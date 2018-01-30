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30.01.2018 19:14  В реализации VPN в Cisco ASA и Firepower выявлена критическая уязвимость

Компания Cisco предупредила об обнаружении опасной уязвимости (CVE-2018-0101) в реализации VPN, предлагаемой в продуктах Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) и Firepower, которая позволяет удалённому атакующему без аутентификации выполнить код или инициировать перезагрузку устройства. Проблеме присвоен максимальный уровень опасности (CVSS) - 10 из 10.

Уязвимость проявляется при активной функции webvpn и эксплуатируется через отправку серии пакетов, содержащих специально оформленные данные в формате XML, на сетевой интерфейс для которого включен webvpn. Пользователям Cisco ASA и Firepower с поддержкой webvpn рекомендует срочно установить обновление или отключить webvpn. Для проверки активности webvpn в CLI можно выполнить команду "show running-config webvpn".

  1. Главная ссылка к новости (https://tools.cisco.com/securi...)
  2. OpenNews: Cisco судится с Arista из-за повторения интерфейса командной строки
  3. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts может затрагивать различные продукты Cisco
  4. OpenNews: В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP
  5. OpenNews: Устранена критическая уязвимость, затрагивающая 318 моделей коммутаторов Cisco
  6. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco
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  • 1.2, zanswer CCNA RS and S, 19:36, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Это так называемый Clientless SSL VPN, наверное самый редко используемый тип из доступных на ASA/Firepower.
     
     
  • 2.14, Аноним, 23:04, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    теперь понятна логика размещения бэкдоров
     
     
  • 3.16, пох, 23:12, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –8 +/
    чего тебе раньше было непонятно Логика простая пользуются опенотсосным дерьмец... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, пох, 23:11, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    в Роиссе - поскольку лицензируется per client, а у нас денег нет А у всех ост... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 00:32, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    but even if you don t have a service contract you can obtain the update from TA... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, лютый жабист__, 06:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >индусятина без xml уже не умеет программировать

    Баг в кривом сишном поделии, а виновата некая индусятина? Эксперты, такие эксперты.

    Циско вам не фофан, чтобы переписывать весь софт каждые пару лет, в итоге топтаться на одном месте по 15 лет, потому что XML религия не позволяет любить.

     
  • 1.3, Аноним, 20:27, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Firepower... Какой васян придумывает названия? Анимешник чтоли...
     
     
  • 2.11, NV30, 21:54, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Раньше это был Sourcefire, собсно поэтому модуль зовётся sfr. Так что Firepower это ок)
     
  • 2.18, Аноним, 23:43, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаешь в индии смотрят аниме?
     
  • 1.4, Akteon, 20:52, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    "Уязвимость- бекдор АНБ, о котором стало известно публике"
                                    Амброс Г. Бирс . Новый словарь Сатаны.
    Вальхалла-пресс, Фолькванг ,2014 , изд 6-е испр. и доп.
     
  • 1.5, AMDGPUi915, 21:17, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Dell купил VMware
     
     
  • 2.6, AMDGPUi915, 21:23, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    и продает как мусор сейчас
     
     
  • 3.19, vmware, 23:45, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дурак, это я его продаю!
    (они и есть мусор, но золотой)
     
  • 2.7, Мирослав, 21:40, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Может теперь это побелие наконец заработает нормально.
     
     
  • 3.8, Мирослав, 21:41, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поделие*
     
     
  • 4.21, анонимус, 00:08, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поебелие
     
  • 3.9, AMDGPUi915, 21:53, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Стало известно о необычном способе превращения Dell Technologies в публичную компанию. Американский производитель компьютерной техники хочет продать себя дочерней компании VMware.

    По их сведениям, Dell собирается выйти на биржу без выполнения типичных формальностей.
    Ускоренная программа заключается в том, что VMware формально поглотит Dell, что позволит последней быстро совершить IPO.

     
     
  • 4.12, Аноним, 22:42, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Последние дня грядут, истинно говорю вам.
     
  • 4.23, Crazy Alex, 00:44, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересно, зачем их вообще в публичные компании понесло?
     
  • 3.10, Светослав, 21:53, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А чем он не устраивает то? Работает не хуже VB.
     
     
  • 4.13, Аноним, 22:43, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    ежели родоначальника отрасли такой фразой сравнивают с наколеночной поделочкой, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, пох, 23:49, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А чем он не устраивает то? Работает не хуже VB.
    > ежели родоначальника отрасли такой фразой сравнивают с наколеночной поделочкой, это уже
    > говорит о чём-то

    об уровне местных "специалистов" говорит. (включая и тех, кто считают разработку sun "наколеночной поделочкой". Другое дело что sun доделать не успела, а идиоты - старательно портили. Но vmware тоже старательно портили и продолжают безостановочно.)

     
  • 1.17, Аноним, 23:19, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Господи, это 10 из 10!
     

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