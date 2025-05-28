The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0

28.05.2025 08:34

Спустя год с момента формирования прошлой значительной ветки компания Oracle представила первый бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 7.2. Релиз ожидается летом. Сборки с бета-версией VirtualBox 7.2 подготовлены для RHEL 8/9/10, Fedora 36/40, openSUSE 15.6, Ubuntu 20.04/22.04/24.04/24.10, Debian 11/12, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Основные изменения:

  • В графическом интерфейсе глобальные операции перенесены из выпадающего меню в боковую панель, размещённую слева, а инструменты для виртуальных машин перемещены в отдельные вкладки, показываемые над областью с правой панелью.
  • Добавлена поддержка виртуализации на хост системах с Windows, использующих процессоры на базе архитектуры ARM.
  • Добавлена поддержка запуска гостевых систем с Windows 11 для архитектуры ARM. В наборе дополнений для гостевых систем реализован новый тип ОС - "Windows 11/Arm".
  • Нарушена совместимость с состоянием виртуальных машин на базе архитектуры ARM, сохранённым в VirtualBox 7.1, а также сохранёнными снапшотами ARM VM. Перед переходом на ветку VirtualBox 7.2 требуется завершить выполнение подобных виртуальных машин.
  • В состав компонентов для хост-систем на базе архитектуры ARM включён web-сервис vboxwebsrv для управления через web-интерфейс.
  • В виртуальных машинах на базе архитектуры ARM реализована поддержка ACPI.
  • Из числа зависимостей удалены libIDL и IASL.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.8
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Firefox, Redis и VirtualBox
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63316-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 12yoexpert (ok), 08:48, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот нахрена каждый раз двигать кнопки? сразу видно дезигнера в штате

    на проприетарный огороженный арм без ОС вообще пофиг, пусть сжигают деньги

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:12, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прям вот каждый, каждый раз? лол для своих лет ты чересчур ворчливый
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 09:40, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он буквально в каждой новости всплывает, лол.
     
  • 2.11, Ананоним (?), 09:37, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете! Двигать кнопки гораздо важнее для имитации бурной деяткльности и тяжёлой работы, чем запилить подержку 3D ускорения на Vulkan 1.2 или в драйверах для Windows XP.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:49, 28/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:20, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "В графическом интерфейсе глобальные операции перенесены из выпадающего меню в боковую панель, размещённую слева, а инструменты для виртуальных машин перемещены в отдельные вкладки, показываемые над областью с правой панелью."

    Как же они задолбали перестанокой кроватей в интерфейсе.
    В прошлый раз перетряхиваниями занимались, что до сих пор сложно привыкнуть к этим говноменю, что теперь опять перетряхиванием занимаются.

    Такое впечатление, что это не корпоративный продукт, а васянский проект арчешкольника на петоне.

     
     
  • 2.12, Аноним (13), 09:38, 28/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > до сих пор сложно привыкнуть к этим говноменю

    Ты с этими меню сталкиваешься ровно один раз - когда настраиваешь виртуалку. А дальше просто запускаешь одной кнопкой.

    Лишь бы поныть...

     

  • 1.14, Аноним (14), 10:19, 28/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зачем это поделие нужно,если есть bhyve с командной строкой  без этих всяких свистоперделок,
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру