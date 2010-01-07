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Обновление VirtualBox 7.1.10

03.06.2025 22:58

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.10, в котором отмечено 9 изменений.

  • В дополнениях для хостов и гостевых систем c Linux добавлена начальная поддержка ядра Linux 6.15. Решены проблемы при сборке модулей для пакетов с ядром UEK8 (Unbreakable Enterprise Kernel), применяемом в дистрибутиве Oracle Linux 9.
  • В дополнениях для хост-систем на базе Linux устранено аварийное завершение процесса VM Selector из-за отсутствия библиотек libdl.so и libpthread.so. Из числа сборочных зависимостей удалена библиотека libIDL.
  • В дополнения для гостевых систем с Linux добавлена поддержка находящегося в разработке ядра 6.16.
  • На хостах с Windows исправлены проблемы с переключением звуковых устройств и устранено аварийное завершение VBoxManage при выполнении команды 'guestcontrol run'.
  • Исправлена проблема, не позволявшая вставлять данные из буфера обмена в гостевую систему, доступ к которой осуществляется при помощи протокола RDP.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Firefox, Redis и VirtualBox
  4. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.8
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63355-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:44, 03/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    MacOS с xcode уже можно запустить на линуксом на хосте? Хотя бы x86. В прошлый раз были какие-то проблемы с видеоускорением, хотя должно было работать. Больше придумать никакого применения этой программе не могу.
     
     
  • 2, НяшМяш (ok), 23:55, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VMware Player + https://github.com/paolo-projects/auto-unlocker позволяли запускать макось ещё очень давно. С видеоускорением вроде работает только на маковых хостах с маковыми же гостями (не пробовал где-либо ещё).
     
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