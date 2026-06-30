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Новая модель управления MySQL, нацеленная на привлечение сообщества к разработке

30.06.2026 14:41 (MSK)

Хизер Ванкура (Heather VanCura), вицепрезидент компании Oracle, отвечающая за взаимодействие с сообществом, представила второй этап инициативы по сближению с сообществом и форсированию разработки MySQL. Если на первом этапе внимание было уделено повышению прозрачности процессов и привлечению сообщества к определению пути развития MySQL, то второй этап будет сосредоточен на вовлечение представителей из сообщества в разработку. Среди целей упоминается ускорение инноваций, предоставление понятных путей для передачи изменений и расширение экосистемы MySQL.

Для реализации данного намерения учреждён руководящий комитет (Steering Committee), который будет включать представителей из сообщества, определять стратегию развития MySQL и служить связующим звеном с экосистемой MySQL. В первый состав комитета помимо сотрудников Oracle войдут представители Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.

Комитет будет заниматься вопросами, связанными с расстановкой приоритетов развития в долгосрочной перспективе, расширением экосистемы, модернизацией управления проектом, вовлечением сообщества в разработку и получением обратной связи от сообщества. При этом комитет не служит заменой технического руководства и не будет вмешиваться повседневные процессы разработки.

Для привлечения к работе представителей из сообщества предложена новая модель управления, в которой определены следующие роли:

  • Участники (contributor), пишут код, тестируют, рецензируют, документируют и участвуют в технических дискуссиях. Участником может стать представитель сообщества, а не только сотрудник Oracle.
  • Коммитеры (committer), рецензируют изменения и следят за качеством кода. Первое время команда коммитеров будет сформирована из сотрудников Oracle, но в будущем право коммитера может быть дано зарекомендовавшим себя участникам из сообщества.
  • Лидеры проектов (project lead), отвечают за принятие технических решений и планирование разработки в отдельных областях, таких как инструментарий, оптимизатор, runtime, InnoDB и т.п.
  • Главный лидер (Core Project lead), отвечает за продукт MySQL Community Edition.
  • Группа по уязвимостям (Vulnerability Group), отвечает за разбор сообщений об уязвимостях, координацию исправления уязвимостей и раскрытие информации о проблемах с безопасностью.

Модель управления разработана по результатам обсуждения на конференции MySQL Contributor Summit, в котором приняли участие такие организации, как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Percona, ProxySQL, Readyset, VillageSQL и MariaDB Foundation.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/mysql...)
  2. OpenNews: Инициативы по сближению MySQL с сообществом и форсированию разработки
  3. OpenNews: Выпуск СУБД MySQL 9.6.0
  4. OpenNews: Oracle уволил 70 сотрудников из команды проекта MySQL
  5. OpenNews: Опубликована новая LTS-ветка СУБД MariaDB 12.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65806-mysql
Ключевые слова: mysql, oracle
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, онанист (?), 14:48, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Curaщение сообщества?
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:49, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ДВот это одиночество,даже от нейронок код не присылают.
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:50, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, Оракл заинтересован в сабже, это не та ниша, в которой навяжешь лицензию на Ораклдб. Но вот эпоха гостевых книг на php прошла, а для остального сабж не очень подходит.
     
  • 1.4, Diozan (ok), 14:51, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Oracle не осилила СУБД?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:50, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.mysql.com
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:03, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Главное сообществу ничего платить не нужно!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:26, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    начальников назначили, осталось гребца найти
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:09, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Для реализации данного намерения учреждён руководящий комитет

    Любой проект с комитетом не стоит внимания сообщества.

     
  • 1.7, Аноним (8), 15:10, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Oracle просит помощи у сообщества? Пусть ИИ просят!
     
     
  • 2.14, нах. (?), 16:22, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так а токены-то за чей счет?! Вот пусть сообщество и скидывается.

     

  • 1.10, penetrator (?), 15:54, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В первый состав комитета помимо сотрудников Oracle войдут представители Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.

    теперь точно попрет (нет)

     
  • 1.11, Аноним (11), 16:01, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, во-первых, конечно, кому сейчас мускул нужен, кроме как для легаси, когда есть постгря, ну или скулайт, для проектов, где она оправдана. Ну и во вторых, правильно тут пишут, запрегите свой ии, который вы так любите, из за вас(ии разрабы) кризис памяти, ну так овнякайтесь в своём легаси сами(никому не нужном). А вообще, оракл это что-то на бумерском, ну и на жадном тоже. Фу оракл.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:07, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С помощью ИИ писал?
     
  • 2.13, Анонисссм (?), 16:15, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда есть постгря

    та самая могучка, которая в 2026м году без HA из коробки? мускуль, правда, не сильно лучше, потыкал евоный мультимастер - скорость ниже плинтуса.

     
  • 2.15, Аноним (15), 16:27, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кому сейчас мускул нужен [...] когда есть постгря

    Всем, кто хочет безболезненно обновляться между версиями не поднимая для этого кластер.

     

  • 1.16, Аноним (16), 16:27, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Хизер Ванкура (Heather VanCura), вицепрезидент компании Oracle, отвечающая за взаимодействие с сообществом, представила второй этап инициативы по сближению с сообществом

    😂 😂 😂 😂 😂 Хизер дурачёк. Хизер ты сначала извинись перед автором MariaDB и наладь с ним отношения, и лишь потом сказки рассказывай.

     
  • 1.17, Аноним (17), 16:33, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В поисках рабсилы они коммитеттт наблюдателей за коммитттетттом управления правления коммитетами нагородят. А код, писать, то кто будет?
     
  • 1.18, Аноним (18), 16:37, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем им сообщество? Хотят развивать проект - пусть поручат развитие ии.
    Сейчас бы контрибьютить в проект коммерческой компании.
     
  • 1.19, Аноним (18), 16:39, 30/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем им сообщество? Хотят развивать проект - пусть поручат развитие ии.
    Сейчас бы контрибьютить в проект коммерческой компании.
     
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