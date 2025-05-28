Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0

Как же они задолбали перестанокой кроватей в интерфейсе.

В прошлый раз перетряхиваниями занимались, что до сих пор сложно привыкнуть к этим говноменю, что теперь опять перетряхиванием занимаются.

Такое впечатление, что это не корпоративный продукт, а васянский проект арчешкольника на петоне.

