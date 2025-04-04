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Выпуск дистрибутива Tails 6.14

04.04.2025 21:33

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.14.1 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

Выпуск 6.14.1 сформирован вместо 6.14 так как в процессе начального тестирования новой ветки на этапе до публикации сборок была выявлена серьёзная проблема, для исправления которой релиз был перевыпущен. В Tails 6.14 Tor Browser обновлён до версии 14.0.9, а пакет Tor до 0.4.8.16. В заголовок Tor Browser возвращены кнопки для сворачивания и раскрытия окна.

Переработан профиль AppArmor, применяемый для защиты в случае эксплуатации уязвимостей в Tor Browser. Ранее браузеру был предоставлен доступ на чтение только к отдельным каталогам и возможность записи только в каталог для сохранения загруженных файлов. В новой версии в профиле AppArmor для Tor Browser убраны подобные ограничения. Вместо этого задействован пакет xdg-desktop-portal, применяемый во Flatpak для организации контролируемого выборочного доступа к файлам вне изолированного окружения. Благодаря изменению был реализован безопасный доступ к любым подкаталогам в домашнем каталоге и в постоянном хранилище (Persistent Storage).

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск Arti 1.4.0, официальной реализации Tor на языке Rust
  3. OpenNews: Релиз Tor Browser 14.0
  4. OpenNews: Проект Tor и дистрибутив Tails объявили об объединении
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63022-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Унитаз (?), 21:48, 04/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2, Аноним (2), 22:04, 04/04/2025 [ответить]  
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    Все эти "порталы" в мусор надо выкинуть. Это просто висящие в фоне процессы очень криво написанные процессы, просто жрущие оперативу как не в себя. Особенно отличился /usr/libexec/xdg-document-portal - вообще ничего не предоставляет, висит как fuse-файлосистема, которая вообще не читается, а жрёт больше, чем большинство других процессов в системе (его только иксы, firefox и kate опережают у меня)
     

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