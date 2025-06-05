Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.21

2.6 , Аноним ( 6 ), 22:20, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и для старых сайтов и машин. Хорошая шутка. Он жрет как последний Firefox, собственно он и есть firefox (60 версии)

3.7 , mshewzov ( ok ), 00:09, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > последний Firefox Последний Firefox это версия 139, а не 60

4.8 , Аноним ( 6 ), 01:18, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А жрёт сравнимо с ним. Но лично мне все равно это браузер нравится. Классический интерфейс. И родные gtk'шные скроллбары и контролы на сайтах, а не только в интерфейсе вместо того ужаса, который фаерфокс рисует самостоятельно (skia вроде называется).

4.9 , OpenEcho ( ? ), 01:34, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Последний Firefox это версия 139 Это для экспериментаторов, так то 128esr

4.11 , Круз ( ? ), 03:54, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – после 60 это такие же обои на хромиум как и все

