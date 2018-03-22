The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

22.03.2018 19:20  Выпуск растрового графического редактора Krita 4.0

Представлен релиз растрового графического редактора Krita 4.0, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage, Flatpak и Snap для Linux, PPA для Ubuntu, а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Ключевые улучшения:

  • Расширение инструментов для векторной графики и поддержка формата SVG. Улучшены инструменты для редактирования объектов на векторных слоях, позволяющие быстро настраивать заливку, формы и другие свойства векторных элементов. Векторный слой в Krita теперь формируется на базе SVG вместо ODG, что может создать проблемы при загрузке векторных слоёв, сохранённых в Krita 3. Из эффектов для SVG пока доступны только градиенты и прозрачность. Появилась возможность копирования через буфер обмена форм между Krita и Inkscape, а также импорта и экспорта отдельных слоёв в формате SVG.

  • Возможность расширения функциональности через подключение скриптов на языке Python. Скриптами теперь можно создавать и изменять изображения, добавлять элементы в меню, компоновать панели и т.п. Скрипты можно активировать в настройках через специальный менеджер плагинов. Доступна большая коллекция примеров скриптов, а также встроенная интерактивная консоль для экспериментов. Из предложенных скриптов отмечается панель для быстрого доступа к 10 любимым кистям, панель для быстрого изменения настроек кисти, интерфейс для управления проектами по созданию многостраничных комиксов;
  • Новый инструмент размещения текста, в котором существенно повышено удобство работы с текстом и обеспечено хранение текста в векторном формате SVG. Пользователю предоставлена возможность редактирования размера и типа шрифта, цветов, а также интегрировать любые подходящие для текста элементы SVG;

  • Новый инструмент Colorize Mask для раскраски штриховой графики, позволяющий произвольными мазками быстро обозначать цвета в созданной на основе изображения маске с очертаниями объектов, а инструмент сам автоматически выполнит раскраску связанных с ними областей;

  • Новый тип кистей с наложением (Masked brushes), позволяющих комбинировать две разные кисти для формирования сводного мазка (одна кисть выбирается как первичная форма, а вторая используется в качестве макси) в качестве альтернативы текстурированным кистям;
  • Наборы преднастроенных кистей теперь могут поставляться в виде пакетов. Для Krita 4 подготовлен обновлённый набор кистей, но в качестве опции сохранена возможность загрузки набора кистей Krita 3;
  • Движок обработки пиксельных кистей переведён на работу в многопоточном режиме, что позволяет более равномерно распределять нагрузку на разные ядра CPU. Число параллельных потоков можно определить в настройках. Для кистей также реализовано свойство определения порога для мгновенного предпросмотра, что позволяет ускорить отрисовку большим числом мелких кистей (мгновенный предпросмотр будет включен только при превышении определённого размера кисти).




  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2018/03/22...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 3.3
  3. OpenNews: Релиз графического редактора Krita 3.0
  4. OpenNews: Выпуск векторного графического редактора sK1 2.0RC2
  5. OpenNews: Выпуск редактора векторной графики Inkscape 0.92
  6. OpenNews: Выпуск графического редактора GIMP 2.9.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita, image, paint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 19:57, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Хороший софт, на который не жалко задонатить https krita org en support-us don... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, A.Stahl, 19:59, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда-то я рассматривал Криту как не слишком страшную альтернативу Гимпу, но теперь ну их нафиг -- с точки зрения не художника они оба перегруженные функциональностью монстры уровня Фотошопа. Очень узкоспециализированные инструменты о которых даже вспоминать вне каких-то художественных форумов не имеет смысла.
     
     
  • 2.3, Ананимус, 20:21, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так гимп же простой, как паинт только с дополнительными возможностями.
     
     
  • 3.5, prokoudine, 20:34, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Так гимп же простой, как паинт только с дополнительными возможностями.

    Цитата дня :)

     
  • 2.4, anonymous, 20:26, 22/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Написано же "для художников и иллюстраторов". Для убирания красных глаз есть редакторы попроще.
     
  • 1.6, Sunderland93, 20:41, 22/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Добавлю ещё: теперь Крита может экспортировать анимацию в GIF, также запилили тач-интерфейс на QtQuick, но я в душе не понимаю как его включать...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor