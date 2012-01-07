The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Обновление VirtualBox 7.1.12

16.07.2025 08:08

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.12, в котором предложено 11 изменений и устранено 7 уязвимостей. Трём наиболее серьёзным проблемам присвоен уровень опасности 8.2 из 10:

  • CVE-2025-53024 - целочисленное переполнение в реализации виртуального устройства VMSVGA, приводящее к записи данных за пределы выделенного буфера при обработке получаемых от пользователя данных. Уязвимость позволяет привилегированному пользователю гостевой системы выполнить код на уровне гипервизора и получить доступ к хост-окружению.
  • CVE-2025-53027 - некорректное использование блокировок в реализации виртуального контроллера OHCI USB, позволяющее через выполнение манипуляций с гостевой системой выполнить свой код на уровне гипервизора.
  • CVE-2025-53028 - переполнение буфера в реализации виртуального устройства VMSVGA, позволяющее через манипуляции с гостевой системой добиться выполнения кода на уровне гипервизора.

Уязвимости CVE-2025-53025 и CVE-2025-53026, которым присвоен уровень опасности 6 из 10, приводят у течке остаточного содержимого памяти компонентов хост-окружения из-за отсутствия должной инициализации памяти в модулях LSILogic и BusLogic.

Не связанные с безопасностью изменения:

  • В дополнения для хостов и гостевых систем c Linux внесены исправления для поддержки находящегося в разработке ядра Linux 6.16.
  • В дополнениях для гостевых систем с Linux устранены проблемы, проявлявшиеся при использовании в гостевых системах ядер Linux до версии 3.10, а также ядер серии 2.6.x.
  • В дополнениях для хост-систем на базе Linux устранена проблема, уводящая ядро в состояние panic при использовании сетевых мостов с сетевым интерфейсом на базе драйвера ixgbe.
  • В менеджере виртуальных машин решены проблемы при вложенном запуске виртуальных машин.
  • В NAT исправлена ошибка, приводившая к сбою при запуске виртуальных машин с длинным именем.
  • В дополнениях для хост-систем на базе Windows улучшена установка драйверов и добавлено информирование гостевых систем о поддержке расширений AVX/AVX2 при использовании гипервизора Hyper-V. Решена проблема, приводящая к "синему экрану смерти" при закрытии GUI VirtualBox после удаления пакета с компонентами VirtualBox для хост-окружений.
  • Решена проблема, приводившая к невозможности запуска гостевых систем с Windows при включении записи вывода в настройках экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск VirtualBox 7.2
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0
  4. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.10
  5. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Firefox, Redis и VirtualBox
  6. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63582-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:36, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот бы кто нашел уязвимости в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной, больно интересно посмотреть что за хост там у них.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть довольно интересные вещи, которые объясняют квантовыми эффектами. Но ограничение скорости сводит на нет практическую применимость. Не гостевая система, на снаружи, может, и не пустота, а ограничение искусственное. Как раз, чтобы таких умников отсечь.
     
     
  • 3.6, mfa (?), 09:43, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ограничение искусственное"
    админ - бохь!
     
     
  • 4.8, mfa (?), 09:45, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и ответ, почему молитвы не работают - ишшю неправильно оформлен.
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:16, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > //gitlab.gnome.org/World/gedit/gedit/-/blob/master/docs/common-bugs.md?ref_type=heads

    20 лет уже

     
  • 2.4, Аноним (4), 09:04, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной

    Согласен с тобой, бро. Но гостевая ли там система?.. Мы же вообще не ведаем, какой там уклад на высшем уровне.

     
  • 2.5, Аноним (5), 09:40, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    приматам и дали разум, чтоб искать баги в коде вселенной
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однако по большей части удалось пока только загадить всё поблизости, к сожалению.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:44, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В дополнениях для хост-систем на базе Windows

    Что такое дополнения для хост систем? Это что-то новое? Я помню раньше были дополнения для гостевой системы, а для хостовой вроде не было ничего.

     
     
  • 2.9, Аноним (10), 09:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Extension Pack, вероятно.
     
  • 2.11, iPony128052 (?), 10:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    модуль ядра

    find /lib/modules/$(uname -r) -type f -name '*.ko'
    /lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxnetadp.ko
    /lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxnetflt.ko
    /lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxdrv.ko

     
     
  • 3.12, iPony128052 (?), 10:38, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не дочитал, про Windows.

    Но не суть, там тоже самое же, драйвера всякие и прочее на хосте.

     

  • 1.13, Аноним (13), 11:57, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вот бы кто нашел уязвимости в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной

    у этой вселенной только одна уязвимость - грех, чрез который смерть и все поганое и погибельное...

     
     
  • 2.14, Ананоним (?), 12:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перестаньте уже использовать слово "этой" касательно вселенной. Вселенная уникальна (единственная).
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:41, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забудь задонатить в храм Божий.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру