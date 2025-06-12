Веб-версия свободной стратегической игры Warzone 2100

В день 20-летия публикации первого открытого релиза проекта представлена web-версия RTS-игры Warzone 2100, которая может быть запущена в любом браузере, поддерживающем WebAssembly и WebGL 2. Среди прочего, игра может быть запущена в браузере на планшетах iPad и устройствах на базе Android, оснащённых относительно большим экраном. В веб-версии доступен однопользовательский режим, включая оригинальную кампанию и сражение.

Для запуска на стационарных системах продолжают распространяться сборки для Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Стационарные сборки отличаются более высоким качеством графики, поддержкой многопользовательской игры, возможностью использования дополнений и модов. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2, а 11 июня 2005 года был сформирован первый открытый релиз.