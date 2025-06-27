Второй бета-выпуск VirtualBox 7.2

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|3.4, Петюня (?), 08:13, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если не в курсах - можно не задавать такой вопрос, а просто проверить.
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|2.7, Аноним (7), 08:39, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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велосипед против локомотива, везущего тысячу вагонов. кто победит?
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|3.9, GhostX (?), 09:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Велосипед.
Потому что не отваливается каждый раз на роллинг-релизах.
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|4.11, Анониматор (?), 09:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мой последний небесплатный велик весь проржавел после первого дождя, переключатель скоростей отвалился через неделю.
Понятно что можно было купить нормальный надежный велик, но он стоит как лицензия на vmware
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|5.14, GhostX (?), 09:33, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу смысла платить много денег за велик, если перед каждой поездкой его приходится допиливать неофициальной хренью с гитхаба (патч под новые ядра), которую разработчики даже не удосужились в течение многих лет добавить в конструкцию, за которую заплачены немалые деньги.
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|5.15, Аноним (-), 09:53, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VMWare Workstation/Fusion с ноября 2024 стал бесплатным для использования, в том числе коммерческого.
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|2.13, Аноним (-), 09:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я слышал о том, что VirtualBox может повреждать виртуальные машины при включённом Hyper-V в Windows.
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|2.10, Аноним (10), 09:16, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скорее всего включен Hyper-V, с ним VirtualBox работает как черепаха
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|3.19, Аноним (19), 12:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причём в прямом смысле - снизу справа будет иконка с черепашкой :)
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