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Выпуск OpenMoHAA 0.80.0, первой бета-версии открытого движка для игры Medal of Honor: Allied Assault

29.11.2024 10:12

Доступен выпуск проекта OpenMoHAA 0.80.0, воссоздающего движок для игры "Medal of Honor: Allied Assault", используя в качестве основы открытый движок ioquake3. Для вывода графики задействован бэкенд на базе библиотеки SDL2, а для вывода звука поддерживается OpenAL или SDL. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для платформ Linux и Windows.

Релиз OpenMoHAA 0.80.0 отмечен как первый, достигший достаточного уровня готовности для перехода проекта в стадию бета-выпусков - заявляется, что однопользовательская кампания оригинальной игры и двух её дополнений Spearhead и Breakthrough полностью проходимы. Что касается сетевой игры, то на стороне сервера поддерживаются боты, блокировка по IP, подключение по IPv6, защита от флуда и возможность использования текстового и голосового чата.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openmoh/ope...)
  2. OpenNews: Вышла новая версия ioquake3. Игровой движок Unigine будет поддерживать Linux
  3. OpenNews: SurrealEngine - открытая реализация игрового движка Unreal Engine 1
  4. OpenNews: Опубликован исходный код игры Rogue Legacy
  5. OpenNews: Релиз свободного воксельного игрового движка Luanti 5.10.0
  6. OpenNews: Началось бета-тестирование открытого российского игрового движка NauEngine
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62313-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:36, 29/11/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ещё во вторых героев не доиграл, а тут такое.
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:46, 29/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    Вот если бы открытый движок Battlefield 1942?! )
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:50, 29/11/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Графоний конечно так себе. Будучи представителем 2к24 года, я привык к намного более высокому уровню.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:54, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Графоний конечно так себе. Будучи представителем 2к24 года, я привык к намного более высокому уровню.

    Эээ? А что ты тогда забыл на этом форуме?
    Опенсорс это с вероятностью в 99% кривые дизайны и полное отсутствие UX.
    Исключения бывают только когда копируется что-то уже проверенное.

    ps посмотри на другие gpl игры и признай что тут графоний еще ничего)

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:52, 29/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

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