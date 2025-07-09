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TikTok опубликовал шрифт TikTokSans под открытой лицензией OFL

09.07.2025 21:53

Компания ByteDance представила шрифт TikTokSans, оптимизированный для отображения мобильный интерфейсов на экранах с высокой плотностью пикселей и создания субтитров к видео (шрифт уже применяется по умолчанию при отображении субтитров в видео, размещаемом в сервисе TikTok). TikTokSans также хорошо подходит для применения в Web и в интерфейсах пользователя. Исходные компоненты шрифта открыты под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web.

В шрифте поддерживается более 460 языков, в том числе языки на основе кириллицы. Шрифт является вариативным и допускает гибкое изменение стилистических характеристик, например, можно менять настройки угла наклона, толщины, высоты, отступа и других параметров. Предлагается 14 базовых стилей, более 1000 глифов и 4 начертания без засечек (Regular, Italic, Expanded и Condensed).



  1. Главная ссылка к новости (https://fonts.google.com/speci...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63560-tiktoksans
Ключевые слова: tiktoksans, font
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  • 1.1, Аноним (1), 22:37, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой шрифт, жаль monospace нету. Так бы можно было в терминал поставить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:38, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Так бы можно было в терминал поставить.

    Чтобы можно было заявить о "ТикТоке в терминале"?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:46, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >заявить о "КПК в терминале"

    https://tech.co/news/bytedance-employees-chinese-state-media

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:42, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Жаль, только векторный, толку 0. По сути, из растровых шрифтов только gnu unifont, но у него только 12 размер и нет кучи стилей. Ну и ламповый терминус чуть получше, но у него только кириллица.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:14, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Толсто. Векторный шрифт отлично рендерится на GPU через геометрический шейдер.
     
     
  • 3.6, Аноним (4), 23:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Толсто. Векторный шрифт отлично рендерится на GPU через геометрический шейдер.

    Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные. Растровые шрифты выглядят идеально независимо от плотности пикселей, стилизации и размера.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 23:32, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если нравится ловить муравьев на экране, то да, идеально.
     
     
  • 5.10, Аноним (4), 23:35, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в том и прикол, что размер и стиль могут быть любыми. И 5 поинтов идеально читаемые, и 12, и 24. Векторные так не умеют.
     
  • 4.14, Аноним (14), 23:47, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные.

    Сглаживание можно настроить под самый извращённый вкус. И даже отключить совсем.

     
     
  • 5.15, Аноним (4), 00:02, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные.
    > Сглаживание можно настроить под самый извращённый вкус. И даже отключить совсем.

    Ты видел эти векторные шрифты без сглаживания? Возьми, например, самый лучший и вылизанный шрифт Segoe, и отключи у него сглаживание.

     
  • 3.22, Аноним (22), 01:14, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через геометрический? Насколько мне известно, на гпу шрифты рендерят во фрагментном шейдере.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:39, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я надеюсь ты понимаешь, что вручную укладывать пиксели для тысяч широко используемых букв в юникоде в нескольких размерах - это супер неблагодарная работа (и только попробуй сказать, что кроме латиницы и кириллицы в WIN-1251/KOI-8 ничего не нужно - сам будешь есть свои тофу-символы). если тебе интересно, можешь у serenity os подсмотреть их растровый шрифт - в нём даже эмодзики прикольно вручную рисовали.
     

  • 1.11, Аноним (13), 23:38, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предоставили шрифт, ну и хорошо.
    Пользоваться им не обязательно, как и ТикТоком.
     
  • 1.16, Анонимный Конь (?), 00:03, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну у тройки голова круглая и она похожа на букву з. Зашквар. А буквы I и l выглядят как черточки одинаковые почти чего даже комик санс нет. Кринжатина уровня ариал или выше
     
  • 1.17, Bottle (?), 00:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем, TikTok Live Studio - нелегальный форк OBS, нарушающий лицензию GPLv2.
    Китайцы как всегда...
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:01, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты им сделаешь они в другом городе.
     

  • 1.18, Songo (ok), 00:23, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мало шрифтов и языков, надо ещё.
     
  • 1.19, Аноним (19), 00:31, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное - чтоб китайский шрифт иероглифы хорошо отображал.
     
  • 1.20, Аноним (21), 01:01, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пожалуй это худший шрифт, который могло придумать человечество.
     
  • 1.23, Аноним (22), 01:16, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость хорошая, шрифт интересный.
     

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