Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20

Опубликован выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20, объединяющего в одном продукте web-браузер, почтовый клиент, клиент NNTP-конференций, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент ChatZilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В версии 2.53.20 предложена новая реализация менеджера закладок, основанная на интерфейсе Firefox Library. В конфигуратор добавлен интерфейс для настройки цветовой схемы, меняющий параметр browser.display.prefers_color_scheme. В инсталляторе обеспечена регистрация в системе MIME-типов, обрабатываемых в SeaMonkey.

Проведена большая чистка кодовой базы IRC-клиента ChatZilla и устранены выявленные при этом недоработки. Например, вместо обработчиков arrayContains, arrayIndexOf, arrayRemoveAt и arrayInsertA в ChatZilla задействован штатный объект Array, вместо обработчика stringTrim - метод Trim из JavaScript-объекта String, вместо обработчика fopen - API LocalFile. Решены проблемы при использовании протокола IRC поверх TLS.



