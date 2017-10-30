The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

30.10.2017 10:34  Google развивает открытую замену прошивкам UEFI

Рональд Минних (Ronald Minnich), основатель проекта CoreBoot, выступил на конференции LinuxCon с докладом, в котором рассказал о развиваемом компанией Google открытом проекте NERF (Non-Extensible Reduced Firmware). В рамках NERF предпринята попытка разработки прозрачной и открытой замены прошивкам UEFI, в основе которой использовано ядро Linux и урезанное программное окружение. Конечной целью является предоставление средств для замены или отключения всех прослоек, выполняемых вне основной операционной системы, и блокирование любой связанной с UEFI, SMM и Intel ME фоновой активности.

NERF также рассчитан на снижение векторов возможных атак, расширение возможностей по контролю за активностью прошивок, исключение излишней функциональности (например, TCP-стек и web-сервер), удаление встроенных механизмов обновления в пользу обновления из базового Linux-окружения. В состав NERF входит избавленный от блобов упрощённый вариант прошивки для Intel ME (Management Engine), урезанная прошивка для UEFI, код для отключения SMM, ядро Linux, образ initramfs c системой инициализации и инструментарием u-root, написанными на языке Go.

В прошивке для Intel ME оставлены только компоненты для начальной инициализации CPU, все остальные модули удалены при помощи инструментария me_cleaner (прошивка сокращена с 5 Мб до 300 Кб). Код обработчиков SMM (System Management Mode) также отключен и переведён на обработку прерываний SMI через ядро Linux. Прошивка для UEFI переведена на использование ядра Linux, наработок CoreBoot и инструментария u-root.

U-root написан на языке Go и включает в себя легковесную систему инициализации, оболочку rush и набор типовых утилит, таких как cp, mv, ls, grep, sort, dd, insmod, wget, netcat и т.п. Примечательно, что в формируемый при помощи u-root образ корневой ФС включается лишь процесс инициализации и несколько исполняемых файлов с компилятором языка Go. Все команды собираются только при необходимости - если запущенная утилита не была собрана ранее, то её компиляция осуществляется на лету после попытки первого запуска. Результат компиляции вызванной утилиты помещается в tmpfs и доступен для повторного использования в рамках текущего сеанса.

Таким образом, в u-root все утилиты предлагаются в исходных текстах, а для адаптации инструментария требуется лишь настройка компилятора. Компиляция занимает доли секунды и не приводит к ощутимым задержкам при вызове. Подобный подход позволяет сделать образ u-root универсальным и распространять единый образ корневой ФС для всех платформ, поддерживаемых компилятором языка Go (для каждой новой архитектуры требуется лишь подготовить 4 исполняемых файла, в одном образе могут содержаться сборки компилятора для разных архитектур). Дополнительно предусмотрены варианты c компиляцией всех утилит во время загрузки или поставки готовых сборок (для минимизации размера прошивки все утилиты могут быть собраны в один исполняемый файл, по аналогии с busybox).

Необходимость замены UEFI обусловлена тем, что на современных компьютерах параллельно с основной операционной системой параллельно выполняется ещё несколько неконтролируемых программных окружений (UEFI, SMM, Intel ME), которые формируются на основе проприетарных прошивок. Код UEFI продолжает работать после загрузки основной ОС и выполняется на уровне кольца защиты Ring -2. Данные закрытые окружения создают дополнительные угрозы безопасности. Например, внедрённый в прошивку UEFI вредоносный код может оставаться невидимым из основной ОС, но полностью контролировать всю систему.

В частности, ресурс WikiLeaks в этом году раскрыл сведения о разработке в ЦРУ имплантов для контроля за системой, внедряемых в прошивки UEFI. Современные прошивки сильно усложнены и включают многие атрибуты обычных ОС, включая TCP-стек, http-сервер, DHCP, драйверы, файловые системы и web-интерфейс. С учётом значительного размера кодовой базы прошивок UEFI, которая составляет около 2 млн строк кода, и недоступностью кода прошивок для независимого аудита, также возникают опасения о наличии в прошивках большого количества неисправленных уязвимостей.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  3. OpenNews: Intel устранил удалённую уязвимость в технологии AMT (Active Management Technology)
  4. OpenNews: Концепция stateless-ноутбука, защищённого от аппаратных бэкдоров
  5. OpenNews: Уязвимость в UEFI-прошивках, позволяющая выполнить код в режиме SMM
  6. OpenNews: Уязвимость в процессорах Intel, позволяющая выполнить код на уровне SMM
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: intel, me, uefi, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 10:48, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Coreboot, который взлетит?
     
     
  • 2.48, Аноним, 12:34, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Если с помощью этого можно будет играть в GTA 5 без загрузки в ОС, то да.
     
  • 2.52, 122, 12:38, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Если я правильно понимаю, Coreboot занимается только инициализацией железа, дальше управление передаётся в payload, а там может быть что хочешь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Coreboot), в том числе TianoCore.

    Так что это альтернатива TianoCore

     
  • 1.2, Аноним, 10:48, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Сборщик мусора в биосе Нет пути ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:51, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Пофиг. Там не создается столько объектов, что бы сборщик мусора смог налажать, и, наверно, его можно оптимизировать-подтюнить-отключить в таком случае.

    Смотри на это со стороны "скрипты в биосе", которые транслируются в байткод для оптимизации. Если это всё дело взлетит на армах и других не-x86 - это будет победа.

     
     
  • 3.29, Аноним, 12:10, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нахера гадать сколько там объектов создается, налажает или нет GC, что-то там тю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, Аноним, 12:17, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    оно придумано ПРОТИВ утечек памяти и переполнений стека, а не ДЛЯ.
     
  • 4.35, Аноним, 12:18, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что меньше шансов получить уязвимость в таком интимном месте.
     
  • 4.37, eganru, 12:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]если можно написать на C и/или ASM?[/i] - можно. пишите. уверен, ребята из треда только за. если создадите на github запись то, достигнув зрелости проекта наверняка найдете последователей.

    а ребята из гугола решили на go писать. вполне может быть потому и только лишь потому, что любят они это дело.

     
  • 4.53, null, 12:39, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    сборщик мусора изобрели после того, как увидели, как охуенные эксперты вроде тебя пишут на C или ASM
     
  • 3.33, eganru, 12:16, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]Если это всё дело взлетит на армах и других не-x86 - это будет победа.[/i] - в arm/mips обычно device tree. там обычно нет bios. bios это обычно x86 костыль.

    понятное дело есть исключения.

     
  • 2.11, Аноним, 11:17, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    > Сборщик мусора в биосе? Нет пути.

    То есть целый linux тебя не смутил, а вот сборщик мусора чем-то не нравится?

     
     
  • 3.41, пох, 12:25, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То есть целый linux тебя не смутил

    на некоторых ранних чипсетах интел там целый солярис - и ничего, жуем...

     
  • 3.55, Андрей, 12:43, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно, надо было (как и сам Intel) взять Minix.
     
  • 1.3, Аноним, 10:48, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Google
    > отключения (SMM, Intel ME)

    Жаба и гадюки

     
  • 1.5, Аноним, 10:52, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Звучит как просто сказка какая-то А на сколько это законно - распространять про... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 10:59, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Они распространяют чистилку прошивки, который из Flash убирает всё лишнее Т е ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.8, Аноним, 11:02, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    17 слайд NERF components De-blobbed ME ROM UEFI ROM reduced to its most bas... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.50, Аноним, 12:36, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так МЕ содержит Миникс - он же открытый, разве нет?
     
  • 1.6, Аноним, 10:55, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Надо. Обязательно надо.
     
  • 1.9, A.Stahl, 11:14, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +12 +/
    Много лет у нас был BIOS, который умел довольно много, но был прост и понятен.
    Потом оказалось, что большая часть программ в BIOSе написаны абы как и ОС перестали использовать BIOS для обращения к дискам, видео и т.п.
    Потом нам дали UEFI, котрый вообще умел чёрт знает что, который можно было научить далать ещё больше, но ОС не стали использовать всё это поскольку оно всё равно было глючным и тормознутым.
    И теперь Гугл предлагает обрезать UEFI, но впихнуть в него ядро Линукс (урезать, ага).
    А может всё таки стоило бы вернуться к истокам и просто убрать из BIOSа неиспользуемые ф-ции и пусть он занимался бы тем, чем фактически занимался при своей жизни: инициализацией железа и передачей управления загрузчику?
    Но нет, мы впихнём Линукс для загрузки Линукса. И назовём это упрощением.
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:17, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Много лет у нас был BIOS

    это у вас на x86 был биос

     
     
  • 3.13, A.Stahl, 11:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А UEFI есть разве на других платформах?
     
     
  • 4.26, ryoken, 11:57, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А UEFI есть разве на других платформах?

    Если я не совсем глюкую - на армах вроде тоже оно водится.

     
  • 2.12, 123, 11:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чувак, мы протюнинговали твой ПК и теперь у тебя есть Линцкс прибитый к урезанно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.16, Аноним, 11:27, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Coreboot уже есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.18, Ilya Indigo, 11:36, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Биос, как и уефи, всегда были блобами.
    Гугл, же сделает его исходником, хоть и на своём Гоу.
     
     
  • 3.24, Andrey Mitrofanov, 11:55, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Биос, как и уефи, всегда были блобами.

    Qemu-лятор смотрит на тебя, как на https://packages.debian.org/src:bios

    > Гугл, же сделает его исходником, хоть и на своём Гоу.

     
  • 2.51, нах, 12:36, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    у вас, походу, много лет не было Те кто его застали, отлично помнят, что умел о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.58, J.L., 12:53, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но нет, мы впихнём Линукс для загрузки Линукса. И назовём это упрощением.

    а почему нет ?

    1) линукс-ядро очень сильно обрезается до чисто того что и должен сделать биос (найти железо и пнуть железо, линь при загрузке ещё ж может и на ходу ядро заменить, так что линубиос может на ходу превратиться в просто линукс ?)

    2) они предлагают использовать не застывшее ядро а обновляемоактуальное ?

     
  • 1.14, Аноним, 11:25, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Сидели программеры и голову ломали есть 10 стандартов не совместимых с собой, по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, Andrey Mitrofanov, 11:57, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сидели программеры и голову ломали есть 10 стандартов не совместимых с собой,
    > подумали и решили написать свой стандарт который бы оказался универсальным. И
    > так теперь мы имеем 11 не совместимых стандартов.

    В оригинале 14 => 15.  https://duckduckgo.com/?q=xkcd+standards

     
  • 1.15, Вася, 11:25, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь реклама будет сразу при включении компьютера? Замечательно.
     
     
  • 2.19, Аноним из прошлого, 11:37, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь у Васи закончится fud
     
  • 1.17, Аноним, 11:30, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    BolBIOS Linux Edition
     
  • 1.20, Аноним, 11:44, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По ходу реклама от гугл в будущем будет на уровне биоса :)
     
  • 1.21, Аноним, 11:47, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    империя добра превозмогает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, pda, 11:49, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Значит UEFI хотят поNERFить... (Петросян, шутки за 200)
     
  • 1.23, Аноним, 11:54, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ИМХО оно только на хромбуках будет.
     
  • 1.27, Аноним, 12:09, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Молодцы Взяли и переписали на го coreutils Им блин делать нечего больше Ради ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.38, Аноним, 12:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    управление памятью потому что никому не нужны в биосе утечки, переполнения буфе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, Аноним, 12:31, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Какие утечки То говорят, что на го не страшно, ведь там не так много работы, чт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, jOKer, 12:10, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Херня какая-то... урезанный линукс ставят над полноценным линуксом и говорят "это архитектурно оправдано". Ага-ага. А может стоит эту всю оправданность вынести к чертям? В смысле, _вообще_ всю? Не, ну а кто, кто сказал что пзу-биос вообще нужен для чего-то кроме как стартовать загрузчик оси?! Как по мне, так это единственная, реально востребованная функция. А, чуть не забыл: еще дату-время выставляем через него. Все остальное - это от лукавого /производителя/.
     
     
  • 2.31, Аноним, 12:13, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Верно, ПЗУ BIOS нужен, чтоб искал загрузчик на винте и пинал его пнуть ядро ОС ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Аноним, 12:24, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну, ещё вывод на экран, чтобы показать ошибку, когда она случится ну, ещё ввод с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, jOKer, 12:31, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Все это отлично умеет BIOS и без всякой уефи.

    Главное отличие в том, что без уефи ось получает доступ к оборудованию напрямую, а с уефи через прослойку, которая _якобы_ предоставляет дополнительную секурность.

    Причем, когда начинаешь копать, то выясняется что секурность эта нужна главным образом производителям коммерческих осей (в некоторых случаях оборудования) для того что бы покупателей сегментировать, так как это выгодно им, а вовсе не самим покупателям.

     
  • 4.49, jOKer, 12:35, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вдогонку.

    Подумайте еще вот на чем: может проще загрузчик выучить всем этим финтифлюшкам, благо современные загрузчики много чего умеют делать такого, на фоне чего "usb стек, чтобы грузиться с флешек" просто полная ерунда?

     
     
  • 5.56, ваш К.О., 12:45, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Подумайте еще вот на чем: может проще загрузчик выучить всем этим финтифлюшкам,
    > благо современные загрузчики много чего умеют делать такого, на фоне чего
    > "usb стек, чтобы грузиться с флешек" просто полная ерунда?

    современные загрузчики "много чего умеют делать" ровно с помощью использования стандартных api, предоставляемых либо uefi, либо биосом. (rто-то еще забыл инициализацию оперативной памяти, которая нынче полностью cpu-controlled, еще до первой попытки хоть одну переменную в нее сохранить)

    А если ты попытаешься реализовать полноценную поддержку usb (потому что, внезапно, может вообще не быть других носителей), хотя бы минимальную - видеокарты, полноценную (потому что нужен pxe) поддержку не просто всех на свете сетевых карт, а tcp/udp (включая v6) поверх (и смотри не сотвори remote exploit на этапе загрузки, когда защитных механизмов считай нет) - получится обратно линуксное ведро, да еще и с тонной userspace утилит, далеко не все из которых хорошо написаны.

     
  • 1.30, Аноним, 12:12, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И чем это лучше, чем если бы они сразу положили все бинари cp, mv, ls, под... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 12:15, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А, то есть всё-таки распространение исходников JIT всё-таки не подходит, и поэ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.39, Аноним, 12:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но взять busybox религия не позволяет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним, 12:32, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У гугля GPL-боязнь.
     
  • 1.36, Аноним, 12:21, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    и поэтому мы запихнём вместо UEFI ядро Linux пыщпыщпыщ А наше ядро Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.42, Аноним, 12:26, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    ядро линукс обвеска - поддерживаемые и обновляемые проприетарные фирмвари чер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 12:33, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дооооо, расскажи, как твой производитель андроида обновляет телефончики До сих ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.43, Аноним, 12:27, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    мы поставим вам в биос линукс, чтобы вы могли загружать линукс загруженным линук... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, Аноним, 12:40, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    чушь Единственно правильный вариант - это полностью открытая система, типа тех ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.57, Аноним, 12:45, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нацелено на то, чтобы в хромых буках остались только свои гуглозонды Гугл не хо... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor