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04.01.2018 20:13  Cisco судится с Arista из-за повторения интерфейса командной строки

Организация Software Freedom Conservancy, а также компании GitHub и Mozilla Corporation, выступили в качестве независимых участников судебного разбирательства между компаниями Cisco и Arista. Компания Arista в своих продуктах реализовала совместимый с Cisco IOS интерфейс командой строки, который многие администраторы рассматривают как стандарт де-факто для управления коммутаторами и маршрутизаторами, но Cisco считает, что подобное заимствование нарушает её права и добивается признания того, что имитация интерфейса командной строки из Cisco IOS является нарушением интеллектуальной собственности.

Ранее суд признал претензии Cisco необоснованными, так как отсутствует заимствование кода и в Arista применяется созданная с нуля альтернативная реализация общепринятого интерфейса. При вынесении решения суд применил в деле концепцию "Scène à faire", в соответствии с которой общепринятые элементы не подпадают под защиту авторского права, например, благодаря данной концепции идентичное объявление переменных в программах не может служить поводом для выдвижения исков. Компания Cisco не согласилась с данной позицией и подала апелляцию в суд высшей инстанции.

Ряд вовлечённых в разработку СПО организаций и компаний добровольно приняли участие в разбирательстве, чтобы не допустить прецедента, который может привести к запрету воспроизведения интерфейсов командной строки. Участники настаивают на том, что закон об авторском праве не должен распространяться на идеи и функциональные возможности программного обеспечения, и, в частности, имитация существующих интерфейсов командной строки не должна сама по себе рассматриваться как нарушение авторских прав. Также указывается на применимость принципа "Scène à faire" к интерфейсам командной строки Cisco IOS в силу их общественной значимости.

Многие свободные программы вынуждены имитировать или взаимодействовать с проприетарным ПО через интерфейс командной строки. В подобных системах пользователи не должны получать явное разрешение на использование авторских прав. В качестве примера приводится операционная система UNIX, организация командной строки которой послужила основой для построения множества различных ОС, предоставляющих привычный унифицированный интерфейс. Во время основания проекта GNU было принято решение имитировать интерфейс UNIX, так как он уже воспринимался как промышленный стандарт и был знаком пользователям. При этом, несмотря на то, что имена программ и опции командной строки совпадали, в разных системах применялись созданные с нуля разные реализации утилит.

  1. Главная ссылка к новости (https://sfconservancy.org/news...)
  2. OpenNews: Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками
  3. OpenNews: Mozilla в суде добивается раскрытия уязвимости, применённой в атаке ФБР на Tor Browser
  4. OpenNews: Проект AdBlock Plus выиграл второе разбирательство в немецком суде
  5. OpenNews: Против VMware инициировано судебное разбирательство, связанное с нарушением лицензии GPL
  6. OpenNews: Лицензия LGPL показала свою состоятельность в немецком суде
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: cisco, cli, law
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  • 1.1, DiabloPC, 20:20, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Хм, а вроди ж до 1-го апреля еще далеко......
     
  • 1.2, Аноним, 20:21, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что, quagga тоже попадает?
     
     
  • 2.3, DiabloPC, 20:23, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    дык, с таким успехом и bash попадает о_0
     
     
  • 3.17, AppleMustDie, 21:54, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Что-то не слышно про суды Microsoft за double click
     
  • 1.4, Аноним, 20:38, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]
    		• +8 +/
    Юротдел Cisco покусали их коллеги из SCO?
     
     
  • 2.15, AppleMustDie, 21:51, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Или МакБрайд таки нашел новую работу :)
     
  • 2.37, Michael Shigorin, 23:48, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    CiSCO
     
  • 1.5, фывфыв, 20:49, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > благодаря данной концепции идентичное объявление переменных в программах не может служить поводом для выдвижения исков

    И именно поэтому Oracle любила мозги Android'у? -_-

     
  • 1.6, Oxhorn, 20:50, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да и вообще

    Использовать  int i, j и вариации моя идея, я хочу $1000 за каждое использование в коде умноженое на каждый бинрник где код использовался

     
     
  • 2.8, A.Stahl, 21:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Наследники Д.Ритчи ехидно потирают лапки и готовят к тебе иск...
     
     
  • 3.16, an, 21:54, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    интересно ктото знает почему именно
    int i,j,k

    а не

    int d,e,f ?

     
     
  • 4.24, atu, 22:07, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Это наследие древнего Fortran-а. Там переменные, имена которых начинаются с букв I J K L M N автоматически считались integer.
     
     
  • 5.30, an, 22:19, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    ктото еще помнит....
     
  • 5.36, Аноним, 23:00, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как сказали ниже, в математике так обычно номера последовательностей отмечали.
     
  • 4.25, Аноним, 22:10, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    В математике принято так обозначать целые числа a,b,c это обычно константы ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, angra, 01:28, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В математике принято так обозначать целые числа.

    Не совсем. В математике они не обязательно целые или вообще числа. А вот как индексы для последовательностей, сумм, элементов векторов/матриц/тензоров эти три буквы действительно используются часто. Также как l, m и n для граничных значений этих индексов.

     
  • 4.26, Омский линуксоид, 22:11, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    iteration
     
  • 2.18, AppleMustDie, 21:55, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Да и вообще
    > Использовать  int i, j и вариации моя идея, я хочу $1000
    > за каждое использование в коде умноженое на каждый бинрник где код
    > использовался

    Нифиг, int я изобрел!

     
  • 2.31, AntonAlekseevich, 22:20, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Fuckoff, bit is my idea(actually not, but who cares about that in this day) and this idea cost @ $0 for using everything what are use bits(bytes, words, dwords, quadwords, signed/unsigned char, short, int, long, long long, float, double, boolean, pointers, addresses and et cetera).
     
  • 1.7, Аноним, 20:59, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    почему горит у цисок понятно, но это совершенно не аргументированные претензии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 21:22, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Потому, что Ариста очень актвно лезет в тот сегмент рынка, где у Циски шатается ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:40, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В каком сегменте у циски сейчас хоть что-нибудь не шатается Даже с персоналом о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, Омский линуксоид, 22:13, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В каком сегменте у циски сейчас хоть что-нибудь не шатается? Даже с
    > персоналом они проблемы больше не смогут решать из-за визовых ограничений

    Подробнее? Вы про мексиканцев?

     
  • 1.9, slump64, 21:18, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Any screenshots?
     
  • 1.14, Аноним, 21:48, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а с элтексом циска судилась?
     
  • 1.19, Sw00p aka Jerom, 21:55, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ариста просто убивает рынок сиськи вот и докапались
     
  • 1.20, EHLO, 21:57, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?
     
     
  • 2.23, an, 22:06, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?

    покажите альтернативу. для командной строки.

    микротик не предлагать. он убог еще более ИМХО


     
     
  • 3.28, нетотсамыйаноним, 22:15, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    junos
     
  • 3.33, EHLO, 22:33, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >> Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?
    > покажите альтернативу. для командной строки.
    > микротик не предлагать. он убог еще более ИМХО

    bash

     
     
  • 4.35, an, 22:43, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    bash это не интерфейс командной строки устройства.
    интерфейс это busybox + systemd/sysV+....

    ну мало того что это тот еще зверинец, так он еще ничего толком не обеспечивает

    ни конфигурации в одном файле, ни отката при ошибке, ни удобства, ни простоты, и разграничения доступа, ни дуракоустойчивости. НИЧЕГО что надо командной строке УСТРОЙСТВА.

    и к томуже в части bgp повторяет cisco :)


     
  • 2.34, username, 22:39, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не то чтобы совсем убогий, но местами логика, конечно, мозг выносит, да и наследие времен появления первых сетей тоже чувствуется.
    Лучше бы скооперировались с нецисками и разработали что-нибудь современное и удобное. Но копировать "стандарт де факто" не думая, конечно, проще
     
  • 2.38, Michael Shigorin, 23:50, 04/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?

    Не удивлюсь, если ради уже развёрнутой автоматизации, заточенной именно под такой "API".

     
     
  • 3.40, EHLO, 00:36, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Не понятно зачем понадобилось повторять убогий интерфейс Цисок?
    > Не удивлюсь, если ради уже развёрнутой автоматизации, заточенной именно под такой "API".

    Что-то в таком стиле https://networklore.com/ansible-template-caveat/ ?

     
  • 3.42, Аноним, 01:42, 05/01/2018 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Когда-то для одной убогой железки, не умевшей в snmp, пришлось написать expect о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 22:00, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Плохой пример Командная строка Unix это Single Unix Specification, за проверку ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Омский линуксоид, 22:18, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ребятки вздрогнули тоже:
    http://libcode.org/projects/klish/
     
  • 1.39, Michael Shigorin, 23:51, 04/01/2018 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > общепринятые элементы не подпадают под защиту авторского права

    Этакая себе плата за "свой де-факто стандарт"; а что, резонно.

     

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