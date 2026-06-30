Новая модель управления MySQL, нацеленная на привлечение сообщества к разработке

|
|1.3, Аноним (3), 14:50, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вообще, Оракл заинтересован в сабже, это не та ниша, в которой навяжешь лицензию на Ораклдб. Но вот эпоха гостевых книг на php прошла, а для остального сабж не очень подходит.
|
|1.6, Аноним (6), 15:09, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Для реализации данного намерения учреждён руководящий комитет
Любой проект с комитетом не стоит внимания сообщества.
|
|
|
|2.14, нах. (?), 16:22, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так а токены-то за чей счет?! Вот пусть сообщество и скидывается.
|
|1.10, penetrator (?), 15:54, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В первый состав комитета помимо сотрудников Oracle войдут представители Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.
теперь точно попрет (нет)
|
|1.11, Аноним (11), 16:01, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну, во-первых, конечно, кому сейчас мускул нужен, кроме как для легаси, когда есть постгря, ну или скулайт, для проектов, где она оправдана. Ну и во вторых, правильно тут пишут, запрегите свой ии, который вы так любите, из за вас(ии разрабы) кризис памяти, ну так овнякайтесь в своём легаси сами(никому не нужном). А вообще, оракл это что-то на бумерском, ну и на жадном тоже. Фу оракл.
|
|
|
|2.13, Анонисссм (?), 16:15, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>когда есть постгря
та самая могучка, которая в 2026м году без HA из коробки? мускуль, правда, не сильно лучше, потыкал евоный мультимастер - скорость ниже плинтуса.
|
|2.15, Аноним (15), 16:27, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кому сейчас мускул нужен [...] когда есть постгря
Всем, кто хочет безболезненно обновляться между версиями не поднимая для этого кластер.
|
|1.16, Аноним (16), 16:27, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Хизер Ванкура (Heather VanCura), вицепрезидент компании Oracle, отвечающая за взаимодействие с сообществом, представила второй этап инициативы по сближению с сообществом
😂 😂 😂 😂 😂 Хизер дурачёк. Хизер ты сначала извинись перед автором MariaDB и наладь с ним отношения, и лишь потом сказки рассказывай.
|
|1.17, Аноним (17), 16:33, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В поисках рабсилы они коммитеттт наблюдателей за коммитттетттом управления правления коммитетами нагородят. А код, писать, то кто будет?
|
|1.18, Аноним (18), 16:37, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем им сообщество? Хотят развивать проект - пусть поручат развитие ии.
Сейчас бы контрибьютить в проект коммерческой компании.
|
|1.19, Аноним (18), 16:39, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем им сообщество? Хотят развивать проект - пусть поручат развитие ии.
Сейчас бы контрибьютить в проект коммерческой компании.
|