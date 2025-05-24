ALT Linux развивает Tuner, новый конфигуратор для GNOME

Разработчики ALT Linux представили новый конфигуратор для GNOME - Tuner, нацеленный на упрощение расширения функциональности и предоставления дополнительных настроек. Предполагается, что Tuner может использоваться дистрибутивами, поставляющими GNOME, для создания конфигураторов, отвечающих за изменение настроек, специфичных для дистрибутива. Например, для ALT Linux реализован плагин TunerPanel, позволяющий переключаться между панельным (в стиле GNOME 2) и стандартным режимами интерфейса GNOME.

В программе реализована архитектура на базе плагинов, позволяющая добавлять новые разделы настроек, менять интерфейс и расширять функциональность через поставку отдельных плагинов без изменения кода основного приложения. Для создания плагинов задействован движок libpeas, уже применяемый в GNOME-приложениях Gedit и Totem.

Из особенностей Tuner также упоминается упрощение интеграции с GSettings. По аналогии с приложением GNOME Refine в Tuner доступен механизм для создания виджетов, используя язык построения интерфейсов Blueprint. Подобные виджеты дают возможность привязывать отдельные настройки в GSettings к элементам интерфейса, созданным для их изменения.

Код проекта написан на языке Vala и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс пользователя построен с использованием библиотеки libadwaita, соответствует рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и может адаптивно подстраиваться под размер экрана. Доступны шаблоны для разработки типовых плагинов на языках Vala и Python.