Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

2.23 , Аноним ( 23 ), 20:20, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Причём тут Debian и китайский пакет сливающий данные ?

3.24 , Аноним ( 24 ), 20:39, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – анонимный спец-эксперт сказал.

все замерли и приняли к сведению

3.26 , Аноним ( 26 ), 20:54, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мопед не мой, да? То, что мейнтейнер дебиана поставил такие дефолты, многое говорит о качестве дебиана. Боюсь представить, что там в других пакетах творится.

4.28 , Аноним ( 23 ), 21:11, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >То, что мейнтейнер xiao sheng wen https://packages.debian.org/trixie/stardict

4.29 , Аноним ( 29 ), 21:48, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мэнтейнер, который поставил дефолтом урезанную версию keepassxc плохой и не заботится о пользователях — они не знают как вернуть то, что потеряли

Мэнтейнер, который поставил дефолтом включенные онлайн словари плохой и не заботится о пользователях — они не знают как отключить то, о чем не знали

Вы там определитесь, вы в дефолте хотите поменьше всякого или побольше

5.31 , Аноним ( 21 ), 22:13, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про правило наименьшего удивления слыхал? Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт. Про "побольше/поменьше всякого" -- это ты уже сам выдумал такой критерий.

6.35 , Аноним ( 29 ), 22:46, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про правило наименьшего удивления слыхал? не спец в эргономике. Она точно применима к опциям сборки пакетов или написанию конфигов? > Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт. т.е. вопрос безопасности/конфиденциальности у нас сводится к тому насколько пользователь удивился дефолту. В случае keepassxc удивились все, а потому дефолт плохой независимо от обоснований. selinux/apparmor ставить в дефолте нельзя — их срабатывание удивляет пользователя. Если таки поставили, то никакие политики по дефолту применять нельзя — пользователи не должны удивляться. Если таки применили, а в апстриме где-то политики обновились, то поставлять по дефолту можно только старые, т.к. пользователь может удивиться. Я блендер не видел лет 10-15, представляешь мое удивление по поводу дефолта? Обсудим насколько он плохой?

3.27 , Anonimm ( ? ), 21:09, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ответ на твой вопрос здесь..

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63677

4.40 , Anonimm ( ? ), 06:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное даже не в том, что Debian испортился, а в том, что 4%-ное сообщество считает это нормой и минусит за правду..

Штош, значит я прав - двойные стандарты и согласие на слив данных (но винда плохая - не перепутайте😆) и есть смысл существования обладателей линя..

Сайт из закладок и вечный бан в браузере..

5.41 , Anonimm ( ? ), 06:11, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 4%-ное сообщество уже и трояны в AUR одобрили, но винда у них все равно плохая.. 😆

