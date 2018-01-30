30.01.2018 12:07  Выпуск открытого игрового движка Godot 3.0

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|1.1, A.Stahl, 14:13, 30/01/2018 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Тыкал как-то в него пальцем. Ничего особо интересного. Код пишется на Питоне. Глюков замечено не было. Так что просто инструмент. Питонистам может понравится.
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|3.4, A.Stahl, 14:18, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>во-первых
От Питона эта хрень только названием отличается
>Во-вторых
А по факту всё равно все будут писать на Питоне.
>Чукча не читатель.
Иди, пожалуйста, нафиг.
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|3.15, Tita_M, 15:31, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Лучший он был бы если бы полноценно поддерживал вулкан. Читал, кажется, у них на форуме, что они и не собираются добавлять его поддержку. Как я понимаю чтобы движок получил преимущества вулкана его надо изначально адаптировать под этот АПИ, т.е. потребуется перепроектировать движок и переписать изрядное количество кода.
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|2.25, Константавр, 17:07, 30/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Да, пробовал эти визуальные скрипты, только делают порграммирование тяжелее. Десять нод и ты весь в сетях и шныряешь в поисках нужной ноды. Если ты хочешь нодами сэкономить время, не получится, ещё и дольшеполучится. Если не знаешь API и ищешь в нодах какой-то подсказки, по нодам не получится ничего подучить.
Зато шейдерные ноды сломали. Вот уж где полезно было, рампы всякие, какое-то подобие блендеровских нод.
Кости всё также запекаются при экспорте из блендера, использовать инверсную кинематику всё такая же боль. Поддержка GLTF кривая, API поменяли... Как теперь делать Globals вообще? Вобщем, только рендер частично радует.
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