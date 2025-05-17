Выпуск Debian 12.11 и первый кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

Сформировано одиннадцатое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 45 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 12.11 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов dpdk, nvidia-graphics-drivers, nvidia-settings, openssl, postgresql-15 и wireless-regdb. Удалены пакеты pidgin-skype (Skype прекратил существование) и viagee (больше не способен подключаться к Gmail). Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки c Debian 12.11. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.11, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org. Одновременно сформирован первый кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian 13 "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается летом 2025 года. В настоящее время насчитывается 257 критических ошибок, блокирующих релиз (на аналогичной стадии разработки Debian 12 было 258 критических ошибок, а Debian 11 - 185). Ключевые изменения: Ядро Linux обновлено до версии 6.12.27.

Исключены прошивки, которые не требуются при установке, не могут работать без несвободных пакетов или бесполезны при текущих настройках ядра.

Прекращена поддержка win32-loader.

Добавлена начальная поддержка темы оформления Ceratopsian (Debian 13).

Прекращена поддержка grub-legacy.

При развёртывании десктоп-окружения в гостевой системе на базе QEMU/KVM обеспечена установка пакета spice-vdagent.

В менеджере разделов для GPT реализован флаг legacy_boot, размер по умолчанию теперь указывается в гигабайтах вместо мегабайтов.

Изменена логика управления разделами EFI.

Для XFS добавлены опции монтирования "discard" и "prjquota".

Добавлена начальная поддержка режима восстановления системы, установленной в подраздел Btrfs.

Возобновлена поддержка использования не-ASCII символом в полном имени пользователя.

Добавлена поддержка плат и устройств: Pine64 Pinebook, MNT Reform 2, AM64x HummingBoard-T, Pine64 Star64, Wandboard rev D1.

Добавлена поддержка ноутбуков и планшетов на базе ARM SoC Snapdragon X Elite, таких как HP Omnibook X 14, Lenovo Yoga Slim 7x, Asus Vivobook S 15, Dell XPS 13 9345, Lenovo Thinkpad T14s Gen6, Microsoft Surface Laptop 7.

В образ ядра для архитектуры ARM64 включены модули для устройств MediaTek и Qualcomm SC7180 Chromebook.

Для поддержки загрузки по HTTP в UEFI на системах amd64 и arm64 в образ ядра добавлены модули pmem.



