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Второй бета-выпуск VirtualBox 7.2

27.06.2025 07:27

Компания Oracle опубликовала второй бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 7.2. Релиз ожидается летом. Сборки со второй бета-версией VirtualBox 7.2 подготовлены для RHEL 8/9/10, Fedora 36/40, openSUSE 15.6, Ubuntu 20.04/22.04/24.04/24.10, Debian 11/12, macOS и Windows. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией GPLv2+.

Основные изменения по сравнению с первой бета-версией:

  • На системах, использующих Windows Hyper-V в качестве движка виртуализации, в менеджере виртуальных машин улучшен вывод сведений о возможностях CPU x86_64 и ARM. Добавлена обработка инструкций xsave/xrestor и задействованы расширения набора команд x86_64-v3, такие как AVX и AVX2.
  • Налажена работа возможностей для вложенной виртуализации (Nested Virtualization) на CPU Intel.
  • В графическом интерфейсе улучшены страницы с настройками. Улучшено управление светодиодными индикаторами на клавиатуре. Из настроек ARM VM убран IO-APIC.
  • Улучшена работа транслятора адресов, например, улучшено сохранение настроек виртуальной машины и работа с DNS-серверами, а также унифицировано использование связанного с NAT кода в различных подсистемах.
  • В дополнениях для хостов и гостевых систем с Linux добавлена поддержка ядра 6.16.
  • Для гостевых систем с Windows, использующих платформу ARM, добавлен графический драйвер WDDM и реализована поддержка совместных папок (Shared Folder).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.1.10
  3. OpenNews: Началось бета-тестирование VirtualBox 7.2.0
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Берлине продемонстрированы взломы RHEL, Firefox, Redis и VirtualBox
  5. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.1
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63478-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:41, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    VirtualBox vs VMware, кто победит ?
     
     
  • 2.2, kravich (ok), 07:42, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >VMware

    Оно еще живо?

     
     
  • 3.4, Петюня (?), 08:13, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не в курсах - можно не задавать такой вопрос, а просто проверить.
     
  • 2.3, Тонни (?), 08:12, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    VMware, БРАТ :)
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:39, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    велосипед против локомотива, везущего тысячу вагонов. кто победит?
     
     
  • 3.9, GhostX (?), 09:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Велосипед.
    Потому что не отваливается каждый раз на роллинг-релизах.
     
     
  • 4.11, Анониматор (?), 09:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой последний небесплатный велик весь проржавел после первого дождя, переключатель скоростей отвалился через неделю.
    Понятно что можно было купить нормальный надежный велик, но он стоит как лицензия на vmware
     
     
  • 5.14, GhostX (?), 09:33, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу смысла платить много денег за велик, если перед каждой поездкой его приходится допиливать неофициальной хренью с гитхаба (патч под новые ядра), которую разработчики даже не удосужились в течение многих лет добавить в конструкцию, за которую заплачены немалые деньги.
     
  • 5.15, Аноним (-), 09:53, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VMWare Workstation/Fusion с ноября 2024 стал бесплатным для использования, в том числе коммерческого.
     
  • 2.13, Аноним (-), 09:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я слышал о том, что VirtualBox может повреждать виртуальные машины при включённом Hyper-V в Windows.
     

  • 1.6, 12yoexpert (ok), 08:31, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почему так тормозит на хост-винде?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:16, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее всего включен Hyper-V, с ним VirtualBox работает как черепаха
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём в прямом смысле - снизу справа будет иконка с черепашкой :)
     

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