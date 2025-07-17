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Выпуск OpenMoHAA 0.82.0, открытого движка для игры Medal of Honor: Allied Assault

17.07.2025 09:23

Опубликован выпуск проекта OpenMoHAA 0.82.0, воссоздающего движок для игры "Medal of Honor: Allied Assault", используя в качестве основы открытый движок ioquake3, использующий для вывода графики бэкенд на базе библиотеки SDL2 и аудио-бекенды на базе OpenAL или SDL. Код проекта написан на C/C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для платформ Linux и Windows.

Релиз OpenMoHAA 0.82.0 примечателен реализацией современной навигационной системы для ботов на основе Recast Navigation, заменившей mp-navigation и повысившей качество и скорость построения путей. В новом выпуске также предложен MSI-инсталлятор для Windows, расширены возможности логгирования, добавлена автоматическая роверка наличия обновлений и обеспечен вывод уведомлений через консоль сервера. Сервер теперь может уведомить клиента о необходимости обновиться до более новой версии.

Кроме того, была восстановлена работоспособность сетевой игры через GameSpy, в том числе добавлена возможность добавления нескольких master-серверов - по-умолчанию используется master-сервер проекта 333networks, обеспечивающего поддержку многопользовательской игры через GameSpy как для сторонних реализаций, так и для оригинальной игры. Также внесены улучшения, полезные для моддинга. Исправлены ошибки, среди прочего те, что затрагивали оригинальную игру. Устранена несовместимость игровых сохранений прошлых версий движка с новой версией.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openmoh/ope...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenMoHAA 0.80.0, первой бета-версии открытого движка для игры Medal of Honor: Allied Assault
  3. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.12.0
  4. OpenNews: Выпуск игрового движка Open 3D Engine 25.05, открытого компанией Amazon
  5. OpenNews: Обновление Steam Client для Linux с включением по умолчанию Proton для запуска Windows-игр
  6. OpenNews: Релиз свободного игрового движка OpenMW 0.49
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63595-openmohaa
Ключевые слова: openmohaa, game
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  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    кому это вообще может понадобиться? Зачем публикации такого трешака?
     
  • 1.8, Аноним (-), 11:22, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > воссоздающего движок для игры "Medal of Honor: Allied Assault",
    > используя в качестве основы открытый движок ioquake3,
    > использующий для вывода графики бэкенд на базе библиотеки SDL2 и аудио-бекенды на
    > базе OpenAL или SDL. Код проекта написан на C/C++

    Подозрительно адекватное комбо. А в чем подстава то? А, кажется понял - судя по скрину, в ассетах выглядящих как будто времена молодости Кармака вернулись.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:12, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Может быт, в том, что в sdl нет вывода 3д графики. Это библиотека в основном для создания окон и кроссплатформенного ввода с устройств, ну ещё таймеры и простой вывод звука есть.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:49, 17/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.16, Аноним (-), 12:57, 17/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Игры, которые заслуживают GPL-адепты)
    Можно было бы еще вспомнить GPL фильмы, но там список станет еще короче и днищее.

    Но! всегда найдутся нетакусики-любители покушать даже такое.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:48, 17/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так игра не GPL, она вполне коммерческая.
     

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