14.11.2017 12:55  Первые планы по разработке GNOME Shell 4

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|4.72, Аноным, 17:12, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Ага, только сделали Кеды 4 почти вменяемыми и сразу опять всё бросили, сломали и выдали Кеды 5, которые и сейчас не очень, ещё 2-3 года до вменяемого состояния будут доводить.
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|1.4, AS, 14:14, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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3гном сделал из меня минималиста.
а привык и понял, да нафиг не нужен перегруженый инфой стол.
пусть в 4 будет всего одна но Волшебная кнопка !!
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|1.9, Омномним, 14:23, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Тем кто всё ещё почему-то сидит на гноме, готовьтесь к новой эпопее по переписыванию приложений с 3-го гнома на 4-й. Естественно с потерей по пути половины функций.
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|1.11, Аноним, 14:30, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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> применение прокси дисплейного сервера, который будет напоминать X-сервер
Приехали. То, от чего убегали..
> приведёт к нарушению совместимостью
Когда же все на qt уйдут. Все для этого делается.
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|1.26, Константавр, 15:04, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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>После появления Wayland положение в корне изменилось и ранее решаемые X-сервером задачи легли на плечи GNOME Shell
>По сути прослойка будет выступать в роли полноценного сервера Wayland, что потребует полной реализации всех протоколов Wayland как в данной прослойке
Короче. это начало конца. Я всегда говорил, что вейланд и гном потенциально опасны для всей экосистемы опенсорса. Во первых, теперь каждое ДЕ должно будет само обеспечивать всё то, чем раньше занимались иксы, всё это будет несовместимо между собой и приведёт к неработоспособности гномовского приложения вне Гнома. Все приложения будут обязаны работать с Гномом, а КДЕшники и прочие пусть сами мучаются. Всю жизнь гномеры пытаются отлучить всех остальных от их божественных приложений и нарушить работу непокорных. То лотки ломают, то меню принудительно выносят, то переключение клавиатуры переделывают, а теперь оказывается, что это всё ещё раз переписать надо и закрыть навсегда.
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|3.73, Константавр, 17:21, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Ты читать сам умеешь, что они там пишут? Они готовят полный захват всего, что требуется приложению для работы. Они будут краники открывать и закрывать. И приложения будут обязаны работать не с всеми поддерживаемыми libinputами, а с гномовской прослойкой.
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|3.71, Константавр, 17:06, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Дело кдешников писать свой ДЕ, дело гномеров писать свой и при этом не мешать остальным. Мир опенсорса должен заключаться не в конкуренции, а сотрудничестве, предоставляя пользователям то, что они хотят, но не мешать соседям. И фридесктоповские стандарты были написаны для того, чтобы гарантировать, что любое приложение написанное под любым фреймворком получит то, что ему нужно. Работа писателей ДЕ заключается в написании жонглёра приложениями (на свой вкус, но соответственно рекомендациям фридесктопа), создании среды, где приложениями будет удобно пользоваться, а не порабощать писателей приложений и заставлять плясать под свою дудочку, постоянно сменяя векторы направления и переписывая всё с нуля.
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|1.40, Ihor, 15:46, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Неплохо набросали конечно.
Мне нравится подход внешнего вида Гнома, но нравится оптимизация и плавность КДЕ.
Если гном сделают быстрым, плавным и не лагающим при переключении рабочих столов с 4-5 окнами - я перейду на гном. А пока что буду просто посматривать...
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|1.48, a1x, 16:02, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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За время существования 3й версии так и не получилось выпустить с ним ни одного планшета, несмотря на ориентацию UI. А для грядущих времён IoT всё это слишком ресурсоёмко для своего т.н. минимализма.
Даже яблоки и окна не особо рискуют всё менять (застывшие к изменениям мозги не в счёт).
Разделяй и властвуй!
Подорвавшийся на мине полезен указателем, как не нужно.
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|2.51, a1x, 16:10, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Гном как бы хорош тем, что такая вещь в себе, все компоненты тесно связаны и выглядит довольно собранным, легче поддерживать такой сферизм в вакууме. Но это его и беда, что на каждый чих приходится всё перепиливать и костылять совместимость с другими фреймворками.
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|2.84, _, 18:47, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Это можно дома так, никуда не торопясь, прихлёбывая борЩЩЪ ... (С)
А на работе, за первый срыв дэдлайна - выговор, за второй накажут копейкой, за третий - выпрут к IP-ням ... копроэкономика(С)
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|2.87, _, 18:52, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>Или я не правильно понял?
Походу - да. Там где тормозит щель, там и плазма не летает (С)
А самая печаль - что в них в обоих есть всё ненужное и нет всего нужного :-\
После 2007 десктопные *никсы делают осьминоги, истину вам говорю :(
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