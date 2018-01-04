04.01.2018 20:13  Cisco судится с Arista из-за повторения интерфейса командной строки

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|1.5, фывфыв, 20:49, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
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> благодаря данной концепции идентичное объявление переменных в программах не может служить поводом для выдвижения исков
И именно поэтому Oracle любила мозги Android'у? -_-
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|1.6, Oxhorn, 20:50, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Да и вообще
Использовать int i, j и вариации моя идея, я хочу $1000 за каждое использование в коде умноженое на каждый бинрник где код использовался
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|4.24, atu, 22:07, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Это наследие древнего Fortran-а. Там переменные, имена которых начинаются с букв I J K L M N автоматически считались integer.
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|5.41, angra, 01:28, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>В математике принято так обозначать целые числа.
Не совсем. В математике они не обязательно целые или вообще числа. А вот как индексы для последовательностей, сумм, элементов векторов/матриц/тензоров эти три буквы действительно используются часто. Также как l, m и n для граничных значений этих индексов.
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|2.18, AppleMustDie, 21:55, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Да и вообще
> Использовать int i, j и вариации моя идея, я хочу $1000
> за каждое использование в коде умноженое на каждый бинрник где код
> использовался
Нифиг, int я изобрел!
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|2.31, AntonAlekseevich, 22:20, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Fuckoff, bit is my idea(actually not, but who cares about that in this day) and this idea cost @ $0 for using everything what are use bits(bytes, words, dwords, quadwords, signed/unsigned char, short, int, long, long long, float, double, boolean, pointers, addresses and et cetera).
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|4.27, Омский линуксоид, 22:13, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В каком сегменте у циски сейчас хоть что-нибудь не шатается? Даже с
> персоналом они проблемы больше не смогут решать из-за визовых ограничений
Подробнее? Вы про мексиканцев?
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|2.23, an, 22:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?
покажите альтернативу. для командной строки.
микротик не предлагать. он убог еще более ИМХО
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|3.33, EHLO, 22:33, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>> Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?
> покажите альтернативу. для командной строки.
> микротик не предлагать. он убог еще более ИМХО
bash
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|4.35, an, 22:43, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
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bash это не интерфейс командной строки устройства.
интерфейс это busybox + systemd/sysV+....
ну мало того что это тот еще зверинец, так он еще ничего толком не обеспечивает
ни конфигурации в одном файле, ни отката при ошибке, ни удобства, ни простоты, и разграничения доступа, ни дуракоустойчивости. НИЧЕГО что надо командной строке УСТРОЙСТВА.
и к томуже в части bgp повторяет cisco :)
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|2.34, username, 22:39, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Не то чтобы совсем убогий, но местами логика, конечно, мозг выносит, да и наследие времен появления первых сетей тоже чувствуется.
Лучше бы скооперировались с нецисками и разработали что-нибудь современное и удобное. Но копировать "стандарт де факто" не думая, конечно, проще
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