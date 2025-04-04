Выпуск дистрибутива Tails 6.14

Представлен релиз специализированного дистрибутива Tails 6.14.1 (The Amnesic Incognito Live System), развиваемого в составе проекта Tor. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 12, поставляется с рабочим столом GNOME 43 и предназначен для анонимного выхода в сеть при помощи инструментария Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

Выпуск 6.14.1 сформирован вместо 6.14 так как в процессе начального тестирования новой ветки на этапе до публикации сборок была выявлена серьёзная проблема, для исправления которой релиз был перевыпущен. В Tails 6.14 Tor Browser обновлён до версии 14.0.9, а пакет Tor до 0.4.8.16. В заголовок Tor Browser возвращены кнопки для сворачивания и раскрытия окна.

Переработан профиль AppArmor, применяемый для защиты в случае эксплуатации уязвимостей в Tor Browser. Ранее браузеру был предоставлен доступ на чтение только к отдельным каталогам и возможность записи только в каталог для сохранения загруженных файлов. В новой версии в профиле AppArmor для Tor Browser убраны подобные ограничения. Вместо этого задействован пакет xdg-desktop-portal, применяемый во Flatpak для организации контролируемого выборочного доступа к файлам вне изолированного окружения. Благодаря изменению был реализован безопасный доступ к любым подкаталогам в домашнем каталоге и в постоянном хранилище (Persistent Storage).



