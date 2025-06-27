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Выпуск дистрибутива Tails 6.17

27.06.2025 08:03

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.17 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 14.5.4 и дополнение uBlock Origin 1.62.0. Сокращён размер загрузочного образа за счёт удаления дублирующегося микрокода к CPU. В диалоге запроса пароля на странице блокировки экрана реализована опция для показа введённого пароля.



  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.14
  3. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 14.5
  5. OpenNews: Проект Tor представил Oniux, утилиту для сетевой изоляции приложений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63480-tails
Ключевые слова: tails
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:33, 27/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    > поставляется с рабочим столом GNOME 43

    Правильное решение. Подобно тому, как браузер изолирует сайты друг от друга, вяленый изолирует клиентов. Благодаря этому, одна прога не сможет заскриншотить другую, что полностью отвечает целям Tails по использованию передовых техник безопасности.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:53, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вяленый изолирует ...
    > одна прога не сможет заскриншотить другую

    Это потому, что в вяленый ещё не завезли эту возможность.

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:27, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome? Безопасность? Лол. Если рассматривать, конечно, что Tails будет пользоваться нуб, то да, лучше тогда так, чем WinPE.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 27/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Incognito System
    >systemd с их подменой DNS-серверов
    >GNOME от Red Hat
    >Debian с их телеметрией по пакетам

    замечательно

     
     
  • 2.4, Анонимище (?), 09:06, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >systemd с их подменой DNS-серверов

    Можно на этом месте поподробней? А то я не в курсе

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:14, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://web.archive.org/web/20170916015421/https://isc.sans.edu/forums/diary/S
     
  • 2.7, Аноним (6), 09:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ванильная безопасность, да.
     
  • 2.8, Аноним (6), 09:41, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Debian с их телеметрией по пакетам

    При установке Debian/Devuan ведь спрашивается про это. Речь ведь об этом?
    https://popcon.debian.org/

    В Tails из коробки включено что ли?

     
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