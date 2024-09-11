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Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1

11.09.2024 19:44

После почти двух лет с момента прошлого значительного выпуска компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1. Готовые установочные пакеты доступны для RHEL 7/8/9, Fedora 35/36/40, openSUSE 15.3, Ubuntu 20.04/22.04/24.04, Debian 10/11/12, macOS и Windows.

Основные изменения:

  • Модернизирован графический интерфейс. Предоставлена возможность выбора между режимами для обычных и продвинутых пользователей - в режиме для обычных пользователей часть расширенных функций интерфейса скрыта. GUI переведён на новую версию библиотеки Qt.
  • Добавлен новый движок для трансляции адресов (NAT), поддерживающий IPv6.
  • В дополнениях для гостевых систем и хостов на базе Linux реализована возможность использования совместного буфера обмена в графических окружениях на базе протокола Wayland.
  • В режиме совместного буфера обмена реализована начальная поддержка передачи файлов через буфер обмена на платформах Linux и Windows.
  • Для EFI добавлены новые сертификаты Microsoft DB/KEX, применяемые в новых виртуальных машинах.
  • В компонентах для интеграции с OCI (Oracle Cloud Infrastructure) реализованы функции для клонирования и сброса экземпляров виртуальных машин. В информационную панель добавлены данные о потреблении ресурсов локальными виртуальными машинами.
  • В VRDE (Virtual Remote Desktop Extension), расширении для удалённого подключения к виртуальной машине с использованием протокола RDP, реализовано применение и поддержание в актуальном виде самоподписанных сертификатов для TLS, если пользователь явно не добавил собственный сертификат.
  • В хост окружениях с macOS, развёрнутых на системах с процессорами на базе архитектуры ARM, обеспечено использование доступных в ARM расширений для виртуализации при запуске виртуальных машин с Linux и BSD-системами.
  • В функции записи экрана существенно повышена производительность кодирования видео.
  • Внесены исправления, решающие проблемы при использовании FreeBSD 12.3 и pfSense 2.6.0.
  • В режиме автоматической установки (Unattended Installation) добавлена поддержка инсталляторов на базе subiquity и cloud-init, а также реализована возможность раздельного указания паролей для создаваемых учётных записей пользователя и администратора.
  • В VBoxManage добавлена команда управления гостевыми системами "mount", позволяющая узнать точки монтирования гостевой системы.
  • Объявлен устаревшим API для написанием обвязок, использующий Python 2.x.
  • В VBoxShell проведена работа по улучшению совместимости с веткой Python 3.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/wik...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.0.20
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61847-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kaiwas_2 (?), 19:55, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Верните мне USB устройства, бл.
    Мой принтер не умеет в линукс. Из-за этого приходится виртуалить.

    Знал бы - никогда не обновлялся бы с версии 6.ххх

     
     
  • 2.2, Чел. (?), 19:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Canon что ли с его ccpd ? Может не принтер "не умеет" а его владелец ?
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 21:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты судя по всему из умеющих. Расскажи, почему этот самый ccpd отказывается печатать 13-ю страницу в любом документе? Это даже при печати только этой самой 13 страницы
     
  • 2.4, Objective 0.0.0 (?), 20:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть эта штука , если удастся уехать делать технологии то скину usb.ids
     
  • 2.6, нах. (?), 20:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мой принтер не умеет в линукс.

    жизненный путь нетакусика и должен быть отмечен - страданием.

    Я вот понятия не имею давным-давно, во что там принтеры не умеют. В венде у них все хорошо, а линуксной виртуалочке прямой доступ к принтеру и не нужен, вон пусть на виндовый принтсервер печатает если ей так уж надо (но ей не надо, чего там из vi печатать).

    А если ты свою виртуалочку откроешь в полный экран - никто даже не заподозрит что ты не нетакусик.

    > Знал бы - никогда не обновлялся бы с версии 6.ххх

    в чем проблема удалиьт седьмую нахрен - тоже непонятно. Нетакусик не умеет ни в сборку пакетов, ни в установку 3d-party, ни в простеньком xml файлике пару строк несовместимых удалить (хотя вряд ли понадобится) ?

    И чего ты в тот линукс тогда вообще полез? tuxracer и под виндой можно.

     
     
  • 3.11, kaiwas_2 (?), 20:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    принтер sharp AR-5618.


    Касательно нетакусика, а не пойти ли вам нафег с этими сексами вокруг системы.
    Всё какие-то кернел модули нужны и прочие какие-то настройки.
    Я линукс люблю кроме вот этого вот.

    6-ю версию VB я как-то отдельно ставил и оно даже завелось. А потом прилетела обновка и всё пошло попесте, но не с виртуалкой, а с невидией. Пробовал потом ещё, но всё не так - не заводится.

    Мне система нужна работать, а не сношаться с ней.

    Пока выхожу из ситуации KVM+QEMU. Но приходится печатываемый файл закидывать на флешку чтоб распечатать. Потому что оно сцуко не видит общие папки между виндовым гостем и линкусовым хостом. Решения искал, но всё корявое.

    Мне просто нужны USB-устройства без сношений как было в 6й версии (в 7й их просто не видно), а вы тут во всех смертных уже меня обвинили.

     
     
  • 4.19, нах. (?), 20:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну то есть в линуксах во-первых нифига не разбираешься, во-вторых пользоваться ими по объективным причинам не можешь.

    Ну и зачем же тогда страдать-то? Выбрось бяку! Поставь на хост винду и раскрой виртуалку (не вбоксовую, прости Г-ди, а нормальную vmware, пока дают бесплатно - хватай и беги!) во весь экран. И будет тебе наслаждение кедами или что ты там считаешь линуксом. Без всяких настроек и кернелмодулей. (И даже с прямым пробросом usb если захочешь.)


    Никто даже не заподозрит что ты не нетакой, а обычный, и страдания тебя не интересуют.

     
     
  • 5.21, kaiwas_2 (?), 21:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лады. приму что надо vmware потыкать. А хостом таки пусть, в силу привычки, побудет венда.

    вощмта тока про USB озвучил, а уже столько о себе узнал нового. А ещё говорят Линуксы это дружелюбие и прочие ubuntu )

     
     
  • 6.27, Аноним (27), 21:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так убунту, это как раз про шатлврот!
     
  • 3.13, kaiwas_2 (?), 20:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы в эту тему-то чего зашли, раз оно ненужное? Поржать чисто с тех кто кой-чо от венды заменить никак не может? Да такое бывает. Просто примите. Виндовс не линукс 100%.
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:28, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с USB? Сделал баг репорт?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделал баг репорт?

    А как его делать? А то я соло-хеллоуворлдщик далёк от этих всех гитов, багрепортов и прочей копроративно-коллективной тряхомудии.

     
  • 3.15, kaiwas_2 (?), 20:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не делал. Но вроде кто-то там тему создавал на эту тему на форуме.
    Как всегда у проприетарщиков- стандартные отписки и рецепты, которые не работают.

    Забил. Просто жду.

     
  • 3.17, kaiwas_2 (?), 20:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А USB устройств просто нету. При этом USB-мыша работает, но ничего другого не подключить
     
     
  • 4.20, нах. (?), 20:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что она у тебя (внутри виртуалки) не usb.

    Ну и напоминаю, что для usb>1.0 вбоксу нужен extpack ровно той версии что сам вбокс. Может, ты его просто банально забыл установить?

     
     
  • 5.22, kaiwas_2 (?), 21:05, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не забыл. Не надо из меня идиота делать.

    Общие папки есть и прочие радости extpack. И vboxuser прописан. Вощм всё что способствовало USB для 6.xxx в сохранности.

     
  • 2.18, хрю (?), 20:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя приковали цепями и не дают написать в консоле sudo apt install virtualbox-6.1 ? Или как всегда уверены, что если стоит не последняя версия, то девки не дадут ?
     
     
  • 3.23, kaiwas_2 (?), 21:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше я флешку в роли переноски на KVM поиспользую чем дебиан дистры )))
     
  • 2.24, kaiwas_2 (?), 21:09, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ваще забейте. Я же тралю.
    Не вы же мне USB чинить будете. Это был вопрос в пустоту.

    Но с комментов и ответов посмеялся знатно )

     
  • 2.28, ы (?), 21:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умеет. Нужен только ppd от макоси

    https://www.copytechnet.com/forum/technical-forums/copier-technical-discussion

     

  • 1.8, Аноним (9), 20:29, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять аппаратное ускорение для WinXP не завезли. Подскажите, в какой версии оно ещё было? (чтобы на 10-ке в качестве хоста запускалось без проблем).
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:48, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:25, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на 6.0.24 сижу, стабильная вроде, W10 хост, XP гость.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:34, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а оно умеет другие архитектуры запускать, под amd64 arm64, я из криокамеры спрашиваю, если чо
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.26, FSA (ok), 21:28, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен новый движок для трансляции адресов (NAT), поддерживающий IPv6.

    Надо глянуть что там. Без NDP proxy просто так в VM не заведёшь IPv6.

     

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