30.01.2018 19:14  В реализации VPN в Cisco ASA и Firepower выявлена критическая уязвимость

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|3.24, лютый жабист__, 06:46, 31/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>индусятина без xml уже не умеет программировать
Баг в кривом сишном поделии, а виновата некая индусятина? Эксперты, такие эксперты.
Циско вам не фофан, чтобы переписывать весь софт каждые пару лет, в итоге топтаться на одном месте по 15 лет, потому что XML религия не позволяет любить.
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|1.4, Akteon, 20:52, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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"Уязвимость- бекдор АНБ, о котором стало известно публике"
Амброс Г. Бирс . Новый словарь Сатаны.
Вальхалла-пресс, Фолькванг ,2014 , изд 6-е испр. и доп.
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|3.9, AMDGPUi915, 21:53, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Стало известно о необычном способе превращения Dell Technologies в публичную компанию. Американский производитель компьютерной техники хочет продать себя дочерней компании VMware.
По их сведениям, Dell собирается выйти на биржу без выполнения типичных формальностей.
Ускоренная программа заключается в том, что VMware формально поглотит Dell, что позволит последней быстро совершить IPO.
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|5.20, пох, 23:49, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А чем он не устраивает то? Работает не хуже VB.
> ежели родоначальника отрасли такой фразой сравнивают с наколеночной поделочкой, это уже
> говорит о чём-то
об уровне местных "специалистов" говорит. (включая и тех, кто считают разработку sun "наколеночной поделочкой". Другое дело что sun доделать не успела, а идиоты - старательно портили. Но vmware тоже старательно портили и продолжают безостановочно.)
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