Выпуск OpenMoHAA 0.80.0, первой бета-версии открытого движка для игры Medal of Honor: Allied Assault

Доступен выпуск проекта OpenMoHAA 0.80.0, воссоздающего движок для игры "Medal of Honor: Allied Assault", используя в качестве основы открытый движок ioquake3. Для вывода графики задействован бэкенд на базе библиотеки SDL2, а для вывода звука поддерживается OpenAL или SDL. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для платформ Linux и Windows.

Релиз OpenMoHAA 0.80.0 отмечен как первый, достигший достаточного уровня готовности для перехода проекта в стадию бета-выпусков - заявляется, что однопользовательская кампания оригинальной игры и двух её дополнений Spearhead и Breakthrough полностью проходимы. Что касается сетевой игры, то на стороне сервера поддерживаются боты, блокировка по IP, подключение по IPv6, защита от флуда и возможность использования текстового и голосового чата.