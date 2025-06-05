Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.21

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|1.1, Аноним (1), 20:32, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор
Вот это комбайн-комбайнище.
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|1.4, tm (?), 21:09, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дохленький браузер: сайт одного интернет-магазина полностью открыть не смог - только статики загрузились, а PaleMoon открыл, хоть и со скрипом.
А так - для понастольгировать, и для старых сайтов и машин. Понравилось разнообразие настроек браузера.
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|2.6, Аноним (6), 22:20, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и для старых сайтов и машин.
Хорошая шутка. Он жрет как последний Firefox, собственно он и есть firefox (60 версии)
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|4.8, Аноним (6), 01:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А жрёт сравнимо с ним. Но лично мне все равно это браузер нравится. Классический интерфейс. И родные gtk'шные скроллбары и контролы на сайтах, а не только в интерфейсе вместо того ужаса, который фаерфокс рисует самостоятельно (skia вроде называется).
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|4.9, OpenEcho (?), 01:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Последний Firefox это версия 139
Это для экспериментаторов, так то 128esr
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