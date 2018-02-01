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10.03.2018 10:58  Выпуск дистрибутива Siduction 2018.2

Подготовлен релиз Siduction 2018.2 десктоп-ориентированного дистрибутива Linux, построенного на пакетной базе Debian Sid (unstable). Siduction является форком Aptosid, отделившимся в июле 2011 года. Ключевым отличием от Aptosid является использование в качестве пользовательского окружения более новой версии KDE из экспериментального репозитория Qt-KDE, а также формирование сборок дистрибутива на базе свежих версий Xfce, LXDE, GNOME, Cinnamon, MATE и LXQt, а также минималистичной сборки X.Org на основе оконного менеджера Fluxbox и сборки "noX", поставляемой без графического окружения для пользователей которые желают сами скомпоновать свою систему. Поддержка 32-разрядных сборок прекращена.

В новой версии осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian unstable по состоянию на 4 марта. Обновлены версии ядра Linux 4.15.7, X-Server 1.19.5, systemd 237, KDE Frameworks 5.42, KDE Plasma 5.12.2, Cinnamon 3.4.6, MATE 1.20.0. Добавлен пакет spectre-meltdown-checker для оценки состояния защиты от уязвимостей Meltdown и Spectre. Улучшен новый инсталлятор, основанный на фреймворке Calamares. Из всех сборок, кроме noX и Xorg, удалён сетевой конфигуратор Ceni, так как он конфликтует с Network-Manager и ограничен поддержкой только IPv4. По умолчанию включена установка пакетов, рекомендованных для установки c выбранными пакетами (APT::Install-Recommends), а также обеспечена установка прошивок из репозитория non-free. В меню добавлены команды для быстрой активации и деактивации SSH сервера. Сообщается, что сборки на базе GNOME, MATE и LXDE остались без сопровождения, и если не найдутся желающие поддержать их на плаву, то их формирование будет прекращено в следующем выпуске.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.siduction.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Siduction 2018.1
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Siduction 2017.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: siduction, debian
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  • 1.1, freehck, 11:24, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Siduction... Я тащусь с этих хипстерских названий! :D
     
     
  • 2.9, бедный буратино, 15:19, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    дистрибутив Сидюкшн - запиши на свой сидюк!
     
  • 2.10, Аноним, 16:56, 10/03/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Кактусит, Сидушка... Говорящие названия же, ну.
     
  • 1.11, Аноним, 18:06, 10/03/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Дистрибутив, который совращает тебя голыми лолями на рабочем столе)
     

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