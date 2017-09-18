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18.09.2017 18:57  Консорциум W3С утвердил средства DRM для Web в качестве стандарта

Консорциум W3C присвоил финальному варианту спецификации Encrypted Media Extensions (EME) статус web-стандарта (рекомендации W3C). EME определяет средства применения DRM (Digital Rights Management) для организации защиты от копирования видео- и аудиоконтента, встраиваемого в web-страницы через HTML5-теги video и audio.

Основу EME составляет API для подключения к объекту HTMLMediaElement расширений, позволяющих обеспечить воспроизведение защищённого контента при помощи сторонних проприетарных бинарных модулей или аппаратных механизмов. Спецификация уже поддерживается популярными браузерами, в том числе Firefox, Chrome, Edge и Safari. EME является одной из самых противоречивых спецификаций, в результате обсуждения которой организация W3C столкнулась с волной критики и обвинений, что стандарт продвигается в интересах представителей медиаиндустрии и в ущерб открытому характеру Web. В процессе обсуждения сообщество раскололось на два лагеря.

Позиция W3C сводится к тому, что утверждение EME как Web-стандарта принесёт пользователям больше пользы, чем существование разрозненных DRM-платформ. Сторонники спецификации EME, продвижение которой форсируется такими компаниями как Netflix, Google, Microsoft, Apple и MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний), указывают на то, что Web должен поддерживать поставку любых типов контента. Иначе распространяемый в Web защищённый контент останется привязан к отдельным устройствам и специфичным для каждого производителя плагинам, что не соответствует принципу открытого для всех Web и является источником дополнительных угроз (для просмотра пользователь вынужден устанавливать стороннее ПО).

Спецификация EME позволит унифицировать средства DRM за счёт абстрагирования доступа к штатным модулям шифрования, что даст возможность избавиться от необходимости установки проприетарных плагинов для просмотра защищённого контента. В итоге, решение для доступа к защищённому контенту реализуется целиком на стороне браузера, а отвечающие за воспроизведение защищённого контента бинарные модули мало чем отличаются от широко применяемых проприетарных мультимедиа-кодеков.

Противники стандартизации EME считают, что DRM подрывает принцип открытости Web и добавляет в системы обработки web-контента "чёрный ящик", выгодный индустрии развлечений и выведенный из под контроля браузера и конечного пользователя. Предложенные технологии отнимают у владельца компьютера право полностью контролировать своё устройство, при этом не решая проблем контрафактного распространения контента: если контент может быть показан на системе потребителя, то в любом случае он может быть скопирован на некотором этапе воспроизведения.

Кроме того, средства защиты видеоконтента могут стать основой для продвижения иных ограничительных механизмов, препятствующих копированию труда художников, музыкантов, писателей. Реализация DRM в Web может стать первым шагом к становлению Сети, в которой изображения и страницы не могут быть сохранены или найдены, реклама не может быть вырезана, а новые браузеры не могут реализовать конкурентные преимущества без разрешения крупных производителей контента.

Без получения согласия от производителей DRM-платформ исследователи безопасности не могут заниматься аудитом модулей, обеспечивающих ограничения DRM, что может способствовать интеграции скрытой функциональности (например, для слежки за пользователями) и накопления неисправленных уязвимостей. DRM также забирает у пользователя законное право создавать копии для личных нужд и использовать отрывки в ремиксах.

Дополнение: Правозащитная организация Electronic Frontier Foundation демонстративно вышла из состава W3C, так как ранее поданная апелляция не имела успеха и 58.4% участников W3C проголосовало за стандартизацию EME. Electronic Frontier Foundation также не удалось достичь принятия компромисса - пункта, запрещающего подавать судебные иски против исследователей безопасности, использующих методы обхода DRM для анализа наличия уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.w3.org/blog/news/a...)
  2. OpenNews: Консорциум W3С дал зелёный свет стандартизации DRM для Web
  3. OpenNews: Тим Бернерс-Ли дал шанс предотвратить стандартизацию средств DRM для Web
  4. OpenNews: Консорциум W3С приступил к стандартизации средств DRM для HTML5-контента
  5. OpenNews: Создатель языка JavaScript выступил против стандартизации средств DRM для Web
  6. OpenNews: Организация EFF выразила официальный протест против действий W3C по продвижению DRM в Web
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: w3c, drm
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  • 1.4, Аноним, 19:07, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +20 +/
    Проклятая мозилла прогнулась. Вот и результат. Тьфу.
     
     
  • 2.6, Аноним, 19:14, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    Все на Lynx!
     
     
  • 3.79, Аноним, 23:48, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Зачем Я вижу проблемы с DRM только в угрозах которые она несет Функция защиты ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.94, Аноним, 02:06, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты описываешь ситуацию, которая могла бы возникнуть во времена старфорса и кстат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.30, Sabakwaka, 20:06, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –6 +/
    Пользуйтесь роликами, опубликованными под открытыми лицензиями Зачем вам платны... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 20:30, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Фанатеющим от Open Source, которые ни одного баг репорта даже на написали, лишь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, чеснок, 21:24, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вы правы. Платный контент не нужен ;)
     
     
  • 4.75, _, 23:36, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не волнуйся! Скоро другого и не будет :-(
     
     
  • 5.81, Аноним, 23:50, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    или будет https www opennet ru openforum vsluhforumID3 112270 html 79 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.76, Sw00p aka Jerom, 23:45, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дык это не платный контент, это защищённый от копирования контент. Платный контент у порностудий - плати смотри или вышлют дивиди )
     
  • 1.10, Аноним, 19:21, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Параноики, отставить бугурт - в icecat выпилят
     
  • 1.15, Lain_13, 19:22, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что если поставить выхлоп из плеера в композитный менеджер Хрома на запись, то толку от этого DRM ноль? Ну кроме того, что нельзя просто взять и записать готовое видео как есть. Или там как-то сложнее?
     
     
  • 2.24, Аноним, 19:56, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    даешь камрип на вебку с монитора!
     
  • 2.27, mumu, 20:00, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Все сложнее DRM как-раз и нужен для того, чтобы нельзя было направить выхлоп ку... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, kai3341, 21:11, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Таким образом, средства DRM должны быть реализованы аж в самом видеодрайвере Эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.52, DerRoteBaron, 21:28, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Где-то слышал, что это пытаются решить добавлением DRM по всему пути до мозгов м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.61, Аноним, 22:24, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/HDCP
     
     
  • 6.89, user, 01:02, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В телевизоре это уместно.
    Проблема в том, что они хотят всё превратить в телевизор.
     
     
  • 7.90, Аноним, 01:08, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблема в том, что они хотят всё превратить в телевизор.

    1984

     
  • 4.53, чеснок, 21:28, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    в мониторе должно быть дрм, и до самого вывода на экран все должно быть шифрован... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.67, Аноним, 23:00, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    pref("media.eme.apiVisible", false);
    pref("media.eme.enabled", false);
     
  • 5.83, Аноним, 23:55, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не надо контроллеров Тупейший снифф с контактов после раскодировки позволят соб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.49, Аноним, 21:15, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не пойму, а фреймбуффер видеокарты тоже будет зашифрован ? :)
     
  • 2.35, Аноним, 20:27, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вы столько открытий делаете, что аж жуть Способы обхода DRM в видео существуют ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.77, Sw00p aka Jerom, 23:45, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Я правильно понимаю, что если поставить выхлоп из плеера в композитный менеджер
    > Хрома на запись, то толку от этого DRM ноль? Ну кроме
    > того, что нельзя просто взять и записать готовое видео как есть.
    > Или там как-то сложнее?

    чуток сложнее

     
  • 2.84, user, 23:57, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас снимают такую шляпу, что это стремительно становится ненужно.
     
  • 1.19, Аноним, 19:34, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тут, в одном слове, простое, единоёмкоё выражение этичности и здравомыслия этого... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Орк, 19:43, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +15 +/
    >Netflix, Google, Microsoft, Apple и MPAA (Американская ассоциация кинокомпаний), указывают на то, что Web должен ...

    прямо разбойники с большой дороги. Web им должен.

     
  • 1.22, хейтер, 19:43, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    >обеспечить воспроизведение защищённого контента при помощи сторонних проприетарных бинарных модулей
    >что даст возможность избавиться от необходимости установки проприетарных плагинов
     
  • 1.23, ZetaRam, 19:56, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Продажные шкуры.
     
  • 1.25, dimqua, 19:57, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    >принесёт пользователям больше пользы

    Как будто пользователям от DRM польза.

     
     
  • 2.80, Sw00p aka Jerom, 23:48, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>принесёт пользователям больше пользы
    > Как будто пользователям от DRM польза.

    реализовано погано, но польза от копирования, я думаю не плохая вещь, но с другой стороны абсурд, выставляешь в открытую сеть и ещё запрещаешь распространение.  

     
     
  • 3.86, Аноним, 00:01, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я встречал сайты которые защищены от распространения тем что страница и части са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, ZetaRam, 19:59, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Прощай флеш, привет DRM. Возрадуемся. Что дальше?
     
     
  • 2.29, Sabakwaka, 20:04, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    >> Прощай флеш, привет DRM

    .

     
  • 2.85, user, 23:58, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    флеш легко не ставить, с DRM сложнее
     
  • 1.31, Аноним, 20:07, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Писать сигнал с мониторного кабеля?
     
     
  • 2.37, Аноним, 20:34, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    монитор должен расшифровывать сам, погугли устройство hdmi, display port и проче... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Sabakwaka, 20:44, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хорошие грибочки D-Sub тоже ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Аноним, 22:09, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А на D-Sub не получится вывести защищенный контент.
     
  • 1.32, Аноним, 20:08, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А какой смысл? Появится кракнутый firefox, сделает обход не?
     
     
  • 2.39, Аноним, 20:36, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Плагин-то не в fox'е...
     
  • 1.33, Аноним, 20:08, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Писать сигнал с мониторного кабеля?
     
     
  • 2.38, Аноним, 20:35, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    HDCP!
     
     
  • 3.42, Sabakwaka, 20:46, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > HDCP!

    Система была окончательно взломана в 2010 году.


     
     
  • 4.43, anonimus, 20:54, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Украсть ключь - значит взломать?
     
     
  • 5.45, Sabakwaka, 21:01, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я цитирую компанию Интел Это ее заявление ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.69, Аноним, 23:03, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не украсть, а восстановить И не ключь, а ключ ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 20:25, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё равно лучше, чем вагон стандартов и поддержка только правильных платформ и п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.55, AntonAlekseevich, 21:41, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ок, смотри на факт прошлого.
    Времена СССР: "Конкуренция это грязь."
    '- Реакция на это если СССР сегодня: "А почему всё так дорого и ещё цены растут фиг пойми куда?"

    Ситуация из прошлого мы делали так чтобы быть лучше других, но быть как все.

    Преобразуем по теме.
    Введение DRM: "W3C утвердил средства DRM."
    '- Реакция спустя 20 лет после введения DRM: "У нас нет рук, но у нас есть для них инструмент."

    Возможное развитие событий просто из-за того что деньги нужны всем.

    В первом случае просто нельзя сделать по другому, во втором мы можем это изменить, но не имеем стремления к изменению.

     
     
  • 3.65, Аноним, 22:47, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Во-первых, где тире Во-вторых, откуда эта хрень про конкуренцию постоянно вытас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.72, AntonAlekseevich, 23:12, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Во-первых, где тире?

    Комментарий ниже.

    > Во-вторых, откуда эта хрень про конкуренцию постоянно вытаскивается, товарищ :)?

    Возьмите советские умы примерно середины 60-х годов.

     
  • 3.70, Аноним, 23:05, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Чувак, попробуй расставлять знаки препинания Хотя судя по тому, что я смысл нап... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.71, AntonAlekseevich, 23:10, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Час прошел. Нет возможности редактирования.
     
     
  • 5.91, freehck, 01:23, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что значит "час прошёл"? Возможность редактирования не обрубается через час.
    Вы, видимо, просто в режиме статьи, а в нём действительно нету кнопки редактирования. Чтобы она появилась, кликните на "смотреть всё", и увидете у Вашего сообщения кнопочку "правка".
     
  • 1.41, Аноним, 20:46, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https://github.com/MoonchildProductions/Pale-Moon/issues/1354
     
     
  • 2.44, kolja, 20:59, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Сила!


     
  • 1.46, YetAnotherOnanym, 21:02, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > изображения и страницы не могут быть сохранены

    Тогда веб-дизайнеров, которые вставляют картинки как фон, накрытый тайлом прозрачных гифок 1x1, можно объявить такими же выродками, как нетфликс и компания.

     
  • 1.47, wins proxy, 21:08, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Без получения согласия от производителей DRM-платформ исследователи безопасности не могут заниматься аудитом модулей

    Это ещё почему?

     
     
  • 2.56, Здрамелюк, 21:52, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что как только ты заявишь, то на тебя сразу заявят. Так что будут заниматься только черные шляпы, что, несомненно, сделает глубокое проникновение гораздо удобнее.
     
     
  • 3.74, wins proxy, 23:33, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ты при этом какой-то закон нарушишь? DRM-софт как-то особо выделен относительно прочей проприетарщины?
     
     
  • 4.87, Аноним, 00:07, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В некоторых странах реверсить нииззя или вообще, или если указано в лицензии ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.54, qwerty, 21:37, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    видео все равно в какой-то момент времени будет расшифрованное находится в памяти, так что проблем с кряком на копирование быть не должно.
     
     
  • 2.58, Аноним, 22:09, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В течении некоторого периода и эту недоработку решат
     
  • 2.63, gogo, 22:40, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Open source не для того, чтобы что-то ломать. А, в данном случае, чтобы не дать уродам подсунуть непотребное гoвно вместе с конфеткой.
     
  • 1.59, Аноним, 22:09, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    куплю voxlink и буду рипать с hdmi
     
  • 1.62, Аноним, 22:26, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жду ответа от китайцев на W3C/DRM.
     
  • 1.64, AntonAlekseevich, 22:44, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Захват экрана Wayland, захват X11, захват DWM/GDI(+) в Windows, либо графической среды в macOS. И DRM не будет работать так как это нужно тем кто пушил в стандарт.

    #Defective_By_Desing #FSF

     
  • 1.66, pda, 22:47, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > EME как Web-стандарта принесёт пользователям больше пользы, чем существование разрозненных DRM-платформ

    Единый стандарт - единый кряк на все сайты?

     
  • 1.68, Ordu, 23:02, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    EFF вышел из W3C.

    https://boingboing.net/2017/09/18/antifeatures-for-all.html

     
  • 1.73, Аноним, 23:22, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Господа, самое время расчехлять youtube-dl и попутно коммитить в lynx\elinks.
     
     
  • 2.88, Аноним, 01:00, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мы его и не зачехляли, вобщем-то Ещё диалапная привычка надеяться только на сво... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.92, freehck, 01:46, 19/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Господа, самое время расчехлять youtube-dl и попутно коммитить в lynx\elinks.

    В качестве консольного рендерера всё-таки лучше w3m. Может это уже не так, конечно, но лет 8 тому назад это было актуально, а учитывая не шибко сильную динамику разработки консольных браузеров, скорее всего до сих пор так и есть. Он стабилен и для него есть множество обвязок, в том числе и для emacs.

     
  • 1.78, Аноним, 23:46, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В общем, если вдаваться в подробности, то всё плохо Я был не прав и приношу изв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.82, Sw00p aka Jerom, 23:51, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Этот "стандарт" хуже, чем Adobe Flash, который работает почти везде.

    как и все ""стандарты"" (в двойных кавычках) w3c полное Г.

     
  • 1.93, Аноним, 01:50, 19/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Меня, если на то пошло, гораздо больше всякие вебассемблеры пугают - вот это реа... весь текст скрыт [показать]
     

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