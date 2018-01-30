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30.01.2018 12:07  Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0

Студия OKAM после 18 месяцев разработки подготовила выпуск свободного игрового движка Godot 3.0, предоставляющего средства для создания 2D- и 3D-игр. Движок поддерживает простой для изучения язык задания игровой логики, удобную графическую среду для проектирования игр, систему развёртывания игр в один клик, широкие возможности анимации и симуляции физических процессов, мощный встроенный отладчик и систему выявления узких мест в производительности.

Код игрового движка, среды проектирования игр и сопутствующих средств разработки (физический движок, звуковой сервер, бэкенды 2D/3D рендеринга и т.п.) распространяются под лицензией MIT. Исходные тексты движка были открыты в 2014 году, после десяти лет развития проприетарного продукта профессионального уровня, который использовался для создания и публикации многих игр для PC, игровых консолей и мобильных устройств. Движком поддерживаются все популярные стационарные и мобильные платформы (Linux, Windows, macOS, Wii, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PS Vita, Android, iOS, BBX), а также разработка игр для Web. Готовые для запуска бинарные сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Основные новшества:

  • Новый движок рендеринга, обеспечивающий физически корректный рендеринг для 3D (PBR - Physically Based Rendering). Изначально Godot предлагал достаточно продвинутый 2D-движок, но отставал от других проектов в плане поддержки 3D, так как 3D-движок предоставлял достаточно скудный набор базовых возможностей. Сейчас данное ограничение снято и в проекте появился полноценный 3D-движок для рендеринга. Новый движок примечателен такими возможностями, как расчёт реалистичных отражений от поверхностей при помощи функции BSDF, несколько видов глобального освещения, набор инструментов для постобработки и промежуточного рендеринга, возможность имитации глобального освещения (SSAO), использование GPU для расчёта произвольного поведения частиц (использование шейдеров).
  • Улучшенный интерфейс управления ресурсами, в котором обеспечена более традиционная организация автоматического импорта ресурсов - достаточно перетащить ресурс в раздел проекта. Также добавлена возможность импорта 3D-сцен в виде одного файла, разбиения сцен на части, выделения из сцены материалов и мешей, автоматического выбора метода сжатия текстур, импорта сцен в формате glTF 2.0, импорта SVG в виде битовых карт и т.п. Полностью переписана система экспорта.
  • Представлен фреймворк GDNative, позволяющий расширять функциональность движка через подключение внешних библиотек (плагинов). Плагины могут быть написаны на C/C++ и не требуют перекомпиляции движка для подключения. Например, через плагины может быть добавлена функциональность из внешних библиотек (OpenVR, Steam, Kinect, SQLite), добавлена поддержка новых звуковых и видео кодеков, обеспечена работа со шлемами виртуальной реальности. Для будущих выпусков развиваются средства для разработки плагинов на языках Python, Nim и D.
  • Обеспечена поддержка разработки скриптов для Godot на языке С# 7.0 (интеграция поддержки Mono);
  • Реализован новый язык для визуальной разработки скриптов, позволяющий определять игровую логику в виде блок-схем, не имея навыков программирования;
  • Разработан новый движок управления звуком, который манипулирует звуковыми потоками (AudioStreams) и позволяет в режиме реального времени воспроизводить файлы .wav и .ogg. Поддержка старого движка прекращена. Обеспечена поддержка объёмного 3D звука (5.1 и 7.1). Подготовлена большая коллекция готовых звуковых эффектов, которые можно привязывать к разным звуковым каналам.
  • Предложена новая тема оформления редактора, улучшена поддержка HiDPI и расширены возможности кастомизации интерфейса;
  • Значительно улучшен режим просмотра в 3D-редакторе;
  • Добавлена начальная реализация сервера ARVRServer для создания окружений виртуальной и дополненной реальности. Пока поддерживается только симуляция шлемов виртуальной реальности на смартфоне. Реализация выполнена в виде плагина, использующего OpenVR и совместимого со SteamVR;
  • Добавлен бэкенд на базе Bullet, который по умолчанию задействован для симуляции физических процессов;
  • Добавлен новый API для создания многопользовательских сетевых игр с RPC на базе ENet;
  • Добавлена поддержка IPv6, WebAssembly и WebGL 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://godotengine.org/articl...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Atomic
  3. OpenNews: Игровой движок Serious v1 переведён в разряд свободных продуктов
  4. OpenNews: Исходные тексты игрового движка CryEngine опубликованы на GitHub
  5. OpenNews: Выпуск текстового игрового движка INSTEAD 3.0.0
  6. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: godot, game
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  • 1.1, A.Stahl, 14:13, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Тыкал как-то в него пальцем. Ничего особо интересного. Код пишется на Питоне. Глюков замечено не было. Так что просто инструмент. Питонистам может понравится.
     
     
  • 2.3, Аноним, 14:14, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Чукча не читатель Во-первых, не питон, а GDScript Во-вторых, уже завезли GDNat... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 14:18, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >во-первых

    От Питона эта хрень только названием отличается
    >Во-вторых

    А по факту всё равно все будут писать на Питоне.
    >Чукча не читатель.

    Иди, пожалуйста, нафиг.

     
     
  • 4.5, Аноним, 14:26, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Громкое заявление Проверять я его конечно не буду На GDScript ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.14, Аноним, 15:28, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Будто что-то плохое, кто хотел, ещё на прошлой версии писал на C ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Аноним, 15:32, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Даже авторы движка не знали, что можно было писать на C , сходи открой им глаза... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.18, Аноним, 15:36, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то, была поддержка C -модулей, там хоть всю игру можно было на этом напи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.8, Твой фейл, 15:02, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Иди нафиг, начиная с 3й версии там полноценная поддержка Python. Что не отменяет похожести GDscript на его синтаксис.
     
  • 1.2, Аноним, 14:13, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Das ist gut Да вот только у меня 3D вообще никак не заводится, просто черный эк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 14:29, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Поздравляю Копилируй проект и продавай его в Steam А что Большинство игр с з... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 15:28, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    обои две?)
    а по сути, большинство игр в поставке с вайном идут, обидно
     
  • 2.24, Аноним, 15:59, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Был один мужик, картину с черным квадратом продал Игры тоже искусство, дерзай, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, Аноним, 14:57, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А для чего это/оно? А эти, ну, они на этом есть?
     
     
  • 2.9, Николай, 15:05, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лучший игровой OpenSource движок. А так сам смотри.
     
     
  • 3.15, Tita_M, 15:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучший он был бы если бы полноценно поддерживал вулкан. Читал, кажется, у них на форуме, что они и не собираются добавлять его поддержку. Как я понимаю чтобы движок получил преимущества вулкана его надо изначально адаптировать под этот АПИ, т.е. потребуется перепроектировать движок и переписать изрядное количество кода.
     
     
  • 4.19, Аноним, 15:40, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вулкан должны завезти после 3 1, Кронос хочет сделать поддержку вулкана во всех ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.22, Аноним, 15:56, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хронос может хотеть сколько угодно, но без направления программистов толку-то И... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.21, Аноним, 15:54, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А эти самые самому себе делать? А я не умею. Что, идти отсюдова? Иду.
     
  • 1.10, Сергей, 15:05, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нету поддержки PlayStation 4.
     
     
  • 2.11, Аноним, 15:16, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ита жэ проталитарщина!
     
  • 2.12, Аноним, 15:28, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому нужно, тот и запилит, значит сейчас никто на консоли игры на нём не делал
     
     
  • 3.16, Аноним, 15:32, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    UPD поддержки нет из-за того, что на SDK консолей есть NDA и в опенсорсных прое... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 15:56, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому и зачем это/оно могло бы пригодиться в игровой экосистеме СОНИ?


     
  • 1.20, Аноним, 15:47, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мда, визуальное прграммирование не многим отличается от обычного Высокоуровневы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Константавр, 17:07, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, пробовал эти визуальные скрипты, только делают порграммирование тяжелее. Десять нод и ты весь в сетях и шныряешь в поисках нужной ноды. Если ты хочешь нодами сэкономить время, не получится, ещё и дольшеполучится. Если не знаешь API и ищешь в нодах какой-то подсказки, по нодам не получится ничего подучить.

    Зато шейдерные ноды сломали. Вот уж где полезно было, рампы всякие, какое-то подобие блендеровских нод.

    Кости всё также запекаются при экспорте из блендера, использовать инверсную кинематику всё такая же боль. Поддержка GLTF кривая, API поменяли... Как теперь делать Globals вообще? Вобщем, только рендер частично радует.

     

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