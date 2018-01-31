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31.01.2018 19:16  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.0. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker.

Ключевые новшества:

  • Для Writer, Calc и Impress реализован новый вариант экспериментальной панели инструментов NotebookBar - Groupedbar Full, оформленный в стиле Ribbon. Для включения следует активировать опцию "Сервис / Параметры / LibreOffice / Расширенные возможности / Включить экспериментальные возможности" и переключения между режимами использовать меню "Вид / Toolbar Layout";
  • Для Writer также доступен ещё один вариант NotebookBar - Tabbed Compact, построенный с использованием вкладок;
  • На всех десктоп-платформах обеспечено использование ключей OpenPGP для формирования цифровых подписей документов ODF и добавлена экспериментальная поддержка шифрования содержимого документа при помощи OpenPGP. В Linux данная функциональность обеспечивается штатными пакетами gnupg/gpg, в Windows и macOS требуется установка сторонних реализаций OpenPGP;
  • В состав добавлен набор пиктограмм из темы оформления Elementary, ранее предлагаемый в Xubuntu;
  • Переработан диалог вставки спецсимволов. В диалог добавлен поиск, контекстное меню, список недавно выбранных символов и список часто выбираемых символов;
  • Расширены средства для адаптации интерфейса под свои предпочтения. Предложен двухпанельный интерфейс для компоновки содержимого панели инструментов, главного меню и контекстных меню;
  • На панель добавлена новая кнопка для вызова меню вставки спецсимволов;
  • В Writer, Calc и Draw расширены возможности диалога сохранения встроенных изображений. При выборе в контекстном меню опции "Сохранить" теперь предлагается возможность выбора: сохранять исходное встроенное изображение или его модифицированный вариант (после применения фильтров, кадрирования и трансформаций);
  • Полностью переработан режим визуализации границ таблиц, который унифицирован для Writer, Draw, Impress и Calc, и более качественно отображает пересечения и наложения;
  • Изменения в Writer:
    • В Панель поиска добавлено выпадающее меню для выбора типа объектов для поиска;
    • В меню первого уровня (главное меню) добавлено подменю управления формами;
    • Представлен новый набор предлагаемых по умолчанию стилей нумерованных списков;
    • Добавлена возможность разделения секций внутри таблиц;
    • Двойной клик на поле ввода теперь приводит к открытию отдельного диалога для ввода, в котором показывается текущее поле, но имеется возможность перехода к следующему или предыдущему полям;
    • Добавлена возможность вращения встроенных изображений под любым углом. Доступен режим обтекания текстом повёрнутого изображения, отмены поворота, кадрирование с учётом поворота;
    • Мастер подготовки писем для рассылки (Mail merge) теперь может использовать документ из Writer и XLSX-файлы как источник (список имён или email) для формирования персонализированных документов для отправки;
    • Предложен новый стиль таблиц по умолчанию, который автоматически применяется для вставляемых в документ таблиц. Ширина границ таблицы увеличена c 0.05pt до 0.5pt. Добавлена новая коллекция стилей автоформатирования таблиц;
    • В форму настройки словаря добавлено новое поле для упрощения включения новых слов в словари, позволяющее указать уже имеющийся в словаре образец, на основании которого для добавляемого нового слова будут автоматически сгенерированы варианты с разными приставками и суффиксами. Например, при добавлении нового слова crowdfund можно указать как образец fund и оно будет использовано в Hunspell как эталон для генерации словоформ (crowdfund’s, crowdfunds, crowdfunder, crowdfunders и crowdfunding);
  • Изменения в Calc:
    • Добавлена новая команда для выделения незащищённых ячеек в защищённых или незащищённых страницах (Edit ▸ Select ▸ Select Unprotected Cells). На вкладки добавлен индикатор защиты вкладки (🔒);
    • Добавлен набор функций, совместимых со спецификацией ODFF 1.2: SEARCHB, FINDB и REPLACEB для определения начальной позиции или замены указанного текста (FINDB отличается от SEARCHB учётом регистра символов);
    • В диалог экспорта (File ▸ Export...) добавлена опция, позволяющая экспортировать в форматы PNG или JPG только выделенный список ячеек или группу изображений;
    • Добавлена команда для вставки в ячейку неформатированного текста из буфра обмена (Ctrl+Shift+Alt+V);
  • В Draw улучшен интерфейс для управления атрибутами слоёв: добавлены команды для переключения между скрытым и видимым слоями, блокировки/разблокировки слоёв и управлением выводом слоя на печать;
  • В Impress добавлено десять новых шаблонов презентаций и улучшена работа двух ранее доступных шаблонов. По умолчанию установлен формат презентации 16:9. Модернизирован диалог дублирования слайдов. Прекращена поддержка 3D-моделей;
  • В менеджер расширений добавлена возможность установки альтернативных наборов пиктограмм;
  • Изменён состав предлагаемых шрифтов: удалены шрифты Open Sans и PT_Serif, добавлены шрифты Noto (Noto Sans, Noto Serif, Noto Mono), Hebrew и Arabic;
  • Представлена новая реализации системы помощи, вместо wiki теперь используется online-справка на основе HTML и адаптивного дизайна, которая корректно отображается как на настольных, так и на мобильных системах;
  • Добавлена поддержка экспорта документов из Writer в формате EPUB.
  • Добавлен новый фильтр для импорта в форматах QuarkXPress v.3 и v.4 (функциональность обеспечена библиотекой libqxp).
  • Улучшены фильтры для импорта и экспорта в OOXML: расширены возможности SmartArt для формирования диаграмм, добавлена поддержка импорта и экспорта элементов ActiveX для DOCX, улучшена поддержка вложенных документов (DOCX/DOC) и электронных таблиц (XLSX/XLS) в файлах DOCX/DOC, обеспечено отображение состояния цифровой подписи, добавлена поддержка экспорта презентаций в формате PPTM (PPTX с макросами), обеспечен экспорт в DOCX перекрёстных ссылок на таблицы, изображения и другие объекты, обеспечен экспорт в DOCX/DOC полей MailMerge, добавлен экспорт цветовых схем в PPTX;
  • Полностью переписаны и расширены фильтры импорта формата EMF+ (Metafile Format Plus), используемого в .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt и .pptx. Добавлена поддержка полей EmfPlusRecordTypeFillRegion, ResetClip, EmfPlusRegionNode и OffsetClip;
  • Улучшен экспорт в формате XHTML: изображения теперь всегда экспортируются в читаемых браузерами форматах (обычно SVG или PNG);
  • Расширены возможности фильтров импорта из Adobe Freehand, MS Visio, MS Publisher, Adobe Pagemaker, FictionBook, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, Quattro Pro и Abiword;
  • В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, задействована фильтрация системных вызовов через механизм seccomp-bpf для sandbox-изоляции серверного обработчика и предоставлена возможность хэширования паролей. В web-интерфейсе добавлен новый метод авторизации через дополнительный HTTP-заголовок и предоставлена возможность указания картинок с аватарами пользователей документов. Добавлен упрощённый интерфейс переименования и записи с новым именем.

    В LibreOffice Online также отображено состояние отслеживания изменений в меню, улучшена анимация появления комментариев, добавлены новые типы файлов для редактирования (PDF и HTML), добавлен диалог для поиска и замены, в консоли администратора добавлен отчёт о пользователях документа, в online-версиях Writer, Calc и Impress добавлена проверка правописания, обеспечена индикация текущего языка в строке состояния.

    В online-версии Calc реализован простой редактор диаграмм и обеспечено отображение ссылки на активную ячейку;

  • В мобильном приложении LibreOffice Viewer для платформы Android появилась возможность создания нового документа, добавлена нижняя панель с режимами форматирования, реализована функция вставки изображений из файла, облачных хранилищ или приложения для работы с камерой, представлен интерактивный интерфейс для Calc и режим презентации в Impress;
  • Удалён VCL-плагин для интеграции с рабочим столом Trinity.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Доступен CODE 3.0, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета LibreOffice 5.2
  6. OpenNews: Увидел свет LibreOffice Viewer для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.5, Аноним, 20:03, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Хорошо. В дебиане 2 года ждать.
     
     
  • 2.6, Аноним, 20:10, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    https www libreoffice org donate dl deb-x86_64 6 0 0 en-US LibreOffice_6 0 0_L... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, ылвдлд, 20:11, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ... скоро появится.
     
  • 2.9, Добрый самаритянин, 20:13, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зачем же так изводить себя Уже сейчас можно БЕСПЛАТНО скачать пакет по ссылке h... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Ананас, 20:19, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В Альте тоже. Из сизифа на p8 не ставится.
     
  • 2.24, Анонидзе, 20:59, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В бекпортах будет через неделю
     
  • 2.32, Аноним, 21:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно и через snap бахнуть
     
     
  • 3.72, Анончик999999, 23:56, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, можно и Flatpak-пакеты ставить и Snap-, если есть.
     
     
  • 4.109, Аноним, 06:52, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    перепись вантузодетей объявляю успешной
     
  • 2.39, modos189, 21:24, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В дебиане уже выложили
     
  • 2.45, Аноним, 21:42, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    AppImage же есть! - https://www.libreoffice.org/download/appimage/
     
     
  • 3.67, Аноним, 23:29, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Так и не увидел, где ссылка конкретно на файл
     
     
  • 4.84, Аноним, 01:32, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пока-что AppImage брать здесь - http libreoffice soluzioniopen com Детали - ht... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.59, Аноним, 22:54, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А ну-ка обоснуй
    https://packages.debian.org/sid/libreoffice
     
     
  • 3.64, 0x0, 23:26, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    You have chosen to open libreoffice_6 0 0-1 deb which is Debian package 68 2 k... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.93, мда_уж, 03:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Больной что ли или эффект 140 символов, а дальше твой мозг не воспринимает информацию? Тебе ссылку скинули на meta-пакет! На этой же странице в разделе "Other Packages Related to libreoffice" есть ссылки на обычные пакеты, в которых есть все необходимое.
     
  • 3.65, 0x0, 23:28, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ...А остальное, наверное, потом :)
     
  • 3.69, 0x0, 23:34, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гламурненькая страничка! И места мало жрёт :))))
     
  • 3.73, 0x0, 23:57, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче, что-то мне мой внутренний Synoptik засумневался, что встанет и избавление от зависимостей успешно закончится :)
     
  • 3.77, 0x0, 00:34, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для кропотливого Дебиана это колоссальный прорыв, особенно на фоне т.н. блидинг-едж Федоры 27, которая в этих местах ещё даже и не чесала :)))
     
  • 1.8, Аноним, 20:12, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Что-то не нравится мне их риббон не эстетически ни эргономически
     
  • 1.10, Аноним, 20:13, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и как включить этот рибон ?
     
     
  • 2.11, Аноним, 20:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Полезный ресурс, как раз под уровень http www omgubuntu co uk 2017 02 how-to-e... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, Аноним, 20:23, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда же появится интерфейс на Qt?!
     
     
  • 2.14, Аноним, 20:24, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    спустя 10 лет после того, как ты начнешь это благородное дело.
     
  • 2.33, Аноним, 21:17, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    WPS тебе понравится. Только он кажись не opensourse
     
     
  • 3.49, paulus, 22:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >WPS

    не может odf ;)

     
  • 2.80, kknight, 01:07, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В LO 6.0 уже есть плагин VCL для Qt5. Смотрите внимательнее!
     
  • 2.85, Дуплик, 02:43, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Когда Qt перестанет падать и жрать ресурсы больше Java.
     
     
  • 3.99, Аноним, 04:19, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    prove or gtfo
     
     
  • 4.104, Аноним, 05:08, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то он прав. У жабы в GUI всё ещё нет ECMAScript
     
  • 1.15, dasrfatwet, 20:26, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    libreoffice 6 под вантузом на 1 страничном тестовом документе занимает 110 мб озу

    в то время как onlyoffice 320 мб, удачи им "конкурировать" в госсекторе, как пользовались офисом 2003 так и продолжают.

     
     
  • 2.57, jh, 22:53, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    какую лицензию купили, тем и пользуются
     
     
  • 3.94, Anonymoustus, 03:31, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дело не только в лицензии. Подавляющее большинство людей, когда-либо имевших дело с офисными программными пакетами, не используют даже базовую функциональность того же Ворда, достигнутую к выпуску MS Office 95 (ещё даже не Office 97). Его бы люди и дальше использовали, но майки изменили форматы. Вторично они это сделали спустя десяток лет. А надо ли было? В этом вопросе содержится часть ответа. Зато потребLяди с рекламой вместо мозга покупают и урчат от удовольствия, выпрашивая добавку^Wновые версии.

    ЗЫ

    Ну да, опеннет не был бы опеннетом:

    > ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется неприемлемая лексика.
    > Пожалуйста откорректируйте сообщение, воздержитесь от острых высказываний и несодержательных > комментариев, проявите уважение к собеседнику.
    > Выражение, на которое сработало предупреждение: 'б л я д'

     
  • 1.16, Аноним, 20:26, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    когда калк будет уметь более 256 столбцов?
     
     
  • 2.17, Аноним, 20:29, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    А зачем тебе это? 256 вполне достаточно
     
     
  • 3.22, Аноним, 20:56, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    попробуй открыть документ мс офиса где их допустим 300...
     
  • 2.20, Serg, 20:54, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а разве сейчас он не умеет?
     
     
  • 3.23, Аноним, 20:57, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > а разве сейчас он не умеет?

    нет

     
     
  • 4.26, Serg, 21:05, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    умеет, причем уже довольно давно Вот только что создал 555 столбцов, calc как ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.55, Аноним, 22:43, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    LibreOffice 5.4.1.2
    Лимит — 1024 ячейки.
     
  • 1.18, th3m3, 20:31, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А с производительностью ничего не сделали что ли?
     
     
  • 2.38, Аноним, 21:22, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Надо меню перерисовать, а вы там со своими таблицами, формулами и графиками подо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.63, anon89786876, 23:18, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    сделали, просто об этом не пишут, поскольку кодеры не желают почему-то писать о ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 20:53, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Каждый релиз напихают какой-то ерунды, а эргономика все на том же низком уровне,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.36, Ю.Т., 21:22, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Целый выпуск ради этой драгоценной полосы как в микрософтовском -- Правда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.95, Anonymoustus, 03:48, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аналогично. Апачевский заметно приятнее.
     
  • 2.48, FSA, 22:13, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Несовместимость мсо Ха, да вы документы в крупных организациях не делали, когда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.87, rpm, 02:54, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Несовместимость мсо? Ха, да вы документы в крупных организациях не делали, когда
    > железо не хотят обновлять. Наверху офис 2007, внизу 2003. Сбрасывают шаблон.
    > Думаете его можно отредактировать так, чтобы ничего не съехало? Да фиг
    > там. Никак нельзя поправить документ в 2003 офисе. Только искать комп
    > с 2007. В любых форматах, хоть doc, хоть docx с соответствующей
    > приблудой микрософтовой. Документ в 2007 офисе всё равно после редактирования в
    > 2003 съедет.

    Сказочник

     
  • 3.96, Anonymoustus, 03:58, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ложь.

    Во-первых, используйте стили, причём правильно их используйте — и будет всё хорошо на всех платформах.

    Во-вторых, Майки ещё в лохматом году сделали Office Compatibility Pack для работы с новыми форматами в старых версиях Office:

    http://support.microsoft.com/kb/923505

    https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=3

     
     
  • 4.106, alex, 05:58, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Во-первых, используйте стили, причём правильно их используйте

    то есть вы согласны, что чтобы документы не разъезжались в разных версиях майкрософтского офиса нужно СПЕЦИАЛЬНО что-то делать? а не просто "открыл и всё зашибись" в любой версии

     
     
  • 5.107, iPony, 06:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это естественно. Я понимаю, что пользователю охота, чтоб этак между софтом тринадцателетней давности и туда и сюда и без проблем. Но вот как есть.
     
  • 2.62, anon89786876, 23:18, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    какие проблемы со стилями должен был решить Риббон О_О есть, но кодеры сторонят... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 20:56, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А диагональные границы в ячейках таблиц, созданных во Writer так и не завезли ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 21:18, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Автор перевода Посмотри транскрипцию слова writer W перед r не читается, п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 21:22, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Фигасе ты стаью до буквы прочитал Не то что я бегло проскролил, и пошел читать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.40, Аноним, 21:25, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Грамотный, да? Читали "врайтер" и читать будем :)
     
  • 1.41, Аноним, 21:27, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чем им шрифт PT-Serif не угодил?
     
     
  • 2.61, anon89786876, 23:15, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    им некуда было запихать арабские и еврейские шрифты, надо было что-то удалить
     
  • 1.43, Аноним, 21:31, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С удивлением осознал, что последний раз офисом пользовался год назад.
     
     
  • 2.44, Хряк, 21:32, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    целый год в поле пахал?
     
     
  • 3.53, 0x0, 22:39, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А с полей что кроме сойлент и глюцерны ещё что-то всходит? :))
     
     
  • 4.76, Аноним, 00:26, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Рапс?


     
     
  • 5.83, 0x0, 01:30, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хрен его знает. Разве что, беспилотные рапсомобили сочтут рентабельными в сфере логистики внутренних органов и инкасаторских бесплатных развозках в спермобанки :))
     
  • 2.90, бедный буратино, 03:11, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    предпоследний - офисом 4.3

    последний - много-много лет назад. чес гря, не могу придумать ему предназначения. разве что *пропала собака* написать и на стену подъезда повесить - но у меня нет принтера.

    вообще, самый кучерявый был word как раз 6.0 с его award.wiz - шикарная вещь, особенно в его сочетании с матричным принтером :)

     
  • 1.50, Аноним, 22:16, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Список изменений как-то не тянет на новый мажорный релиз Или они решили пойти п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.51, Аноним, 22:27, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ноутбучная оптимизация UI понравилась.
     
  • 1.52, iZEN, 22:35, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Как хорошо, что FreeBSD поддерживает бинарную совместимость с Linux скачал свеж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.56, Аноним, 22:50, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А я в слаке просто ставлю пакет для слаки.
     
  • 2.58, Аноним, 22:54, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    FreeBSD - самодостаточная ОС (с)
     
     
  • 3.68, Аноним, 23:32, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > FreeBSD - самодостаточная ОС (с)

    Потенциально самодостаточная

     
  • 3.78, _, 00:41, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну соберут завтра ... ты отрежешь себе последние 3 сантиметра? :-)
     
  • 2.75, Аноним, 00:24, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В портах не? А покоммитить помочь?
     
  • 2.91, бедный буратино, 03:12, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    круто вам. а в OpenBSD ещё пару лет ждать будем :)
     
  • 1.54, Аноним, 22:41, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    вырвиглазненько
     
  • 1.60, тигар, 23:05, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    WTF!!?!17171 столько комментов к новости,а М.Ш. до сих пор не отметился "а вот в альте уже есть!"
    что происходит?
    фасует то, что обещал привезти на lvee и некогда собирать?!
     
  • 1.66, Hemulo, 23:29, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот удивляет меня, когда на подобные новости валится куча комментариев с каким-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.74, Анончик999999, 00:09, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да-да, ты, наверно, формулами не пользуешься и изображений в документ не вставляешь. Редактор формул, если знаешь хоть немного LaTeX, действительно удобней для набора несложных формул, но вот их редактирование, особенно сложных формул, превращается в ад. Пусть хоть раскраску сделают, как в обыкновенных LaTeX-редакторах. И документы .doc, .docx с формулами как криво открывал, так и открывает. Хотя теперь формулы не так ужасно выглядят, как раньше.
     
     
  • 3.89, rpm, 03:01, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В бухгалтерии формулы не нужны.
     
  • 3.111, Ю.Т., 07:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Да-да, ты, наверно, формулами не пользуешься и изображений в документ не вставляешь.
    > Редактор формул, если знаешь хоть немного LaTeX, действительно удобней для набора
    > несложных формул, но вот их редактирование, особенно сложных формул, превращается в
    > ад. Пусть хоть раскраску сделают, как в обыкновенных LaTeX-редакторах. И документы
    > .doc, .docx с формулами как криво открывал, так и открывает. Хотя
    > теперь формулы не так ужасно выглядят, как раньше.

    Это преувеличение проблем набора в eqn (пакет, чей язык описания формул взят за основу; есть отдельно в любом? дистре, кстати). Просто выработай некоторые привычки форматирования (ну там, newline всегда в отдельную строку и как {} newline {}, и т.д.)

    Принципиальная проблема с формулами в AOO/LO по большому счёту одна, зато такая, из-за которой приходится держать виртбокс с вордом 2003 - экспорт в DOC смещает все превью вверх )))

     
  • 2.88, rpm, 02:59, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Видел нормальный коммент на опенете. :)
    Мо2010 было бы неплохо интерфейс воспроизвести в деталях, как стандарт дефакто. А еще лцкчше мо2003 .
     
     
  • 3.92, бедный буратино, 03:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Видел нормальный коммент на опенете. :)
    > Мо2010 было бы неплохо интерфейс воспроизвести в деталях, как стандарт дефакто. А еще лцкчше мо2003 .

    word 6.0. там даже сплэшскрин нормальный, не то, что у всего остального.

     
     
  • 4.98, Anonymoustus, 04:17, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > word 6.0. там даже сплэшскрин нормальный, не то, что у всего остального.

    Word 6, к сожалению, майки убили сменой формата.

     
     
  • 5.105, бедный буратино, 05:27, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    rtf хватит для объявлений о продаже собаки

    для всего остального существует txt :)

     
  • 2.97, Anonymoustus, 04:13, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Впервые вижу либреоффисобота.
     
  • 2.100, Anonymoustus, 04:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как это ни смешно, но приходится даже отказываться от установки MSO 2016 только потому, что он выглядит немного иначе, чем привычный MSO2010 (но это уже совсем в клинических случаях).

    Расскажите, что такого незаменимого есть в MSO 2016, что на него надо переходить и снова платить деньги за уже купленное и даже не освоенное толком? Аналогично звучит вопрос для MSO 2013, MSO 2010, MSO 2007 и так далее.

     
  • 1.70, Oleg, 23:48, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu 18.04 будет, или там еще 5 ветка останется?
     
     
  • 2.82, Онаним, 01:24, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если и останется старая - стопудов будет PPA.
     
  • 1.71, Аноним, 23:54, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подоэжду портабельную версию для винды в т.ч.
     
  • 1.79, Аноним, 01:04, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично.
     
  • 1.81, Онаним, 01:21, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На новых панелях явные признаки недоделанности - как минимум просто криво во многих местах. Это напрягает-отвлекает.
     
     
  • 2.101, Anonymoustus, 04:21, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > На новых панелях явные признаки недоделанности - как минимум просто криво во
    > многих местах. Это напрягает-отвлекает.

    Это опенсос, детка!

     
  • 1.86, Аноним, 02:54, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сделали бы наконец, чтобы на маке обновление работало Приходиться скачивать нов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.102, Аноним, 04:23, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    use brew, luke... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.103, Anonymoustus, 04:35, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Сделали бы наконец, чтобы на маке обновление работало. Приходиться скачивать новую версию
    >> руками каждый раз.
    > use brew, luke

    И ставить раком компьютер на неделю, пока не соберутся все зависимости ненужнооффиса, а потом и оно само?

     
     
  • 4.108, Аноним, 06:48, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У проприетарищиков 90% продукции ненужно и велосипеды.
     
  • 1.110, iCat, 07:00, 01/02/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже пяток лет тому как ни на одном их моих компьютеров не установлен MSOffice.
     

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