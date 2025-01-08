Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.20

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|1.1, Аноним (1), 12:00, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это такой же опус, как и палемун. То есть, львиная доля сайтов не открывается, или же тормозит. Палемун был топом на винде хп в 2009, но уже давно неактуален. Если Тобин и Шерстяной - клиника, то что движет разрабами SeaMonkey? Тщеславие и гордость за своё под елие?
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|3.15, А это не я (?), 14:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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- Ваш сайт неправильно работает в моей Симанке. Почините.
Хохот с другой стороны экрана.
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|4.19, Аноним (29), 14:34, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если что-то не открывается, смените бравзер. Совет с другой стороны экрана.
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|2.16, xsignal (ok), 14:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, браузер крайне тормозной у обоих, нереально пользоваться... Почтовый клиент ещё ничего.
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|3.21, Аноним (21), 14:35, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Браузер это универсальный инструмент. Если браузер из универсального инструмента становится узкоспециализированным из-за собственного устройства, то такой инструмент не нужен.
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|3.30, User (??), 16:13, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да-да, все, что нужно знать правоверному - в КНИГЕ написано, а чего не написано - того правоверному знать и не требуется, все так. Истину глаголешь.
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|3.31, КО (?), 16:21, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, и ютуб замедляется из-за проблем с серверами, лол
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|2.8, Аноним (8), 12:40, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Шёл 2025 год, а они так и используют круглое колесо вместо новомодных многогранных
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|3.10, Аноним (11), 13:03, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Так как ты необразован ты не понимаешь что колеса это просто концепция. И у него есть реализации в том числе устаревшие. Так вот геко 60 старая реализации концепции браузерный движок.
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|3.12, Аноним (-), 13:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Шёл 2025 год, а они так и используют круглое колесо вместо новомодных многогранных
Сравни колесо от телеги и хотя бы от велосипеда или трактора.
Я уже молчу про современные колеса машин, или даже более крутые вещи типа колеса Илона.
ps бесят гуманитарии которые не могут отличить протокол от реализации
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|4.18, А это не я (?), 14:09, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>бесят гуманитарии
В ответ те презирают админчиков и унижают их заставляя менять тонер в своих принтерах. Особенно вот этих гурей в сальных свитерках.
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|5.24, Аноним (21), 14:38, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как админ хочу сказать что никто не заставляет работать админом. Админ самая неблагодарная профессия во всей ИТ, вынуждены эксплуатировать то что порграммисты напрограммировали а девопсы понавнедряли.
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|1.23, Аноним (23), 14:36, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> набора интернет-приложений
Всё никак не отпустит гигантомания из 90-ых? (продукты Нетскейп)
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|1.25, Аноним (21), 14:39, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не понимал смысла комбайна. Для почты отдельный клиент, для браузера отдельный. И да я ещё начинал пользоваться Нетскейп с Вин98.
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|2.26, Аноним (-), 14:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если ты действительно начинал с Нетскейп, то ты должен понимать почему существуют комбайны. Это же очень удобно, когда три в одном.
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|3.32, Аноним (33), 16:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Каждый сабж для своего дела. Никаких комбайнов!
Всё хорошо не бывает. И тут не исключение.
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|2.28, Самый Лучший Гусь (?), 15:43, 08/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это windows xp не нужна без поддержки манки. В современных условиях браузер это более значимая программа чем операционная система. Соответсвенно если операционная система не располагает то браузер тут ни пре делах
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|1.36, Аноним (36), 18:00, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну фиг его знает, работает шустро, Opennet открывает, ютуп тоже, Acid3 проходит 97/100 как и остальные бровсеры.
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|1.41, Аноним (41), 19:01, 08/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений
Устарело
>и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer
Невероятно устарело. Уже давным давно страницы пишутся на языке компилируемом в js, например на jsx.
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