30.10.2017 10:34  Google развивает открытую замену прошивкам UEFI

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|2.4, Аноним, 10:51, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Пофиг. Там не создается столько объектов, что бы сборщик мусора смог налажать, и, наверно, его можно оптимизировать-подтюнить-отключить в таком случае.
Смотри на это со стороны "скрипты в биосе", которые транслируются в байткод для оптимизации. Если это всё дело взлетит на армах и других не-x86 - это будет победа.
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|4.37, eganru, 12:21, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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[i]если можно написать на C и/или ASM?[/i] - можно. пишите. уверен, ребята из треда только за. если создадите на github запись то, достигнув зрелости проекта наверняка найдете последователей.
а ребята из гугола решили на go писать. вполне может быть потому и только лишь потому, что любят они это дело.
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|3.33, eganru, 12:16, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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[i]Если это всё дело взлетит на армах и других не-x86 - это будет победа.[/i] - в arm/mips обычно device tree. там обычно нет bios. bios это обычно x86 костыль.
понятное дело есть исключения.
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|1.9, A.Stahl, 11:14, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+12 +/–
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Много лет у нас был BIOS, который умел довольно много, но был прост и понятен.
Потом оказалось, что большая часть программ в BIOSе написаны абы как и ОС перестали использовать BIOS для обращения к дискам, видео и т.п.
Потом нам дали UEFI, котрый вообще умел чёрт знает что, который можно было научить далать ещё больше, но ОС не стали использовать всё это поскольку оно всё равно было глючным и тормознутым.
И теперь Гугл предлагает обрезать UEFI, но впихнуть в него ядро Линукс (урезать, ага).
А может всё таки стоило бы вернуться к истокам и просто убрать из BIOSа неиспользуемые ф-ции и пусть он занимался бы тем, чем фактически занимался при своей жизни: инициализацией железа и передачей управления загрузчику?
Но нет, мы впихнём Линукс для загрузки Линукса. И назовём это упрощением.
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|2.58, J.L., 12:53, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Но нет, мы впихнём Линукс для загрузки Линукса. И назовём это упрощением.
а почему нет ?
1) линукс-ядро очень сильно обрезается до чисто того что и должен сделать биос (найти железо и пнуть железо, линь при загрузке ещё ж может и на ходу ядро заменить, так что линубиос может на ходу превратиться в просто линукс ?)
2) они предлагают использовать не застывшее ядро а обновляемоактуальное ?
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|1.28, jOKer, 12:10, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Херня какая-то... урезанный линукс ставят над полноценным линуксом и говорят "это архитектурно оправдано". Ага-ага. А может стоит эту всю оправданность вынести к чертям? В смысле, _вообще_ всю? Не, ну а кто, кто сказал что пзу-биос вообще нужен для чего-то кроме как стартовать загрузчик оси?! Как по мне, так это единственная, реально востребованная функция. А, чуть не забыл: еще дату-время выставляем через него. Все остальное - это от лукавого /производителя/.
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|4.44, jOKer, 12:31, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Все это отлично умеет BIOS и без всякой уефи.
Главное отличие в том, что без уефи ось получает доступ к оборудованию напрямую, а с уефи через прослойку, которая _якобы_ предоставляет дополнительную секурность.
Причем, когда начинаешь копать, то выясняется что секурность эта нужна главным образом производителям коммерческих осей (в некоторых случаях оборудования) для того что бы покупателей сегментировать, так как это выгодно им, а вовсе не самим покупателям.
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|4.49, jOKer, 12:35, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вдогонку.
Подумайте еще вот на чем: может проще загрузчик выучить всем этим финтифлюшкам, благо современные загрузчики много чего умеют делать такого, на фоне чего "usb стек, чтобы грузиться с флешек" просто полная ерунда?
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|5.56, ваш К.О., 12:45, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Подумайте еще вот на чем: может проще загрузчик выучить всем этим финтифлюшкам,
> благо современные загрузчики много чего умеют делать такого, на фоне чего
> "usb стек, чтобы грузиться с флешек" просто полная ерунда?
современные загрузчики "много чего умеют делать" ровно с помощью использования стандартных api, предоставляемых либо uefi, либо биосом. (rто-то еще забыл инициализацию оперативной памяти, которая нынче полностью cpu-controlled, еще до первой попытки хоть одну переменную в нее сохранить)
А если ты попытаешься реализовать полноценную поддержку usb (потому что, внезапно, может вообще не быть других носителей), хотя бы минимальную - видеокарты, полноценную (потому что нужен pxe) поддержку не просто всех на свете сетевых карт, а tcp/udp (включая v6) поверх (и смотри не сотвори remote exploit на этапе загрузки, когда защитных механизмов считай нет) - получится обратно линуксное ведро, да еще и с тонной userspace утилит, далеко не все из которых хорошо написаны.
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