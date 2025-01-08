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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20

08.01.2025 11:44

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В версии 2.53.20 предложена новая реализация менеджера закладок, основанная на интерфейсе Firefox Library. В конфигуратор добавлен интерфейс для настройки цветовой схемы, меняющий параметр browser.display.prefers_color_scheme. В инсталляторе обеспечена регистрация в системе MIME-типов, обрабатываемых в SeaMonkey.

Проведена большая чистка кодовой базы IRC-клиента ChatZilla и устранены выявленные при этом недоработки. Например, вместо обработчиков arrayContains, arrayIndexOf, arrayRemoveAt и arrayInsertA в ChatZilla задействован штатный объект Array, вместо обработчика stringTrim - метод Trim из JavaScript-объекта String, вместо обработчика fopen - API LocalFile. Решены проблемы при использовании протокола IRC поверх TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.19
  3. OpenNews: Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий
  4. OpenNews: Доступен браузер Pale Moon 33.3
  5. OpenNews: Порт Firefox принят в состав официального репозитория ОС Haiku
  6. OpenNews: Релиз Firefox 134
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62524-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey, mozilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это такой же опус, как и палемун. То есть, львиная доля сайтов не открывается, или же тормозит. Палемун был топом на винде хп в 2009, но уже давно неактуален. Если Тобин и Шерстяной - клиника, то что движет разрабами SeaMonkey? Тщеславие и гордость за своё под елие?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотят прогнуть под себя мир
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:47, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не выйдет. Мир прогнул под себя Гугель. Остальные сосут.
     
  • 2.7, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно написать админам этих сайтов, чтобы починили, раз не работает.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:04, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего ты взял что им не написали? Экстрасенс?
     
  • 3.15, А это не я (?), 14:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    - Ваш сайт неправильно работает в моей Симанке. Почините.
    Хохот с другой стороны экрана.
     
     
  • 4.19, Аноним (29), 14:34, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что-то не открывается, смените бравзер. Совет с другой стороны экрана.
     
  • 2.16, xsignal (ok), 14:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, браузер крайне тормозной у обоих, нереально пользоваться... Почтовый клиент ещё ничего.
     
  • 2.17, Free Software GPL (?), 14:05, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > доля сайтов не открывается, или же тормозит

    Если сайт не открывается и тормозит, то это проблемы сайта.
    Не открываются всякие развлекательные поделки для плебса.
    Ходите в правильный интернет.
    Вот, к примеру, открывается норм:
    https://www.gnu.org/proprietary/proprietary.html

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 14:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Браузер это универсальный инструмент. Если браузер из универсального инструмента становится узкоспециализированным из-за собственного устройства, то такой инструмент не нужен.
     
  • 3.22, Аноним (29), 14:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стопудово! Бравзер нужен не для того чтобы сайты открывать.
     
  • 3.30, User (??), 16:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, все, что нужно знать правоверному - в КНИГЕ написано, а чего не написано - того правоверному знать и не требуется, все так. Истину глаголешь.
     
  • 3.31, КО (?), 16:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, и ютуб замедляется из-за проблем с серверами, лол
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:51, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем тут гордиться. Половина вэба не откроет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:13, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде нужен больше чем сам Firefox
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:34, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шёл 2025 год, а они так и используют Gecko 60 версии
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Шёл 2025 год, а они так и используют круглое колесо вместо новомодных многогранных
     
     
  • 3.10, Аноним (11), 13:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Так как ты необразован ты не понимаешь что колеса это просто концепция. И у него есть реализации в том числе устаревшие. Так вот геко 60 старая реализации концепции браузерный движок.
     
  • 3.12, Аноним (-), 13:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Шёл 2025 год, а они так и используют круглое колесо вместо новомодных многогранных

    Сравни колесо от телеги и хотя бы от велосипеда или трактора.
    Я уже молчу про современные колеса машин, или даже более крутые вещи типа колеса Илона.

    ps бесят гуманитарии которые не могут отличить протокол от реализации


     
     
  • 4.18, А это не я (?), 14:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >бесят гуманитарии

    В ответ те презирают админчиков и унижают их  заставляя менять тонер в своих принтерах. Особенно вот этих гурей в сальных свитерках.

     
     
  • 5.24, Аноним (21), 14:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как админ хочу сказать что никто не заставляет работать админом. Админ самая неблагодарная профессия во всей ИТ, вынуждены эксплуатировать то что порграммисты напрограммировали а девопсы понавнедряли.
     
  • 2.9, Швондик (?), 13:00, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пора бы уже перейти на Firefox 72.0.4
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:36, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > набора интернет-приложений

    Всё никак не отпустит гигантомания из 90-ых? (продукты Нетскейп)

     
  • 1.25, Аноним (21), 14:39, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не понимал смысла комбайна. Для почты отдельный клиент, для браузера отдельный. И да я ещё начинал пользоваться Нетскейп с Вин98.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 14:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты действительно начинал с Нетскейп, то ты должен понимать почему существуют комбайны. Это же очень удобно, когда три в одном.
     
     
  • 3.32, Аноним (33), 16:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый сабж для своего дела. Никаких комбайнов!
    Всё хорошо не бывает. И тут не исключение.
     
  • 3.38, Аноним (21), 18:39, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне и опера не нравилась со встроенным почтовым клиентом.
     
  • 2.39, Аноним (21), 18:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нескафе 3 в 1 самый мэрский суррогат кофе.
     

  • 1.27, Аноним (27), 14:44, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержки windows xp такой манки не нужен.
     
     
  • 2.28, Самый Лучший Гусь (?), 15:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это windows xp не нужна без поддержки манки. В современных условиях браузер это более значимая программа чем операционная система. Соответсвенно если операционная система не располагает то браузер тут ни пре делах
     
     
  • 3.37, Швондик (?), 18:16, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для ХР есть Google Chromium 126.0.6478.260
    https://github.com/win32ss/supermium/releases

    так что в данном случае это манки для ХР, а не наоборот

     
  • 2.34, Тоже_Анони_Естественно (?), 17:31, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Roytam1'овский форк поддерживает. На костылях Feodor2'а (это centauri и MyPal68 которого).
    И с поддержкой сегодняшнего веба там тоже много лучше. Зовётся iceApe, обитает здесь https://rtfreesoft.blogspot.com/2024/12/
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:34, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А он вообще нужен, такой?
     
  • 2.40, Аноним (21), 18:42, 08/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.36, Аноним (36), 18:00, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну фиг его знает, работает шустро, Opennet открывает, ютуп тоже, Acid3 проходит 97/100 как и остальные бровсеры.
     
  • 1.41, Аноним (41), 19:01, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений

    Устарело
    >и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer

    Невероятно устарело. Уже давным давно страницы пишутся на языке компилируемом в js, например на jsx.

     

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