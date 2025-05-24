ALT Linux развивает Tuner, новый конфигуратор для GNOME

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|1.1, Аноним (1), 13:52, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> нацеленный на упрощения расширения функциональности
немного оксюморон
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|2.31, Аноним (31), 15:30, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, как Fly, то наверное разовьеться теперь.
А по сути, выпустили аналог gconfig, под новым названием.
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|4.57, Аноним (31), 16:48, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ух, ну я не настолько эксперт в Linux, чтобы использовать Gnome Tweak Tool.
Знаю чтолько Gconfig.
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|4.59, Аноним (31), 16:50, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, когда блоггер пел песню на стриме.
И вышел закон,
Который нарушает какие то там этнические ценности.
Вот за чуваком то спецслужбы гонялись.
Но на момент песни, трека закона то небыло.
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|1.3, Аноним (3), 13:57, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это чей-то пет-проект что ли? Чем уже имеющийся Refine плох? Судя по скриншотам, это его полная копия.
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|2.7, Semen Fomchenkov (?), 14:17, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да, в базе есть идея от Refine для упрощения создания простых плагинов, работающих с GSettings, но, в отличие от него, Тюнер полностью модульный, что позволяет путём доустановки пакетов в систему расширять список возможностей программы. А сами плагины не просто заранее заготовленные конфиги, в которых описано, что куда положить или сделать, а полноценные дополнения для Тюнера, в которых разработчик может описать какие угодно действия так, как хочет именно он.
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|2.40, Аноним (31), 16:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по скриншотам, это его полная копия.
В Aur, не хватает копий программ с разными названиями.
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|3.47, Аноним (31), 16:08, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это которая с кодерским блокнотом.
И магазином приложением.
Аля, наподобии Windows Store.
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|5.61, Аноним (31), 17:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой дизайн.
Прям таки проситься заняться Дистрохоппингом.
Ммм.
Говорю голосом Блоггера, смакуя интерфейс.
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|3.69, Аноним (69), 18:37, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то удобнее дебажить на уронве самого языка, а не того лапшекода, в который он компилируется.
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|2.20, Аноним (18), 15:02, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сомнительно Язык, как костыль вокруг gtk, соответственно всё что выходит за пер... большой текст свёрнут, показать
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|1.10, 14yoexpert (?), 14:26, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выглядит пустовато и пока непонятно зачем и в чем ключевое отличие от таких утилит (модульность это про кишки и пользователя не волнует пока откуда-то не материализуется куча этих самых модулей), имеет смысл как утилита настройки всего альта включая специфичные куски но не гнома в отдельности.
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|1.12, IdeaFix (ok), 14:27, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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У альта слишком много всего своего. Оригинального и альтернативного. Нет только пользовательской базы...
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|2.34, Аноним (31), 15:50, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оригинального и альтернативного
Надо было создать сайт Alt.Org.
Оригинально и Альтернативно.
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|1.17, Аноним (18), 14:51, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В то время, как взрослые делают свои DE, будь-то CosmicDE или любой другой форк, взять тот же минт, в альте пишут велосипед. Интересно, что будет, когда в гноме в очередной раз откажутся от обратной совместимости? Кто будет править гномовские баги, вроде текущей памяти?
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|2.24, Аноним (24), 15:08, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пускай бы делали на Cinamon им бы люди уже благодарны были. Но переключаться на Гном по дефолту и пилить программу для допиливания гнома это эпик фейл.
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|3.38, Аноним (31), 15:58, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем, это такое модное слово, кринж ( криндж ), Cinnamon.
Вот файловый менеджер полная лажа.
Сравниваю с Lxqt.
Все те же функции есть.
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|2.25, Аноним (25), 15:09, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простая утилита - велосипед, целое ДЕ - не велосипед. Офигенная логика, чел.
> гномовские баги, вроде текущей памяти
Ссылку на баг-репорт в студию.
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|2.28, AleksK (ok), 15:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> будь-то CosmicDE
Это тот самый de где уже скоро бета, а он до сих пор не умеет раскладку переключать?
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|3.46, Аноним (31), 16:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Судя по скриншотам, это его полная копия.
Ты что не программист.
setxkbmap 'us,ru' -option grp:alt_shift_toggle
setxkbmap 'us,ru' -option grp:lctrl_lshift_toggle
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|2.35, Аноним (31), 15:52, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> велосипед
Переписать Xmms.
Но Alt.
С другим названием.
И еще Hue, вот так в сторону.
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|1.19, pic (??), 14:58, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше пусть alterator на современную кодовую базу переведут, а то выглядит как из нулевых годов, и поддержку hidpi к нему в придачу.
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|1.23, Аноним (24), 15:06, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Каким дополнением перенести в них кнопку сохранить/открыть из диалогового окна?
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|1.64, Маманяним (?), 17:38, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Готов буду сразу поставить АЛЬТ если завезут регулятор чувствительности скроллинга тачпада и раздельные обои на мониторы разных разрешений и ориентации.
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|1.67, Аноним (67), 18:25, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще то что все мейнстрим дистрибутивы переходят на гном это даже хорошо. Стоит выпустить дистрибутив с любой другой средой и он завоюет рынок. 💪😁
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|2.77, Аноним (77), 19:18, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда спроса особого то нет, то и мотивации особой то нет.
В холостую, как движок на нейтралке.
Непонятно кому это и для чего.
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|2.73, IdeaFix (ok), 18:53, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Альты были хороши в ветке 2.4 . Потом началась порнография.
это утверждение истинно
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|2.74, Аноним (74), 19:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Был тогда отечественный Линукс, назывался "Красная Шапочка". Но это ещё в до интернетную эпоху. Даже боюсь вспомнить в каком году.
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