08.08.2017 18:56  Релиз Firefox 55

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|4.28, VINRARUS, 22:06, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Да шо ты говориш. На сверхтяжолых веб страницах хромой загибался, а огнепанда продолжала работать пытаясь перераспределять ресурсы.
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|4.45, Ан, 22:57, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Девтулзы никакие, а костылей для фф приходится писать больше, чем для IE.
Так может пора прекратить верстать исключительно под Chrome? Извечная проблема верстальщиков херачить и проверять всё в хроме, а потом жаловаться что оно не совсем так в других браузерах. А то потом выходит так что в фф добавляют поддержку -webkit-* свойств что бы сайты пострадавшие от горе верстальщиков отображались нормально.
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|1.4, ЛинуксНуженЛи, 19:33, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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> При вводе в адресной строке имени хоста без уточнения протокола (например, "opennet.ru" без указания http:// или https://) теперь по возможности сайт открывается по HTTPS вместо ранее применяемой по умолчанию схемы "http://";
HTTPS Everywhere теперь не нужен?
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|2.15, пох, 20:24, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> И когда на линукс завезут? Ах, ну да, не в приоритете, "зоопарк"
да ну, причем тут зоопарк и приоритеты. Сложно. Нет халявного апи "показать вот это видео в вот таком rectangle в том окне". Гугл, опять же, кинул с mp4, обещал и не женился (ой, наоборот, не развелся), а я так верила, что сразу дала.
> Вот что им мешает добавить галочку "вызывать внешний плеер и отдавать ему поток через
> пайп"?
отсутствие в природе плейера, умеющего "поток через пайп", неведомо какого формата и неведомо как пошинкованного.
кстати, по пайпу невозможен даже банальный seek, но школьнику не понять.
плейера, умеющего mse со всеми видами извращений (если, предположим, даже, ему дать не пайп а полноценный url, который еще поди добудь из скриптовой и css обвески), что характерно, тоже нет (хотя... насчет microsoft video я не уверен, у него-то есть доступ к нужным api ;-)
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|2.32, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:12, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>>средства для аппаратного ускорения декодирования видео
> И когда на линукс завезут? Ах, ну да, не в приоритете, "зоопарк",
> следовательно, никогда.
> Вот что им мешает добавить галочку "вызывать внешний плеер и отдавать ему
> поток через пайп"?
а что мешает это приделать самому?
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|3.43, пох, 22:50, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В своё время Майкрософт страшно перепугался бума нетбуков. Проплатил на годы вперёд,
> чтобы в браузеры не встраивали аппаратный декодинг видео. Вон уже и
> нетбуков нет, а Мозилла с Гуглом всё отрабатывают.
проклятье - а где МОЯ доля? Я в браузеры тоже декодинг видео не встраивал, честное пионеpское!
(аппаратный декодинг видео в винде - прекрасно работает. Потому что "ужасно перепугавшийся" microsoft его не только запилил _сам_, но и дал настолько простой и удобный api, что даже мазилла его осилила использовать)
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|1.27, Онаним, 21:50, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;
Наркоманы штле? Через какой браузер теперь наваязываемые гойсударством апплеты открывать? Толко для этого Firefox и использовал в последнее время (для остольного он слишком тормозной стал).
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|2.33, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:17, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;
> Наркоманы штле? Через какой браузер теперь наваязываемые гойсударством апплеты открывать?
> Толко для этого Firefox и использовал в последнее время (для остольного
> он слишком тормозной стал).
для апплетов держи себе отдельную апплетницу, в чём проблема-то? мне вот java не нужна в браузере совсем.
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|1.44, Тот_Самый_Анонимус, 22:53, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Молодец публикатор. Понял-таки что ушлёпочные заголовки окон абанты уродливы, и вырезал их со скринов. Не зря я это отмечал в прошлых новостях, хотя админы убирали мои комменты, т.к. не выносят критики.
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