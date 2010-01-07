Обновление VirtualBox 7.1.10

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.10, в котором отмечено 9 изменений. В дополнениях для хостов и гостевых систем c Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 6.15. Решены проблемы при сборке модулей для пакетов с ядром UEK8 (Unbreakable Enterprise Kernel), применяемом в дистрибутиве Oracle Linux 9.

В дополнениях для хост-систем на базе Linux устранено аварийное завершение процесса VM Selector из-за отсутствия библиотек libdl.so и libpthread.so. Из числа сборочных зависимостей удалена библиотека libIDL.

В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка находящегося в разработке ядра 6.16.

На хостах с Windows исправлены проблемы с переключением звуковых устройств и устранено аварийное завершение VBoxManage при выполнении команды 'guestcontrol run'.

Исправлена проблема, не позволявшая вставлять данные из буфера обмена в гостевую систему, доступ к которой осуществляется при помощи протокола RDP.



