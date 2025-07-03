Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

>>В busybox прекращена поставка утилиты wget.

у меня в пост инсталл скриптах она работает, если испортятся придётся думать

>>В apt-setup отключено включение cdrom в число источников для загрузки пакетов, если установочный носитель не является реальным CD.

а сразу так нельзя было, а то я везде прописал:

# убираю cdrom из источников

sed "s/^deb cdrom/#deb cdrom/" -i /etc/apt/sources.list

