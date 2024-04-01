Выпуск стратегической игры Widelands 1.2

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|1.3, A.Stahl (ok), 09:08, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С 4к мониторами всё так же и не чешутся? Зря -- уже прошло время, когда 4к можно было игнорировать.
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|1.4, Аноним (4), 09:08, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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они уже нашли нормальных художников/дизайнеров интерфейсов? Очередная прекрасная в своей сути игра, напрочь убитая для новичков из-за того как она выглядит.
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|2.5, Аноним (5), 09:15, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лично меня, наоборот, отпугивают эти "кинематографичные" скриншоты без единого элемента управления на них. А как играть-то? Что это вообще такое?
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|2.9, Аноним (9), 09:37, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это игра пилится для себя и в свободное время. На хороших художников, дизайнеров интерфейса и прочих нужны средства, что для проекта уровня хобби непозволительная роскошь.
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|1.6, Аноним (6), 09:16, 01/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вси эти свободные игры всегда выглядят как пищерные засохший экскримент из 90ых. Ни одного художника не нашлось, который бы просто как хобби нарисовал бы графику к т.н. свободной игре. Да и в принципе весь свободный софт убог до безобразия, пока не появляются хоть какие-то корпорации и бабки. За много лет например так и не появилось пинукс десктопа, который хоть как-то был бы конкурентен винде и макоси. Оно и не удивительно. Я вот например свою игру онлайн без доната и рекламы никогда не открою, хоть она и бесплатна и я делаю ее ради фана. Плачу за серваки и несу убытки.
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|2.8, Аноним (8), 09:32, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я вот например свою игру онлайн без доната и рекламы никогда не открою
Очень интересно (нет). Будем пользоваться, смотреть и платить (нет).
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|2.12, Аноним (12), 09:59, 01/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что на тысячу кодеров, способных лабать код, находится один приличный художник. А работы на него ляжет куда больше, чем на кодера. И тут в придачу ещё оказывается, что идеи автора ему глубоко индифферентны.
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