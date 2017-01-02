02.01.2017 10:26  Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1

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|3.3, alex, 11:24, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Аргументируйте, хотя бы списком из трех а лучше из пяти пунктов. При увеличении пунктов, увеличится вес вашей аргументации.
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|6.14, demimurych, 15:04, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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имеется ввиду что
на панели у тебя висят иконки твоих любимых приложений. Тык в иконку - приложение запустилось И иконка исчезла с панели запуска, но при этом на панели появилась другое отображение запущенного приложения. Закрыл приложение - снова появилась иконка.
Мне лично так тоже очень удобно.
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|8.27, BrainFucker, 18:25, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> А что вы делаете, когда нужно запустить еще одну копию приложения?
Разные есть реализации. Обычно в контекстном меню обязательно есть пункт запустить ещё один экземпляр. Где-то в дополнение к этому позволяют в настройках указать например чтобы срендей кнопкой мыши это действие выполнялось (я предпочитаю срендей кнопкой мыши наоборот закрывать).
А дублирование иконок это плохо. Во-первых, занимает зря место, если это ноут и панель ты вертикально расположил. Во-вторых, не компьютерных з-тов, например если это женщина, это сбивает с толку, в результате чего они по ошибке запускают кучу окон браузера.
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|10.30, BrainFucker, 18:50, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> По сути, вы хотите док. Ставьте любой и наслаждайтесь. :)
А нету нормальных, перепробовал разные: awn, plank, cairo-dock. Последний наиболее то что надо, но есть разные проблемы, одна из них это то что там выкинули поддержу старого протокола трея (в кедах например сделали костыль xembedsniproxy).
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|12.32, BrainFucker, 20:43, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Используйте кеды. Проблемы-то? :) Или комбинируйте панели.
Не могу. Пришлось уйти с кед после девяти лет лет использования. Сейчас слишком криво они работают. Например, мне мешает https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=371873 этот баг. Есть ещё много других косяков, которые бесят. Бесит то как отображается список окон при переключении с помощью Alt+Tab и много чего ещё.
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|14.36, BrainFucker, 21:33, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Ну да, неприятный баг. Так пните кого из разработчиков плазмы, он же
> так долго еще висеть может.
Подозреваю что это не совсем баг кед, возможно это Qt, причём очень вероятно что воспроизводится только на определённом железе и драйвере. Возможно даже что в 16.10 это не воспроизводится, но Neon привязан к LTS и обновиться не возволяет. Так что ну это всё нафиг. Меня это тем более не должно парить, мне кроме панели от DE вообще ничего не нужно.
>> Бесит то как отображается список окон при переключении с помощью Alt+Tab
> А это настраивается.
Не настраивается. Там есть в настройках несколько опций карусель-шмарусель (хз что это всё значит), но они ни на что не влияют кроме того что при одной из опций вообще ничего не отображается при переключении окон (хотя должно).
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|2.25, flac, 18:19, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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я использовал, полет нормальный, правда оно падало пару раз, но то было на манжаро и в 0.9 версии, в 0.10 они дофига багов поправили уже. в принципе использовать можно, но вот нет команды "выполнить" как в LXDE или XFCE4 и это меня дико обламывало, потому что я тогда на манжаро засел после sparky linux 4.4. lxde и я частенько заместо модных поисков программ пользовался командой "выполнить приложение", а вот в 0.10 LXQT ее в меню пуска не оказалось ;(, не знаю почему ее до сих пор не перенесли?! Тем более у них меню такое же как у LXDE и без этой команды дико неудобно.
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|2.16, DFX, 15:34, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Вот именно, в 2007 были классные иконки и DE, вообще. А потом припёрлись яблокоголовые хипстеры со своим унылым бледным гигантоманским дерьмом и всё испортили.
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|2.26, flac, 18:21, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Когда они на wayland перейдут?
не скоро, как и LXDE, XFCE4, да и вообще, wayland не нужен. пробовал я его ставить в манжаро и еще где то, половина консольных вещей не работает, из примеров doomrl еще можно запустить, а aliensrl нет, wayland еще пару лет юзать будет невозможно и не нужно.
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