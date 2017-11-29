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29.11.2017 20:11  Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи

Проект Mozilla опубликовал первый выпуск модели для системы машинного обучения, ориентированной на распознавание речи. Также опубликован использованный для тренировки модели набор голосовых данных, собранный в результате инициативы Common Voice и включающий примеры произношения около 20 тысяч людей, которые надиктовали почти 400 тысяч записей суммарной продолжительностью 500 часов.

Благодаря участию в проекте большого числа добровольцев, удалось сформировать одну из крупнейших баз голосовых шаблонов, учитывающих всё разнообразие голосов и манер речи. Собранная база позволила натренировать модель для системы машинного обучения до уровня распознавания речи, при котором число ошибок примерно соответствует распознаванию обычным человеком при прослушивании тех же записей. В текущем виде число ошибок распознавания составляет 6.5% при использовании тестового набора LibriSpeech. Для сравнения, уровень ошибок при распознавании человеком оценивается в 5.83%, а уровень ошибок при работе Google Speech составляет 6.64%, wit.ai - 7.94%, Bing Speech - 11.73%, Apple Dictation - 14.24%.

В основе системы распознавания речи Mozilla лежит движок DeepSpeech, созданный с использованием открытой компанией Google платформы машинного обучения TensorFlow. DeepSpeech реализует в коде одноимённую архитектуру распознавания речи, предложенную исследователями из компании Baidu. Предложенный Mozilla набор помимо модели распознавания речи и примеров произношения включает готовые к применению модули для Python и NodeJS, позволяющие без лишних усложнений встроить в свои программы функции распознавания речи. Также поставляется инструментарий для распознавания из командной строки. Движок распознавания речи достаточно быстр и не требователен к ресурсам, что позволяет использовать его даже на платах Raspberry Pi.

DeepSpeech значительно проще традиционных систем и при этом обеспечивает более высокое качество распознавания при наличии постороннего шума. В разработке не используются традиционные акустические модели и концепция фонем, вместо которых применяется хорошо оптимизированная система машинного обучения на основе нейронной сети, что позволяет обойтись без разработки отдельных компонентов для моделирования различных отклонений, таких как шум, эхо и особенности речи. Особенностью DeepSpeech является то, что для получения качественного распознавания данная архитектура требует большого объёма разнородных данных для осуществления обучения, надиктованных в реальных условиях разными голосами и при наличии естественных шумов.

Опубликованный набор голосовых данных не ограничен применением в DeepSpeech и может оказаться полезным и для других открытых проектов, занимающихся распознаванием речи, таких как Sphinx, Kaldi, VoxForge, ISIP, HTK и Julius. До сих пор исследователям и разработчикам были доступны только ограниченные наборы голосовых данных, а стоимость полноценных коллекций голосовых выборок исчислялась десятками тысяч долларов, что сильно тормозило независимые исследования в области распознавание речи. В настоящее время работа сосредоточена только на распознавании английского языка, но в первой половине 2018 года планируется приступить к сбору примеров произношения для других языков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Mozilla развивает свою систему распознавания речи
  3. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  4. OpenNews: Mozilla планирует протестировать в Firefox возможности Lockbox, Tabsplit, ThemesRfun и Foxy
  5. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
  6. OpenNews: Представлен Sirius, открытый персональный ассистент, напоминающий Apple Siri и Google Now
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: mozilla, voice, speach
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  • 2, Аноним, 20:54, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Качественное распознавание голоса без зондов, впервые.
     
  • 3, Аноним, 20:54, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Чего говорите, расширения отвалились Извините, мы делаем очередную распознава... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Free Speech, 20:55, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Херня все это. KDE тоже 100 лет назад что-то выпустил, a воз и ныне там. Вот нашел - Simon называется. Она даже английский за столько лет нормально распарсить не научилась, остальных языков при нашей жизни точно не дождемся.

    https://simon.kde.org/

    Есть еще несколько опенсорсных распознавалок речи, и все они мягко говоря так же в жопе. Почему с мозиллой будет по-другому?

     
     
  • 5, A.Stahl, 21:00, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    >Почему с мозиллой будет по-другому?

    Дай я тебе помогу и процитирую немного статью. Там просто нужная для тебя информация была через очень-очень много букв и ты, видимо, устал читать.

    >Число ошибок распознавания составляет 6.5% ... уровень ошибок при распознавании человеком оценивается в 5.83%

     

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