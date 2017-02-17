17.02.2017 11:44  Релиз языка программирования Go 1.8

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После шести месяцев разработки компания Google представила релиз языка программирования Go 1.8, который позиционируется как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.
Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.
Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.
Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.8: