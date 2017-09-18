18.09.2017 18:57  Консорциум W3С утвердил средства DRM для Web в качестве стандарта

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|1.15, Lain_13, 19:22, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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Я правильно понимаю, что если поставить выхлоп из плеера в композитный менеджер Хрома на запись, то толку от этого DRM ноль? Ну кроме того, что нельзя просто взять и записать готовое видео как есть. Или там как-то сложнее?
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|2.77, Sw00p aka Jerom, 23:45, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Я правильно понимаю, что если поставить выхлоп из плеера в композитный менеджер
> Хрома на запись, то толку от этого DRM ноль? Ну кроме
> того, что нельзя просто взять и записать готовое видео как есть.
> Или там как-то сложнее?
чуток сложнее
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|1.20, Орк, 19:43, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+15 +/–
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>Netflix, Google, Microsoft, Apple и MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний), указывают на то, что Web должен ...
прямо разбойники с большой дороги. Web им должен.
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|1.22, хейтер, 19:43, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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>обеспечить воспроизведение защищённого контента при помощи сторонних проприетарных бинарных модулей
>что даст возможность избавиться от необходимости установки проприетарных плагинов
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|2.80, Sw00p aka Jerom, 23:48, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>принесёт пользователям больше пользы
> Как будто пользователям от DRM польза.
реализовано погано, но польза от копирования, я думаю не плохая вещь, но с другой стороны абсурд, выставляешь в открытую сеть и ещё запрещаешь распространение.
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|2.55, AntonAlekseevich, 21:41, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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Ок, смотри на факт прошлого.
Времена СССР: "Конкуренция это грязь."
'- Реакция на это если СССР сегодня: "А почему всё так дорого и ещё цены растут фиг пойми куда?"
Ситуация из прошлого мы делали так чтобы быть лучше других, но быть как все.
Преобразуем по теме.
Введение DRM: "W3C утвердил средства DRM."
'- Реакция спустя 20 лет после введения DRM: "У нас нет рук, но у нас есть для них инструмент."
Возможное развитие событий просто из-за того что деньги нужны всем.
В первом случае просто нельзя сделать по другому, во втором мы можем это изменить, но не имеем стремления к изменению.
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|4.72, AntonAlekseevich, 23:12, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Во-первых, где тире?
Комментарий ниже.
> Во-вторых, откуда эта хрень про конкуренцию постоянно вытаскивается, товарищ :)?
Возьмите советские умы примерно середины 60-х годов.
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|5.91, freehck, 01:23, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что значит "час прошёл"? Возможность редактирования не обрубается через час.
Вы, видимо, просто в режиме статьи, а в нём действительно нету кнопки редактирования. Чтобы она появилась, кликните на "смотреть всё", и увидете у Вашего сообщения кнопочку "правка".
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|1.46, YetAnotherOnanym, 21:02, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> изображения и страницы не могут быть сохранены
Тогда веб-дизайнеров, которые вставляют картинки как фон, накрытый тайлом прозрачных гифок 1x1, можно объявить такими же выродками, как нетфликс и компания.
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|1.47, wins proxy, 21:08, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Без получения согласия от производителей DRM-платформ исследователи безопасности не могут заниматься аудитом модулей
Это ещё почему?
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|2.56, Здрамелюк, 21:52, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Потому что как только ты заявишь, то на тебя сразу заявят. Так что будут заниматься только черные шляпы, что, несомненно, сделает глубокое проникновение гораздо удобнее.
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|1.54, qwerty, 21:37, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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видео все равно в какой-то момент времени будет расшифрованное находится в памяти, так что проблем с кряком на копирование быть не должно.
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|1.64, AntonAlekseevich, 22:44, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
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Захват экрана Wayland, захват X11, захват DWM/GDI(+) в Windows, либо графической среды в macOS. И DRM не будет работать так как это нужно тем кто пушил в стандарт.
#Defective_By_Desing #FSF
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|1.66, pda, 22:47, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> EME как Web-стандарта принесёт пользователям больше пользы, чем существование разрозненных DRM-платформ
Единый стандарт - единый кряк на все сайты?
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|2.92, freehck, 01:46, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Господа, самое время расчехлять youtube-dl и попутно коммитить в lynx\elinks.
В качестве консольного рендерера всё-таки лучше w3m. Может это уже не так, конечно, но лет 8 тому назад это было актуально, а учитывая не шибко сильную динамику разработки консольных браузеров, скорее всего до сих пор так и есть. Он стабилен и для него есть множество обвязок, в том числе и для emacs.
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