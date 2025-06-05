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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.21

05.06.2025 20:19

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.21, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений в новой версии:

  • В ChatZilla перегруппированы меню, переработана логика скрытия элементов, улучшено отображение списка пользователей, проведена чистка неиспользуемого кода, налажена работа диалога установки плагинов.
  • В Composer обеспечено добавление атрибута moz-do-not-send к ссылкам и изображением.
  • В почтовом клиенте добавлена комбинация клавиш Ctrl+U для подчёркивания текста при написании сообщения.
  • Реализовано контекстное меню для поиска фразы, выделенной в интерфейсе написания сообщений или в окне Composer.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск web-браузера FixBrowser
  4. OpenNews: Оценка сетевых запросов, отправляемых web-браузерами при первом запуске
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.7.0
  6. OpenNews: Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63361-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:32, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор

    Вот это комбайн-комбайнище.

     
     
  • 2.5, Герострат (?), 21:46, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сравнению с Личкрафтом - так, мелочь
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 01:59, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 20:39, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эх, а ведь сколько лет оно у меня служит.
    Верой и правдой.
     
  • 1.3, openssh_user (ok), 20:53, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    До уровня emacs, операционной системы в текстовом редакторе, пока этому продукту далеко
     
  • 1.4, tm (?), 21:09, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дохленький браузер: сайт одного интернет-магазина полностью открыть не смог - только статики загрузились, а PaleMoon открыл, хоть и со скрипом.
    А так - для понастольгировать, и для старых сайтов и машин. Понравилось разнообразие настроек браузера.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:20, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и для старых сайтов и машин.

    Хорошая шутка. Он жрет как последний Firefox, собственно он и есть firefox (60 версии)

     
     
  • 3.7, mshewzov (ok), 00:09, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > последний Firefox

    Последний Firefox это версия 139, а не 60

     
     
  • 4.8, Аноним (6), 01:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А жрёт сравнимо с ним. Но лично мне все равно это браузер нравится. Классический интерфейс. И родные gtk'шные скроллбары и контролы на сайтах, а не только в интерфейсе вместо того ужаса, который фаерфокс рисует самостоятельно (skia вроде называется).
     
  • 4.9, OpenEcho (?), 01:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последний Firefox это версия 139

    Это для экспериментаторов, так то 128esr

     
  • 4.11, Круз (?), 03:54, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после 60 это такие же обои на хромиум как и все
     

  • 1.12, Аноним (-), 04:38, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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