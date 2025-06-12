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Веб-версия свободной стратегической игры Warzone 2100

12.06.2025 11:49

В день 20-летия публикации первого открытого релиза проекта представлена web-версия RTS-игры Warzone 2100, которая может быть запущена в любом браузере, поддерживающем WebAssembly и WebGL 2. Среди прочего, игра может быть запущена в браузере на планшетах iPad и устройствах на базе Android, оснащённых относительно большим экраном. В веб-версии доступен однопользовательский режим, включая оригинальную кампанию и сражение.

Для запуска на стационарных системах продолжают распространяться сборки для Linux, Windows, macOS и FreeBSD. Стационарные сборки отличаются более высоким качеством графики, поддержкой многопользовательской игры, возможностью использования дополнений и модов. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2, а 11 июня 2005 года был сформирован первый открытый релиз.



  1. Главная ссылка к новости (https://wz2100.net/news/warzon...)
  2. OpenNews: Компания Activision открыла 3D-модель острова Caldera из игры Call of Duty: Warzone
  3. OpenNews: Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2
  4. OpenNews: Выпуск стратегической игры Widelands 1.2
  5. OpenNews: Компания Nival опубликовала код стратегической игры Блицкриг
  6. OpenNews: Двадцать седьмая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
Автор новости: vaut
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63396-warzone
Ключевые слова: warzone, game
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