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Выпуск дистрибутива Tails 6.18

25.07.2025 22:31

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.18 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии реализована возможность использования сетевых мостов на базе транспорта WebTunnel для подключения к сети Tor. WebTunnel имитирует типовой web-трафик и может применяться там, где не работает транспорт obfs4. Обновлены Tor Browser 14.5.5 и Thunderbird 128.12.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.17
  3. OpenNews: Выпуск Tor Browser 14.5
  4. OpenNews: Проект Tor представил Oniux, утилиту для сетевой изоляции приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63629-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:14, 26/07/2025 [ответить]  
    		• +/
    Правда, все эти мосты уже давно забанены...
     
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