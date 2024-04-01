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Выпуск стратегической игры Widelands 1.2

01.04.2024 08:54

После полутора лет разработки опубликован выпуск свободной игры Widelands 1.2, включающей элементы стратегии в реальном времени (RTS) и градостроительного симулятора. Игра развивается под впечатлением от игры Settlers II и имеет сходный игровой процесс. Поддерживается как многопользовательский режим, так и однопользовательские кампании c компьютерными-игроками. Код проекта написан на языках С++ и Lua с использованием библиотеки SDL и распространяется под лицензией GPLv2. Сборки формируются для Linux (AppImage, Flatpak, PPA), Windows и macOS.

Среди изменений:

  • Расширены средства для разработки плагинов с реализацией дополнительных элементов интерфейса пользователя.
  • Добавлена предварительная поддержка морских сражений, позволяющая использовать флот для вторжения на чужие побережья.
  • Добавлена возможность закрепления за штабами и портами военных гарнизонов.
  • Сбалансирована амазонcкая экономика.
  • Предложен пятый сценарий кампании за Фризов.
  • Добавлены дополнительные настройки, например, возможность изменения продолжительности привязанных ко времени исполнения заданий.
  • Для компьютерного игрока реализована поддержка дипломатии.
  • Предоставлена возможность добавления на карте меток с произвольными примечаниями.
  • Упрощена публикация карт в игровом редакторе.
  • Подготовлены изображения юнитов в высоком разрешении.
  • Предоставлен полный перевод на русский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.widelands.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск пошаговой стратегии Battle for Wesnoth 1.18
  3. OpenNews: Выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100 4.4.2
  4. OpenNews: Проект Fciv.net развивает 3D-версию стратегической игры Freeciv
  5. OpenNews: Выпуск симулятора транспортной компании OpenTTD 13.0
  6. OpenNews: Выпуск стратегической игры FreeCol 1.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60890-widelands
Ключевые слова: widelands, game
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, A.Stahl (ok), 09:08, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С 4к мониторами всё так же и не чешутся? Зря -- уже прошло время, когда 4к можно было игнорировать.
     
     
  • 2.11, а што не так (?), 09:40, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй масштаб 1 к 1 и на 4к проблем не будет, рекомендую 48" олед.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:08, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они уже нашли нормальных художников/дизайнеров интерфейсов? Очередная прекрасная в своей сути игра, напрочь убитая для новичков из-за того как она выглядит.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:15, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лично меня, наоборот, отпугивают эти "кинематографичные" скриншоты без единого элемента управления на них. А как играть-то? Что это вообще такое?
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:37, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это игра пилится для себя и в свободное время. На хороших художников, дизайнеров интерфейса и прочих нужны средства, что для проекта уровня хобби непозволительная роскошь.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:16, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вси эти свободные игры всегда выглядят как пищерные засохший экскримент из 90ых. Ни одного художника не нашлось, который бы просто как хобби нарисовал бы графику к т.н. свободной игре. Да и в принципе весь свободный софт убог до безобразия, пока не появляются хоть какие-то корпорации и бабки. За много лет например так и не появилось пинукс десктопа, который хоть как-то был бы конкурентен винде и макоси. Оно и не удивительно. Я вот например свою игру онлайн без доната и рекламы никогда не открою, хоть она и бесплатна и я делаю ее ради фана. Плачу за серваки и несу убытки.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:19, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, как ни печально, но это так...
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:32, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я вот например свою игру онлайн без доната и рекламы никогда не открою

    Очень интересно (нет). Будем пользоваться, смотреть и платить (нет).

     
  • 2.10, Аноним (9), 09:38, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игру в студию. Посмотрю, может задоначу.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:59, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на тысячу кодеров, способных лабать код, находится один приличный художник. А работы на него ляжет куда больше, чем на кодера. И тут в придачу ещё оказывается, что идеи автора ему глубоко индифферентны.
     

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