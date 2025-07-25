Выпуск дистрибутива Tails 6.18

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.18 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. При сохранении пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии реализована возможность использования сетевых мостов на базе транспорта WebTunnel для подключения к сети Tor. WebTunnel имитирует типовой web-трафик и может применяться там, где не работает транспорт obfs4. Обновлены Tor Browser 14.5.5 и Thunderbird 128.12.0.