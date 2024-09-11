Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1

2.2 , Чел. ( ? ), 19:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Canon что ли с его ccpd ? Может не принтер "не умеет" а его владелец ?

3.29 , Аноним ( 29 ), 21:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты судя по всему из умеющих. Расскажи, почему этот самый ccpd отказывается печатать 13-ю страницу в любом документе? Это даже при печати только этой самой 13 страницы

2.4 , Objective 0.0.0 ( ? ), 20:16, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня есть эта штука , если удастся уехать делать технологии то скину usb.ids

2.6 , нах. ( ? ), 20:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Мой принтер не умеет в линукс. жизненный путь нетакусика и должен быть отмечен - страданием. Я вот понятия не имею давным-давно, во что там принтеры не умеют. В венде у них все хорошо, а линуксной виртуалочке прямой доступ к принтеру и не нужен, вон пусть на виндовый принтсервер печатает если ей так уж надо (но ей не надо, чего там из vi печатать). А если ты свою виртуалочку откроешь в полный экран - никто даже не заподозрит что ты не нетакусик. > Знал бы - никогда не обновлялся бы с версии 6.ххх в чем проблема удалиьт седьмую нахрен - тоже непонятно. Нетакусик не умеет ни в сборку пакетов, ни в установку 3d-party, ни в простеньком xml файлике пару строк несовместимых удалить (хотя вряд ли понадобится) ? И чего ты в тот линукс тогда вообще полез? tuxracer и под виндой можно. 3.11 , kaiwas_2 ( ? ), 20:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – принтер sharp AR-5618.

Касательно нетакусика, а не пойти ли вам нафег с этими сексами вокруг системы.

Всё какие-то кернел модули нужны и прочие какие-то настройки.

Я линукс люблю кроме вот этого вот. 6-ю версию VB я как-то отдельно ставил и оно даже завелось. А потом прилетела обновка и всё пошло попесте, но не с виртуалкой, а с невидией. Пробовал потом ещё, но всё не так - не заводится. Мне система нужна работать, а не сношаться с ней. Пока выхожу из ситуации KVM+QEMU. Но приходится печатываемый файл закидывать на флешку чтоб распечатать. Потому что оно сцуко не видит общие папки между виндовым гостем и линкусовым хостом. Решения искал, но всё корявое. Мне просто нужны USB-устройства без сношений как было в 6й версии (в 7й их просто не видно), а вы тут во всех смертных уже меня обвинили.

4.19 , нах. ( ? ), 20:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну то есть в линуксах во-первых нифига не разбираешься, во-вторых пользоваться ими по объективным причинам не можешь. Ну и зачем же тогда страдать-то? Выбрось бяку! Поставь на хост винду и раскрой виртуалку (не вбоксовую, прости Г-ди, а нормальную vmware, пока дают бесплатно - хватай и беги!) во весь экран. И будет тебе наслаждение кедами или что ты там считаешь линуксом. Без всяких настроек и кернелмодулей. (И даже с прямым пробросом usb если захочешь.)

Никто даже не заподозрит что ты не нетакой, а обычный, и страдания тебя не интересуют. 5.21 , kaiwas_2 ( ? ), 21:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лады. приму что надо vmware потыкать. А хостом таки пусть, в силу привычки, побудет венда. вощмта тока про USB озвучил, а уже столько о себе узнал нового. А ещё говорят Линуксы это дружелюбие и прочие ubuntu )

6.27 , Аноним ( 27 ), 21:45, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так убунту, это как раз про шатлврот!

3.13 , kaiwas_2 ( ? ), 20:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы в эту тему-то чего зашли, раз оно ненужное? Поржать чисто с тех кто кой-чо от венды заменить никак не может? Да такое бывает. Просто примите. Виндовс не линукс 100%.

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:28, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что там с USB? Сделал баг репорт?

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сделал баг репорт? А как его делать? А то я соло-хеллоуворлдщик далёк от этих всех гитов, багрепортов и прочей копроративно-коллективной тряхомудии.

3.15 , kaiwas_2 ( ? ), 20:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не делал. Но вроде кто-то там тему создавал на эту тему на форуме.

Как всегда у проприетарщиков- стандартные отписки и рецепты, которые не работают. Забил. Просто жду.

3.17 , kaiwas_2 ( ? ), 20:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А USB устройств просто нету. При этом USB-мыша работает, но ничего другого не подключить

4.20 , нах. ( ? ), 20:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – потому что она у тебя (внутри виртуалки) не usb. Ну и напоминаю, что для usb>1.0 вбоксу нужен extpack ровно той версии что сам вбокс. Может, ты его просто банально забыл установить? 5.22 , kaiwas_2 ( ? ), 21:05, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не забыл. Не надо из меня идиота делать. Общие папки есть и прочие радости extpack. И vboxuser прописан. Вощм всё что способствовало USB для 6.xxx в сохранности.

2.18 , хрю ( ? ), 20:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тебя приковали цепями и не дают написать в консоле sudo apt install virtualbox-6.1 ? Или как всегда уверены, что если стоит не последняя версия, то девки не дадут ?

3.23 , kaiwas_2 ( ? ), 21:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше я флешку в роли переноски на KVM поиспользую чем дебиан дистры )))

2.24 , kaiwas_2 ( ? ), 21:09, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ваще забейте. Я же тралю.

Не вы же мне USB чинить будете. Это был вопрос в пустоту. Но с комментов и ответов посмеялся знатно )

2.28 , ы ( ? ), 21:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умеет. Нужен только ppd от макоси https://www.copytechnet.com/forum/technical-forums/copier-technical-discussion

