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02.01.2017 10:26  Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1

Подготовлены корректирующие выпуски компонентов пользовательского окружения LXQt 0.11.1 (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE и Razor-qt. В состав обновления включены в основном исправления ошибок. Используемые для сборки компоненты объединены в новый пакет lxqt-build-tools, который добавлен в качестве зависимости к liblxqt.

Интерфейс LXQt продолжает следовать идеям классической организации рабочего стола, привнося современное оформление и приёмы, увеличивающие удобство работы. LXQt позиционируется как легковесное, модульное, быстрое и удобное продолжение развития рабочих столов Razor-qt и LXDE, вобравшее лучшие черты обеих оболочек. Код размещён на GitHub и поставляется под лицензиями GPL 2.0+ и LGPL 2.1+.



  1. Главная ссылка к новости (http://lxqt.org/release/2017/0...)
  2. OpenNews: Представлен Fedora 25 LXQt Remix
  3. OpenNews: Увидело свет десктоп-окружение LXQt 0.11
  4. OpenNews: Lubuntu созрел для перехода на LXQt
  5. OpenNews: Доступно десктоп-окружение LXQt 0.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lxqt
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  • 1.1, vantoo, 10:48, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Оно уже готово для повседневного использования?
     
     
  • 2.2, анонимус_б6_выпуск3, 10:52, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –2 +/
    нет, и еще долго не будет
     
     
  • 3.3, alex, 11:24, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Аргументируйте, хотя бы списком из трех а лучше из пяти пунктов. При увеличении пунктов, увеличится вес вашей аргументации.
     
     
  • 4.6, BrainFucker, 12:00, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    Я хотел попробовать этот DE, но узнав что там панель задач морально устаревшего ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Аноним, 14:00, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что значит скрывать Группировать что ли Лично для меня группировка неудобна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.14, demimurych, 15:04, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    имеется ввиду что
    на панели у тебя висят иконки твоих любимых приложений. Тык в иконку - приложение запустилось И иконка исчезла с панели запуска, но при этом на панели появилась другое отображение запущенного приложения. Закрыл приложение - снова появилась иконка.
    Мне лично так тоже очень удобно.
     
     
  • 7.18, angra, 15:43, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А что вы делаете, когда нужно запустить еще одну копию приложения?
     
     
  • 8.21, Аноним, 16:08, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Жмём колёсиком на иконку запущенного.
     
     
  • 9.33, Аноним, 20:49, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну ахренеть как удобно.
     
     
  • 10.37, фыв, 21:35, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    реально ахренеть, да. реально удобно.
     
  • 8.27, BrainFucker, 18:25, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > А что вы делаете, когда нужно запустить еще одну копию приложения?

    Разные есть реализации. Обычно в контекстном меню обязательно есть пункт запустить ещё один экземпляр. Где-то в дополнение к этому позволяют в настройках указать например чтобы срендей кнопкой мыши это действие выполнялось (я предпочитаю срендей кнопкой мыши наоборот закрывать).

    А дублирование иконок это плохо. Во-первых, занимает зря место, если это ноут и панель ты вертикально расположил. Во-вторых, не компьютерных з-тов, например если это женщина, это сбивает с толку, в результате чего они по ошибке запускают кучу окон браузера.

     
     
  • 9.29, Аноним, 18:44, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    По сути, вы хотите док. Ставьте любой и наслаждайтесь. :)
     
     
  • 10.30, BrainFucker, 18:50, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > По сути, вы хотите док. Ставьте любой и наслаждайтесь. :)

    А нету нормальных, перепробовал разные: awn, plank, cairo-dock. Последний наиболее то что надо, но есть разные проблемы, одна из них это то что там выкинули поддержу старого протокола трея (в кедах например сделали костыль xembedsniproxy).

     
     
  • 11.31, Аноним, 20:29, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Используйте кеды Проблемы-то Или комбинируйте панели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 12.32, BrainFucker, 20:43, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Используйте кеды. Проблемы-то? :) Или комбинируйте панели.

    Не могу. Пришлось уйти с кед после девяти лет лет использования. Сейчас слишком криво они работают. Например, мне мешает https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=371873 этот баг. Есть ещё много других косяков, которые бесят. Бесит то как отображается список окон при переключении с помощью Alt+Tab и много чего ещё.

     
     
  • 13.35, Аноним, 21:11, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну да, неприятный баг Так пните кого из разработчиков плазмы, он же так долго е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 14.36, BrainFucker, 21:33, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > Ну да, неприятный баг. Так пните кого из разработчиков плазмы, он же
    > так долго еще висеть может.

    Подозреваю что это не совсем баг кед, возможно это Qt, причём очень вероятно что воспроизводится только на определённом железе и драйвере. Возможно даже что в 16.10 это не воспроизводится, но Neon привязан к LTS и обновиться не возволяет. Так что ну это всё нафиг. Меня это тем более не должно парить, мне кроме панели от DE вообще ничего не нужно.

    >> Бесит то как отображается список окон при переключении с помощью Alt+Tab
    > А это настраивается.

    Не настраивается. Там есть в настройках несколько опций карусель-шмарусель (хз что это всё значит), но они ни на что не влияют кроме того что при одной из опций вообще ничего не отображается при переключении окон (хотя должно).

     
  • 4.8, Аноним, 12:45, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Все интерфейсы до сих пор на виджетах и когда переведут на qml не понятно
     
     
  • 5.11, Аноним, 14:00, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем на QML Чтобы получить просадки в скорости, надо быть шизофреником чтобы д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.34, Аноним, 20:50, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Хочется верить что никогда.
     
  • 4.17, фвфыв, 15:38, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Достаточно одного -- нестабильная работа.
     
  • 2.4, Аноним, 11:44, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    это всегда зависит исключительно от потребностей, и душевного равновесия.
     
  • 2.5, me, 11:54, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь 0.11.0. Меня всё устраивает. Только openbox-ом пользуюсь вместо kde-ешного ВМ (можно настроить).
     
  • 2.25, flac, 18:19, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    я использовал, полет нормальный, правда оно падало пару раз, но то было на манжаро и в 0.9 версии, в 0.10 они дофига багов поправили уже. в принципе использовать можно, но вот нет команды "выполнить" как в LXDE или XFCE4 и это меня дико обламывало, потому что я тогда на манжаро засел после sparky linux 4.4. lxde и я частенько заместо модных поисков программ пользовался командой "выполнить приложение", а вот в 0.10 LXQT ее в меню пуска не оказалось ;(, не знаю почему ее до сих пор не перенесли?! Тем более у них меню такое же как у LXDE и без этой команды дико неудобно.
     
  • 1.7, Аноним, 12:28, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Иконки из 2007...
     
     
  • 2.13, Аноним, 14:43, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А разве не из 2008?
     
  • 2.16, DFX, 15:34, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Вот именно, в 2007 были классные иконки и DE, вообще. А потом припёрлись яблокоголовые хипстеры со своим унылым бледным гигантоманским дерьмом и всё испортили.
     
     
  • 3.23, Аноним, 17:09, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А теперь оно еще стало плоским, угловатым и монохромным Что будут портить даль... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:47, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Судя по скринам единый стиль они не выдерживают вообще Faenza icons уже можно п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, me, 13:06, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Там же в настройках тему тему иконок можно выбрать...
     
  • 1.22, Аноним, 16:51, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Когда они на wayland перейдут?
     
     
  • 2.26, flac, 18:21, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Когда они на wayland перейдут?

    не скоро, как и LXDE, XFCE4, да и вообще, wayland не нужен. пробовал я его ставить в манжаро и еще где то, половина консольных вещей не работает, из примеров doomrl еще можно запустить, а aliensrl нет, wayland еще пару лет юзать будет невозможно и не нужно.

     
  • 1.24, 123, 17:27, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Какой-нибудь из дистров можно пощупать с преднастроенным lxqt искаропки?
     
     
  • 2.28, flac, 18:31, 02/01/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    в opensuse 42 2 есть пакеты, но при установке выбрать можно только KDE, LXDE, XF... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.38, Аноним, 22:22, 02/01/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сижу на ROSA Linux LXQT, всё устраивает, обычный пользователей, быстро, удобно, ... весь текст скрыт [показать]
     

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