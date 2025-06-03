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Опубликована графическая библиотека IGL 1.1

03.06.2025 09:02

Компания Meta* опубликовала релиз графической библиотеки IGL 1.1 (Intermediate Graphics Library), предоставляющей универсальный низкоуровневый API для управления GPU. API IGL охватывает типовую функциональность GPU и позволяет создавать кросс-платформенные приложения, способные работать поверх графических API OpenGL, Metal и Vulkan на системах с Android, iOS, Linux, macOS и Windows, а также использовать WebGL для отрисовки в Web при компиляции приложения в промежуточный код WebAssembly. Библиотека IGL написана на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Для отрисовки предоставляются бэкенды для API Metal 2+, OpenGL 2.x, OpenGL 3.1+, OpenGL ES 2.0+, Vulkan 1.1 и WebGL 2.0. Библиотека подходит для разработки игр, систем 3D-моделирования и любых других проектов, требующих поддержки высококачественной графики. Код IGL оптимизирован для достижения максимальной производительности даже при работе со сложными и детализированными моделями.

Структура API разработана с оглядкой на простоту использования и реализует типовые концепции, понятные большинству разработчиков, знакомых с одним из графических API. По уровню абстракций IGL близок к Vulkan и WebGPU, но при этом избавлен от привязанной к конкретным движкам специфики. Библиотека поддерживает подключение расширений, при помощи которых можно интегрировать дополнительную функциональности и реализовать возникающие нестандартные потребности разработчиков.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/facebook/ig...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код графической библиотеки IGL
  3. OpenNews: Выпуск графической библиотеки Pixman 0.40
  4. OpenNews: Выпуск библиотеки для создания графических интерфейсов Slint 0.2
  5. OpenNews: Релиз векторной графической библиотеки Cairo 1.18.0
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63346-igl
Ключевые слова: igl, metal, opengl, vulkan, webgl
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, зомбированный (?), 09:18, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    а кто-нибудь работал с vvvv, как оно, сложно демосценки делать?
    https://vvvv.org/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > vvvv is a visual-first live programming environment for the .NET ecosystem
    > visual-first programming environment
    > .NET

    Спасибо, не надо. И вам не советую.

     
     
  • 3.10, зомбированный (?), 10:45, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    некоторые победители демосцены использовали vvvv
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 15:08, 03/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.21, зомбированный (?), 15:48, 03/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:55, 03/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.23, зомбированный (?), 16:03, 03/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.19, КО (?), 14:54, 03/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По старинке в терминале с повязкой на глаза, лел
     

  • 1.16, tm (?), 13:14, 03/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядя на скрин, возникает вопрос: а сколько лет они делали эту сцену используя свой API?
     

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