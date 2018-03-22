22.03.2018 19:20  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage, Flatpak и Snap для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows. Ключевые улучшения: Расширение инструментов для векторной графики и поддержка формата SVG. Улучшены инструменты для редактирования объектов на векторных слоях, позволяющие быстро настраивать заливку, формы и другие свойства векторных элементов. Векторный слой в Krita теперь формируется на базе SVG вместо ODG, что может создать проблемы при загрузке векторных слоёв, сохранённых в Krita 3. Из эффектов для SVG пока доступны только градиенты и прозрачность. Появилась возможность копирования через буфер обмена форм между Krita и Inkscape, а также импорта и экспорта отдельных слоёв в формате SVG.





Возможность расширения функциональности через подключение скриптов на языке Python. Скриптами теперь можно создавать и изменять изображения, добавлять элементы в меню, компоновать панели и т.п. Скрипты можно активировать в настройках через специальный менеджер плагинов. Доступна большая коллекция примеров скриптов, а также встроенная интерактивная консоль для экспериментов. Из предложенных скриптов отмечается панель для быстрого доступа к 10 любимым кистям, панель для быстрого изменения настроек кисти, интерфейс для управления проектами по созданию многостраничных комиксов;

Новый инструмент размещения текста, в котором существенно повышено удобство работы с текстом и обеспечено хранение текста в векторном формате SVG. Пользователю предоставлена возможность редактирования размера и типа шрифта, цветов, а также интегрировать любые подходящие для текста элементы SVG;





Новый инструмент Colorize Mask для раскраски штриховой графики, позволяющий произвольными мазками быстро обозначать цвета в созданной на основе изображения маске с очертаниями объектов, а инструмент сам автоматически выполнит раскраску связанных с ними областей;





Новый тип кистей с наложением (Masked brushes), позволяющих комбинировать две разные кисти для формирования сводного мазка (одна кисть выбирается как первичная форма, а вторая используется в качестве макси) в качестве альтернативы текстурированным кистям;

Наборы преднастроенных кистей теперь могут поставляться в виде пакетов. Для Krita 4 подготовлен обновлённый набор кистей, но в качестве опции сохранена возможность загрузки набора кистей Krita 3;

Движок обработки пиксельных кистей переведён на работу в многопоточном режиме, что позволяет более равномерно распределять нагрузку на разные ядра CPU. Число параллельных потоков можно определить в настройках. Для кистей также реализовано свойство определения порога для мгновенного предпросмотра, что позволяет ускорить отрисовку большим числом мелких кистей (мгновенный предпросмотр будет включен только при превышении определённого размера кисти).







