Выпуск Proxmox VE 9.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 9.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.6 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлён переход на пакетную базу дистрибутива Debian 13, релиз которого ожидается 9 августа. По умолчанию задействовано ядро Linux 6.14. Обновлены версии QEMU 10.0.2, LXC 6.0.4, OpenZFS 2.3.3 и Ceph Squid 19.2.3.

Представлен новый web-интерфейс для мобильных устройств, написанный на языке Rust с использованием web-фреймворка Yew. Интерфейс автоматически применяется при доступе с мобильных устройств вместо штатного Proxmox VE GUI и позволяет быстро оценить состояние гостевых систем, задач, хранилищ и других ресурсов. Через мобильный web-интерфейс также можно изменять базовые настройки и выполнять типовые операции, такие как запуск и остановка виртуальных машин.

Добавлена поддержка нового механизма создания снапшотов виртуальных машин, который можно использовать с любыми системами хранения, поддерживающими блочное хранилище, включая SAN на базе iSCSI и Fibre Channel. Функциональность реализована через снапшоты как цепочки томов (volume), в которых том, основанный на снапшоте, сохраняет только отличия по сравнению с родительским томом. Поддержка снапшотов на основе цепочек томов также доступна для хранилищ Directory, NFS и CIFS.

Предложен новый механизм "HA affinity rules", позволяющий управлять распределением виртуальных машин в кластере и размещением ресурсов в отказоустойчивых конфигурациях. Механизм даёт возможность определять правила привязки ресурса к определённому узлу или закрепления ресурсов между собой. Например, зависящие друг от друга ресурсы, такие как сервер приложений и связанная с ним база данных, могут быть размещены вместе на одном физическом узле для минимизации задержек при обмене данными. С другой стороны, для сервисов, требующих максимальной избыточности, можно настроить разнесение обработчиков по разным узлам. Например, для обеспечения отказоустойчивости можно настроить запуск виртуальных машин, выполняющих одно и то же критически важное приложение, всегда на разных узлах.

В стеке программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking) появилась функция SDN Fabric, упрощающая настройку и управление сложными маршрутизируемыми сетями из соединённых между собой узлов. Для повышения надёжности SDN Fabric может направлять межузловой трафик по разным маршрутам и автоматически обрабатывать сбои сетевых карт. SDN Fabric упрощает управление динамически маршрутизированными сетями, которые могут использоваться для создания кластера Ceph или в качестве основы для построения VPN-сети. Из протоколов маршрутизации поддерживаются OpenFabric и OSPF.

Предоставлена возможность прозрачного обновления с ветки Proxmox VE 8.x до выпуска 9.0.

В OpenZFS реализовано добавление на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ, что позволяет увеличить размер хранилища без остановки работы и без необходимости создания новой группы накопителей. Перераспределение избыточных данных с учётом новых дисков осуществляется автоматически.



