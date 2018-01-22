22.01.2018 09:19  Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL

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|5.28, angra, 11:42, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ну ты тогда уже определись "совсем разное" или "несуществующее". Потому что, если оно не существует как отдельное понятие, то не может быть совсем разным с другим. Более того, в этом случае всем понятно, что имелось ввиду, а ты занимаешься буквоедством.
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|2.9, iPony, 10:15, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Да, а можно для тех, кто далёк от игорей.
Вот у меня лежит коробка с Windows 8.1 в тумбочке. Берегу её для одной цели - как-нибудь потом поиграю в Witcher 3 (там лошадки 🐎 красивые, а под линуксы игру не выпустили).
И что игровой экспиеренс будет хуже по сравнению с Windows 10?
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|3.20, ryoken, 10:44, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А ReactOS Вам зачем ?)
Вот именно что низачем, т.к. не работает. Все 2 раза, что пытался поставить на железо - не взлетело. Или не загрузилось, или даже не поставилось, хотя дисковый контроллер и винт нашло.
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|1.17, commiethebeastie, 10:29, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Посмотрел скорость развития wined3d, пилят dx11 5 лет, до сих пор плохо запускает игры.
Посмотрел скорость развития dxvk, 2 месяца, уже плохо запускает игры.
Задумался.
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|3.30, commiethebeastie, 11:46, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Понятно что на наработках, но вулкану уже 2 года, а они до сих пор признать не могут, что opengl backend это тупиковый путь. В итоге игры запускаются, но они показывают просто феерическую производительность.
Они вообще непонятные. У них использование HLSL nvidia это нормально и чотко, а gallium nine уберите, не возьмем, это прибивка гвоздями с галлиуму.
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|2.29, Ю.Т., 11:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Посмотрел скорость развития wined3d, пилят dx11 5 лет, до сих пор плохо
> запускает игры.
> Посмотрел скорость развития dxvk, 2 месяца, уже плохо запускает игры.
> Задумался.
А чтобы было над чем, надо подождать 4 года 10 месяцев.
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