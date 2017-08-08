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08.08.2017 18:56  Релиз Firefox 55

Официально состоялся релиз web-браузера Firefox 55, а также мобильной версии Firefox 55 для платформы Android. Firefox 55 стал первым выпуском, подготовленным без формирования ветки aurora в соответствии с новым процессом разработки. В ближайшие часы ожидается обновление ветки с длительным сроком поддержки 52.3.0. В скором времени на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 56, релиз которой намечен на 26 сентября.

Основные новшества:

  • Обеспечено мгновенное восстановление сеансов с большим числом вкладок;
  • Вывод контекстных уточнений (suggestions) поискового запроса, вводимого в адресной строке, теперь включен по умолчанию для пользователей, которые явно не отказались от данной возможности в настройках. Ранее при вводе в адресной строке показывалась только выборка релевантных значений из истории посещений и закладок, без обращения к внешним поисковым службам. Кроме того, добавлена возможность поиска через любой поддерживаемый поисковый движок напрямую из адресной строки (список поисковых систем отображается в нижней части контекстной подсказки);
  • При вводе в адресной строке имени хоста без уточнения протокола (например, "opennet.ru" без указания http:// или https://) теперь по возможности сайт открывается по HTTPS вместо ранее применяемой по умолчанию схемы "http://";
  • Для дополнений WebExtensions активирована система подтверждения расширенных полномочий, таких как доступ к контенту открываемых сайтов или возможность обработки вкладок. При изменении списка полномочий во время обновления или при установке нового дополнения теперь выводится диалог, запрашивающий у пользователя подтверждение доступа к различной функциональности;
  • Добавлена поддержка API WebVR, предоставляющего средства для создания приложений виртуальной реальности и навигации в Web через 3D-шлемы, такие как HTC VIVE и Oculus Rift. При помощи Web VR API разработчики могут воплотить в жизнь новые методы взаимодействия с пользователем и развивать новые техники 3D-навигации по сайтам. WebVR позволяет организовать отображение в 3D-шлеме контента, сформированного с использованием специальных VR-расширений WebGL, а также VR-расширений CSS, которые позволят организовать размещение DOM-элементов внутри сцены виртуальной реальности. Поддержка WebVR пока реализована только для платформы Windows;
  • В интерфейсе предпросмотра вывода на печать упрощены средства управления выводом заданий на печать;
  • Включены наработки инициативы Quantum Flow, в рамках которой развиваются дополнительные оптимизации для увеличения производительности интерфейса пользователя. Тестирование Firefox 55 показало существенное ускорение работы со вкладками и сокращение времени запуска. Тестирование проводилось с профилем, содержащим 1691 (!) вкладку. Если в прошлые выпуски запуск браузера со столь огромным числом вкладок занимал 5-8 минут, то в Firefox 55 ситуация изменилась и на запуск ушло всего 15 cекунд, а потребление памяти снизилось в 4 раза (с 2 до 0.5 Гб, без фактической загрузки содержимого всех страниц).

  • Реализован механизм для урезания ресурсов JavaScript-кода, выполняемого в фоновых страницах. Механизм пока применяется только к коду счётчиков, отслеживающих активность посетителей и присутствующих в поставляемом с браузером списке Tracking Protection. Для таких скриптов интенсивность вызова обработчиков setInterval и setTimeout ограничивается до одного вызова в 10 секунд, при условии что вкладка не является активной. Для обычных фоновых вкладок применяется лимит в 1 секунду. Изменения не влияют на вкладки, в которых осуществляется воспроизведения звука или видео;
  • Добавлена возможность применения стереомикрофонов совместно с WebRTC;
  • Для выборочного числа пользователей включено по умолчанию системное дополнение Firefox Screenshots, которое позволяет быстро создавать скриншоты web-страниц, сохранять их локально или загружать в облако для обмена скриншотами с другими пользователями. Пользователи, который не включены в программу тестирования могут включить дополнение в about:config, указав extensions.screenshots.system-disabled=false). Созданные снимки страниц или их отдельных частей размещаются в специальном облачном сервисе, в котором в течение 14 дней остаются доступны по прямой ссылке для других пользователей, знающих идентификатор снимка. Созданные в текущем браузере скриншоты показываются в специальном разделе "My Shots" на сайте screenshots.firefox.com. Имеются средства для отправки скриншотов в Facebook, Twitter, Pinterest и по электронной почте. Серверная часть облачного сервиса открыта и может быть поднята на своих мощностях (применяется Node.js и PostgreSQL).
  • В настройки добавлена страница для изменения параметров производительности. В частности, добавлена возможность выбора числа процессов-обработчиков контента, а также флажок для включения аппаратного ускорения. Благодаря возможности изменения числа процессов-обработчиков каждый пользователь сможет найти собственный компромисс между потреблением памяти и отзывчивостью интерфейса.
  • Боковая панель, на которой можно вывести закладки, историю посещений и синхронизированные вкладки, теперь может быть перемещена в правую часть окна (ранее боковая панель размещалась только слева);
  • Связанный с Flash-плагином контент теперь показывается только после явной активации кликом и ограничен для страниц, открытых по http:// и https://. Изменение будет продвигаться поэтапно, постепенно распространяясь на новые группы пользователей (для 5% спустя 2 недели, затем 25% спустя 4 недели и 100% спустя 6 недель);
  • В формат профиля внесены изменения, нарушающие обратную совместимость. После перехода на Firefox 55, профиль нельзя будет использовать в предыдущих выпусках, в том числе в версии ESR, а только в Firefox 55 и более новых версиях;
  • Модернизирован интерфейс установки обновления, который стал менее навязчивым и более согласованным с остальной частью браузера. Изменение коснётся только пользователей, которые не перезагружали браузер в течение 8 дней после загрузки обновления или отключившим автоматическое обновление в настройках;
  • Для сайтов, работающих не через защищённое соединение, отныне будет блокирован доступ к Geolocation API и Storage API, чтобы избежать перехвата сведений о данных и физическом местоположении пользователя;
  • Отменена блокировка смешанного контента (http и https) для локальных web-приложений, открываемых с localhost;
  • Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;
  • Продолжено усовершенствование API WebExtensions для разработки дополнений, совместимых с браузером Chrome. Из новых программных интерфейсов отмечается реализация API runtime.onMessageExternal для организации взаимодействия между разными дополнениями WebExtensions и API nsiProfiler для доступа ко встроенным средствам профилирования движка Gecko. Внесена порция новых возможностей в API webRequest. Добавлена возможность изменения параметров тем оформления через WebExtensions.
  • Добавлена ненавязчивая система уведомлений о неявно установленных дополнениях, т.е. установленных другими программами, а не из Firefox. Факт сторонней установки также отражается в диалоге подтверждения полномочий;
  • В интерфейс мониторинга сетевой активности (Network Monitor) добавлена возможность фильтрации сетевых запросов по различным свойствам и значению столбца (например, "status-code:200"). Фильтр задаётся в форме регулярного выражения. Кроме того, добавлена поддержка выборочного скрытия и показа столбцов, а также новые столбцы с внешним IP, протоколом, схемой адресации и cookie;
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка SourceMap (заголовок X-SourceMap объявлен устаревшим), позволяющего сопоставить объединённый в один файл JavaScript-код c оригинальными файлами, из которых он был сформирован;
  • Включена поддержка CSS-свойства transform-box, определяющего блок компоновки, к которому применимы свойства transform и transform-origin;
  • По умолчанию активирован Д API Intersection Observer, позволяющий увеличить производительность сайта за счёт применения техники отложенной загрузки контента и значительного снижения накладных расходов при проверке видимости контента;
  • Реализована функция frames(), формирующая на основе заданного значения набор из равных интервалов;
  • Добавлено CSS-свойство text-justify, позволяющее определить тип выравнивания текста при использовании "text-align: justify";
  • Включена по умолчанию поддержка JavaScript-объектов SharedArrayBuffer (позволяет создавать массивы в разделяемой памяти) и Atomics (для организации синхронизации блокировок примитивов);
  • Добавлена поддержка нового синтаксиса клонирования и объединения объектов. Например, для клонирования вместо "Object.assign({}, data)" теперь можно указать "{ ...data }", а для объединения "{ ...defaultSettings, ...userSettings }";
  • Добавлена поддержка указания режима async при объявлении методов генератора;
  • По умолчанию включён API Background Tasks (window.requestIdleCallback), позволяющий отложить вызов функции на время, когда браузер будет находится в состоянии простоя (idle). Например, при помощи данной возможности можно организовать выполнение низкоприоритетных и фоновых задач, без их негативного влияния на выполнение чувствительных к задержкам операций, таких как вывод анимации и ввод;
  • Для Windows по умолчанию задействован упрощённый установщик. Для получения доступа к дополнительным опциям следует использовать полный установщик. По умолчанию для 64-разрядных систем с Windows предлагается 64-разрядная версия Firefox, при условии наличия в системе как минимум 2 Гб ОЗУ;
  • На системах с Windows 10 задействованы средства для аппаратного ускорения декодирования видео в формате VP9;
  • На платформе macOS обеспечена возможность назначения горячих клавиш для быстрого вызова пунктов меню. Настроить горячие клавиши можно через "System Preferences > Keyboard > Shortcuts";
  • Возвращена поддержка локализации для белорусского языка, удалённая в Firefox 51 из-за длительного отсутствия сопровождающего;
  • В версии для платформы Android:
    • Добавлены средства для перегруппировки вкладок - порядок следования вкладок теперь можно изменить через касание и перемещение с удерживанием на экране вкладок;
    • Для экономии энергии реализована приостановка отрисовки воспроизводимого видео при уходе картинки из видимой области (звук продолжит воспроизводиться);
    • Добавлена поддержка масштабирования одной рукой через двойное касание и сдвиг;
    • Размер шрифта на web-страницах теперь опционально может приводится к размеру системного шрифта, определённому в настройках.
    • Выпуск Firefox 55 станет последним с поддержкой платформы Android 4.0.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 55 устранена серия уязвимостей, из которых несколько помечены как критические, т.е. могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. В настоящее время информация с подробностями об исправленных проблемах безопасности недоступна, ожидается, что перечень уязвимостей будет опубликован в течение нескольких часов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox началось тестирование отправки файлов, голосового ввода и заметок
  3. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
  4. OpenNews: В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню
  6. OpenNews: Релиз Firefox 54
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 19:20, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Отлично, подросли показатели в html5test.com !
     
     
  • 2.21, Аноним, 21:14, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Догнали уже хромовские показатели Или это не важно, потому что в хроме зонды, а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Аноним, 22:23, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это неважно Вот профиль зрясломали, хоть бы резервную копию делали От плагинов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 19:23, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    из которых несколько помечены как критические -- прям как дежурное блюдо Доко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, A.Stahl, 19:31, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +10 +/
    И почему я до сих пор пользуюсь этим браузером? Ах да -- привычка. Ок, продолжу страдать:(
     
     
  • 2.20, Аноним, 21:09, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Тупая шутка, честно Была бы актуальна, если бы это был плохой браузер, а не шик... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 21:15, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Для веб-разработчика браузер плохой Девтулзы никакие, а костылей для фф приходи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, VINRARUS, 22:06, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да шо ты говориш. На сверхтяжолых веб страницах хромой загибался, а огнепанда продолжала работать пытаясь перераспределять ресурсы.
     
     
  • 5.46, Аноним, 23:01, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Предлагаю добавить в опеннет раздел ИТ-фантастика для подобных коротких художе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.45, Ан, 22:57, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Девтулзы никакие, а костылей для фф приходится писать больше, чем для IE.

    Так может пора прекратить верстать исключительно под Chrome? Извечная проблема верстальщиков херачить и проверять всё в хроме, а потом жаловаться что оно не совсем так в других браузерах. А то потом выходит так что в фф добавляют поддержку -webkit-* свойств что бы сайты пострадавшие от горе верстальщиков отображались нормально.

     
     
  • 5.47, Аноним, 23:02, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А -webkit тут не причем ФФ не умеет адекватно работать с дивами, если они однов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, ЛинуксНуженЛи, 19:33, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > При вводе в адресной строке имени хоста без уточнения протокола (например, "opennet.ru" без указания http:// или https://) теперь по возможности сайт открывается по HTTPS вместо ранее применяемой по умолчанию схемы "http://";

    HTTPS Everywhere теперь не нужен?

     
     
  • 2.11, Аноним, 20:08, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Относится только к запросу и адресной строки Была проблема, если раньше сайт бы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, th3m3, 21:46, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Уже давно от него отказался, т.к. что-то не заметил, чтобы он работал.
     
  • 2.30, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:09, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Скорей всего просто натравили HSTS на адресную строку.
    Но HSTS-то - зло, т.к. позволяет следить за тем, какие сайты посещал пользователь.
     
     
  • 3.35, Аноним, 22:20, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Никакой связи с HSTS Это бессмысленно, т к эта проблема была как раз с сайтами... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, grayich, 19:37, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime

    не включено

     
     
  • 2.8, Gemorroj, 19:44, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да, и у меня false
     
  • 2.31, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:10, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> Включено по умолчанию свойство dom.forms.datetime
    > не включено

    скорей всего включено, но только для новых профилей.
    в about:config оно поди жирным шрифтом же?

     
     
  • 3.37, grayich, 22:27, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > скорей всего включено, но только для новых профилей.
    > в about:config оно поди жирным шрифтом же?

    нет, http://imagizer.imageshack.com/img924/8489/Ps4guv.png

     
  • 1.6, Денис Матвийчук, 19:37, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а Android 4.3 будет поддерживаться?
     
     
  • 2.9, Капитан очевидность, 19:51, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    4.3 относится к линейке 4.Х которая более не будет поддерживаться, т.е. 55-версия последняя.
     
  • 2.13, soarin, 20:09, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Да, дропается же только 4.0
    Логично https://developer.android.com/about/dashboards/index.html
     
  • 1.7, Аноним84701, 19:39, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Добавлена (https://blog.mozilla.org/blog/2017/06/01/mozilla-brings-virt.../) поддержка API WebVR (https://w3c.github.io/webvr/), предоставляющего средства для создания приложений виртуальной реальности и навигации в Web через 3D-шлемы,

    Я так понимаю, что довести сначала 2D до ума - слишко скучно и неинтересно.

    ЗЫ:
    К чему эта ненавязчивая реклама проприетари – Ghostery, (см. ЕУЛУ https://www.ghostery.com/about-ghostery/browser-extension-end-user-license-agr) на скринах?

     
  • 1.10, Аноним, 19:53, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И когда на линукс завезут Ах, ну да, не в приоритете, зоопарк , следовательно,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, пох, 20:24, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > И когда на линукс завезут? Ах, ну да, не в приоритете, "зоопарк"

    да ну, причем тут зоопарк и приоритеты. Сложно. Нет халявного апи "показать вот это видео в вот таком rectangle в том окне". Гугл, опять же, кинул с mp4, обещал и не женился (ой, наоборот, не развелся), а я так верила, что сразу дала.

    > Вот что им мешает добавить галочку "вызывать внешний плеер и отдавать ему поток через
    > пайп"?

    отсутствие в природе плейера, умеющего "поток через пайп", неведомо какого формата и неведомо как пошинкованного.

    кстати, по пайпу невозможен даже банальный seek, но школьнику не понять.

    плейера, умеющего mse со всеми видами извращений (если, предположим, даже, ему дать не пайп а полноценный url, который еще поди добудь из скриптовой и css обвески), что характерно, тоже нет (хотя... насчет microsoft video я не уверен, у него-то есть доступ к нужным api ;-)

     
     
  • 3.17, Аноним84701, 20:57, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > отсутствие в природе плейера, умеющего "поток через пайп", неведомо какого формата и
    > неведомо как пошинкованного.

    [CODE]
    % wget -qO- "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.mp4" |mpv -
    % wget -qO- "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.mp4" |mpv  --cache=auto --force-seekable=yes
    % wget -qO- "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.ogv" |mpv -
    % wget -qO- "http://www.quirksmode.org/html5/videos/big_buck_bunny.webm" |mpv  --cache=auto -  
    % cat test.mp4| mpv --cache=yes --force-seekable=yes  -
    % cat tone.mp3| mpv --cache=yes --force-seekable=yes  -
    [/CODE]

    > плейера, умеющего ненужно со всеми видами извращений

    fix.

     
     
  • 4.24, Аноним, 21:18, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Более того, раньше были плагины, умеющие вызывать внешние плееры для видео если... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.41, пох, 22:45, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    угу, вот и смотрите себе buck bunny А все остальное, увы, не помещается нынч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.32, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:12, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >>средства для аппаратного ускорения декодирования видео
    > И когда на линукс завезут? Ах, ну да, не в приоритете, "зоопарк",
    > следовательно, никогда.
    > Вот что им мешает добавить галочку "вызывать внешний плеер и отдавать ему
    > поток через пайп"?

    а что мешает это приделать самому?

     
  • 2.34, Аноним, 22:17, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В своё время Майкрософт страшно перепугался бума нетбуков Проплатил на годы впе... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, пох, 22:50, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В своё время Майкрософт страшно перепугался бума нетбуков. Проплатил на годы вперёд,
    > чтобы в браузеры не встраивали аппаратный декодинг видео. Вон уже и
    > нетбуков нет, а Мозилла с Гуглом всё отрабатывают.

    проклятье - а где МОЯ доля? Я в браузеры тоже декодинг видео не встраивал, честное пионеpское!

    (аппаратный декодинг видео в винде - прекрасно работает. Потому что "ужасно перепугавшийся" microsoft его не только запилил _сам_, но и дал настолько простой и удобный api, что даже мазилла его осилила использовать)


     
  • 1.12, Аноним, 20:08, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Из about:performance убрали данные аддонов.
     
  • 1.18, Аноним, 21:00, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Там уже убрали огромный раздражающий топбар с названием "Firefox"?
     
     
  • 2.40, Аноним, 22:41, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А че минусуют-то В хроме вместо топбара - панель вкладок, тогда как в firefox п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 21:08, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В настройки добавлена страница для изменения параметров производительности В ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 21:15, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это все ерунда Вот если бы они позволяли нам выбирать к чему давать доступ, а к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, th3m3, 21:45, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Вывод контекстных уточнений (suggestions) поискового запроса

    Как отключить?

     
  • 1.27, Онаним, 21:50, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;

    Наркоманы штле? Через какой браузер теперь наваязываемые гойсударством апплеты открывать? Толко для этого Firefox и использовал в последнее время (для остольного он слишком тормозной стал).

     
     
  • 2.29, Ананом, 22:07, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    юз esr люк
     
  • 2.33, фребсдоюзрнемогунайтивыход, 22:17, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> Запрещена загрузка внешних JAR-файлов;
    > Наркоманы штле? Через какой браузер теперь наваязываемые гойсударством апплеты открывать?
    > Толко для этого Firefox и использовал в последнее время (для остольного
    > он слишком тормозной стал).

    для апплетов держи себе отдельную апплетницу, в чём проблема-то? мне вот java не нужна в браузере совсем.

     
  • 2.39, X2asd, 22:38, 08/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Через какой браузер теперь наваязываемые гойсударством апплеты открывать?

    через Microsoft Explorer внутри QEMU.. и USB-токен туда же пропихивать

     
  • 1.38, Отражение луны, 22:27, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Когда переход на blink?
     
  • 1.42, X2asd, 22:49, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну всё начиная с этого момента можно офицально считать что браузер больше не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Тот_Самый_Анонимус, 22:53, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Молодец публикатор. Понял-таки что ушлёпочные заголовки окон абанты уродливы, и вырезал их со скринов. Не зря я это отмечал в прошлых новостях, хотя админы убирали мои комменты, т.к. не выносят критики.
     

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