04.01.2018 20:13  Cisco судится с Arista из-за повторения интерфейса командной строки

Организация Software Freedom Conservancy, а также компании GitHub и Mozilla Corporation, выступили в качестве независимых участников судебного разбирательства между компаниями Cisco и Arista. Компания Arista в своих продуктах реализовала совместимый с Cisco IOS интерфейс командой строки, который многие администраторы рассматривают как стандарт де-факто для управления коммутаторами и маршрутизаторами, но Cisco считает, что подобное заимствование нарушает её права и добивается признания того, что имитация интерфейса командной строки из Cisco IOS является нарушением интеллектуальной собственности. Ранее суд признал претензии Cisco необоснованными, так как отсутствует заимствование кода и в Arista применяется созданная с нуля альтернативная реализация общепринятого интерфейса. При вынесении решения суд применил в деле концепцию "Scène à faire", в соответствии с которой общепринятые элементы не подпадают под защиту авторского права, например, благодаря данной концепции идентичное объявление переменных в программах не может служить поводом для выдвижения исков. Компания Cisco не согласилась с данной позицией и подала апелляцию в суд высшей инстанции. Ряд вовлечённых в разработку СПО организаций и компаний добровольно приняли участие в разбирательстве, чтобы не допустить прецедента, который может привести к запрету воспроизведения интерфейсов командной строки. Участники настаивают на том, что закон об авторском праве не должен распространяться на идеи и функциональные возможности программного обеспечения, и, в частности, имитация существующих интерфейсов командной строки не должна сама по себе рассматриваться как нарушение авторских прав. Также указывается на применимость принципа "Scène à faire" к интерфейсам командной строки Cisco IOS в силу их общественной значимости. Многие свободные программы вынуждены имитировать или взаимодействовать с проприетарным ПО через интерфейс командной строки. В подобных системах пользователи не должны получать явное разрешение на использование авторских прав. В качестве примера приводится операционная система UNIX, организация командной строки которой послужила основой для построения множества различных ОС, предоставляющих привычный унифицированный интерфейс. Во время основания проекта GNU было принято решение имитировать интерфейс UNIX, так как он уже воспринимался как промышленный стандарт и был знаком пользователям. При этом, несмотря на то, что имена программ и опции командной строки совпадали, в разных системах применялись созданные с нуля разные реализации утилит.



