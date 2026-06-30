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Опубликована библиотека OpenAPV 0.3 с эталонной реализацией видеокодека APV

29.06.2026 22:46 (MSK)

Опубликован выпуск библиотеки OpenAPV 0.3, предоставляющей эталонную реализацию видеокодека APV (Advanced Professional Video), предназначенного для профессиональной записи и обработки видео без различимой потери качества. Код библиотеки написан на языке С и распространяется под лицензией BSD. Проект развивает организация Academy Software Foundation, созданная для продвижения использования открытого ПО в процессе создания фильмов.

Формат APV обеспечивают высокую пропускную способность и низкую сложность внутрикадрового кодирования, необходимые монтажным кодекам (среди них Apple ProRes и Avid DNxHD), а также отсутствие видимого снижения качества при повторном кодировании. Поддерживаются разрешения 2K, 4K и 8K, стандарт HDR10/10+ для использования расширенного динамического диапазона в видео, разбивка кадров (tiling) для распараллеливания кодирования/декодирования, различные форматы дискретизации цвета, многоракурсное видео (multi-view), добавление метаданных (глубина, прозрачность, данные для предпросмотра). Для ускорения работы в библиотеке OpenAPV поддерживается многопоточное кодирование и декодирование, а также задействованы оптимизации с использованием расширенных наборов команд NEON (ARM) и SSE/AVX (x86).

В новой версии добавлена поддержка кодирования и декодирования в формате APV RAW, отражающем состояние данных с матрицы камеры без обработки и преобразования видео в цветовое пространство YUV. APV RAW сжимает без потерь непреобразованный 16-разрядный 4-канальный линейный поток пикселей, дающий возможность применения в последующем сложных алгоритмов цветокоррекции и визуальных эффектов. Предложены новые профили для разделения обычного APV и APV RAW.

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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65804-openapv
Ключевые слова: openapv, apv, video, codec
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  • 1.1, Аноним (1), 00:11, 30/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > отсутствие видимого снижения качества

    Другими словами, очередной lossy-кодек?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:13, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучший среди всех на данный момент.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 01:20, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прям даже лучше av2?
     
     
  • 4.4, крокодил (?), 01:44, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenAPV это скорее энтерпрайз стандарт, а не для хоум видео. Он не пригоден для использования в стримменге, не имеет смысла для хранения фильмотеки т.к. обьем 1 минуты может исчисляться гигабайтами.
     
     
  • 5.5, oficsu (ok), 02:17, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В таком случае, если ему не нужны компромиссы, почему он тогда lossy, а не lossless?

    Или всё же lossless, а в статье неточная формулировка?

     
     
  • 6.7, крокодил (?), 03:01, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вероятно ошибка, этот кодек не снижает качество иди делает это ничноюно минимально. Вот цитата с гита:

    "OpenAPV provides the reference implementation of the APV codec which can be used to record professional-grade video and associated metadata without quality degradation. "

     
  • 5.6, Аноним (3), 02:30, 30/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не пригоден для использования в стримменге, не имеет смысла для хранения фильмотеки

    ну прям как av1/2

     
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