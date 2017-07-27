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27.07.2017 11:26  Выпуск ZFSonLinux 0.7.0, реализации ZFS для ядра Linux

После почти двух лет разработки состоялся релиз ZFSonLinux 0.7.0, реализации файловой системы ZFS, оформленной в виде модуля для ядра Linux. Работа модуля проверена с ядрами Linux c 2.6.32 по 4.12. Готовые установочные пакеты подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS. Кроме того, модуль ZFSonLinux уже входит в состав дистрибутивов Debian, Ubuntu, Gentoo, Sabayon Linux и ALT Linux.

В рамках ZFSonLinux подготовлена реализация компонентов ZFS, связанных как с работой файловой системы, так и с функционированием менеджера томов. В частности, реализованы компоненты: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Emulated Volume) и ZPL (ZFS POSIX Layer). Дополнительно проектом обеспечена возможность использования ZFS в качестве бэкенда для кластерной файловой системы Lustre. Наработки проекта основаны на оригинальном коде ZFS, импортированном из проекта OpenSolaris и расширенном улучшениями и исправлениями от сообщества Illumos. Реализованная в ZFSonLinux версия пула и файловой системы совместима с ZFS из состава Illumos и FreeBSD. Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

Код распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции ZFSonLinux в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода данной лицензионной несовместимости было решено распространять продукт целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра. Стабильность кодовой базы ZFSonLinux оценивается как сопоставимая с другими ФС для Linux.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность делегирования непривилегированному пользователю прав на администрирование файловых системам ZFS. Управление правами осуществляется при помощи команд "zfs allow" и "zfs unallow";
  • Непривилегированные пользователи теперь могут выполнять команды "zpool list", "zpool iostat", "zpool status", "zpool get", "zfs list", "zfs get" без необходимости добавления в /etc/sudoers;
  • Поддержка аккаунтинга и квот для объектов отдельных пользователей и групп. Для установки лимитов и просмотра состояния предлагается использовать команды "zfs userspace" и "zfs groupspace";
  • Поддержка хранения контрольных сумм с использованием более надёжных криптографических хэшей SHA-512, Skein и Edon-R;
  • Поддержка прерывания работы команд zfs send/receive (например, из-за сетевого сбоя или проблем на удалённой системе) c последующим возобновлением выполнения операции;
  • Возможность переноса сжатых данных из одного пула в другой при помощи команд zfs send/receive (данные напрямую обрабатываются в сжатом виде без промежуточной распаковки). Для включения сжатия представлена опция "-c";
  • Обеспечена защита операций импорта пула в отказоусточивых конфигурациях - совместно используемый пул теперь одновременно не может быть импортирован на разные хосты (перед началом операции импорта теперь выполняется проверка, не запущен ли уже импорт на другой хост);
  • Возможность настройки параметров, отображаемых в столбцах со статистикой, выводимой командами "zpool iostat" и "zpool status". Например, в вывод теперь можно включить данные мониторинга SMART, параметры датчиков температуры, статус индикаторов и т.п.
  • В команду "zpool iostat" добавлены опции "-l", "-w" и "-r", позволяющие наглядно оценить задержки и размер обрабатываемых в данный момент запросов в привязке к отдельным дискам;
  • В команду "zpool scrub" добавлена опция "-p", позволяющая приостановить выполнение проверки целостности без её полной отмены (для возмобновления проверки нужно ещё раз запустить "zpool scrub -p");
  • Поддержка больших dnode, позволяющих увеличит производительность работы с метаданными за счёт сохранения внутри dnode расширенных атрибутов, ACL и символических ссылок, связанных с длинными именами файлов. Выигрыш особенно ощутим в системах с SELinux и распределёнными ФС, такими как Lustre и Ceph;
  • Новые возможности режима JBOD (представление нескольких дисков как одного целого с резервированием): автоматический перевод новых дисков в режим online; автоматическая замена выведенного из пула диска на новый диск; автоматическое подключение дисков для горячей замены в случая сбоя; индикация сбоев при помощи светодиодов; мониторинг проблем и автоматический перевод диска в состояние сбоя при превышении порога несоответствия контрольных сумм; возможность ручной пометки диска сбойным (zpool offline -f); режим multipath;
  • Порция оптимизаций:
    • Новый метод выделения буферов ARC, минимизирующий фрагментацию структур в оперативной памяти;
    • По умолчанию хранение данных в кэше с использование сжатия с распаковкой налету; задействование векторных SIMD-инструкций CPU (sse2, ssse3, avx2, avx512f, avx512bw, neon, neonx2) в реализации RAIDZ и в коде расчёта контрольных сумм;
    • Возможность применения аппаратного ускорения GZIP-сжатия (QAT);
    • Ускорение работы с метаданными за счёт более активного использования многопоточности, пакетного выполнения операций и упреждающего запроса данных;
    • Ускорение процесса восстановления избыточности в RAIDZ - теперь проверяется только целостность секций, подлежащих перестроению;
    • Число фоновых обработчиков теперь выбирается динамически в зависимости от нагрузки, рабочие потоки создаются и отключаются по мере возникновения необходимости;
  • Добавлено 42 новых параметра для тонкой настройки работы модуля ядра.


  1. Главная ссылка к новости (http://list.zfsonlinux.org/pip...)
  2. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  3. OpenNews: Организация SFC заявила, что поставка модуля ZFS в Ubuntu нарушает лицензию GPL
  4. OpenNews: Юристы Canonical проанализировали лицензионную совместимость модуля ZFS с ядром Linux
  5. OpenNews: Выпуск ZFSonLinux 0.6.5, реализации ZFS для ядра Linux
  6. OpenNews: Состояние развития ZFSonLinux и готовность проекта к повсеместному применению
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: zfs, zfsonlinux
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  • 1.2, Аноним, 11:50, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Опоздали. БТР уже набрал силу
     
     
  • 2.3, Меломан1, 12:06, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +10 +/
    > Опоздали. БТР уже набрал силу

    В смысле кашки покушал  и в качалку сходил?
    Кто-нибудь вообще пользуется бтрфс?


     
     
  • 3.11, пох, 12:58, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –8 +/
    мне кажется - их сравнимое количество с теми, кто вообще делает хранилки на лину... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, А, 13:13, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кажется, только кажется.
     
  • 4.17, QuAzI, 13:23, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В случае сдвигов мозга всегда можно не меняя ФС уехать на другую ОС. ZFS на сегодняшний день только вантуз не поддерживает (но это их проблемы). Плюс никто не гонит в проде использовать ветки из сырого будущего, которое ещё даже не в проекте.
    Хранилки на линуксе делают, но вот большинство из них (которые тупо NAS'ы с минимальным количеством ОЗУ, лишь бы линух с FTP шевелился) не потянут ни btr, ни zfs.
    Ну а больших плюсов у btrfs, которую пишет горстка разработчиков под одну ОС, и которая может развалиться ввиду каких-нибудь очередных сдвигов мозга у Линуса и компании - не вижу.
     
     
  • 5.21, пох, 13:42, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    ой вам мало истории с fuse-имплементацией банальнейшей ext4, потребной для, в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.30, QuAzI, 14:12, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сборки с нуля? Имеется ввиду тупо скопировать данные во вновь созданный раздел? С заведомо умершей системы например ты такое сможешь? И зачем вообще? ZFS как-то волшебно меняется сама по себе в зависимости от ОС, если в неё не лезть специально?

    По вантузу... Там одних только лулзов с "динамическим диском" хватает, который, являясь костылём поверх ntfs, превращает при любых шитхеппенсах восстановление данных в локальный адок. Ну нафиг такое счастье

     
     
  • 7.41, пох, 14:59, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    э если это для тебя просто - у тебя слишком маленькая хранилка, нафига ж ей z... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.32, Pofigist, 14:21, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > только вот я даже не знаю, где тусуются люди, умеющие ЭТО готовить и знающие, где там лежат грабли.

    Я например. Но ну енто нафиг - делать СХД на ОС общего назначения это глупость. Ну как минимум - ее надо хорошенько ощипать от всего лишнего... Собственно к сожалению это такая же неразрешимая проблема как и линакс на роутере - OpenWRT ее решило очень частично если что.
    Вообщем к сожалению свободных замен Cisco IOS или NetApp ONTAP - нет и не предвидется. :(

     
  • 4.29, Аноним, 14:11, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Продолжая тему деревенских страшилок zfs тоже стремная, требует терабайта опера... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Andrey Mitrofanov, 14:13, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Если тебе стремно использовать саморушащуюся xfs, тормозную ext4, write-only lvm под обоими или btrfs с ее вообще невменяемым поведением
    > Продолжая тему деревенских страшилок: zfs тоже стремная, требует терабайта оперативы,
    > чтобы хоть как-то ворочаться.

    А ещё от неё данные на ext4 "улетают"!!!

     
  • 5.42, пох, 15:06, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/

    > Продолжая тему деревенских страшилок: zfs тоже стремная, требует терабайта оперативы,
    > чтобы хоть как-то ворочаться.

    last pid: 78677;  load averages:  4.00,  3.93,  3.10   up 14+21:22:57  14:59:12
    61 processes:  5 running, 56 sleeping
    CPU: 96.9% user,  0.0% nice,  2.9% system,  0.2% interrupt,  0.0% idle
    Mem: 599M Active, 403M Inact, 2368M Wired, 276K Buf, 560M Free
    ARC: 1050M Total, 181M MFU, 605M MRU, 16K Anon, 20M Header, 243M Other
         587M Compressed, 1495M Uncompressed, 2.55:1 Ratio
    Swap: 2048M Total, 2048M Free

    ну да, может повиснуть (маловероятно, в данном случае, но, теоретически, все еще может, причина толком не устранена, но после ресета поднимется, сто раз так делали), ну так про остальное перечисленное я знаю не теоретически, и там поднималось далеко не каждый раз.

    world пересобирает, довольно уныло, но на сервис это не влияет, по крайней мере.

    P.S. да, железка с ECC ;-)

     
  • 3.15, Anton, 13:17, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я пользуюсь и очень доволен.
     
  • 3.25, Аноним, 13:53, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Кто-нибудь вообще пользуется бтрфс?

    а есть что-то получше для SSD?

     
     
  • 4.43, пох, 15:07, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > а есть что-то получше для SSD?

    md+ext4 без журнала, разумеется. Зачем тебе этот монстр для ssd?


     
  • 1.5, Аноним, 12:30, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    сопоставима со стабильностью btrfs или со стабильностью ext4 Это всё-таки разны... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:36, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    вот именно, а еще не указана сопоставимость в процентном отношении На сколько ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, пох, 12:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > сопоставима со стабильностью btrfs или со стабильностью ext4? Это всё-таки разные вещи

    именно что разные. Ящики сравниваем с яблоками?
    Если сравнивать с ext4 over lvm на большом объеме - то там столько интересных способов навсегда потерять хранилку, что даже btrfs перестает выглядеть особенно стремно.

     
     
  • 3.20, Аноним, 13:41, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Руки отрасти из правильного места, и не потеряешь.
     
     
  • 4.26, Аноним, 14:08, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Причем тут руки? Ему бабушки у подъезда рассказали.
     
     
  • 5.37, Аноним, 14:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ext4 на объемах в 0.5P это жопа.. а zfs ничего.. живет.
     
  • 4.28, Аноним, 14:09, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Руки, места главное - лапы перепончатые ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Ващенаглухо, 12:31, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть в этом модуле возможность ограничивать arc кеш ?
     
     
  • 2.18, PnDx, 13:25, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    0. RTFM
    1. modinfo zfs |grep arc
    2. options zfs zfs_arc_max=$BYTES
     
     
  • 3.22, пох, 13:45, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 0. RTFM
    > 1. modinfo zfs |grep arc
    > 2. options zfs zfs_arc_max=$BYTES

    напомнить, сколько лет оно в freebsd вроде бы было, только не работало? ;-)
    (я и про сейчас не уверен, но то что требовало этого ограничения, стало уже немного неактуально)

     
  • 1.7, Аноним, 12:33, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    То есть расписались в собственном бессилии сделать систему работоспособной в пос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, X4asd, 12:46, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    ясно же кто тот кому нужно не рабочее решение -- а провести время-провождение в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:59, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вон их уже двое вылезло выше.
     
  • 3.13, Аноним, 13:07, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Простите, а ZFS еще не готова к продакшену?
     
     
  • 4.23, PnDx, 13:48, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Простите, а ZFS еще не готова к продакшену?

      Ещё не готова, но уже́ используется. Как и экстентные ФС. Как те же лекарства. Там, где выигрыш перевешивает риски.

    В моём ареале обитания соотношение zfs:btrfs ≈10:1 "по головам".
    Т.е. btr на одной _очень_специальной_ (виртуальной) ноде, где наличие рефлинков перевесило вероятность продолбать контент. А вот zfs подкладывается, в частности, под распределённые big-data системы. Потому что поблочные суммы и сжатие. Так что через годик-другой будет 20:1 и т.д.

     
  • 3.19, QuAzI, 13:29, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Использую ZFS просто как есть, apt-get install и минимальной разметки оказалось более чем достаточно чтобы получить более чем работающую конфигурацию. Ты не осилил?
     
     
  • 4.24, пох, 13:51, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Использую ZFS просто как есть, apt-get install и минимальной разметки оказалось более
    > чем достаточно чтобы получить более чем работающую конфигурацию.

    и чем это отличается от горе-фанатиков, так же точно поставивших btrfs, или вовсе lvm с его миной с часовым механизмом?

    "у них все работает", ага, и рассуждения о прямизне своих рук (а на деле - банальном ламерстве, то есть отсутствии и знаний о внутреннем устройстве - приносящих, как обычно, много горестей, и опыта за рамками домашней порно-студии) а потом - "мы не виноваты, оно само".

     
     
  • 5.33, QuAzI, 14:26, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты шо? Святых заповедей сисадмина не уважаешь?
     
  • 5.40, Cuernud, 14:59, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > вовсе lvm с его миной с часовым механизмом?

    Тут подробнее, пожалуйста.

     
     
  • 6.44, пох, 15:19, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну типа оно умеет в один непрекрасный момент превращаться в тыкву Совсем, поско... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, о6какатрон, 14:08, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    никаких мифов делал тестовый сервак зимбры 100гб диск на Btrfs 0.19м пуле , у зимбры был разряженный бд файл на 80 гб который в сиситеме занимал 700к и отображался корректно при заполнении почто помойки данными свыше 20 гб получил fs crashed and remounted as ro
     
     
  • 4.39, Anton, 14:55, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > никаких мифов делал тестовый сервак зимбры 100гб диск на Btrfs 0.19м пуле
    > , у зимбры был разряженный бд файл на 80 гб который
    > в сиситеме занимал 700к и отображался корректно при заполнении почто помойки
    > данными свыше 20 гб получил fs crashed and remounted as ro

    Я правильно понял что вы делали пул из нескольких дисков на версии btrfs выпущенной в 2008 году? При том что она только родилась в 2007?

     
  • 3.34, Black_Angel_by, 14:30, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзал btrfs как /tmp.
    Регулярные обновления Gentoo и периодические пересборки мира доканали btrfs всего за пару месяцев. Пытались ответить на ZFS, но реализация подкачала.
     
  • 2.16, пох, 13:18, 27/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    система _сложная_ На порядки сложнее всего, с чем ты, школьничек, имел дело Пр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.35, iCat, 14:44, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже несколько лет пользуюсь для бэкапов и хранения архивов.
    Полёт нормальный.
    Кроме того - иногда пользуюсь для снятия данных с экпортированных томов из Nexenta.
    Удобно.
     
  • 1.36, Аноним, 14:50, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вранье От zfs и zfs тима там ничего не требовалось Просто люстре хорошо подхо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 14:54, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там дела с лимитом хардлинков?
     

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