TikTok опубликовал шрифт TikTokSans под открытой лицензией OFL

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|1.1, Аноним (1), 22:37, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой шрифт, жаль monospace нету. Так бы можно было в терминал поставить.
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|2.2, Аноним (2), 22:38, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так бы можно было в терминал поставить.
Чтобы можно было заявить о "ТикТоке в терминале"?
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|1.4, Аноним (4), 22:42, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Жаль, только векторный, толку 0. По сути, из растровых шрифтов только gnu unifont, но у него только 12 размер и нет кучи стилей. Ну и ламповый терминус чуть получше, но у него только кириллица.
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|2.5, Аноним (5), 23:14, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Толсто. Векторный шрифт отлично рендерится на GPU через геометрический шейдер.
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|3.6, Аноним (4), 23:21, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Толсто. Векторный шрифт отлично рендерится на GPU через геометрический шейдер.
Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные. Растровые шрифты выглядят идеально независимо от плотности пикселей, стилизации и размера.
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|4.9, Аноним (9), 23:32, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если нравится ловить муравьев на экране, то да, идеально.
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|5.10, Аноним (4), 23:35, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в том и прикол, что размер и стиль могут быть любыми. И 5 поинтов идеально читаемые, и 12, и 24. Векторные так не умеют.
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|4.14, Аноним (14), 23:47, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные.
Сглаживание можно настроить под самый извращённый вкус. И даже отключить совсем.
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|5.15, Аноним (4), 00:02, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Так а толку, если они либо мыльные, либо радужные.
> Сглаживание можно настроить под самый извращённый вкус. И даже отключить совсем.
Ты видел эти векторные шрифты без сглаживания? Возьми, например, самый лучший и вылизанный шрифт Segoe, и отключи у него сглаживание.
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|3.22, Аноним (22), 01:14, 10/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через геометрический? Насколько мне известно, на гпу шрифты рендерят во фрагментном шейдере.
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|2.12, Аноним (12), 23:39, 09/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я надеюсь ты понимаешь, что вручную укладывать пиксели для тысяч широко используемых букв в юникоде в нескольких размерах - это супер неблагодарная работа (и только попробуй сказать, что кроме латиницы и кириллицы в WIN-1251/KOI-8 ничего не нужно - сам будешь есть свои тофу-символы). если тебе интересно, можешь у serenity os подсмотреть их растровый шрифт - в нём даже эмодзики прикольно вручную рисовали.
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|1.11, Аноним (13), 23:38, 09/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предоставили шрифт, ну и хорошо.
Пользоваться им не обязательно, как и ТикТоком.
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|1.16, Анонимный Конь (?), 00:03, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну у тройки голова круглая и она похожа на букву з. Зашквар. А буквы I и l выглядят как черточки одинаковые почти чего даже комик санс нет. Кринжатина уровня ариал или выше
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|1.17, Bottle (?), 00:19, 10/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тем временем, TikTok Live Studio - нелегальный форк OBS, нарушающий лицензию GPLv2.
Китайцы как всегда...
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