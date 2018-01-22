22.01.2018 09:19  Доступен WineD3D для Windows, предоставляющий поддержку DirectX 11 через OpenGL

В рамках проекта WineD3D For Windows подготовлена обвязка для запуска в Windows реализации DirectX 1-11 на базе OpenGL и наработок проекта Wine. В качестве реализации OpenGL в том числе может применяться порт Mesa для Windows.

Несмотря на то, что в Windows имеется встроенная поддержка DirectX, использование WineD3D может быть полезным для улучшения обратной совместимости со старыми играми (например, в Windows 8 прекращена поддержка режимов с 16-разрядной глубиной цветности). Ещё одной областью применения проекта является эмулирование неподдерживаемых версий DirectX и портирование DirectX-приложений на OpenGL без переписывания кода отрисовки.

Дополнительно можно отметить второй выпуск проекта DXVK, нацеленного на создание реализации DXGI и Direct3D 11 поверх API Vulkan для предоставления возможности запуска 3D-приложений в Linux при помощи Wine. Новая версия примечательна доведением поддержки D3D11 до возможности запуска игры NieR: Automata и обеспечением начальной поддержки тестовых наборов Unigine Heaven и Unigine Valley. Из пока отсутствующих возможностей упоминается поддержка тесселяции, потокового вывода и запросов через Queries API.

После доведения проекта до полнофункционального состояния, DXVK сможет использоваться в качестве основанной на Vulkan альтернативы для предоставляемой в Wine реализации D3D11, работающей поверх OpenGL. При этом разработчиками Wine уже развивается собственный проект vkd3d по реализации Direct3D 12 поверх API Vulkan.