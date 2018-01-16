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16.01.2018 09:47  Уязвимость в BitTorrent-клиенте Transmission, позволяющая выполнить код

В BitTorrent-клиенте Transmission выявлена уязвимость (CVE-2018-5702), затрагивающая RPC-интерфейс, используемый для организации связи между бэкендом (рабочий процесс) и фронтэндом (интерфейс). Уязвимость позволяет организовать атаку, которая, если в системе запущен демон Transmission, может привести к выполнению произвольного кода, при открытии на той же системе в браузере сайта атакующего. Исправление доступно в виде патча и обновления для Arch Linux, Debian и FreeBSD (пока недоступно для Fedora, SUSE, openSUSE, Ubuntu, RHEL/EPEL).

По умолчанию бэкенд принимает запросы на сетевом порту 9091, привязываясь к интерфейсу localhost (127.0.0.1). Запросы фронтэндов отправляются с использованием формата JSON, а для успешного подключения обязательно заполнение HTTP-заголовка "X-Transmission-Session-Id". Злоумышленник может создать страницу, при открытии которой при помощи вызова XMLHttpRequest() можно отправить произвольный запрос на localhost, но в этом случае невозможно подставить свой заголовок "X-Transmission-Session-Id", так как сработает защита от выхода за пределы области текущего домена (cross-origin).

Для обхода данного ограничения предлагается интересный трюк. Для хоста, с которого предлагается страница для атаки, в DNS настраивается поочерёдная отдача двух IP-адресов: на первый запрос отдаётся реальный IP сервера со страницей, а затем возвращается 127.0.0.1. Время жизни (TTL) для данной DNS-записи выставляется в минимальное значение. При открытии страницы браузер определяет реальный IP сервера атакущего и загружает содержимое страницы. На странице запускается JavaScript-код, ожидающий истечения TTL и после этого при помощи XMLHttpRequest() отправляет второй запрос, который теперь определяет хост как 127.0.0.1, что приводит к обращению к внутреннему сетевому интерфейсу компьютера пользователя без ограничений cross-origin, что позволяет передать произвольный HTTP-заголовок.

Для демонстрации атаки подготовлен специальный минималистичный DNS-сервер rbndr, циклично меняющий IP для хоста. Также доступен пример JavaScript-кода для совершения атаки. Для организации выполнения кода после успешной отправки запроса к бэкенду используется возможность Transmission по привязке выполнения скрипта к загрузке торрента. В частности, можно передать бэкенду команду по включению режима script-torrent-done-enabled и запустить любой скрипт или установить параметр download-dir в /home/user/ и загрузить фиктивный торрент с именем ".bashrc".

Информация об уязвимости и патч для её устранения были переданы разработчикам Transmission ещё 30 ноября, но разработчики никак не отреагировали на проблему, поэтому исследователь решил раскрыть подробности об атаке не дожидаясь истечения 90 дней, чтобы дистрибутивы могли устранить уязвимость независимо от основного проекта. По мнению разработчиков Transmission уязвимость не представляет практическую опасность, так как затрагивает только конфигурации, в которых запускается отдельный демон (например, в случае применения web-фронтэнда) и он настроен на подключение без пароля.

  1. Главная ссылка к новости (http://openwall.com/lists/oss-...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  3. OpenNews: Уязвимость в Guile, затрагивающая программы, привязанные к localhost
  4. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 2.90
  5. OpenNews: В BitTorrent-клиенте Transmission 2.90 выявлено вредоносное ПО для OS X (дополнено)
  6. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: transmission, localhost, rpc
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  • 1.1, Аноним, 09:57, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    А есть Torrent-клиенты без поддержки JavaScript типа как Links2 среди веб-брау... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 10:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    rtorrent. Без финтефлюшек. Стоковый чисто из cli
     
     
  • 3.24, scorry, 11:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хороший клиент. Только демонизироваться не умеет, к сожалению, поэтому приходится всякие телодвижения совершать в начале настройки.
     
     
  • 4.40, Ващенаглухо, 15:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    запускаю его в screen-e
     
     
  • 5.42, scorry, 16:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > запускаю его в screen-e

    У меня аналогичная история, дружище. Так он у меня и работает, с мордой на руТорренте. Кое-кто даже публиковал сыстемд-юниты для него, а я их пытался у себя внедрить, но как-то у меня не заработало сначала, а потом заработало, но не так, как обещало, а скрипт из рц.локал, который запускал скрин и пинал в него рторрент, и так нормально работал, так что я вот эти вот свои вялые трепыхания в сторону совершенства и порядка прекратил.

     
  • 4.41, ., 16:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    git версия умеет (branch feature-bind)
     
     
  • 5.43, scorry, 16:10, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > git версия умеет (branch feature-bind)

    О. Интересно. Спасибо, посмотрю. Форк или фича от автора?

     
  • 4.44, Ivan_83, 16:29, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я его патчил чтобы он демоном был, при этой гуй консольный выпиливал.
    Автор патч не взял, так он у меня и используется приватно.
    Могу выложить.
     
     
  • 5.45, scorry, 17:44, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Я его патчил чтобы он демоном был, при этой гуй консольный выпиливал.
    > Автор патч не взял, так он у меня и используется приватно.
    > Могу выложить.

    Пожалуйста, выложите. А чем управляли без гуя — через веб?

     
     
  • 6.46, Ivan_83, 17:53, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://www.netlab.linkpc.net/wiki/ru:software:rtorrent:daemon

    Скрипт rc.d под фрю, патч я делал чтобы то что в портах фри могло с ним собраться.
    Вообще, там патч можно было ещё доработать, потому что сейчас гуй по факту компеляется, просто оторван от консоли, а можно было бы и не собирать его вовсе.

    Ещё мой плагинчик для rutorrent: http://www.netlab.linkpc.net/download/software/rtorrent/rutorrent/

     
     
  • 7.51, scorry, 18:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Благодарю!
     
  • 2.7, Аноним, 10:10, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    rtorrent
     
  • 2.13, Crazy Alex, 10:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Этот JS - для страницы, которая будет XHR слать.
     
  • 2.21, Рыба ест людей, 11:31, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Так javascript выполняется не в torrent клиенте, а в браузере пользователя, на хосте которого крутится демоном transmission.
     
  • 2.27, минонА, 12:47, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    aria2.
     
  • 1.2, Онанимус, 10:02, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Еще один плюс в использовании LEDE. Браузер на ноуте, transmission на роутере.
     
     
  • 2.14, angra, 10:52, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А уязвимость та же, хоть и чуть больше времени уйдет на перебор ip роутера. Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?
     
     
  • 3.18, Аноним, 11:09, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Принципиальная разница в использовании пароля.
     
  • 3.28, Онанимус, 13:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?

    Я думаю, что есть принципиальная разница между автоматическим харвейстером и ручным взломом. Плюс еще не забыть перебрать IPv6. Да еще TTL чтоб не сдохла.
    Никто не будет заморачиваться этим, долбя по площадям.

     
  • 3.35, КО, 14:36, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Или ты думаешь, что есть принципиальная разница для dns сервера в выдаче 127.0.0.1 и 192.168.0.1?

    Ну, скорее всего, в этом случае DNS браузеру будет отдавать сам роутер и заставить его играть с TTL
    сложнее.

     
  • 2.26, noname.htm, 12:10, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Заменяем 127.0.0.1 на 192.168.1.1 и повторяем.
     
  • 1.3, Аноним, 10:06, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Я что-то не правильнт прочитал илиэ о очередная уязвимость браузеров?
     
     
  • 2.10, nazarpc, 10:18, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В веб обычная практика когда один домен имеет несколько IP адресов, так что скор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, angra, 10:56, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Это использование давно известной принципиальной уязвимости браузеров применительно к конкретному демону.


     
  • 1.4, Аноним, 10:06, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Есть Torrential:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=47429
     
     
  • 2.9, Аноним, 10:14, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Или если надо много настроек, то qBittorrent https www opennet ru opennews ar... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 10:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    qBittorent вообще-то из коробки полон JavaScript ов - https github com qbit... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, НяшМяш, 13:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Просвяти нас, о мудрейший, как сделать динамический вебгуй без яваскрипта?
     
     
  • 5.47, Аноним, 18:06, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С помощью CSS.
     
  • 1.6, Аноним, 10:09, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что за дурацкая привычка появилась у айтишников Не в первый раз уже в этом году... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, анонимоус, 10:11, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ага. Появилась ;)
     
  • 2.11, Аноним, 10:23, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вообще-то это неправда и разработчики таки отреагировали То, что руки в конечно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, Аноним, 13:12, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    https ftp openbsd org pub OpenBSD songs song60a ogg ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 10:31, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С этого надо было начинать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.48, Аноним, 18:08, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это например дефолтная настройка в NAS от Asustor.
     
  • 1.17, Green, 11:04, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И каким образом эту уязвимость исправили в Debian?
     
     
  • 2.20, EHLO, 11:31, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    apt -y purge transmission
     
  • 2.25, Аноним, 12:08, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Полагаю, тем же, что и в Gentoo. Проверяют заголовок Host.
     
  • 1.19, Рыба ест людей, 11:29, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чет столько понаписали, а тут всего лишь CSRF+DNS rebinding.
     
  • 1.22, adolfus, 11:36, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Т.е. нужно
    1) состряпать подлую страницу
    2) хакнуть DNS
    3) хакнуть хост с бакендом transmission, например NAS или мультимедийный центр
    4) установить там браузер
    5) зайти на подлую страницу  

    А не проще ли просто ограничиться п.3?

     
     
  • 2.23, Рыба ест людей, 11:43, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > Т.е. нужно
    > 1) состряпать подлую страницу
    > 2) хакнуть DNS

    DNS хакать не нужно. Достаточно купить доменное имя и "правильно" настроить свой DNS сервер.
    > 3) хакнуть хост с бакендом transmission, например NAS или мультимедийный центр
    > 4) установить там браузер

    Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.
    > 5) зайти на подлую страницу
    > А не проще ли просто ограничиться п.3?

     
     
  • 3.34, paulus, 13:55, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.

    И что тут странного? Предлагаете два десктопа заводить? ;)

     
     
  • 4.37, Рыба ест людей, 14:58, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Предполагается, что хозяин браузера настолько странный, что запускает transmission на рабочей станции, там же где и работает в браузере.
    > И что тут странного? Предлагаете два десктопа заводить? ;)

    Transmission умеет работать в режиме десктопного приложения. И тогда порты не оттопыривает. А умеет в режиме демона- тогда он оттопыривает порт для подключения всяких управлялок. Вопрос- нафига настраивать демона на десктопе?

     
     
  • 5.38, scorry, 15:26, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Transmission умеет работать в режиме десктопного приложения. И тогда порты не оттопыривает.
    > А умеет в режиме демона- тогда он оттопыривает порт для подключения
    > всяких управлялок. Вопрос- нафига настраивать демона на десктопе?

    Каким образом режим демона связан с доступностью порта управления?

     
  • 1.29, Онаним, 13:11, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Качать маковерсию с офсайта уже безопасно? А то они несколько раз протрояненную выкладывали на сколько я помню...
     
     
  • 2.32, НяшМяш, 13:13, 16/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    После первого случая перешёл на qBittorrent. Хоть под макакосью и страшный (особенно версия 4), но мне им торренты качать, а не рассматривать.
     
  • 1.33, Андрей, 13:38, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Информация об уязвимости и патч для её устранения были переданы разработчикам Transmission ещё 30 ноября, но разработчики никак не отреагировали на проблему,

    Эх, какие разработчики? Transmission переехал на github как раз после того, как разработчики бросили проект. Хорошо что человек, которые предложил кучу патчей подобрал трансмиссию и приютил на гитхабе. Интересно, у него есть вообще доступ к тому закрытому списку рассылки, куда было послано сообщение?

    > поэтому исследователь решил раскрыть подробности об атаке не дожидаясь истечения 90 дней, чтобы дистрибутивы могли устранить уязвимость независимо от основного проекта.

    Класс! А зачем тогда вообще этот срок?

    > По мнению разработчиков Transmission уязвимость не представляет практическую опасность, так как...

    А где эти разработчики это сказали?

     
  • 1.39, X4asd, 15:32, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > в которых запускается отдельный демон (например, в случае применения web-фронтэнда) и он настроен на подключение без пароля.

    ну если без пароля -- тогда о чём вообще разговор?

    тожемне уязвимость

     
  • 1.50, Аноним, 18:11, 16/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А при чём тут transmission ... весь текст скрыт [показать]
     

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