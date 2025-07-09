TikTok опубликовал шрифт TikTokSans под открытой лицензией OFL

Компания ByteDance представила шрифт TikTokSans, оптимизированный для отображения мобильный интерфейсов на экранах с высокой плотностью пикселей и создания субтитров к видео (шрифт уже применяется по умолчанию при отображении субтитров в видео, размещаемом в сервисе TikTok). TikTokSans также хорошо подходит для применения в Web и в интерфейсах пользователя. Исходные компоненты шрифта открыты под лицензией OFL 1.1 (Open Font License), позволяющей неограниченно модифицировать шрифт, использовать его в том числе для коммерческих целей, печати и на сайтах в Web.

В шрифте поддерживается более 460 языков, в том числе языки на основе кириллицы. Шрифт является вариативным и допускает гибкое изменение стилистических характеристик, например, можно менять настройки угла наклона, толщины, высоты, отступа и других параметров. Предлагается 14 базовых стилей, более 1000 глифов и 4 начертания без засечек (Regular, Italic, Expanded и Condensed).