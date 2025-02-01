GNOME перешёл на использование по умолчанию шрифта Adwaita Sans

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|1.3, Аноним (3), 12:10, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вообще, с недавних пор пришёл к мысли, что лучшее окружение это Budgie с набором утилит от проекта MATE, с оформлением в стиле MacOS
и для счастья больше ничего и не надо
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|2.21, Витюшка (?), 13:36, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучшее окружение - это Mac Os. Заявляю как недельный пользователь Мака.
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|3.22, Аноним (22), 13:43, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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позволь с тобой не согласиться - ни у винды ни у мак нет такой гибкости в настройке как у любой СРС под свободной лицензией (GPL, BSD, MIT)
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|2.23, Аноним (22), 13:47, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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интересное комбо, но ИМХО под бзди и линукс ничего лучше сочетания Xfce с GIMP так и не придумали
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|3.12, Аноним (12), 12:33, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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уважаемый, объясните пожалуйста, как ядро операционной системы влияет на выбор шрифта?
т.е. MATE запущенное в GNU/Linux со шрифтом Droid Sans это годно, а вот под MATE запущенным в FreeBSD нужно искать другой шрифт, Droid Sans уже не подойдет?
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|4.20, _hide_ (ok), 13:16, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я за него объясню: рендер шрифтов вещь довольно замороченная.
Кто-то привык как выглядит шрифт под его окружением и другой рендер воспринимает отрицательно (дело привычки). И да, процесс работы с текстом не совсем сознательная вещь -- поэтому вариант "переучиться" рассматривать нельзя.
Поэтому да: может быть под фряхой придётся искать другой шрифт.
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|3.10, Аноним (12), 12:26, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на опеннет консервативное сообщество и лучшим должен быть Tahoma ну и Midnight Commander на Courier New
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|1.9, Аноним (12), 12:21, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это единственное значительное улучшение Gnome 48? Да, обязательно должны сломать поддержку Gnome Extensions, а если не сломают, то это будет вторым значительным улучшением Gnome 48.
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|2.11, Аноним (3), 12:31, 01/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в адекватных, повторюсь, адекватных дистрибутивах GNU/Linux СРС GNOME уже поставляется с набором необходимых расширений, следовательно, при обновлении до следующего мажорного релиза сопровождающие соответствующих пакетов уже озаботились об их своевременном обновлении и для вас, как для конечного пользователя, всё проходит штатно
но от разного рода оказий никто, увы, не застрахован, особенно в такой бурлящей страстями реке под названием Linux
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|1.14, анонимище (?), 12:48, 01/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вообще придерживаюсь мнения, что если в шрифте такие знаки как число ноль и буква о, или нижний регистр L и высокий регистр i, выглядят одинаково, то такой шрифт с компьютера надо гнать поганной метлой
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