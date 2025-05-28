Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0

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|1.1, 12yoexpert (ok), 08:48, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот нахрена каждый раз двигать кнопки? сразу видно дезигнера в штате
на проприетарный огороженный арм без ОС вообще пофиг, пусть сжигают деньги
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|2.5, Аноним (5), 09:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прям вот каждый, каждый раз? лол для своих лет ты чересчур ворчливый
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|2.11, Ананоним (?), 09:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы не понимаете! Двигать кнопки гораздо важнее для имитации бурной деяткльности и тяжёлой работы, чем запилить подержку 3D ускорения на Vulkan 1.2 или в драйверах для Windows XP.
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|1.7, Аноним (7), 09:20, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В графическом интерфейсе глобальные операции перенесены из выпадающего меню в боковую панель, размещённую слева, а инструменты для виртуальных машин перемещены в отдельные вкладки, показываемые над областью с правой панелью."
Как же они задолбали перестанокой кроватей в интерфейсе.
В прошлый раз перетряхиваниями занимались, что до сих пор сложно привыкнуть к этим говноменю, что теперь опять перетряхиванием занимаются.
Такое впечатление, что это не корпоративный продукт, а васянский проект арчешкольника на петоне.
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|2.12, Аноним (13), 09:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> до сих пор сложно привыкнуть к этим говноменю
Ты с этими меню сталкиваешься ровно один раз - когда настраиваешь виртуалку. А дальше просто запускаешь одной кнопкой.
Лишь бы поныть...
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|1.14, Аноним (14), 10:19, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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зачем это поделие нужно,если есть bhyve с командной строкой без этих всяких свистоперделок,
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