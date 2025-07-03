Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 13

|
|1.1, swarus (ok), 08:10, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>В busybox прекращена поставка утилиты wget.
у меня в пост инсталл скриптах она работает, если испортятся придётся думать
>>В apt-setup отключено включение cdrom в число источников для загрузки пакетов, если установочный носитель не является реальным CD.
а сразу так нельзя было, а то я везде прописал:
# убираю cdrom из источников
sed "s/^deb cdrom/#deb cdrom/" -i /etc/apt/sources.list
|
|1.2, Аноним (2), 08:29, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Инсталлятор уже поддерживает XBOOTLDR partition (Linux extended boot)?
|
|1.5, Аноним (5), 08:56, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Между прочим это ещё встроенный в Хромбуки Линукс. Интересно когда можно ожидать новую версию в Crostini.
|
|1.6, Аноним (6), 09:06, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В Debian всегда нравился инсталлятор, простой и понятный, пошаговый. Помню как попал в ступор, когда запустил инсталлятор редхат-о-подобного, где надо было на первой странице заполнить все необходимые данные и только после этого начинать установку.
|
|
|
|2.7, ыть (ok), 09:10, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"на первой странице заполнить все необходимые данные и только после этого начинать установку" паспортные данные заполнять что ли просили? на первой странице спрашивают язык установщика
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 09:21, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все требовал, от данных у, птеой записи, разметки диска и т.д. и т п. Возможно мы про разные установщики говорим.
|
|2.8, Аноним (8), 09:16, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В нормальных дистрах установщик видишь всего один раз в жизни. Далее апгрейдишься годами (в случае с федорой - десятилетиями).
|
|
|
|3.9, Аноним (10), 09:20, 03/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не знаю, у меня даже установщик FreeBSD не вызвал вопросов.
|
|1.11, Аноним (11), 09:30, 03/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ребята, это всё шляпа! oldoldstable - самый сок, к которому должны стремиться любители стабильности!
|