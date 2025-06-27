Второй бета-выпуск VirtualBox 7.2

2.2 , kravich ( ok ), 07:42, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >VMware Оно еще живо?

3.4 , Петюня ( ? ), 08:13, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если не в курсах - можно не задавать такой вопрос, а просто проверить.

2.3 , Тонни ( ? ), 08:12, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – VMware, БРАТ :)

2.7 , Аноним ( 7 ), 08:39, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – велосипед против локомотива, везущего тысячу вагонов. кто победит?

3.9 , GhostX ( ? ), 09:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Велосипед.

Потому что не отваливается каждый раз на роллинг-релизах.

4.11 , Анониматор ( ? ), 09:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мой последний небесплатный велик весь проржавел после первого дождя, переключатель скоростей отвалился через неделю.

Понятно что можно было купить нормальный надежный велик, но он стоит как лицензия на vmware

5.14 , GhostX ( ? ), 09:33, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не вижу смысла платить много денег за велик, если перед каждой поездкой его приходится допиливать неофициальной хренью с гитхаба (патч под новые ядра), которую разработчики даже не удосужились в течение многих лет добавить в конструкцию, за которую заплачены немалые деньги.

5.15 , Аноним ( - ), 09:53, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – VMWare Workstation/Fusion с ноября 2024 стал бесплатным для использования, в том числе коммерческого.

2.13 , Аноним ( - ), 09:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я слышал о том, что VirtualBox может повреждать виртуальные машины при включённом Hyper-V в Windows.

