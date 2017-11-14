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14.11.2017 12:55  Первые планы по разработке GNOME Shell 4

Разработчики GNOME начали публикацию идей по дальнейшему развитию рабочего стола и определили первые планы, касающиеся GNOME Shell 4. В качестве ключевой задачи называется уход от архитектурных ограничений GNOME Shell 3, который спроектирован для работы в роли композитного менеджера для X11 и завязан на особенности X11 при взаимодействии с GPU и устройствами ввода.

Например, за передачу событий ввода, высокопроизводительную отрисовку и перемещение курсора отвечал X-сервер, к которому приложения могли обратиться напрямую, в обход GNOME Shell. После появления Wayland положение в корне изменилось и ранее решаемые X-сервером задачи легли на плечи GNOME Shell, который теперь должен сам перенаправлять события ввода и транслировать вывод окон клиентов к GPU.

В связи с этим выделяется пять ключевых проблем, требующих доработки GNOME Shell: перенаправление событий ввода и клиентского контента (прямой вывод без двойной буферизации) с минимальными задержками, обеспечение оперативной реакции курсора в ответ на события ввода, поддержка методов ввода в Shell UI и избавление от влияния притормаживания в основном потоке на перерисовку кадров при композитинге контента приложений.

План подразумевает два варианта дальнейшего развития оболочки. Первый вариант предлагает разбить GNOME Shell на два отдельных процесса, отвечающих за интерфейс пользователя и композитинг. Ключевым звеном процесса композитинга станет библиотека Libmutter, предоставляющая несколько обработчиков, вынесенных в отдельные потоки. В том числе в отдельные потоки предлагается выделить код для взаимодействия с видеоподсистемой через интерфейс KMS (Kernel mode-setting), обработки ввода, поддержки Wayland и композитинга/управления окнами.

Процесс с интерфейсом пользователя предлагается полностью переписать, избавившись от применения тулкита St (Shell Toolkit) в пользу штатного API GTK+. Для вывода предлагается использовать бэкенд GDK Wayland вместе с дополнительным расширением к протоколам Wayland, обеспечивающим интеграцию GNOME Shell с процессом композитинга. X-сервер полностью исключается из работы GNOME Shell - GNOME Shell будет оформлен как Wayland-клиент, всегда работающий через Wayland-бэкенд, даже когда обеспечивается работа сеансов X11.

Предложенная первым вариантом переработка решит все обозначенные проблемы, но для реализации задуманных архитектурных изменений потребует переписать с нуля значительную часть кода GNOME Shell, что приведёт к нарушению совместимостью с дополнениями и возможно необходимости их полной переработки. Для сглаживания разрыва совместимости с дополнениями рассматривается возможность развития GNOME Shell 4 до полной готовности в полностью отдельной ветке, поэтапный переход с постепенной заменой функциональности или назначение времени нарушения совместимости с постепенным переводом дополнений на новый API.

В качестве второго, щадящего, варианта называется применение прокси дисплейного сервера, который будет напоминать X-сервер и станет прослойкой, с которой могут взаимодействовать клиенты Wayland, транслирующей обращения к подсистемам KMS и libinput. При этом GNOME Shell напрямую не взаимодействует с KMS, а выполняет операции композитинга чрез данную прослойку. По сути прослойка будет выступать в роли полноценного сервера Wayland, что потребует полной реализации всех протоколов Wayland как в данной прослойке, так и в GNOME Shell.

Второй вариант требует существенно меньше трудозатрат и сохраняет совместимость с имеющимися дополнениями, но решает лишь первые 3 из 5 задач из списка намеченных проблем. Из положительных сторон отмечается не влияние крахов GNOME Shell на выполняемые в сеансе приложения, так как в случае подобных сбоев прослойка сохраняет состояние клиентских соединений. Из недостатков отмечается сохранение необходимости применения двух тулкитов (St и GTK+), не решаются проблемы с привязкой к методам ввода, требуется дублирование реализации протоколов Wayland (в прослойке и в GNOME Shell), а выполняемые через GNOME Shell операции отрисовки интерфейса пользователя по-прежнему могут приводить к задержкам операций отрисовки окон клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/gnome...)
  2. OpenNews: Проект GNOME примет участие в разработке ПО для свободного смартфона Librem 5
  3. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.26
  4. OpenNews: В GNOME для Wayland реализована поддержка удалённого рабочего стола
  5. OpenNews: Проекту GNOME исполнилось 20 лет
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: gnome, wayland
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  • 1.2, Аноним, 14:11, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Хоть кто-то серьезно подходит к созданию DE.
     
     
  • 2.3, Аноним, 14:12, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +21 +/
    И это не гном.
     
     
  • 3.15, VINRARUS, 14:35, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Это KDE.
     
     
  • 4.36, AntonAlekseevich, 15:26, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Скорее Xfce, хотя и тут нет.
     
  • 4.72, Аноным, 17:12, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ага, только сделали Кеды 4 почти вменяемыми и сразу опять всё бросили, сломали и выдали Кеды 5, которые и сейчас не очень, ещё 2-3 года до вменяемого состояния будут доводить.
     
  • 3.77, _, 17:56, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И это вообще не линукс, увы :(
     
  • 2.58, Аноним, 16:25, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Серьёзное DE сегодня это браузер и текстовой редактор, который ровным счётом нич... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.78, turbo2001, 18:14, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одной панельки достаточно.
     
     
  • 4.79, Аноним, 18:24, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Одной панельке на которой по середине часы 52 шрифтом, при этом панелька занимае... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, AS, 14:14, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    3гном сделал из меня минималиста.
    а привык и понял, да нафиг не нужен перегруженый инфой стол.
    пусть в 4 будет всего одна но Волшебная кнопка !!
     
     
  • 2.7, banderlog, 14:16, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    Выкл?
     
     
  • 3.21, Аноним, 14:45, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не, просто кнопка, нарисованная маркером желательно перманентным на мониторе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.27, 123, 15:04, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Как вы узнали о методах прототипирования пользовательских интерфейсов в GNOME Foundation?
     
  • 3.38, commiethebeastie, 15:38, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    logout
     
  • 2.47, AntonAlekseevich, 16:02, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > 3гном сделал из меня минималиста. а привык и понял, да нафиг не нужен перегруженый инфой стол. пусть в 4 будет всего одна но Волшебная кнопка !!

    По центру экрана и надписью "Сделай мне хорошо." :D

     
  • 1.5, Аноним, 14:16, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уверен, выберут первый вариант!
     
     
  • 2.8, Омномним, 14:19, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Галактика в архитентуре, дорогой.
     
  • 2.17, Iaaa, 14:41, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тот, который "все сломать и написать с нуля"?
     
     
  • 3.59, Аноним, 16:28, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну они этим путём в 3 гноме и 3 ЖТК пошли А чё, всё нормально, путь Ленарта Пот... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, Admino, 15:11, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это было бы прекрасно, но.
     
  • 1.9, Омномним, 14:23, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Тем кто всё ещё почему-то сидит на гноме, готовьтесь к новой эпопее по переписыванию приложений с 3-го гнома на 4-й. Естественно с потерей по пути половины функций.
     
     
  • 2.10, AS, 14:26, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    не все пишут приложения, которым необходимо это взаимодействие
     
     
  • 3.13, Омномним, 14:33, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как там с GTK 4 обстоят дела?
     
     
  • 4.60, Аноним, 16:30, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Шев, всё пропало Совместимости нет, пройдёт ещё N лет, чтобы она появилась, ког... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.70, 123, 16:54, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > А как там с GTK 4 обстоят дела?

    Выёдет сразу после перевода GIMP на GTK 3.

     
  • 2.49, upyr, 16:06, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > готовьтесь к новой эпопее по переписыванию приложений с 3-го гнома на 4-й.

    Из чего сделан такой вывод?

     
     
  • 3.62, Аноним, 16:32, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Из эпохи переписывании приложений с GTK2 GNOME 2 на GTK3 GNOME 3 с полной по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.63, upyr, 16:36, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я так и понял, что это был коммнетарий не к новости.
     
  • 2.64, marks, 16:38, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, ты не прав. Речь только о Гномошеле и некоторых расширениях для него.
     
  • 1.11, Аноним, 14:30, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > применение прокси дисплейного сервера, который будет напоминать X-сервер

    Приехали. То, от чего убегали..

    > приведёт к нарушению совместимостью

    Когда же все на qt уйдут. Все для этого делается.

     
     
  • 2.16, wS, 14:36, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кто трусы ребятам шьёт Ну конечно, не пилот ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, upyr, 16:08, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Когда же все на qt уйдут

    Собака лает, караван идет.

     
     
  • 3.66, Аноним, 16:40, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    и большинство действительно юзабельных приложений написано на чём угодно но ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.82, _, 18:28, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Когда же все на qt уйдут. Все для этого делается.

    Лёгкой смерти не ждите!(С)
    С _той_ стороны делается всё тоже самое для сбЁга юзеров _с_ ... _на_ ... :-(

     
  • 1.12, Аноним, 14:31, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Есть у революции начало, нет у революции конца 8212 слова старой советской... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 14:34, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот если бы GNOME переписали на Qt, это было бы очень круто А так херня какая-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 14:47, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тогда бы получилась кутиня, некошерно.
     
  • 2.43, nexfwall, 15:48, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Этот ваш Qt не нужен Отстаньте уже с ним Вот что действительно нужно, так это ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.52, upyr, 16:11, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > переписать на Rust

    Что за бред?

     
  • 3.67, Аноним, 16:41, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > на Rust

    Это даже слишком тонко. Не только лишь все поймут.

     
  • 1.18, Антонин, 14:42, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что будут обрезать?
     
     
  • 2.23, Аноним, 14:54, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хи-хи...
     
     
  • 3.83, _, 18:31, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да не - хи-хи уже обрезали ...
     
  • 1.19, 123, 14:43, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Самое смешное в том, что по факту Гном становится безальтернативным дефолтом для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Goga19999, 14:57, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Дефолтом, при абсолютной неюзабельности То, что натворили в новой убунте, когда... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, 123, 15:03, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну в 17 10 отчаянно пытались придать Гном3 свой фирменный стиль хотя чего там п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, VINRARUS, 15:05, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    С каких пор гном GTK стал ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.30, 123, 15:08, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С третьей версии.
     
  • 2.31, barkingwolff, 15:09, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это ж какого лиха Гном вдруг стал безальтернативным Какими такими методами у... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, Аноним, 18:25, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну третьегном по дeбильным решениям сложно переплюнуть Так что действительно в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.44, ryoken, 15:58, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это который свернулся в сторону корпоративных нужд ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.20, AntonAlekseevich, 14:44, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вариант 1 решает всё, но делает очень больно.
    Вариант 2 решает не всё, но делает ещё больнее переход.
    Как-то оба варианта напоминают подход Mozilla в плане WebExtensions vs. XUL.
     
     
  • 2.55, upyr, 16:15, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > напоминают подход Mozilla в плане WebExtensions vs. XUL

    Это переход особо и не заметен, кроме лая о нем в нете.

     
  • 1.26, Константавр, 15:04, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    >После появления Wayland положение в корне изменилось и ранее решаемые X-сервером задачи легли на плечи GNOME Shell
    >По сути прослойка будет выступать в роли полноценного сервера Wayland, что потребует полной реализации всех протоколов Wayland как в данной прослойке

    Короче. это начало конца. Я всегда говорил, что вейланд и гном потенциально опасны для всей экосистемы опенсорса. Во первых, теперь каждое ДЕ должно будет само обеспечивать всё то, чем раньше занимались иксы, всё это будет несовместимо между собой и приведёт к неработоспособности гномовского приложения вне Гнома. Все приложения будут обязаны работать с Гномом, а КДЕшники и прочие пусть сами мучаются. Всю жизнь гномеры пытаются отлучить всех остальных от их божественных приложений и нарушить работу непокорных. То лотки ломают, то меню принудительно выносят, то переключение клавиатуры переделывают, а теперь оказывается, что это всё ещё раз переписать надо и закрыть навсегда.

     
     
  • 2.34, barkingwolff, 15:16, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Полностью согласен 8212 монстеризация полным ходом Добавил бы ещё в список s... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.35, Аноним, 15:17, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Одна ОС, один DE, один Фюрер
     
  • 2.39, Аноним, 15:44, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я так понимаю, пруфов для вот этой чуши не будет, да Gtk и Qt так же и будут ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.73, Константавр, 17:21, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты читать сам умеешь, что они там пишут? Они готовят полный захват всего, что требуется приложению для работы. Они будут краники открывать и закрывать. И приложения будут обязаны работать не с всеми поддерживаемыми libinputами, а с гномовской прослойкой.
     
  • 2.56, upyr, 16:17, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > КДЕшники и прочие пусть сами мучаются.

    А что, кто-то должер делать за КДЕшников?

     
     
  • 3.71, Константавр, 17:06, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дело кдешников писать свой ДЕ, дело гномеров писать свой и при этом не мешать остальным. Мир опенсорса должен заключаться не в конкуренции, а сотрудничестве, предоставляя пользователям то, что они хотят, но не мешать соседям. И фридесктоповские стандарты были написаны для того, чтобы гарантировать, что любое приложение написанное под любым фреймворком получит то, что ему нужно. Работа писателей ДЕ заключается в написании жонглёра приложениями (на свой вкус, но соответственно рекомендациям фридесктопа), создании среды, где приложениями будет удобно пользоваться, а не порабощать писателей приложений и заставлять плясать под свою дудочку, постоянно сменяя векторы направления и переписывая всё с нуля.
     
     
  • 4.74, Мать драконов, 17:34, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут никто ничего никому не должен. Свобода!
     
  • 1.29, anonblmus, 15:07, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Лишний повод не слезать с X+XFCE
     
  • 1.33, Аноним, 15:16, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда набежало куча унылых нытиков. Ну понойте, может легче вам станет.
     
     
  • 2.37, ойноон, 15:33, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так давай веселиться, ура, новая щель, новые иконочки в полэкрана, а какие пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.40, Ihor, 15:46, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Неплохо набросали конечно.
    Мне нравится подход внешнего вида Гнома, но нравится оптимизация и плавность КДЕ.
    Если гном сделают быстрым, плавным и не лагающим при переключении рабочих столов с 4-5 окнами - я перейду на гном. А пока что буду просто посматривать...
     
  • 1.41, Аноним, 15:48, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прослойки костыли, костыли прослойки.. Linux, Linux никогда не меняется..
     
     
  • 2.46, Аноним, 16:02, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В новости ни слова о ядре. При чём тут ядро Linux?
     
  • 1.42, Аноним, 15:48, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    1) Ужасный конец
    2) Ужас без конца
     
  • 1.45, ryoken, 16:01, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Из положительных сторон отмечается не влияние крахов GNOME Shell

    "Ну кто так строит..." "не влияние", ага...
    "Отсутствие влияния" же. Эхх...

     
  • 1.48, a1x, 16:02, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    За время существования 3й версии так и не получилось выпустить с ним ни одного планшета, несмотря на ориентацию UI. А для грядущих времён IoT всё это слишком ресурсоёмко для своего т.н. минимализма.
    Даже яблоки и окна не особо рискуют всё менять (застывшие к изменениям мозги не в счёт).
    Разделяй и властвуй!
    Подорвавшийся на мине полезен указателем, как не нужно.
     
     
  • 2.51, a1x, 16:10, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Гном как бы хорош тем, что такая вещь в себе, все компоненты тесно связаны и выглядит довольно собранным, легче поддерживать такой сферизм в вакууме. Но это его и беда, что на каждый чих приходится всё перепиливать и костылять совместимость с другими фреймворками.
     
  • 1.53, Аноним, 16:11, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вон сегодня уже 27-ая Fedora вышла. Гном цветет и пахнет.
     
     
  • 2.69, 123, 16:52, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем именно пахнет и чем цветёт?
     
  • 1.54, nio, 16:13, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Грустно.
    LXDE по-прежнему наше всё.
     
  • 1.57, Аноним, 16:22, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот почему у нас всегда так Там скотчем, там гвоздик, там веревочкой и пучком, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.61, anonymous, 16:32, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты у них там маркетологом на полставки не хочешь поработать? Просто жалко, когда столько ресурсов уходит впустую.
     
  • 2.65, upyr, 16:39, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это у тебя из-за отсуствия опыта.
     
  • 2.81, Аноним, 18:28, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Создавая куча новых, убивая совместимость, додумай сам Мышиная возня ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.84, _, 18:47, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это можно дома так, никуда не торопясь, прихлёбывая борЩЩЪ ... (С)
    А на работе, за первый срыв дэдлайна - выговор, за второй накажут копейкой, за третий - выпрут к IP-ням ... копроэкономика(С)
     
  • 1.68, Аноним, 16:46, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Где планшетные пк для него?
     
  • 1.75, Pro User, 17:38, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да хоть 104. Гном всегда был в жoпe прогресса. До мощных программ и юзабилити KDE этим ребятам как до луны.
     
     
  • 2.86, _, 18:48, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мощных программ KDE

    Лучшая шутка трэда :)

     
  • 1.76, Аноним, 17:54, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь хоть в 4ке лаги и тормозную анимацию уберут.
     
  • 1.85, Аноним, 18:48, 14/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шелл мало чего может Переписать его с нуля задача не архи сложная, но если сейч... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.87, _, 18:52, 14/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Или я не правильно понял?

    Походу - да. Там где тормозит щель, там и плазма не летает (С)

    А самая печаль - что в них в обоих есть всё ненужное и нет всего нужного :-\  
    После 2007 десктопные *никсы делают осьминоги, истину вам говорю :(

     

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