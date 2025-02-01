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GNOME перешёл на использование по умолчанию шрифта Adwaita Sans

01.02.2025 11:43

В кодовую базу, используемую для формирования весеннего релиза GNOME 48, принято изменение, переводящее среду рабочего стола на использование по умолчанию шрифта Adwaita Sans. С 2010 года в GNOME использовался шрифт Cantarell, потребность в замене которого возникла из-за стагнации разработки и проблем с сопровождением.

Новый шрифт Adwaita Sans основан на шрифте Inter, специально спроектированном для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированном для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. В отличие от шрифта Cantarell вокруг проекта Inter сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.

В отличии от Inter в Adwaita Sans усилено различие между начертанием прописной буквы "I" и строчной "l". При этом в Adwaita Sans по умолчанию продолжает использоваться одинаковое отображение буквы "O" и цифры "0" (для показа цифры 0 с точкой посередине можно выставить режим "ss02" в свойстве font-feature-settings, поддерживаемом в GTK).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: В GNOME намерены перейти на другой шрифт по умолчанию
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал открытый шрифт Cascadia Code 2404.23
  4. OpenNews: Intel опубликовал открытый моноширинный шрифт One Mono
  5. OpenNews: Представлена вариативная гарнитура Roboto Flex, продолжающая развитие шрифта Roboto
  6. OpenNews: Опубликован шрифт, автоматически цензурирующий оскорбительные выражения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62655-gnome
Ключевые слова: gnome, font
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:10, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    вообще, с недавних пор пришёл к мысли, что лучшее окружение это Budgie с набором утилит от проекта MATE, с оформлением в стиле MacOS

    и для счастья больше ничего и не надо

     
     
  • 2.21, Витюшка (?), 13:36, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучшее окружение - это Mac Os. Заявляю как недельный пользователь Мака.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:43, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    позволь с тобой не согласиться - ни у винды ни у мак нет такой гибкости в настройке как у любой СРС под свободной лицензией (GPL, BSD, MIT)
     
  • 2.23, Аноним (22), 13:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересное комбо, но ИМХО под бзди и линукс ничего лучше сочетания Xfce с GIMP так и не придумали
     

  • 1.4, Bonbon (?), 12:13, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Roboto лучше!
     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:17, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше Droid Sans под линукс ничего не встречал
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уважаемый, объясните пожалуйста, как ядро операционной системы влияет на выбор шрифта?

    т.е. MATE запущенное в GNU/Linux со шрифтом Droid Sans это годно, а вот под MATE запущенным в FreeBSD нужно искать другой шрифт, Droid Sans уже не подойдет?

     
     
  • 4.13, Аноним (3), 12:41, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пакет шрифтов Noto вполне себе
     
  • 4.20, _hide_ (ok), 13:16, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я за него объясню: рендер шрифтов вещь довольно замороченная.
    Кто-то привык как выглядит шрифт под его окружением и другой рендер воспринимает отрицательно (дело привычки). И да, процесс работы с текстом не совсем сознательная вещь -- поэтому вариант "переучиться" рассматривать нельзя.
    Поэтому да: может быть под фряхой придётся искать другой шрифт.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:16, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ubuntu Sans ван лав.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 12:18, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше Droid Sans под линукс ничего не встречал
     
     
  • 3.10, Аноним (12), 12:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на опеннет консервативное сообщество и лучшим должен быть Tahoma ну и Midnight Commander на Courier New
     

  • 1.9, Аноним (12), 12:21, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это единственное значительное улучшение Gnome 48? Да, обязательно должны сломать поддержку Gnome Extensions, а если не сломают, то это будет вторым значительным улучшением Gnome 48.
     
     
  • 2.11, Аноним (3), 12:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в адекватных, повторюсь, адекватных дистрибутивах GNU/Linux СРС GNOME уже поставляется с набором необходимых расширений, следовательно, при обновлении до следующего мажорного релиза сопровождающие соответствующих пакетов уже озаботились об их своевременном обновлении и для вас, как для конечного пользователя, всё проходит штатно

    но от разного рода оказий никто, увы, не застрахован, особенно в такой бурлящей страстями реке под названием Linux

     

  • 1.14, анонимище (?), 12:48, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я вообще придерживаюсь мнения, что если в шрифте такие знаки как число ноль и буква о, или нижний регистр L и высокий регистр  i, выглядят одинаково, то такой шрифт с компьютера надо гнать поганной метлой
     
     
  • 2.15, Аноним (3), 12:52, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда я пишу ноль я обычно его перечёркиваю
     

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