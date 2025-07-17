Выпуск OpenMoHAA 0.82.0, открытого движка для игры Medal of Honor: Allied Assault

Опубликован выпуск проекта OpenMoHAA 0.82.0, воссоздающего движок для игры "Medal of Honor: Allied Assault", используя в качестве основы открытый движок ioquake3, использующий для вывода графики бэкенд на базе библиотеки SDL2 и аудио-бекенды на базе OpenAL или SDL. Код проекта написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для платформ Linux и Windows.

Релиз OpenMoHAA 0.82.0 примечателен реализацией современной навигационной системы для ботов на основе Recast Navigation, заменившей mp-navigation и повысившей качество и скорость построения путей. В новом выпуске также предложен MSI-инсталлятор для Windows, расширены возможности логгирования, добавлена автоматическая роверка наличия обновлений и обеспечен вывод уведомлений через консоль сервера. Сервер теперь может уведомить клиента о необходимости обновиться до более новой версии.

Кроме того, была восстановлена работоспособность сетевой игры через GameSpy, в том числе добавлена возможность добавления нескольких master-серверов - по-умолчанию используется master-сервер проекта 333networks, обеспечивающего поддержку многопользовательской игры через GameSpy как для сторонних реализаций, так и для оригинальной игры. Также внесены улучшения, полезные для моддинга. Исправлены ошибки, среди прочего те, что затрагивали оригинальную игру. Устранена несовместимость игровых сохранений прошлых версий движка с новой версией.