Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1

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|1.1, kaiwas_2 (?), 19:55, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Верните мне USB устройства, бл.
Мой принтер не умеет в линукс. Из-за этого приходится виртуалить.
Знал бы - никогда не обновлялся бы с версии 6.ххх
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|2.2, Чел. (?), 19:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Canon что ли с его ccpd ? Может не принтер "не умеет" а его владелец ?
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|3.29, Аноним (29), 21:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты судя по всему из умеющих. Расскажи, почему этот самый ccpd отказывается печатать 13-ю страницу в любом документе? Это даже при печати только этой самой 13 страницы
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|2.6, нах. (?), 20:27, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мой принтер не умеет в линукс.
жизненный путь нетакусика и должен быть отмечен - страданием.
Я вот понятия не имею давным-давно, во что там принтеры не умеют. В венде у них все хорошо, а линуксной виртуалочке прямой доступ к принтеру и не нужен, вон пусть на виндовый принтсервер печатает если ей так уж надо (но ей не надо, чего там из vi печатать).
А если ты свою виртуалочку откроешь в полный экран - никто даже не заподозрит что ты не нетакусик.
> Знал бы - никогда не обновлялся бы с версии 6.ххх
в чем проблема удалиьт седьмую нахрен - тоже непонятно. Нетакусик не умеет ни в сборку пакетов, ни в установку 3d-party, ни в простеньком xml файлике пару строк несовместимых удалить (хотя вряд ли понадобится) ?
И чего ты в тот линукс тогда вообще полез? tuxracer и под виндой можно.
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|3.11, kaiwas_2 (?), 20:47, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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принтер sharp AR-5618.
Касательно нетакусика, а не пойти ли вам нафег с этими сексами вокруг системы.
Всё какие-то кернел модули нужны и прочие какие-то настройки.
Я линукс люблю кроме вот этого вот.
6-ю версию VB я как-то отдельно ставил и оно даже завелось. А потом прилетела обновка и всё пошло попесте, но не с виртуалкой, а с невидией. Пробовал потом ещё, но всё не так - не заводится.
Мне система нужна работать, а не сношаться с ней.
Пока выхожу из ситуации KVM+QEMU. Но приходится печатываемый файл закидывать на флешку чтоб распечатать. Потому что оно сцуко не видит общие папки между виндовым гостем и линкусовым хостом. Решения искал, но всё корявое.
Мне просто нужны USB-устройства без сношений как было в 6й версии (в 7й их просто не видно), а вы тут во всех смертных уже меня обвинили.
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|4.19, нах. (?), 20:58, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну то есть в линуксах во-первых нифига не разбираешься, во-вторых пользоваться ими по объективным причинам не можешь.
Ну и зачем же тогда страдать-то? Выбрось бяку! Поставь на хост винду и раскрой виртуалку (не вбоксовую, прости Г-ди, а нормальную vmware, пока дают бесплатно - хватай и беги!) во весь экран. И будет тебе наслаждение кедами или что ты там считаешь линуксом. Без всяких настроек и кернелмодулей. (И даже с прямым пробросом usb если захочешь.)
Никто даже не заподозрит что ты не нетакой, а обычный, и страдания тебя не интересуют.
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|5.21, kaiwas_2 (?), 21:03, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лады. приму что надо vmware потыкать. А хостом таки пусть, в силу привычки, побудет венда.
вощмта тока про USB озвучил, а уже столько о себе узнал нового. А ещё говорят Линуксы это дружелюбие и прочие ubuntu )
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|3.13, kaiwas_2 (?), 20:49, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы в эту тему-то чего зашли, раз оно ненужное? Поржать чисто с тех кто кой-чо от венды заменить никак не может? Да такое бывает. Просто примите. Виндовс не линукс 100%.
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|3.9, Аноним (9), 20:31, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сделал баг репорт?
А как его делать? А то я соло-хеллоуворлдщик далёк от этих всех гитов, багрепортов и прочей копроративно-коллективной тряхомудии.
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|3.15, kaiwas_2 (?), 20:51, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не делал. Но вроде кто-то там тему создавал на эту тему на форуме.
Как всегда у проприетарщиков- стандартные отписки и рецепты, которые не работают.
Забил. Просто жду.
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|3.17, kaiwas_2 (?), 20:52, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А USB устройств просто нету. При этом USB-мыша работает, но ничего другого не подключить
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|4.20, нах. (?), 20:59, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что она у тебя (внутри виртуалки) не usb.
Ну и напоминаю, что для usb>1.0 вбоксу нужен extpack ровно той версии что сам вбокс. Может, ты его просто банально забыл установить?
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|5.22, kaiwas_2 (?), 21:05, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не забыл. Не надо из меня идиота делать.
Общие папки есть и прочие радости extpack. И vboxuser прописан. Вощм всё что способствовало USB для 6.xxx в сохранности.
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|2.18, хрю (?), 20:57, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя приковали цепями и не дают написать в консоле sudo apt install virtualbox-6.1 ? Или как всегда уверены, что если стоит не последняя версия, то девки не дадут ?
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|3.23, kaiwas_2 (?), 21:07, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше я флешку в роли переноски на KVM поиспользую чем дебиан дистры )))
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|2.24, kaiwas_2 (?), 21:09, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ваще забейте. Я же тралю.
Не вы же мне USB чинить будете. Это был вопрос в пустоту.
Но с комментов и ответов посмеялся знатно )
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|1.8, Аноним (9), 20:29, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Опять аппаратное ускорение для WinXP не завезли. Подскажите, в какой версии оно ещё было? (чтобы на 10-ке в качестве хоста запускалось без проблем).
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|1.10, Аноним (10), 20:34, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а оно умеет другие архитектуры запускать, под amd64 arm64, я из криокамеры спрашиваю, если чо
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|1.26, FSA (ok), 21:28, 11/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен новый движок для трансляции адресов (NAT), поддерживающий IPv6.
Надо глянуть что там. Без NDP proxy просто так в VM не заведёшь IPv6.
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