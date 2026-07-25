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Выпуск whatbroke 0.3.0, инструмента для сравнения поведения AI-агента между двумя запусками

25.07.2026 08:52 (MSK)

Опубликован выпуск whatbroke 0.3.0, инструмента командной строки для сравнения поведения AI-агента между двумя запусками. Код написан на языке TypeScript и распространяется под лицензией MIT.

При смене модели, правке промпта или обновлении фреймворка агент может внешне отвечать как прежде, но незаметно перестать вызывать нужный инструмент или изменить аргументы вызова. Текстовый diff такие поломки не видит. Whatbroke записывает лог трассировки работы агента в формате JSONL и показывает информацию о том, какие вызовы инструментов исчезли, какие аргументы изменились, как сдвинулись стоимость и задержки, какие итоговые ответы поменялись.

Есть прокси-режим, не требующий изменения кода: достаточно направить OPENAI_BASE_URL или ANTHROPIC_BASE_URL на локальный прокси. Поскольку агенты недетерминированы, каждый сценарий можно записать несколько раз - для каждого отличия выводится частота повторения, а шум, присутствовавший ещё в базовых запусках, автоматически понижается до информационного уровня.

В версии 0.3.0 добавлена команда "import" для конвертации готовых логов OpenTelemetry (GenAI semantic conventions), Langfuse и LangSmith, а также флаг "--fail-on" для интеграции в CI (код возврата 1 при ломающих изменениях). Инструмент детерминирован и работает полностью локально, без API-ключей, логи не покидают машину пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arthi-arumu...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Diffutils 3.4 с поддержкой цветного вывода
  3. OpenNews: httpdiff - утилита для наглядной оценки различий в HTTP-ответах
  4. OpenNews: pkgdiff - анализатор различий пакетов
  5. OpenNews: Разработка новых вариантов diff и grep для обработки сложных структур данных
  6. OpenNews: apgdiff - утилита для быстрого обновления схемы данных в PostgreSQL
Автор новости: Arthi Arumugam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65972-whatbroke
Ключевые слова: whatbroke, diff, ai
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:20, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Неплохая утилита. Пользоваться не буду. По-моему было бы проще сконвертировать логи в diff-дружелюбный формат и не париться. Пайпами. Все как юникс-диды завещали.

    В демке в ридми приводится грубейшая ошибка со стороны ллм, но там и ллм 1-биллионный, такой и двух слов связать не сможет. Нах его использовать - решительно не понятно.

     

  • 2, pashev.ru (?), 11:22, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор успел поднасрать во множестве репозиториев, продвигая этот продукт. В некоторых её пр закрыли антиботом.
     
  • 3, Аноним (3), 12:01, 25/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    ЫЫ боты уже опеннет аннексировали?
     

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