще 8-ая версия). Иногда заносило куда-то там на RFRemix, а однажды даже на Slackware, но раз за разом возвращался к оригинальному и передовому дистрибутиву мира GNU+Linux.

    Поздравляю всех опеннетчиков!

     
  • 1.6, Дуплик, 20:27, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Лучший дистрибутив GNU/Linux с лучшим DE!

    Возрадуемся выходу новой версии в этот праздничный день!

     
     
  • 2.14, 0x0, 22:33, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –3 +/
    В компьютер заложили множество всевозможных рекламных роликов, чтобы тот выдал с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, тфне, 22:46, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годами обжожу все "самое лучшее" но тут "пришлось" заценить.
    В 3.28 разрабы гнома вдруг вспомнили, что они не любят трей и его выпилили. Получилось примерно так:  "?*%:(?() !!! , куда свернулись мои 4 приложения???" АА! Надо какое-то расширение скачать для гномощели через браузер с какого-то сайта. Надеюсь, доживу до того, тогда не запуститься гном, потому, что разрабы гнома его не полюбили и выпилили отовсюду.
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:02, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На кой нужен трей Зачем нужно два вида свернутых приложений свернутые и сверну... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, vz, 23:08, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    TopIcons Plus уже как несколько лет, да и вообще тенденция в сторону индикаторов, а не трея
     
  • 3.23, Аноним, 23:21, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    трей - прямое следствие заведомо неудачной концепции сворачиваемых перекрывающих... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 22:56, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Qt получше будет
     
     
  • 3.22, vz, 23:09, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Qt получше будет

    Gnome на Qt это несмешно

     
     
  • 4.25, Аноним, 00:26, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зато Дупилк на Qt - смешно
     
  • 1.7, amonimous, 21:11, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    пользуюсь еще с беты. стим играется, работа работается. хороший релиз получился.
     
  • 1.8, vz, 21:26, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего они со шрифтами химичат, у того же debian сглаживание нормальное стало, что опять с лицензиями не так?
     
     
  • 2.10, 0x0, 21:39, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Debian, скорее всего, до HiDPI ещё не дошёл :)
     
  • 1.9, Аноним, 21:35, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это она станет основой для RHEL8?
     
     
  • 2.12, 0x0, 21:53, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Это она станет основой для RHEL8?

    Не важно, что станет основой, но имеющиеся наработки безусловно будут использованы. Тем более, по сведениям DistroWatch начиная с F28 тип релиза сменился на rolling.

     
     
  • 3.20, vz, 23:03, 01/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    номерация отменена?
     
  • 1.11, Аноним, 21:52, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обновил свои рабочие машинки, система загрузилась без ошибок, все как обычно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, IRASoldier, 22:31, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >"Упрощена установка проприетарных драйверов и приложений - в менеджере установки приложений GNOME Software появилась возможность быстрого подключения дополнительных репозиторией со сторонним ПО, в том числе доступны репозитории с проприетарными драйверами NVIDIA, Google Chrome, PyCharm и Steam"

    Интересно, RMS удавится от печали или всё же нет?...

     
  • 1.16, Аноним, 22:47, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    все бы хорошо если б не их eula =)
     
  • 1.18, Аноним, 23:01, 01/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Обновил свои рабочие машинки, система загрузилась без ошибок, все как обычно Ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, DerRoteBaron, 00:00, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что там с кедами? Ничего от 27-й не поломали?
    P.S. да, я пользуюсь KDE на Федоре, и это даже не больно (ну почти, разве что плазма немного подтекает)
     
     
  • 2.26, kiwinix, 02:17, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гном тоже подтекает...

    Ну если на то пошло, то я ядро Линукс тоже может подтекать.. Но в этом случае обычно стараются разобраться и исправить

     
  • 1.27, annonim, 02:41, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какая там версия у GIMP?
     
     
  • 2.30, turbo2001, 03:25, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    2.8.22
     
  • 1.28, Аноним, 02:59, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ахах Инвалиды Из-за этих оптимизаций sata куда чаще отключается из-за чего в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.33, Аноним, 04:03, 02/05/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Твой пост оскорбляет чувства верующих, за тобой уже выехали.
     
  • 1.29, имя, 03:08, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  Задействован плагин к GCC ("-fplugin=annobin") для добавления аннотаций в исполняемые и объектные файлы (например, сведений о параметрах сборки);

    Не очень догоняю, чем это отличается от -frecord-gcc-switches, просвятите, пожалуйста.

     
  • 1.31, Аноним, 03:35, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже юзал федору Давно Когда являлся глупой студентотой А потом поумнел и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.32, Аноним, 04:02, 02/05/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотел было задать вопрос зачем нужны репозитории с пакетами из старпёрских лину... весь текст скрыт [показать]
     

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