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Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

03.07.2025 08:03

Опубликован второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian 13 "Trixie". Релиз Debian 13 ожидается в середине июля. В настоящее время насчитывается 136 критических ошибок, блокирующих релиз, что соответствует уровню, наблюдаемому во время публикации прошлых релизов.

Среди изменений по сравнению с прошлой тестовой версией инсталлятора:

  • В busybox прекращена поставка утилиты wget.
  • В apt-setup отключено включение cdrom в число источников для загрузки пакетов, если установочный носитель не является реальным CD.
  • Версия ядра Linux обновлена до 6.12.33+deb13.
  • Прекращено выставление опции "--force-overwrite" в DPKG_UNPACK_OPTIONS.
  • В средствах для людей с ограниченными возможностями улучшен синтез речи.
  • В grub-installer по умолчанию активирован параметр "force-efi-extra-removable", решающий проблемы с некоторыми EFI-прошивками, некорректно работающими с загрузочными переменными EFI.
  • В partman-crypto обеспечена установка systemd-cryptsetup вместе с cryptsetup-initramfs.
  • Добавлена опция для восстановления систем с Btrfs, установленных инсталлятором Calamares, применяемым в некоторых Live-сборках Debian.
  • В systemd-boot-installer обеспечена установка пакета shim-signed на системах amd64 и arm64 для использования режима UEFI Secure Boot.
  • В console-setup добавлена поддержка клавиатур MTP и SPI, применяемых в ноутбуках Apple, таких как M1 MacBook Pro и M2 MacBook Air.
  • В udeb с образом ядра для систем amd64 добавлен драйвер pinctrl-intel для GPIO-контроллеров Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Композитный сервер Hyprland удалён из Debian Testing и не войдёт в релиз Debian 13
  3. OpenNews: Debian 13 вошёл в фазу жёсткой заморозки перед релизом
  4. OpenNews: Первый кандидат в релизы инсталлятора Debian 13
  5. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 13
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63516-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, swarus (ok), 08:10, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В busybox прекращена поставка утилиты wget.

    у меня в пост инсталл скриптах она работает, если испортятся придётся думать
    >>В apt-setup отключено включение cdrom в число источников для загрузки пакетов, если установочный носитель не является реальным CD.

    а сразу так нельзя было, а то я везде прописал:
    # убираю cdrom из источников
    sed  "s/^deb cdrom/#deb cdrom/" -i /etc/apt/sources.list

     
  • 1.2, Аноним (2), 08:29, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Инсталлятор уже поддерживает XBOOTLDR partition (Linux extended boot)?
     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 08:36, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за зверь? Где используется?
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 08:47, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.archlinux.org/title/Partitioning
    https://wiki.archlinux.org/title/Systemd-boot#Installation_using_XBOOTLDR
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:56, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Между прочим это ещё встроенный в Хромбуки Линукс. Интересно когда можно ожидать новую версию в Crostini.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:06, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В Debian всегда нравился инсталлятор, простой и понятный, пошаговый. Помню как попал в ступор, когда запустил инсталлятор редхат-о-подобного, где надо было на первой странице заполнить все необходимые данные и только после этого начинать установку.
     
     
  • 2.7, ыть (ok), 09:10, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "на первой странице заполнить все необходимые данные и только после этого начинать установку" паспортные данные заполнять что ли просили? на первой странице спрашивают язык установщика
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 09:21, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все требовал, от данных у, птеой записи, разметки диска и т.д. и т п. Возможно мы про разные установщики говорим.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:16, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нормальных дистрах установщик видишь всего один раз в жизни. Далее апгрейдишься годами (в случае с федорой - десятилетиями).
     
     
  • 3.9, Аноним (10), 09:20, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, у меня даже установщик FreeBSD не вызвал вопросов.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:30, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята, это всё шляпа! oldoldstable - самый сок, к которому должны стремиться любители стабильности!
     
  • 1.12, Аноним (12), 09:36, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уже выпилили systemd?
     
  • 1.13, Аноним (13), 09:41, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия 13? А они смелые ребята!
     
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