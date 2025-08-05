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Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

05.08.2025 16:58

Опубликован третий кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian 13 "Trixie". Неделю назад ветка Debian 13 была переведена в состояние полной заморозки перед релизом, при которой остановлен перенос любых изменений пакетов в ветку Testing (исключение может быть сделано только после специального запроса и проведения ручного рецензирования командой, отвечающей за подготовку релиза). Релиз запланирован на 9 августа.

Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией инсталлятора:

  • Обновлён основной список зеркал.
  • В сборки для архитектуры ppc64el добавлен пакет linux-image-powerpc64le-64k.
  • Проведена чистка udeb для сокращения размера установочных образов.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12.38+deb13.
  • Улучшены образы, формируемые при помощи инструментария depthcharge.
  • В скриптах hw-detect убрано систематическое копирование файлов прошивок, которые встроены в initramfs инсталлятора.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 13
  3. OpenNews: Debian 13 вошёл в фазу жёсткой заморозки перед релизом
  4. OpenNews: Выпуск Debian 12.11 и первый кандидат в релизы инсталлятора Debian 13
  5. OpenNews: В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок
  6. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63683-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.13, Аноним (13), 18:12, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Proxmox VE 9.0 тоже выпущен перед стабильным выпуском Debian 13 они уверены в стабильности этого выпуска и нет никаких технических причин откладывать релиз.
     
     
  • 2.19, жявамэн (ok), 19:22, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    только шиз и истинный луниход будет обновлять работающий прохмох изза выхода новой мажорной версии

    годика через 3 с выходом 9.3 можно будет посмотреть а пока он и даром не сдался

     
  • 2.33, Минона (ok), 22:27, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репы стабилизированы давным-давно.
     

  • 1.21, Аноним (21), 19:28, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Думаю, предыдущая новость наглядно показала, что дебиан и качество -- вещи, скажем так, ортогональные. Дебиан в одну сторону, а качество -- в другую.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 20:20, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Причём тут Debian и китайский пакет сливающий данные ?
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:39, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    анонимный спец-эксперт сказал.
    все замерли и приняли к сведению
     
  • 3.26, Аноним (26), 20:54, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мопед не мой, да? То, что мейнтейнер дебиана поставил такие дефолты, многое говорит о качестве дебиана. Боюсь представить, что там в других пакетах творится.
     
     
  • 4.28, Аноним (23), 21:11, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То, что мейнтейнер

    xiao sheng wen https://packages.debian.org/trixie/stardict

     
  • 4.29, Аноним (29), 21:48, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мэнтейнер, который поставил дефолтом урезанную версию keepassxc плохой и не заботится о пользователях — они не знают как вернуть то, что потеряли
    Мэнтейнер, который поставил дефолтом включенные онлайн словари плохой и не заботится о пользователях — они не знают как отключить то, о чем не знали
    Вы там определитесь, вы в дефолте хотите поменьше всякого или побольше
     
     
  • 5.31, Аноним (21), 22:13, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про правило наименьшего удивления слыхал? Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт. Про "побольше/поменьше всякого" -- это ты уже сам выдумал такой критерий.
     
     
  • 6.35, Аноним (29), 22:46, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про правило наименьшего удивления слыхал?

    не спец в эргономике. Она точно применима к опциям сборки пакетов или написанию конфигов?

    > Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт.

    т.е. вопрос безопасности/конфиденциальности у нас сводится к тому насколько пользователь удивился дефолту. В случае keepassxc удивились все, а потому дефолт плохой независимо от обоснований.

    selinux/apparmor ставить в дефолте нельзя — их срабатывание удивляет пользователя. Если таки поставили, то никакие политики по дефолту применять нельзя — пользователи не должны удивляться. Если таки применили, а в апстриме где-то политики обновились, то поставлять по дефолту можно только старые, т.к. пользователь может удивиться.

    Я блендер не видел лет 10-15, представляешь мое удивление по поводу дефолта? Обсудим насколько он плохой?

     
  • 3.27, Anonimm (?), 21:09, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ответ на твой вопрос здесь..
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63677
     
     
  • 4.40, Anonimm (?), 06:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное даже не в том, что Debian испортился, а в том, что 4%-ное сообщество считает это нормой и минусит за правду..
    Штош, значит я прав - двойные стандарты и согласие на слив данных (но винда плохая - не перепутайте😆) и есть смысл существования обладателей линя..
    Сайт из закладок и вечный бан в браузере..
     
     
  • 5.41, Anonimm (?), 06:11, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4%-ное сообщество уже и трояны в AUR одобрили, но винда у них все равно плохая.. 😆
     

  • 1.34, Минона (ok), 22:29, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это фронтенд для debootstrap?
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 00:05, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это фронтенд для debootstrap?

    Экспертиза уровня пох. Это - инсталлер. Нет, он не debootstrap и отношения к нему как таковой не имеет. Debootstrap для более продвинутого подхода к деплою систем, когда некто хочет отстроить образ (точнее rootfs) с ноля сам.

     

  • 1.37, Аноним (37), 00:09, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это уже новое негласное правило - когда дистрибутиву похвастать нечем, хвастаются новым инсталлятором.

    Был же текстовый инсталлятор, никто не жаловался. Я уже говорил и еще раз скажу - инсталлятор это последнее, над чем стоит работать. Это буквально штука, которую запускают единожды и после забывают. А вне подкроватных лохохостов и вовсе никто в глаза этих самых инсталляторов в жизни не видывал.

     
     
  • 2.38, Аноним (38), 00:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >инсталлятор это последнее, над чем стоит работать

    Без него дебиана вообще не будет. Но работать над инсталляторам действительно не надо. Потому что у кубунты есть уже отличный инсталлятор, и сколько бы Дебиан ни пыжился - им до него как раком до Луны. Надо просто взять инсталлятор кубунты. Потому что дебиановский нативный инсталлятор зачищает весь контент на диске под ноль, и с этим ничего сделать нельзя без переделки инсталлятора. Это если вы дебутстрапом соберёте кастомный образ диска со всеми LVM-модулями и утилитами. А если не соберёте - то вообще нахрен проследуете. Вот такой выбор при работе с установщиком Дебиана. От этого до Убунты - как до луны таком. Выкиньте и забудьте. Используйте инсталлятор от Убунты.

     

  • 1.39, Аноним (-), 01:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел темы за последние несколько дней - скучно. Если почитать новость - будто ничего не сделано. Пойду поглазею на оригинал. Чет мне кажется что это все какая-то дезинформация
     

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