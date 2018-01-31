31.01.2018 19:16  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0

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|4.93, мда_уж, 03:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Больной что ли или эффект 140 символов, а дальше твой мозг не воспринимает информацию? Тебе ссылку скинули на meta-пакет! На этой же странице в разделе "Other Packages Related to libreoffice" есть ссылки на обычные пакеты, в которых есть все необходимое.
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|3.77, 0x0, 00:34, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для кропотливого Дебиана это колоссальный прорыв, особенно на фоне т.н. блидинг-едж Федоры 27, которая в этих местах ещё даже и не чесала :)))
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|1.15, dasrfatwet, 20:26, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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libreoffice 6 под вантузом на 1 страничном тестовом документе занимает 110 мб озу
в то время как onlyoffice 320 мб, удачи им "конкурировать" в госсекторе, как пользовались офисом 2003 так и продолжают.
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|3.94, Anonymoustus, 03:31, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Дело не только в лицензии. Подавляющее большинство людей, когда-либо имевших дело с офисными программными пакетами, не используют даже базовую функциональность того же Ворда, достигнутую к выпуску MS Office 95 (ещё даже не Office 97). Его бы люди и дальше использовали, но майки изменили форматы. Вторично они это сделали спустя десяток лет. А надо ли было? В этом вопросе содержится часть ответа. Зато потребLяди с рекламой вместо мозга покупают и урчат от удовольствия, выпрашивая добавку^Wновые версии.
ЗЫ
Ну да, опеннет не был бы опеннетом:
> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В сообщении используется неприемлемая лексика.
> Пожалуйста откорректируйте сообщение, воздержитесь от острых высказываний и несодержательных > комментариев, проявите уважение к собеседнику.
> Выражение, на которое сработало предупреждение: 'б л я д'
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|3.87, rpm, 02:54, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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> Несовместимость мсо? Ха, да вы документы в крупных организациях не делали, когда
> железо не хотят обновлять. Наверху офис 2007, внизу 2003. Сбрасывают шаблон.
> Думаете его можно отредактировать так, чтобы ничего не съехало? Да фиг
> там. Никак нельзя поправить документ в 2003 офисе. Только искать комп
> с 2007. В любых форматах, хоть doc, хоть docx с соответствующей
> приблудой микрософтовой. Документ в 2007 офисе всё равно после редактирования в
> 2003 съедет.
Сказочник
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|4.106, alex, 05:58, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>Во-первых, используйте стили, причём правильно их используйте
то есть вы согласны, что чтобы документы не разъезжались в разных версиях майкрософтского офиса нужно СПЕЦИАЛЬНО что-то делать? а не просто "открыл и всё зашибись" в любой версии
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|5.107, iPony, 06:10, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну это естественно. Я понимаю, что пользователю охота, чтоб этак между софтом тринадцателетней давности и туда и сюда и без проблем. Но вот как есть.
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|5.83, 0x0, 01:30, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хрен его знает. Разве что, беспилотные рапсомобили сочтут рентабельными в сфере логистики внутренних органов и инкасаторских бесплатных развозках в спермобанки :))
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|2.90, бедный буратино, 03:11, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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предпоследний - офисом 4.3
последний - много-много лет назад. чес гря, не могу придумать ему предназначения. разве что *пропала собака* написать и на стену подъезда повесить - но у меня нет принтера.
вообще, самый кучерявый был word как раз 6.0 с его award.wiz - шикарная вещь, особенно в его сочетании с матричным принтером :)
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|1.60, тигар, 23:05, 31/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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WTF!!?!17171 столько комментов к новости,а М.Ш. до сих пор не отметился "а вот в альте уже есть!"
что происходит?
фасует то, что обещал привезти на lvee и некогда собирать?!
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|2.74, Анончик999999, 00:09, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+1 +/–
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Да-да, ты, наверно, формулами не пользуешься и изображений в документ не вставляешь. Редактор формул, если знаешь хоть немного LaTeX, действительно удобней для набора несложных формул, но вот их редактирование, особенно сложных формул, превращается в ад. Пусть хоть раскраску сделают, как в обыкновенных LaTeX-редакторах. И документы .doc, .docx с формулами как криво открывал, так и открывает. Хотя теперь формулы не так ужасно выглядят, как раньше.
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|3.111, Ю.Т., 07:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Да-да, ты, наверно, формулами не пользуешься и изображений в документ не вставляешь.
> Редактор формул, если знаешь хоть немного LaTeX, действительно удобней для набора
> несложных формул, но вот их редактирование, особенно сложных формул, превращается в
> ад. Пусть хоть раскраску сделают, как в обыкновенных LaTeX-редакторах. И документы
> .doc, .docx с формулами как криво открывал, так и открывает. Хотя
> теперь формулы не так ужасно выглядят, как раньше.
Это преувеличение проблем набора в eqn (пакет, чей язык описания формул взят за основу; есть отдельно в любом? дистре, кстати). Просто выработай некоторые привычки форматирования (ну там, newline всегда в отдельную строку и как {} newline {}, и т.д.)
Принципиальная проблема с формулами в AOO/LO по большому счёту одна, зато такая, из-за которой приходится держать виртбокс с вордом 2003 - экспорт в DOC смещает все превью вверх )))
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|3.92, бедный буратино, 03:14, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Видел нормальный коммент на опенете. :)
> Мо2010 было бы неплохо интерфейс воспроизвести в деталях, как стандарт дефакто. А еще лцкчше мо2003 .
word 6.0. там даже сплэшскрин нормальный, не то, что у всего остального.
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|2.100, Anonymoustus, 04:20, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Как это ни смешно, но приходится даже отказываться от установки MSO 2016 только потому, что он выглядит немного иначе, чем привычный MSO2010 (но это уже совсем в клинических случаях).
Расскажите, что такого незаменимого есть в MSO 2016, что на него надо переходить и снова платить деньги за уже купленное и даже не освоенное толком? Аналогично звучит вопрос для MSO 2013, MSO 2010, MSO 2007 и так далее.
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|3.103, Anonymoustus, 04:35, 01/02/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Сделали бы наконец, чтобы на маке обновление работало. Приходиться скачивать новую версию
>> руками каждый раз.
> use brew, luke
И ставить раком компьютер на неделю, пока не соберутся все зависимости ненужнооффиса, а потом и оно само?
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