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Уязвимости в СУБД Redis и Valkey

07.07.2025 11:27

Опубликованы корректирующие выпуски СУБД Redis (6.2.19, 7.2.10, 7.4.5, 8.0.3) и Valkey (8.0.4, 8.1.3), в которых устранены две уязвимости. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2025-32023) потенциально может привести к удалённому выполнению кода на сервере из-за записи данных в область за пределами выделенного буфера. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность отправки команд в СУБД.

Проблема вызвана ошибкой в реализации команд, использующих алгоритм HyperLogLog для реализации функциональности приблизительного подсчёта уникальных элементов во множестве. Через передачу специально оформленной строки атакующий может инициировать переполнение буфера. Проблема затрагивает все версии Redis с поддержкой команд HLL. В качестве обходного пути защиты можно ограничить доступ пользователей к командам HLL через ACL.

Вторая уязвимость (CVE-2025-48367) может использоваться аутентифицированным пользователем для организации отказа в обслуживании или снижения производительности СУБД. Проблема вызвана некорректной обработкой ошибок при установке соединений.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/valkey-io/v...)
  2. OpenNews: Сравнение производительности СУБД Valkey и Redis
  3. OpenNews: Проект Redis вернулся на использование открытой лицензии. Представлен Redis 8.0
  4. OpenNews: Опубликован Valkey 8.1, форк СУБД Redis от Amazon, Google, Oracle и Ericsson
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в СУБД Redis
  6. OpenNews: Уязвимость в СУБД Redis, потенциально позволяющая выполнить свой код
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63537-redis
Ключевые слова: redis, valkey
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:49, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60808 надо - там такого нету.
     
  • 1.2, Аноним (-), 12:05, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > к удалённому выполнению кода на сервере из-за записи
    > данных в область за пределами выделенного буфера.

    Проблема вызвана ошибкой в src/hyperloglog.c

    Ха-ха, классик. Ничего нового.

     
     
  • 2.3, User (??), 12:17, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не пристало самураю жаловаться на остроту его меча!
    Таков путь.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:24, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Над чем смеетесь? Над собой смеетесь!
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:21, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смеёшься что не смог переписать на Раст?
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:36, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема вызвана ошибкой в реализации ... для приблизительного подсчёта

    Ха-ха-ха! Это пять!

     
  • 1.8, Аноним (-), 12:41, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > алгоритм HyperLogLog для приблизительного подсчёта уникальных элементов
    > приблизительного

    кидали бы про rand, чего уж там мелочится
    можно на всякий случай проверить на кубике d20, а лучше на d100!

     
  • 1.10, Аноним (-), 13:28, 07/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, они в курсе от такой вещи как тесты?
    Ну типа написать тест, который будет скармливать разные виды строк.
    Или даже фаззинг натравить.
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 14:20, 07/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хочешь оплатить работу человека, который это все сделает? То что ты говоришь хорошо только в идеальном мире.
     

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