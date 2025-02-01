GNOME перешёл на использование по умолчанию шрифта Adwaita Sans

В кодовую базу, используемую для формирования весеннего релиза GNOME 48, принято изменение, переводящее среду рабочего стола на использование по умолчанию шрифта Adwaita Sans. С 2010 года в GNOME использовался шрифт Cantarell, потребность в замене которого возникла из-за стагнации разработки и проблем с сопровождением.

Новый шрифт Adwaita Sans основан на шрифте Inter, специально спроектированном для использования в интерфейсах пользователя и оптимизированном для достижения высокой чёткости символов малого и среднего размера (менее 12px) при отображении на экранах компьютеров. В отличие от шрифта Cantarell вокруг проекта Inter сформировалось большое сообщество, продолжающее развитие шрифта, устраняющее недостатки, реализующее новые шрифтовые возможности и тестирующее качество отображения для различных языков и типов экранов.





В отличии от Inter в Adwaita Sans усилено различие между начертанием прописной буквы "I" и строчной "l". При этом в Adwaita Sans по умолчанию продолжает использоваться одинаковое отображение буквы "O" и цифры "0" (для показа цифры 0 с точкой посередине можно выставить режим "ss02" в свойстве font-feature-settings, поддерживаемом в GTK).



