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12.09.2017 20:19  BlueBorne - опаснейшая удалённая уязвимость в Bluetooth-стеках Linux, Android, iOS и Windows

Лаборатория Armis раскрыла сведения о серии уязвимостей под кодовым именем BlueBorne, охватывающих Bluetooth-стеки Linux, Android, iOS и Windows. По имнению Марка Кокса (Mark J. Cox), возглавляющего команду, занимающуюся решением проблем безопасности в продуктах Red Hat, выявленная проблема может претендовать на звание самой опасной уязвимости в Linux за последние 18 лет.

Проблема позволяет организовать выполнение кода с привилегиями ядра на широком спектре устройств с включенной поддержкой Bluetooth через отправку в эфир специально оформленных пакетов. Атака может быть проведена скрыто без необходимости сопряжения устройств, перевода в режим доступности для обнаружения или выполнения каких-либо действий со стороны пользователя. Для атаки достаточно, чтобы на устройстве был включен Bluetooth и жертва находилось в зоне достижимости атакующего (до 10 метров).

По предварительной оценке проблема может затрагивать около 5.3 миллиардов устройств, от ноутбуков, смартфонов и умных часов до принтеров, телевизоров и автомобильных информационно-развлекательных систем. Выявившие уязвимости исследователи не исключают появление червей, способных использовать выявленные уязвимости для поражения устройств по цепочке от одного уязвимого устройства к другому. Опасность уязвимости также усугубляется тем, что, по оценке исследователей, около 40% уязвимых устройств (более 2 миллиардов!) останутся без устранения проблемы, так как время их поддержки истекло и обновления прошивки уже не выпускаются.

BlueBorne охватывает восемь уязвимостей:

  • CVE-2017-1000251 - уязвимость в коде разбора конфигурации L2CAP в ядре Linux, позволяющая выполнить код атакующего;
  • CVE-2017-1000250 - уязвимость в реализации протокола SDP (Service Discovery Protocol) в стеке BlueZ, которая может привести к утечке информации (может быть получена часть памяти процесса bluetoothd);
  • CVE-2017-0781 и CVE-2017-0782 - две уязвимости в платформе Android, которые могут привести к выполнению кода с повышенными привилегиями;
  • CVE-2017-0785 - уязвимость в Android, которая может привести к утечке информации;
  • CVE-2017-0783, CVE-2017-8628 - логические уязвимости в Bluetooth-стеке Android и Windows (Windows Vista+), при помощи которых можно совершить MITM-атаку для перехвата обмена данными по Bluetooth;
  • CVE-2017-14315 - уязвимость в протоколе Apple Low Energy Audio Protocol, позволяющая организовать выполнение кода.

В ядре Linux проблема присутствует в коде функции l2cap_parse_conf_rsp, присутствующей начиная с ядра 3.3 (октябрь 2011 г.). Проблема была устранена 9 сентября. В ядрах Linux со включенной защитой от переполнения стека (CONFIG_CC_STACKPROTECTOR) уязвимость приводит только к краху ядра. Подобная защита по умолчанию включена в ядрах RHEL, CentOS, Fedora, Ubuntu и большинства стационарных дистрибутивов Linux, поэтому в обычных дистрибутивах возможен лишь вызов краха, а основная опасность угрожает мобильным Linux-платформам, таким как Tizen.

Проблемы в Android уже устранены Google в сентябрьском обновлении платформы (обновления прошивок от производителей устройств может затянутся на месяцы). Для определения попыток совершения атаки для Android подготовлено специальное приложение BlueBorne Detector. Компанией Apple проблема устранена в iOS 10. Устройства с iOS 9.3.5 и AppleTV 7.2.2 и более ранними версиями остаются уязвимы. Компания Microsoft намерена выпустить обновление в течение суток. Всем пользователям до установки исправления рекомендует отключить по умолчанию Bluetooth и включать его только при необходимости.







  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/blog...)
  2. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в WiFi-чипах Broadcom
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom
  4. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  5. OpenNews: Уязвимости в реализации аппаратно изолированных окружений TrustZone
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в bash, которая может привести к удалённому запуску команд
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: bluetooth
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  • 1.1, Аноним, 20:38, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Кто-то додумался поfuzzить протокол Там наверняка и в фирмварях блютус адаптеро... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Anon122333, 21:05, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    OpenBSD не подвержена уязвимости, т.к. в ней отсутствует стек Bluetooth.
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 21:11, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сказал "А", говори и "Бэ-э-э": КолибриОС, РеактОС, HURD тоже не подвержены уязвимости. А ещё можно назвать 100500 систем, которые умерли ещё до появления блютуза. Они тоже не подвержены.
    А то ишь, "OpenBSD не подвержена уязвимости". Фу таким быть!
     
  • 1.5, Дуплик, 21:23, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет Bluetooth'а -- нет проблем!
     
  • 1.6, VINRARUS, 21:25, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пойду выключу БТ.
    # uname -a
    Linux (none) 2.6.10_dev  armv6l unknown
    А не, не требуется :D
     
  • 1.7, Аноним, 21:35, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    как скачать это ваше приложение?
     

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