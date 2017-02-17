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17.02.2017 11:44  Релиз языка программирования Go 1.8

После шести месяцев разработки компания Google представила релиз языка программирования Go 1.8, который позиционируется как гибридное решение, сочетающее высокую производительность компилируемых языков с такими достоинствами скриптовых языков, как лёгкость написания кода, быстрота разработки и защищённость от ошибок. Код проекта распространяется под лицензией BSD.

Синтаксис Go основан на привычных элементах языка Си с отдельными заимствованиями из языка Python. Язык достаточно лаконичен, но при этом код легко читается и воспринимается. Код на языке Go компилируется в обособленные бинарные исполняемые файлы, выполняемые нативно без использования виртуальной машины (модули профилирования, отладки и другие подсистемы выявления проблем на этапе выполнения интегрируются в виде runtime-компонентов), что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

Проект изначально разрабатывается с оглядкой на многопоточное программирование и эффективную работу на многоядерных системах, в том числе предоставляя реализованные на уровне операторов средства для организации параллельных вычислений и взаимодействия между параллельно выполняемыми методами. Язык также предоставляет встроенные средства защиты от выхода за допустимые области выделенных блоков памяти и обеспечивает возможность использования сборщика мусора.

Основные новшества, представленные в выпуске Go 1.8:

  • Добавленный в прошлом выпуске бэкенд компилятора SSA (Static Single Assignment), обеспечивающий прирост производительности генерируемого кода на 5-35%, задействован для всех архитектур, а не только для x86_64. При тестировании на 32-разрядных системах ARM собранные с использованием нового бэкенда программы, продемонстрировали снижение нагрузки на CPU на 20-30%. Для x86_64 отмечается увеличение производительности до 10%, по сравнению с показателями SSA в прошлом выпуске. Кроме того, проведена работа по увеличению производительности компиляции, которая на системах x86_64 стала выполняться на 15% быстрее;
  • Проведена работа по сокращению периодов активации сборщика мусора, приводящих к приостановке выполнения кода приложения. Сборщик мусора теперь осуществляет свою работу в рамках более коротких циклов, не превышающих 100 мкс и обычно длящихся около 10 мкс. Также прекращено использование операций сканировния стека, приостанавливающих выполнение приложения;
  • В модуль с реализацией функций HTTP-сервера добавлена поддержка операций Push для HTTP/2, которые позволяют серверу инициировать обращение к клиенту. В http-сервер также добавлен метод Server.Shutdown для завершения соединения с ожиданием окончания обработки запроса и метод Server.Close для незамедлительного обрыва соединения;
  • В модуль context добавлены средства для принудительного завершения соединений и использования таймаутов. Поддержка контекстов добавлена во многие штатные библиотеки, включая database/sql, net и функцию Server.Shutdown из net/http;
  • В модуль sort добавлена новая функция Slice, упрощающая сортировку данных с типом slice. Например, для сортировки структур по полю "Name" можно выполнить: 
    
   sort.Slice(s, func(i, j int) bool { return s[i].Name < s[j].Name })
  • Проведена оптимизация модулей bytes, crypto/aes, crypto/cipher, crypto/elliptic, crypto/sha256, crypto/sha512, encoding/asn1, encoding/csv, encoding/hex, encoding/json, hash/crc32, image/color, image/draw, math, math/big, reflect, regexp, runtime, strconv, strings, syscall, text/template и unicode/utf8;
  • Добавлена поддержка 32-разрядной архитектуры MIPS (MIPS32r1) для систем big-endian (linux/mips) и little-endian (linux/mipsle);
  • Изменены требования к минимально поддерживаемым версиям: DragonFly 4.4.4, OpenBSD 5.9 и OS X 10.8;
  • Значительно улучшен порт для Plan 9, в котором почти доведены до полноценного состояния сетевые функции.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.golang.org/go1.8...)
  2. OpenNews: Проект Go опубликовал собственный шрифт для программистов
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.7
  4. OpenNews: Доступен язык программирования Go 1.6
  5. OpenNews: Язык программирования Go переходит с Mercurial на Git и GitHub
  6. OpenNews: В кодовую базу LLVM приняты биндинги для языка Go
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: golang
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  • 1.1, Аноним, 13:03, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –4 +/
    Не густо
     
     
  • 2.4, KonstantinB, 13:08, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Производительность подняли, gc-паузу сократили, что еще надо?

    То, что в языке никаких принципиальных изменений, только мелкие улучшения - это отлично. Go должен оставаться простым и пригодным для изучения за несколько дней, это его основное преимущество.

     
     
  • 3.9, Аноним, 13:23, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    >  gc-паузу сократили, что еще надо?

    Вообще gc убрать, сам буду кучу чистить.

     
     
  • 4.16, u, 13:48, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    GOGC=off
     
  • 4.18, Аноним, 13:59, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Тогда бери лопату и дуй чистить кучу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 13:11, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Нет бы запилить несовместимый Golang 3 0 и ться с ним 25 лет подряд Вот это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 13:03, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дебагер уже запилили?
     
     
  • 2.5, Пользователь Debian, 13:10, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Погуглите по слову "delve".
     
  • 2.10, Аноним, 13:27, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а тебе какой нужен а то я через плагин к Intellij Idea отлично дебажу ещё со ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Nexor, 13:07, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    100 МИЛЛИсекунд? В оригинале написано 10 МИКРОсекунд... кто то ошибся, но я больше склоняюсь к ошибке в исходном тексте, т.к. иначе звучит нереально
     
     
  • 2.7, Пользователь Debian, 13:12, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Микросекунд, да.
     
  • 2.14, angra, 13:47, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Миллисекунды были версии три назад, теперь речь действительно о микро, что конечно не помешает некоторым рассказывать про секундные зависания из-за gc.
     
  • 1.8, Аноним, 13:22, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это версия компилятора или новая версия стандарта?
     
     
  • 2.12, Andrey Mitrofanov, 13:37, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это версия компилятора или новая версия стандарта?

    Нет стандарта, кроме версии компайлера.  ///про пророка писать тут===>>>

     
  • 1.11, Аноним, 13:33, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Урра, ненужно!
     
  • 1.13, angra, 13:44, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Синтаксис Go основан на привычных элементах  языка Си с отдельными заимствованиями  из языка Python.

    А создатели то и не знают, что они оказывается из питона заимствовали. Они думали, что из algol-60/pascal/modula/oberon и csp/squeak/newsqueak/alef.

    > что позволяет добиться производительности, сопоставимой с программами на языке Си.

    С явой, плюсами, но не с С. На нишу С go никогда не претендовал.

     
  • 1.15, Аноним, 13:47, 17/02/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я был более лучшего мнения об этом ЯП, заточенном на сетевые приложения Т е то... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, angra, 13:50, 17/02/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Нет, это вообще о другом.
     

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