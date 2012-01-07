Обновление VirtualBox 7.1.12

|
|1.1, Аноним (1), 08:36, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Вот бы кто нашел уязвимости в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной, больно интересно посмотреть что за хост там у них.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 08:58, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть довольно интересные вещи, которые объясняют квантовыми эффектами. Но ограничение скорости сводит на нет практическую применимость. Не гостевая система, на снаружи, может, и не пустота, а ограничение искусственное. Как раз, чтобы таких умников отсечь.
|
|
|
|
|
|4.8, mfa (?), 09:45, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот и ответ, почему молитвы не работают - ишшю неправильно оформлен.
|
|
|
|5.15, Аноним (15), 12:16, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> //gitlab.gnome.org/World/gedit/gedit/-/blob/master/docs/common-bugs.md?ref_type=heads
20 лет уже
|
|2.4, Аноним (4), 09:04, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной
Согласен с тобой, бро. Но гостевая ли там система?.. Мы же вообще не ведаем, какой там уклад на высшем уровне.
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 10:00, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Однако по большей части удалось пока только загадить всё поблизости, к сожалению.
|
|1.7, Аноним (7), 09:44, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>В дополнениях для хост-систем на базе Windows
Что такое дополнения для хост систем? Это что-то новое? Я помню раньше были дополнения для гостевой системы, а для хостовой вроде не было ничего.
|
|
|
|2.11, iPony128052 (?), 10:37, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
модуль ядра
find /lib/modules/$(uname -r) -type f -name '*.ko'
/lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxnetadp.ko
/lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxnetflt.ko
/lib/modules/6.11.0-29-generic/misc/vboxdrv.ko
|
|
|
|3.12, iPony128052 (?), 10:38, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А не дочитал, про Windows.
Но не суть, там тоже самое же, драйвера всякие и прочее на хосте.
|
|1.13, Аноним (13), 11:57, 16/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Вот бы кто нашел уязвимости в нашей реальности ака гостевой системы этой вселенной
у этой вселенной только одна уязвимость - грех, чрез который смерть и все поганое и погибельное...
|
|
|
|2.14, Ананоним (?), 12:06, 16/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Перестаньте уже использовать слово "этой" касательно вселенной. Вселенная уникальна (единственная).
|