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22.01.2018 09:19  Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL

В рамках проекта WineD3D For Windows подготовлена обвязка для запуска в Windows реализации DirectX 1-11 на базе OpenGL и наработок проекта Wine. В качестве реализации OpenGL в том числе может применяться порт Mesa для Windows.

Несмотря на то, что в Windows имеется встроенная поддержка DirectX, использование WineD3D может быть полезным для улучшения обратной совместимости со старыми играми (например, в Windows 8 прекращена поддержка режимов с 16-разрядной глубиной цветности). Ещё одной областью применения проекта является эмулирование неподдерживаемых версий DirectX и портирование DirectX-приложений на OpenGL без переписывания кода отрисовки.

Дополнительно можно отметить второй выпуск проекта DXVK, нацеленного на создание реализации DXGI и Direct3D 11 поверх API Vulkan для предоставления возможности запуска 3D-приложений в Linux при помощи Wine. Новая версия примечательна доведением поддержки D3D11 до возможности запуска игры NieR: Automata и обеспечением начальной поддержки тестовых наборов Unigine Heaven и Unigine Valley. Из пока отсутствующих возможностей упоминается поддержка тесселяции, потокового вывода и запросов через Queries API.

После доведения проекта до полнофункционального состояния, DXVK сможет использоваться в качестве основанной на Vulkan альтернативы для предоставляемой в Wine реализации D3D11, работающей поверх OpenGL. При этом разработчиками Wine уже развивается собственный проект vkd3d по реализации Direct3D 12 поверх API Vulkan.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/opens...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0 c поддержкой Direct3D 10 и 11
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 17.3.0, свободной реализации OpenGL
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
  5. OpenNews: В Crossover планируется реализовать поддержку DirectX 11 для Linux и OS X
  6. OpenNews: Microsoft открыл код DirectX Shader Compiler
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, d3d, dvxk
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  • 1.1, Blind Vic, 09:23, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > в Windows 8 прекращена поддержка 16-разрядных режимов экрана

    Каких режимов?

     
     
  • 2.3, Аноним, 09:33, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    Кто-то тут раньше говорил про хвалёную обратную совместимость со старыми приложе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Michael Shigorin, 11:32, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и уже давно --- The Raymond Chen Camp believes in making things easy for dev... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Blind Vic, 09:57, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    По-моему, "16-разрядный режим экрана" и "16-битная глубина цвета" это совсем разные понятия.
     
     
  • 3.8, angra, 10:14, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И что же такое "16-разрядный режим экрана"?
     
     
  • 4.11, Blind Vic, 10:21, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Несуществующее понятие :)
    Обычно под режимом экрана подразумевается его разрешение и частота обновления (по крайней мере, так было раньше: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb173064(v=vs.85).aspx )
     
     
  • 5.16, Аноним, 10:29, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Автор WineD3D с ваме не согласен using WineD3D can enhance backwards compatibl... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.28, angra, 11:42, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну ты тогда уже определись "совсем разное" или "несуществующее". Потому что, если оно не существует как отдельное понятие, то не может быть совсем разным с другим. Более того, в этом случае всем понятно, что имелось ввиду, а ты занимаешься буквоедством.
     
     
  • 6.32, Blind Vic, 11:55, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Каюсь!
     
  • 4.34, Аноним, 12:03, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    16 бит 2 байта на пиксель По 5 бит на цвет 65 тысяч цветов Во времена Wind... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.35, Аноним, 12:22, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Прикол в том что сейчас а не тогда когда начали 8bit per pixel делать огромный... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним, 10:28, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Режим широкое понятие, оно объединяет разрешение и глубину цветности Если бы у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.9, iPony, 10:15, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, а можно для тех, кто далёк от игорей.
    Вот у меня лежит коробка с Windows 8.1 в тумбочке. Берегу её для одной цели - как-нибудь потом поиграю в Witcher 3 (там лошадки 🐎 красивые, а под линуксы игру не выпустили).
    И что игровой экспиеренс будет хуже по сравнению с Windows 10?
     
     
  • 3.22, Аноним, 11:03, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Такой же будет опыт.
     
  • 3.37, Аноним, 13:02, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Теряешь чудесное, чарующее и незабываемое ощущение самопроизвольной перезагрузки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.25, Аноним, 11:15, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    16 бит на канал, HDR, нынче это модно, трубят на всех сайтах.
     
     
  • 3.33, Аноним, 11:56, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спешу разочаровать, 16 бит на все Так называемый режим HighColor, по 5 битов на... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 09:25, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жаль, новые версии под XP не собирают Было бы интересно запустить игру на DX11 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:59, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я уверен что энтузиасты соберут Раз уж Direct3D 11 стал поддерживаться Wine Wi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, iPony, 10:24, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Интересно, а Meltdown там пофиксили?

    Нет и не будут.

     
     
  • 4.36, Аноним, 12:56, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А чего так? На банкоматах стоят Атомы да Итаниумы?
     
  • 2.19, Реактосник, 10:33, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ReactOS Вам зачем ?) Как раз таки запускать DX11 под nt5 подобную систему было бы неплохо !) К сожалению пока не проверено,но скорее всего обязательно понадобится в будущем )
     
     
  • 3.20, ryoken, 10:44, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > А ReactOS Вам зачем ?)

    Вот именно что низачем, т.к. не работает. Все 2 раза, что пытался поставить на железо - не взлетело. Или не загрузилось, или даже не поставилось, хотя дисковый контроллер и винт нашло.

     
  • 1.5, Аноним, 09:44, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    На что только не идёт софтверная индустрия, чтобы получить с гамающей школоты в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 10:24, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пофиг, у них же хваленая обраная совместимость, пусть ей и пользуются Годно, лу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, commiethebeastie, 10:29, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Посмотрел скорость развития wined3d, пилят dx11 5 лет, до сих пор плохо запускает игры.

    Посмотрел скорость развития dxvk, 2 месяца, уже плохо запускает игры.

    Задумался.

     
     
  • 2.21, ryoken, 10:45, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Посмотрел скорость развития dxvk, 2 месяца, уже плохо запускает игры.
    > Задумался.

    Видимо у него одного голова такая, что в дверь с трудом пролезает :).

     
  • 2.24, Аноним, 11:12, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Но он же не в вакууме работает, работу он делает на наработках и исследованиях с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, commiethebeastie, 11:46, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Понятно что на наработках, но вулкану уже 2 года, а они до сих пор признать не могут, что opengl backend это тупиковый путь. В итоге игры запускаются, но они показывают просто феерическую производительность.

    Они вообще непонятные. У них использование HLSL nvidia это нормально и чотко, а gallium nine уберите, не возьмем, это прибивка гвоздями с галлиуму.

     
     
  • 4.38, rshadow, 13:03, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикалываешься? 5 лет пилили и отлаживали чтобы теперь еще 5 лет потратить на переписывание и отладку под vk?
     
  • 2.26, Посмотрел, 11:28, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот что случается когда хочется погонять новую цацку, с революционными игровыми механиками ("вид снизу"), под вайном.
     
  • 2.29, Ю.Т., 11:43, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Посмотрел скорость развития wined3d, пилят dx11 5 лет, до сих пор плохо
    > запускает игры.
    > Посмотрел скорость развития dxvk, 2 месяца, уже плохо запускает игры.
    > Задумался.

    А чтобы было над чем, надо подождать 4 года 10 месяцев.

     
  • 1.23, Аноним, 11:04, 22/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в РекталОС WineD3D возьмут или они там уже нативно сделали DX 11?
     
     
  • 2.31, commiethebeastie, 11:50, 22/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > А в РекталОС WineD3D возьмут или они там уже нативно сделали DX 11?

    wined3d это драйвер для d3d, зачем им делать драйвер, если цель - совместимость с текущими драйверами windows?

     

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