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04.11.2017 23:33  Проект microG выпустил сборку LineageOS с альтернативной реализацией сервисов Google

В рамках сборки LineageOS for microG подготовлен вариант платформы LineageOS (продолжение развития CyanogenMod), в котором предлагается альтернативная свободная реализация сервисов Google, развиваемая проектом microG.

Приложения и библиотеки из набора microG позволяют получить функциональность, необходимую для использования API Google Play, Google Cloud Messaging и Google Maps, но без установки проприетарных компонентов Google. Для определения местоположения без GPS по Wi-Fi и базовым станциям вместо Google Network Location Provider предлагается прослойка для использования Mozilla Location Service или OpenStreetMap Nominatim. По сравнению с оригинальными приложениями Google в microG существенно сокращёно потребление ресурсов, например, обособленный набор OpenGApps с приложениями Google занимает 125 Мб, а microG всего 4 Мб и заметно меньше нагружает CPU, что положительно сказывается на времени автономной работы.

Из особенностей прошивки также можно выделить встроенную поддержку каталога свободных Android-приложений F-Droid. В состав входит F-Droid Privileged Extension для обеспечения работы фоновой установки обновлений и Playmaker для установки приложений из Google Play (для доступа в Google Play также можно использовать GPlayWeb).

Прошивка основана на срезе кодовой базы LineageOS 14.1 по состоянию репозитория от 1 ноября, который в свою очередь построен на Android 7.1.2. Процесс установки и поддерживаемые устройства аналогичны LineageOS, но из-за других цифровых подписей LineageOS нельзя напрямую обновить до "LineageOS for microG" - требуется переустановка с выполнением операции wipe для Data, Cache и Dalvik. Для поддержания системы в актуальном виде ежедневно формируются OTA-обновления, переупаковываемые от LineageOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов
  3. OpenNews: Обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  4. OpenNews: Доступны первые сборки проекта Lineage OS, продолжившего развитие CyanogenMod
  5. OpenNews: Проект CyanogenMod прекращает своё существование в пользу форка Lineage
  6. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lineage, microg
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  • 1.1, der_fenix, 23:42, 04/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Звучит вкусно, надо попробовать.
     
     
  • 2.2, Аноним, 00:16, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –7 +/
    Всегда читаю это вкусно в линукс-бложеках Вы реально все аутисты со смещённым... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, VINRARUS, 00:41, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Не проще KDE поставить?
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:50, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только MAGX, только хардкор и скрипты на баше.
     
     
  • 3.11, VINRARUS, 02:00, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дааа, токо на shell, я тормозной bash не признаю.
     
  • 1.4, Аноним, 00:47, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Любопытно, как они пуши сделали.
     
  • 1.6, Jaxx, 01:11, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    После CopperheadOS на это пoделие даже смотреть стыдно.
     
  • 1.7, Аноним, 01:19, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Звучит как игра. Ведь это не так?
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:40, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каждый раз корейский рандом на старте ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, lone_wolf, 01:45, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх жаль lenovo a1000 не поддерживают
     
     
  • 2.10, я, 01:50, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тоже самое Lenovo Vibe Shot..
    Чего-то у них всего 2 аппарата Lenovo поддерживаемых
     
     
  • 3.12, Аноним, 02:01, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скажи спасибо своему Lenovo.
     
     
  • 4.13, Аноним, 02:14, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гoвно к гoвну..


     

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