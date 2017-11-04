04.11.2017 23:33  Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google

В рамках сборки LineageOS for microG подготовлен вариант платформы LineageOS (продолжение развития CyanogenMod), в котором предлагается альтернативная свободная реализация сервисов Google, развиваемая проектом microG.

Приложения и библиотеки из набора microG позволяют получить функциональность, необходимую для использования API Google Play, Google Cloud Messaging и Google Maps, но без установки проприетарных компонентов Google. Для определения местоположения без GPS по Wi-Fi и базовым станциям вместо Google Network Location Provider предлагается прослойка для использования Mozilla Location Service или OpenStreetMap Nominatim. По сравнению с оригинальными приложениями Google в microG существенно сокращёно потребление ресурсов, например, обособленный набор OpenGApps с приложениями Google занимает 125 Мб, а microG всего 4 Мб и заметно меньше нагружает CPU, что положительно сказывается на времени автономной работы.

Из особенностей прошивки также можно выделить встроенную поддержку каталога свободных Android-приложений F-Droid. В состав входит F-Droid Privileged Extension для обеспечения работы фоновой установки обновлений и Playmaker для установки приложений из Google Play (для доступа в Google Play также можно использовать GPlayWeb).

Прошивка основана на срезе кодовой базы LineageOS 14.1 по состоянию репозитория от 1 ноября, который в свою очередь построен на Android 7.1.2. Процесс установки и поддерживаемые устройства аналогичны LineageOS, но из-за других цифровых подписей LineageOS нельзя напрямую обновить до "LineageOS for microG" - требуется переустановка с выполнением операции wipe для Data, Cache и Dalvik. Для поддержания системы в актуальном виде ежедневно формируются OTA-обновления, переупаковываемые от LineageOS.



