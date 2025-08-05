Третий кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

|
|1.13, Аноним (13), 18:12, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Proxmox VE 9.0 тоже выпущен перед стабильным выпуском Debian 13 они уверены в стабильности этого выпуска и нет никаких технических причин откладывать релиз.
|
|
|
|2.19, жявамэн (ok), 19:22, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
только шиз и истинный луниход будет обновлять работающий прохмох изза выхода новой мажорной версии
годика через 3 с выходом 9.3 можно будет посмотреть а пока он и даром не сдался
|
|1.21, Аноним (21), 19:28, 05/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Думаю, предыдущая новость наглядно показала, что дебиан и качество -- вещи, скажем так, ортогональные. Дебиан в одну сторону, а качество -- в другую.
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 20:39, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
анонимный спец-эксперт сказал.
все замерли и приняли к сведению
|
|3.26, Аноним (26), 20:54, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мопед не мой, да? То, что мейнтейнер дебиана поставил такие дефолты, многое говорит о качестве дебиана. Боюсь представить, что там в других пакетах творится.
|
|
|
|4.29, Аноним (29), 21:48, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Мэнтейнер, который поставил дефолтом урезанную версию keepassxc плохой и не заботится о пользователях — они не знают как вернуть то, что потеряли
Мэнтейнер, который поставил дефолтом включенные онлайн словари плохой и не заботится о пользователях — они не знают как отключить то, о чем не знали
Вы там определитесь, вы в дефолте хотите поменьше всякого или побольше
|
|
|
|5.31, Аноним (21), 22:13, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Про правило наименьшего удивления слыхал? Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт. Про "побольше/поменьше всякого" -- это ты уже сам выдумал такой критерий.
|
|
|
|6.35, Аноним (29), 22:46, 05/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Про правило наименьшего удивления слыхал?
не спец в эргономике. Она точно применима к опциям сборки пакетов или написанию конфигов?
> Если дефолт удивляет, то это хреновый дефолт.
т.е. вопрос безопасности/конфиденциальности у нас сводится к тому насколько пользователь удивился дефолту. В случае keepassxc удивились все, а потому дефолт плохой независимо от обоснований.
selinux/apparmor ставить в дефолте нельзя — их срабатывание удивляет пользователя. Если таки поставили, то никакие политики по дефолту применять нельзя — пользователи не должны удивляться. Если таки применили, а в апстриме где-то политики обновились, то поставлять по дефолту можно только старые, т.к. пользователь может удивиться.
Я блендер не видел лет 10-15, представляешь мое удивление по поводу дефолта? Обсудим насколько он плохой?
|
|
|
|4.40, Anonimm (?), 06:04, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главное даже не в том, что Debian испортился, а в том, что 4%-ное сообщество считает это нормой и минусит за правду..
Штош, значит я прав - двойные стандарты и согласие на слив данных (но винда плохая - не перепутайте😆) и есть смысл существования обладателей линя..
Сайт из закладок и вечный бан в браузере..
|
|
|
|5.41, Anonimm (?), 06:11, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
4%-ное сообщество уже и трояны в AUR одобрили, но винда у них все равно плохая.. 😆
|
|
|
|2.36, Аноним (-), 00:05, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это фронтенд для debootstrap?
Экспертиза уровня пох. Это - инсталлер. Нет, он не debootstrap и отношения к нему как таковой не имеет. Debootstrap для более продвинутого подхода к деплою систем, когда некто хочет отстроить образ (точнее rootfs) с ноля сам.
|
|1.37, Аноним (37), 00:09, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Это уже новое негласное правило - когда дистрибутиву похвастать нечем, хвастаются новым инсталлятором.
Был же текстовый инсталлятор, никто не жаловался. Я уже говорил и еще раз скажу - инсталлятор это последнее, над чем стоит работать. Это буквально штука, которую запускают единожды и после забывают. А вне подкроватных лохохостов и вовсе никто в глаза этих самых инсталляторов в жизни не видывал.
|
|
|
|2.38, Аноним (38), 00:24, 06/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
>инсталлятор это последнее, над чем стоит работать
Без него дебиана вообще не будет. Но работать над инсталляторам действительно не надо. Потому что у кубунты есть уже отличный инсталлятор, и сколько бы Дебиан ни пыжился - им до него как раком до Луны. Надо просто взять инсталлятор кубунты. Потому что дебиановский нативный инсталлятор зачищает весь контент на диске под ноль, и с этим ничего сделать нельзя без переделки инсталлятора. Это если вы дебутстрапом соберёте кастомный образ диска со всеми LVM-модулями и утилитами. А если не соберёте - то вообще нахрен проследуете. Вот такой выбор при работе с установщиком Дебиана. От этого до Убунты - как до луны таком. Выкиньте и забудьте. Используйте инсталлятор от Убунты.
|
|1.39, Аноним (-), 01:07, 06/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Посмотрел темы за последние несколько дней - скучно. Если почитать новость - будто ничего не сделано. Пойду поглазею на оригинал. Чет мне кажется что это все какая-то дезинформация
|