16.01.2018 09:47  Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код

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|3.24, scorry, 11:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Хороший клиент. Только демонизироваться не умеет, к сожалению, поэтому приходится всякие телодвижения совершать в начале настройки.
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|5.42, scorry, 16:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> запускаю его в screen-e
У меня аналогичная история, дружище. Так он у меня и работает, с мордой на руТорренте. Кое-кто даже публиковал сыстемд-юниты для него, а я их пытался у себя внедрить, но как-то у меня не заработало сначала, а потом заработало, но не так, как обещало, а скрипт из рц.локал, который запускал скрин и пинал в него рторрент, и так нормально работал, так что я вот эти вот свои вялые трепыхания в сторону совершенства и порядка прекратил.
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|4.44, Ivan_83, 16:29, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я его патчил чтобы он демоном был, при этой гуй консольный выпиливал.
Автор патч не взял, так он у меня и используется приватно.
Могу выложить.
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|5.45, scorry, 17:44, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Я его патчил чтобы он демоном был, при этой гуй консольный выпиливал.
> Автор патч не взял, так он у меня и используется приватно.
> Могу выложить.
Пожалуйста, выложите. А чем управляли без гуя — через веб?
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|2.14, angra, 10:52, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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А уязвимость та же, хоть и чуть больше времени уйдет на перебор ip роутера. Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?
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|3.28, Онанимус, 13:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?
Я думаю, что есть принципиальная разница между автоматическим харвейстером и ручным взломом. Плюс еще не забыть перебрать IPv6. Да еще TTL чтоб не сдохла.
Никто не будет заморачиваться этим, долбя по площадям.
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|3.35, КО, 14:36, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?
Ну, скорее всего, в этом случае DNS браузеру будет отдавать сам роутер и заставить его играть с TTL
сложнее.
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|1.22, adolfus, 11:36, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Т.е. нужно
1) состряпать подлую страницу
2) хакнуть DNS
3) хакнуть хост с бакендом transmission, например NAS или мультимедийный центр
4) установить там браузер
5) зайти на подлую страницу
А не проще ли просто ограничиться п.3?
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|2.23, Рыба ест людей, 11:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Т.е. нужно
> 1) состряпать подлую страницу
> 2) хакнуть DNS
DNS хакать не нужно. Достаточно купить доменное имя и "правильно" настроить свой DNS сервер.
> 3) хакнуть хост с бакендом transmission, например NAS или мультимедийный центр
> 4) установить там браузер
Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.
> 5) зайти на подлую страницу
> А не проще ли просто ограничиться п.3?
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|3.34, paulus, 13:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.
И что тут странного? Предлагаете два десктопа заводить? ;)
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|4.37, Рыба ест людей, 14:58, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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>>Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.
> И что тут странного? Предлагаете два десктопа заводить? ;)
Transmission умеет работать в режиме десктопного приложения. И тогда порты не оттопыривает. А умеет в режиме демона- тогда он оттопыривает порт для подключения всяких управлялок. Вопрос- нафига настраивать демона на десктопе?
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|5.38, scorry, 15:26, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Transmission умеет работать в режиме десктопного приложения. И тогда порты не оттопыривает.
> А умеет в режиме демона- тогда он оттопыривает порт для подключения
> всяких управлялок. Вопрос- нафига настраивать демона на десктопе?
Каким образом режим демона связан с доступностью порта управления?
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|1.29, Онаним, 13:11, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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Качать маковерсию с офсайта уже безопасно? А то они несколько раз протрояненную выкладывали на сколько я помню...
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|1.33, Андрей, 13:38, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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> Информация об уязвимости и патч для её устранения были переданы разработчикам Transmission ещё 30 ноября, но разработчики никак не отреагировали на проблему,
Эх, какие разработчики? Transmission переехал на github как раз после того, как разработчики бросили проект. Хорошо что человек, которые предложил кучу патчей подобрал трансмиссию и приютил на гитхабе. Интересно, у него есть вообще доступ к тому закрытому списку рассылки, куда было послано сообщение?
> поэтому исследователь решил раскрыть подробности об атаке не дожидаясь истечения 90 дней, чтобы дистрибутивы могли устранить уязвимость независимо от основного проекта.
Класс! А зачем тогда вообще этот срок?
> По мнению разработчиков Transmission уязвимость не представляет практическую опасность, так как...
А где эти разработчики это сказали?
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|1.39, X4asd, 15:32, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> в которых запускается отдельный демон (например, в случае применения web-фронтэнда) и он настроен на подключение без пароля.
ну если без пароля -- тогда о чём вообще разговор?
тожемне уязвимость
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