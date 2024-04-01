Выпуск стратегической игры Widelands 1.2

Вси эти свободные игры всегда выглядят как пищерные засохший экскримент из 90ых. Ни одного художника не нашлось, который бы просто как хобби нарисовал бы графику к т.н. свободной игре. Да и в принципе весь свободный софт убог до безобразия, пока не появляются хоть какие-то корпорации и бабки. За много лет например так и не появилось пинукс десктопа, который хоть как-то был бы конкурентен винде и макоси. Оно и не удивительно. Я вот например свою игру онлайн без доната и рекламы никогда не открою, хоть она и бесплатна и я делаю ее ради фана. Плачу за серваки и несу убытки.

