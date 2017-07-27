27.07.2017 11:26  Выпуск ZFSonLinux 0.7.0, реализации ZFS для ядра Linux

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|4.17, QuAzI, 13:23, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В случае сдвигов мозга всегда можно не меняя ФС уехать на другую ОС. ZFS на сегодняшний день только вантуз не поддерживает (но это их проблемы). Плюс никто не гонит в проде использовать ветки из сырого будущего, которое ещё даже не в проекте.
Хранилки на линуксе делают, но вот большинство из них (которые тупо NAS'ы с минимальным количеством ОЗУ, лишь бы линух с FTP шевелился) не потянут ни btr, ни zfs.
Ну а больших плюсов у btrfs, которую пишет горстка разработчиков под одну ОС, и которая может развалиться ввиду каких-нибудь очередных сдвигов мозга у Линуса и компании - не вижу.
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|6.30, QuAzI, 14:12, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сборки с нуля? Имеется ввиду тупо скопировать данные во вновь созданный раздел? С заведомо умершей системы например ты такое сможешь? И зачем вообще? ZFS как-то волшебно меняется сама по себе в зависимости от ОС, если в неё не лезть специально?
По вантузу... Там одних только лулзов с "динамическим диском" хватает, который, являясь костылём поверх ntfs, превращает при любых шитхеппенсах восстановление данных в локальный адок. Ну нафиг такое счастье
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|6.32, Pofigist, 14:21, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> только вот я даже не знаю, где тусуются люди, умеющие ЭТО готовить и знающие, где там лежат грабли.
Я например. Но ну енто нафиг - делать СХД на ОС общего назначения это глупость. Ну как минимум - ее надо хорошенько ощипать от всего лишнего... Собственно к сожалению это такая же неразрешимая проблема как и линакс на роутере - OpenWRT ее решило очень частично если что.
Вообщем к сожалению свободных замен Cisco IOS или NetApp ONTAP - нет и не предвидется. :(
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|5.31, Andrey Mitrofanov, 14:13, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Если тебе стремно использовать саморушащуюся xfs, тормозную ext4, write-only lvm под обоими или btrfs с ее вообще невменяемым поведением
> Продолжая тему деревенских страшилок: zfs тоже стремная, требует терабайта оперативы,
> чтобы хоть как-то ворочаться.
А ещё от неё данные на ext4 "улетают"!!!
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|5.42, пох, 15:06, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Продолжая тему деревенских страшилок: zfs тоже стремная, требует терабайта оперативы,
> чтобы хоть как-то ворочаться.
last pid: 78677; load averages: 4.00, 3.93, 3.10 up 14+21:22:57 14:59:12
61 processes: 5 running, 56 sleeping
CPU: 96.9% user, 0.0% nice, 2.9% system, 0.2% interrupt, 0.0% idle
Mem: 599M Active, 403M Inact, 2368M Wired, 276K Buf, 560M Free
ARC: 1050M Total, 181M MFU, 605M MRU, 16K Anon, 20M Header, 243M Other
587M Compressed, 1495M Uncompressed, 2.55:1 Ratio
Swap: 2048M Total, 2048M Free
ну да, может повиснуть (маловероятно, в данном случае, но, теоретически, все еще может, причина толком не устранена, но после ресета поднимется, сто раз так делали), ну так про остальное перечисленное я знаю не теоретически, и там поднималось далеко не каждый раз.
world пересобирает, довольно уныло, но на сервис это не влияет, по крайней мере.
P.S. да, железка с ECC ;-)
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|2.10, пох, 12:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> сопоставима со стабильностью btrfs или со стабильностью ext4? Это всё-таки разные вещи
именно что разные. Ящики сравниваем с яблоками?
Если сравнивать с ext4 over lvm на большом объеме - то там столько интересных способов навсегда потерять хранилку, что даже btrfs перестает выглядеть особенно стремно.
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|3.22, пох, 13:45, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 0. RTFM
> 1. modinfo zfs |grep arc
> 2. options zfs zfs_arc_max=$BYTES
напомнить, сколько лет оно в freebsd вроде бы было, только не работало? ;-)
(я и про сейчас не уверен, но то что требовало этого ограничения, стало уже немного неактуально)
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|4.23, PnDx, 13:48, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Простите, а ZFS еще не готова к продакшену?
Ещё не готова, но уже́ используется. Как и экстентные ФС. Как те же лекарства. Там, где выигрыш перевешивает риски.
В моём ареале обитания соотношение zfs:btrfs ≈10:1 "по головам".
Т.е. btr на одной _очень_специальной_ (виртуальной) ноде, где наличие рефлинков перевесило вероятность продолбать контент. А вот zfs подкладывается, в частности, под распределённые big-data системы. Потому что поблочные суммы и сжатие. Так что через годик-другой будет 20:1 и т.д.
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|3.19, QuAzI, 13:29, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Использую ZFS просто как есть, apt-get install и минимальной разметки оказалось более чем достаточно чтобы получить более чем работающую конфигурацию. Ты не осилил?
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|4.24, пох, 13:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Использую ZFS просто как есть, apt-get install и минимальной разметки оказалось более
> чем достаточно чтобы получить более чем работающую конфигурацию.
и чем это отличается от горе-фанатиков, так же точно поставивших btrfs, или вовсе lvm с его миной с часовым механизмом?
"у них все работает", ага, и рассуждения о прямизне своих рук (а на деле - банальном ламерстве, то есть отсутствии и знаний о внутреннем устройстве - приносящих, как обычно, много горестей, и опыта за рамками домашней порно-студии) а потом - "мы не виноваты, оно само".
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|3.27, о6какатрон, 14:08, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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никаких мифов делал тестовый сервак зимбры 100гб диск на Btrfs 0.19м пуле , у зимбры был разряженный бд файл на 80 гб который в сиситеме занимал 700к и отображался корректно при заполнении почто помойки данными свыше 20 гб получил fs crashed and remounted as ro
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|4.39, Anton, 14:55, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> никаких мифов делал тестовый сервак зимбры 100гб диск на Btrfs 0.19м пуле
> , у зимбры был разряженный бд файл на 80 гб который
> в сиситеме занимал 700к и отображался корректно при заполнении почто помойки
> данными свыше 20 гб получил fs crashed and remounted as ro
Я правильно понял что вы делали пул из нескольких дисков на версии btrfs выпущенной в 2008 году? При том что она только родилась в 2007?
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|1.35, iCat, 14:44, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Уже несколько лет пользуюсь для бэкапов и хранения архивов.
Полёт нормальный.
Кроме того - иногда пользуюсь для снятия данных с экпортированных томов из Nexenta.
Удобно.
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