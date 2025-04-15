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Обновление VirtualBox 7.1.8

15.04.2025 21:19

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.8, в котором отмечено 27 изменений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.26 с 21 исправлением. Помимо перечисленных ниже изменений в новых версиях устранены 3 уязвимости (максимальный уровень опасности 8.1 из 10), подробности о которых пока не раскрываются.

  • В дополнениях для гостевых систем с Linux:
    • Реализована начальная поддержка ядра Linux 6.14, а также пакета с ядром из состава будущего выпуска RHEL 9.6. Улучшена поддержка ядра Linux из состава RHEL 9.4.
    • Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению VBoxClient при использовании XWayland.
    • Решена проблема с нарушением нормального отображения курсора при использовании в виртуальной машине графического адаптера VBoxVGA.
    • Исправлена недоработка, приводившая к сбою установки дополнений VirtualBox на системах без библиотек X11.
    • Улучшена проверка 'rcvboxadd status-kernel'.
  • В инсталляторе для хост-систем на базе Linux устранён сбой установки, возникавший из-за некорректной проверки выполнения ранее установленной версии VirtualBox.
  • Исправлена ошибка, приводившая к неопределению беспроводного адаптера в окружении на базе новых Linux-дистрибутивов.
  • Решена проблема, приводившая к обратному отсчёту времени в виртуальной машине.
  • В GUI устранена проблема с неверным отображением курсора.
  • В DevVirtioSCSI решена проблема с восстановлением сохранённого состояния.
  • Устранён сбой при восстановлении состояния VM при использовании графического адаптера VMSVGA без включения 3D-ускорения.
  • Налажена возможность выставить ограничения пропускной способности диска командой 'VBoxManage bandwidthctl'.
  • В реализации транслятора адресов (NAT) устранена проблема с пропаданием сетевого соединения при использовании на хост-системах с Windows.
  • Устранено 6 проблем, связанных с работой дополнений для гостевых систем с Windows (например, 100% загрузка CPU из-за VBoxTray и проблемы при установке драйверов), и 2 проблемы в инсталляторе для Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.6
  3. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
  4. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  5. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63083-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:32, 15/04/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Исправлена недоработка, приводившая к сбою установки
    > дополнений VirtualBox на системах без библиотек X11

    Это же надо как все оказалось приколоченным к иксам...
    Вычищать все их метастазы придется очень долго

     
     
  • 3, Аноним (3), 21:39, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Glx хотя бы работал. Хотя претензия тут больше к радеоновским дровам конечно. И egl забагованный, и вулкан вон жрёт память в dxvk (делали оптимизацию серьёзно уменьшающую потребление памяти и рпришлось удалить из-за радеона)
     

  • 2, Аноним (2), 21:38, 15/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Duke Nukem, запускается?
     
     
  • 4, Аноним (4), 21:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый, второй или который 3D?
     
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