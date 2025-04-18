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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

18.04.2025 12:41

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В апрельском обновлении устранено 378 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 5 проблем с безопасностью в Java SE. Все уязвимости в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Наиболее опасные проблемы в Java SE имеют уровень опасности 7.4-7.5 и затрагивают WebKitGTK, gstreamer и JSSE. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 24.0.1, 21.0.7, 17.0.15, 11.0.27 и 8u442.
  • 28 уязвимостей в сервере MySQL, из которых 26 могут быть эксплуатированы удалённо при наличии доступа для отправки запросов к СУБД. Шесть наиболее серьёзных проблем имеют уровень опасности 6.5 и связаны с уязвимостями в движке InnoDB, парсере и оптимизаторе. Менее опасные уязвимости затрагивают InnoDB, Thread Pooling, DDL, оптимизатор, парсер и систему аутентификации. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 9.3.0, 8.4.5 и 8.0.42.
  • 3 уязвимости в VirtualBox, одна из которых помечена как опасная (8.1 из 10). Уязвимости, которые позволяют локальным пользователям повысить свои привилегии, устранены в обновлениях VirtualBox 7.1.8 и 7.0.26.
  • 2 уязвимости в Solaris, которые затрагивают файловую систему (уровень опасности 7.2 из 10) и PAM (Pluggable Authentication Module). Уязвимости устранены в обновлении Solaris 11.4 SRU80. В новой версии Solaris также обновлены версии пакетов Apache Tomcat 9.0.102, BIND 9.18.33, Firefox 128.8.0esr, Golang 1.23.7, Jinja2 3.1.6, PHP 8.3.19, Thunderbird 128.8.0esr, openssl 1.0.2zl, openssl-3 3.0.16 и Python.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Началось тестирование Oracle Linux 10
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 8
  5. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63100-oracle
Ключевые слова: oracle
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 13:05, 18/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Кто нибудь юзал хоть одну из этих уязвимостей?
     
  • 2, Аноним (1), 13:06, 18/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    А уж дырявость жавы никогда и ни у кого не вызывала никаких сомнений.
     
  • 3, Аноним (3), 13:06, 18/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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