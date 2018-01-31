31.01.2018 19:16  Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.0

Организация The Document Foundation опубликовала релиз офисного пакета LibreOffice 6.0. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. Ключевые новшества: Для Writer, Calc и Impress реализован новый вариант экспериментальной панели инструментов NotebookBar - Groupedbar Full, оформленный в стиле Ribbon. Для включения следует активировать опцию "Сервис / Параметры / LibreOffice / Расширенные возможности / Включить экспериментальные возможности" и переключения между режимами использовать меню "Вид / Toolbar Layout";

Для Writer также доступен ещё один вариант NotebookBar - Tabbed Compact, построенный с использованием вкладок;

На всех десктоп-платформах обеспечено использование ключей OpenPGP для формирования цифровых подписей документов ODF и добавлена экспериментальная поддержка шифрования содержимого документа при помощи OpenPGP. В Linux данная функциональность обеспечивается штатными пакетами gnupg/gpg, в Windows и macOS требуется установка сторонних реализаций OpenPGP;

В состав добавлен набор пиктограмм из темы оформления Elementary, ранее предлагаемый в Xubuntu;

Переработан диалог вставки спецсимволов. В диалог добавлен поиск, контекстное меню, список недавно выбранных символов и список часто выбираемых символов;

Расширены средства для адаптации интерфейса под свои предпочтения. Предложен двухпанельный интерфейс для компоновки содержимого панели инструментов, главного меню и контекстных меню;

На панель добавлена новая кнопка для вызова меню вставки спецсимволов;

В Writer, Calc и Draw расширены возможности диалога сохранения встроенных изображений. При выборе в контекстном меню опции "Сохранить" теперь предлагается возможность выбора: сохранять исходное встроенное изображение или его модифицированный вариант (после применения фильтров, кадрирования и трансформаций);

Полностью переработан режим визуализации границ таблиц, который унифицирован для Writer, Draw, Impress и Calc, и более качественно отображает пересечения и наложения;

Изменения в Writer: В Панель поиска добавлено выпадающее меню для выбора типа объектов для поиска; В меню первого уровня (главное меню) добавлено подменю управления формами; Представлен новый набор предлагаемых по умолчанию стилей нумерованных списков; Добавлена возможность разделения секций внутри таблиц; Двойной клик на поле ввода теперь приводит к открытию отдельного диалога для ввода, в котором показывается текущее поле, но имеется возможность перехода к следующему или предыдущему полям; Добавлена возможность вращения встроенных изображений под любым углом. Доступен режим обтекания текстом повёрнутого изображения, отмены поворота, кадрирование с учётом поворота; Мастер подготовки писем для рассылки (Mail merge) теперь может использовать документ из Writer и XLSX-файлы как источник (список имён или email) для формирования персонализированных документов для отправки; Предложен новый стиль таблиц по умолчанию, который автоматически применяется для вставляемых в документ таблиц. Ширина границ таблицы увеличена c 0.05pt до 0.5pt. Добавлена новая коллекция стилей автоформатирования таблиц; В форму настройки словаря добавлено новое поле для упрощения включения новых слов в словари, позволяющее указать уже имеющийся в словаре образец, на основании которого для добавляемого нового слова будут автоматически сгенерированы варианты с разными приставками и суффиксами. Например, при добавлении нового слова crowdfund можно указать как образец fund и оно будет использовано в Hunspell как эталон для генерации словоформ (crowdfund’s, crowdfunds, crowdfunder, crowdfunders и crowdfunding);

Изменения в Calc: Добавлена новая команда для выделения незащищённых ячеек в защищённых или незащищённых страницах (Edit ▸ Select ▸ Select Unprotected Cells). На вкладки добавлен индикатор защиты вкладки (🔒); Добавлен набор функций, совместимых со спецификацией ODFF 1.2: SEARCHB, FINDB и REPLACEB для определения начальной позиции или замены указанного текста (FINDB отличается от SEARCHB учётом регистра символов); В диалог экспорта (File ▸ Export...) добавлена опция, позволяющая экспортировать в форматы PNG или JPG только выделенный список ячеек или группу изображений; Добавлена команда для вставки в ячейку неформатированного текста из буфра обмена (Ctrl+Shift+Alt+V);

В Draw улучшен интерфейс для управления атрибутами слоёв: добавлены команды для переключения между скрытым и видимым слоями, блокировки/разблокировки слоёв и управлением выводом слоя на печать;

В Impress добавлено десять новых шаблонов презентаций и улучшена работа двух ранее доступных шаблонов. По умолчанию установлен формат презентации 16:9. Модернизирован диалог дублирования слайдов. Прекращена поддержка 3D-моделей;

В менеджер расширений добавлена возможность установки альтернативных наборов пиктограмм;

Изменён состав предлагаемых шрифтов: удалены шрифты Open Sans и PT_Serif, добавлены шрифты Noto (Noto Sans, Noto Serif, Noto Mono), Hebrew и Arabic;

Представлена новая реализации системы помощи, вместо wiki теперь используется online-справка на основе HTML и адаптивного дизайна, которая корректно отображается как на настольных, так и на мобильных системах;

Добавлена поддержка экспорта документов из Writer в формате EPUB.

Добавлен новый фильтр для импорта в форматах QuarkXPress v.3 и v.4 (функциональность обеспечена библиотекой libqxp).

Улучшены фильтры для импорта и экспорта в OOXML: расширены возможности SmartArt для формирования диаграмм, добавлена поддержка импорта и экспорта элементов ActiveX для DOCX, улучшена поддержка вложенных документов (DOCX/DOC) и электронных таблиц (XLSX/XLS) в файлах DOCX/DOC, обеспечено отображение состояния цифровой подписи, добавлена поддержка экспорта презентаций в формате PPTM (PPTX с макросами), обеспечен экспорт в DOCX перекрёстных ссылок на таблицы, изображения и другие объекты, обеспечен экспорт в DOCX/DOC полей MailMerge, добавлен экспорт цветовых схем в PPTX;

Полностью переписаны и расширены фильтры импорта формата EMF+ (Metafile Format Plus), используемого в .doc, docx, .xls, .xlsx, .ppt и .pptx. Добавлена поддержка полей EmfPlusRecordTypeFillRegion, ResetClip, EmfPlusRegionNode и OffsetClip;

Улучшен экспорт в формате XHTML: изображения теперь всегда экспортируются в читаемых браузерами форматах (обычно SVG или PNG);

Расширены возможности фильтров импорта из Adobe Freehand, MS Visio, MS Publisher, Adobe Pagemaker, FictionBook, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, Quattro Pro и Abiword;

В серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать систему совместной работы с документами через Web, задействована фильтрация системных вызовов через механизм seccomp-bpf для sandbox-изоляции серверного обработчика и предоставлена возможность хэширования паролей. В web-интерфейсе добавлен новый метод авторизации через дополнительный HTTP-заголовок и предоставлена возможность указания картинок с аватарами пользователей документов. Добавлен упрощённый интерфейс переименования и записи с новым именем. В LibreOffice Online также отображено состояние отслеживания изменений в меню, улучшена анимация появления комментариев, добавлены новые типы файлов для редактирования (PDF и HTML), добавлен диалог для поиска и замены, в консоли администратора добавлен отчёт о пользователях документа, в online-версиях Writer, Calc и Impress добавлена проверка правописания, обеспечена индикация текущего языка в строке состояния. В online-версии Calc реализован простой редактор диаграмм и обеспечено отображение ссылки на активную ячейку;

В мобильном приложении LibreOffice Viewer для платформы Android появилась возможность создания нового документа, добавлена нижняя панель с режимами форматирования, реализована функция вставки изображений из файла, облачных хранилищ или приложения для работы с камерой, представлен интерактивный интерфейс для Calc и режим презентации в Impress;

Удалён VCL-плагин для интеграции с рабочим столом Trinity.



