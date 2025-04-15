Обновление VirtualBox 7.1.8

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1.8, в котором отмечено 27 изменений. Одновременно сформировано обновление прошлой ветки VirtualBox 7.0.26 с 21 исправлением. Помимо перечисленных ниже изменений в новых версиях устранены 3 уязвимости (максимальный уровень опасности 8.1 из 10), подробности о которых пока не раскрываются. В дополнениях для гостевых систем с Linux: Реализована начальная поддержка ядра Linux 6.14, а также пакета с ядром из состава будущего выпуска RHEL 9.6. Улучшена поддержка ядра Linux из состава RHEL 9.4. Устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению VBoxClient при использовании XWayland. Решена проблема с нарушением нормального отображения курсора при использовании в виртуальной машине графического адаптера VBoxVGA. Исправлена недоработка, приводившая к сбою установки дополнений VirtualBox на системах без библиотек X11. Улучшена проверка 'rcvboxadd status-kernel'.

В инсталляторе для хост-систем на базе Linux устранён сбой установки, возникавший из-за некорректной проверки выполнения ранее установленной версии VirtualBox.

Исправлена ошибка, приводившая к неопределению беспроводного адаптера в окружении на базе новых Linux-дистрибутивов.

Решена проблема, приводившая к обратному отсчёту времени в виртуальной машине.

В GUI устранена проблема с неверным отображением курсора.

В DevVirtioSCSI решена проблема с восстановлением сохранённого состояния.

Устранён сбой при восстановлении состояния VM при использовании графического адаптера VMSVGA без включения 3D-ускорения.

Налажена возможность выставить ограничения пропускной способности диска командой 'VBoxManage bandwidthctl'.

В реализации транслятора адресов (NAT) устранена проблема с пропаданием сетевого соединения при использовании на хост-системах с Windows.

Устранено 6 проблем, связанных с работой дополнений для гостевых систем с Windows (например, 100% загрузка CPU из-за VBoxTray и проблемы при установке драйверов), и 2 проблемы в инсталляторе для Windows.



