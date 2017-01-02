02.01.2017 10:26  Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1

> Ну да, неприятный баг. Так пните кого из разработчиков плазмы, он же

> так долго еще висеть может. Подозреваю что это не совсем баг кед, возможно это Qt, причём очень вероятно что воспроизводится только на определённом железе и драйвере. Возможно даже что в 16.10 это не воспроизводится, но Neon привязан к LTS и обновиться не возволяет. Так что ну это всё нафиг. Меня это тем более не должно парить, мне кроме панели от DE вообще ничего не нужно. >> Бесит то как отображается список окон при переключении с помощью Alt+Tab

> А это настраивается. Не настраивается. Там есть в настройках несколько опций карусель-шмарусель (хз что это всё значит), но они ни на что не влияют кроме того что при одной из опций вообще ничего не отображается при переключении окон (хотя должно).

