The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

22.03.2018 20:48  Выпуск UIRD 2.0, унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем

После трех лет разработки состоялся релиз UIRD 2.0 (Unified Init Ram Disk), унифицированной системы инициализации для модульных Linux-систем. Проект развивается командой разработчиков дистрибутива MagOS Linux и с осени 2017 года является основным initrd для его сборок. UIRD представляет собой особый initrd, задача которого собрать из слоев aufs корневую файловую систему и передать загрузку /sbin/init (systemd) с этой корневой ФС. В основе реализации UIRD лежит набор скриптов инициализации Dracut (модули base, kernel-modules), сценарий инициализации uird-init и библиотека функций к нему livekitlib (доработанный аналог liblinuxlive проекта slax).

Заложенная изначально универсальность позволяет, например, загрузить установленный обычным образом Linux так, что раздел (или каталог) с этим дистрибутивом окажется в нижнем слое корневой aufs. При этом будут работать все возможности модульных дистрибутивов (copy2ram, чистый режим, сохранение изменений в каталог (или в файл), подключение других слоев и т.д.). Также можно установить Linux в Virtualbox, настроить его в соответствии о своими предпочтениями, а затем загрузить этот дистрибутив на реальном оборудовании с помощью UIRD прямо из образа VDI.

Основные отличия от реализаций initrd для модульных систем схожих проектов:

  • Отсутствие привязки к конкретному дистрибутиву;
  • Отсутствии привязки к конкретным каталогам для поиска источников;
  • Возможность подключения практически любых источников, которые можно смонтировать в Linux;
  • Поддержка вложенных источников (http://сервер.mylinux.iso, внутри iso file.img, внутри него squashfs модуль и т.д.);
  • Поддержка различных сетевых протоколов для загрузки по сети;
  • Помимо классических для модульных дистрибутивов модулей squashfs можно подключать в качестве слоев aufs дисковые разделы, fs-in-file, криптоконтейнеры, каталоги и прочее;
  • Адаптация UIRD под ОС сводится к написанию одного конфигурационного файла.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/neobht/uird...)
  2. OpenNews: Дистрибутив MagOS Linux перешел на пакетную базу Rosa Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Lunar Linux 1.7.0, развивающего пакетный менеджер lin
  4. OpenNews: Уязвимость в Cryptsetup, позволяющая получить доступ к root shell
  5. OpenNews: Выпуск RancherOS 1.1, минималистичной ОС на базе контейнерной изоляции
  6. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
Автор новости: betcher
Тип: Программы
Ключевые слова: initrd, uird, init
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 21:28, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    и что там за чудо слои aufs
     
     
  • 2, betcher, 21:32, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Обычные такие слои. Как в slax, puppyrus и проч.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor