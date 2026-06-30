Опубликована библиотека OpenAPV 0.3 с эталонной реализацией видеокодека APV

Опубликован выпуск библиотеки OpenAPV 0.3, предоставляющей эталонную реализацию видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для профессиональной записи и обработки видео без различимой потери качества. Код библиотеки написан на языке С и распространяется под лицензией BSD. Проект развивает организация Academy Software Foundation, созданная для продвижения использования открытого ПО в процессе создания фильмов.

Формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, необходимые монтажным кодекам (среди них Apple ProRes и Avid DNxHD), а также отсутствие видимого снижения качества при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, стандарт HDR10/10+ для использования расширенного динамического диапазона в видео, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Для ускорения работы в библиотеке OpenAPV поддерживается многопоточное кодирование и декодирование, а также задействованы оптимизации с использованием расширенных наборов команд NEON (ARM) и SSE/AVX (x86).

В новой версии добавлена поддержка кодирования и декодирования в формате APV RAW, отражающем состояние данных с матрицы камеры без обработки и преобразования видео в цветовое пространство YUV. APV RAW сжимает без потерь непреобразованный 16-разрядный 4-канальный линейный поток пикселей, дающий возможность применения в последующем сложных алгоритмов цветокоррекции и визуальных эффектов. Предложены новые профили для разделения обычного APV и APV RAW.



