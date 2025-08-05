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Выпуск Proxmox VE 9.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

05.08.2025 22:01

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 9.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.6 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу дистрибутива Debian 13, релиз которого ожидается 9 августа. По умолчанию задействовано ядро Linux 6.14. Обновлены версии QEMU 10.0.2, LXC 6.0.4, OpenZFS 2.3.3 и Ceph Squid 19.2.3.
  • Представлен новый web-интерфейс для мобильных устройств, написанный на языке Rust с использованием web-фреймворка Yew. Интерфейс автоматически применяется при доступе с мобильных устройств вместо штатного Proxmox VE GUI и позволяет быстро оценить состояние гостевых систем, задач, хранилищ и других ресурсов. Через мобильный web-интерфейс также можно изменять базовые настройки и выполнять типовые операции, такие как запуск и остановка виртуальных машин.
  • Добавлена поддержка нового механизма создания снапшотов виртуальных машин, который можно использовать с любыми системами хранения, поддерживающими блочное хранилище, включая SAN на базе iSCSI и Fibre Channel. Функциональность реализована через снапшоты как цепочки томов (volume), в которых том, основанный на снапшоте, сохраняет только отличия по сравнению с родительским томом. Поддержка снапшотов на основе цепочек томов также доступна для хранилищ Directory, NFS и CIFS.
  • Предложен новый механизм "HA affinity rules", позволяющий управлять распределением виртуальных машин в кластере и размещением ресурсов в отказоустойчивых конфигурациях. Механизм даёт возможность определять правила привязки ресурса к определённому узлу или закрепления ресурсов между собой. Например, зависящие друг от друга ресурсы, такие как сервер приложений и связанная с ним база данных, могут быть размещены вместе на одном физическом узле для минимизации задержек при обмене данными. С другой стороны, для сервисов, требующих максимальной избыточности, можно настроить разнесение обработчиков по разным узлам. Например, для обеспечения отказоустойчивости можно настроить запуск виртуальных машин, выполняющих одно и то же критически важное приложение, всегда на разных узлах.
  • В стеке программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) появилась функция SDN Fabric, упрощающая настройку и управление сложными маршрутизируемыми сетями из соединённых между собой узлов. Для повышения надёжности SDN Fabric может направлять межузловой трафик по разным маршрутам и автоматически обрабатывать сбои сетевых карт. SDN Fabric упрощает управление динамически маршрутизированными сетями, которые могут использоваться для создания кластера Ceph или в качестве основы для построения VPN-сети. Из протоколов маршрутизации поддерживаются OpenFabric и OSPF.
  • Предоставлена возможность прозрачного обновления с ветки Proxmox VE 8.x до выпуска 9.0.
  • В OpenZFS реализовано добавление на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ, что позволяет увеличить размер хранилища без остановки работы и без необходимости создания новой группы накопителей. Перераспределение избыточных данных с учётом новых дисков осуществляется автоматически.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/abo...)
  2. OpenNews: Выпуск Proxmox VE 8.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Proxmox Backup Server 3.3
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.0
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63688-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:10, 05/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 1.3, Rev (ok), 23:17, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Офигенная штука! Отличные новости о релизе!
    Кстати, ядро 6.14 у них давно в репе, пару недель юзаю - вполне всё хорошо.
     
     
  • 2.10, dalco (ok), 03:40, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если честно, то к ядру 6.14 у части народа были вопросы. В основном, переставал корректно работать проброс реального железа через PCIe.
    В общем, кто пользуется этой фишкой - не торопитесь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:32, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто интересно, крупные облачники что используют? Сабж реально настолько "промышленного уровня" как о нем написано?
     
     
  • 2.6, pofigist (?), 01:17, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. СОХО-решение.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 01:33, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для СОХО не чересчур ли функционал?
     
     
  • 4.8, pofigist (?), 01:35, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет - базовый, для запуска кластера из нескольких год.
    То что они называют sdn - не sdn, а так... Костыль.
     
  • 4.9, Роман (??), 02:09, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользую как раз и для дома и для малого офиса: Есть все для удобной работы в браузере, но без сугубо жнтерпрайзных штук.

    Часто пользуют для хомлаб, когда на стареньком ПК или современном миниПк ставят PVE, а в нем уже всякие хомфассистанты, расы, среды разработки и торрентокачалки. И все это с минимальнызюм погоном вхождения.

    Для офиса с парой-тройкой серверов удобно раздавать доступы и мигрировать виртуалки с сервера на сервер

     
  • 2.12, WE (?), 05:01, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какая у вас промышленность, и какая задача ставится. Если 10 виртуалочек на нём поднять и делать вид, что он в кластере, то сгодиться.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:15, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сначала потестят на себе любители свежих дик ин эсс.
    К версии 9.3 можно подумать о миграции можно будет
     

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