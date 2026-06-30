Новая модель управления MySQL, нацеленная на привлечение сообщества к разработке

Хизер Ванкура (Heather VanCura), вицепрезидент компании Oracle, отвечающая за взаимодействие с сообществом, представила второй этап инициативы по сближению с сообществом и форсированию разработки MySQL. Если на первом этапе внимание было уделено повышению прозрачности процессов и привлечению сообщества к определению пути развития MySQL, то второй этап будет сосредоточен на вовлечение представителей из сообщества в разработку. Среди целей упоминается ускорение инноваций, предоставление понятных путей для передачи изменений и расширение экосистемы MySQL. Для реализации данного намерения учреждён руководящий комитет (Steering Committee), который будет включать представителей из сообщества, определять стратегию развития MySQL и служить связующим звеном с экосистемой MySQL. В первый состав комитета помимо сотрудников Oracle войдут представители Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud. Комитет будет заниматься вопросами, связанными с расстановкой приоритетов развития в долгосрочной перспективе, расширением экосистемы, модернизацией управления проектом, вовлечением сообщества в разработку и получением обратной связи от сообщества. При этом комитет не служит заменой технического руководства и не будет вмешиваться повседневные процессы разработки. Для привлечения к работе представителей из сообщества предложена новая модель управления, в которой определены следующие роли: Участники (contributor), пишут код, тестируют, рецензируют, документируют и участвуют в технических дискуссиях. Участником может стать представитель сообщества, а не только сотрудник Oracle.

Коммитеры (committer), рецензируют изменения и следят за качеством кода. Первое время команда коммитеров будет сформирована из сотрудников Oracle, но в будущем право коммитера может быть дано зарекомендовавшим себя участникам из сообщества.

Лидеры проектов (project lead), отвечают за принятие технических решений и планирование разработки в отдельных областях, таких как инструментарий, оптимизатор, runtime, InnoDB и т.п.

Главный лидер (Core Project lead), отвечает за продукт MySQL Community Edition.

Группа по уязвимостям (Vulnerability Group), отвечает за разбор сообщений об уязвимостях, координацию исправления уязвимостей и раскрытие информации о проблемах с безопасностью. Модель управления разработана по результатам обсуждения на конференции MySQL Contributor Summit, в котором приняли участие такие организации, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Percona, ProxySQL, Readyset, VillageSQL и MariaDB Foundation.



