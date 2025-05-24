The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

ALT Linux развивает Tuner, новый конфигуратор для GNOME

24.05.2025 13:28

Разработчики ALT Linux представили новый конфигуратор для GNOME - Tuner, нацеленный на упрощение расширения функциональности и предоставления дополнительных настроек. Предполагается, что Tuner может использоваться дистрибутивами, поставляющими GNOME, для создания конфигураторов, отвечающих за изменение настроек, специфичных для дистрибутива. Например, для ALT Linux реализован плагин TunerPanel, позволяющий переключаться между панельным (в стиле GNOME 2) и стандартным режимами интерфейса GNOME.

В программе реализована архитектура на базе плагинов, позволяющая добавлять новые разделы настроек, менять интерфейс и расширять функциональность через поставку отдельных плагинов без изменения кода основного приложения. Для создания плагинов задействован движок libpeas, уже применяемый в GNOME-приложениях Gedit и Totem.

Из особенностей Tuner также упоминается упрощение интеграции с GSettings. По аналогии с приложением GNOME Refine в Tuner доступен механизм для создания виджетов, используя язык построения интерфейсов Blueprint. Подобные виджеты дают возможность привязывать отдельные настройки в GSettings к элементам интерфейса, созданным для их изменения.

Код проекта написан на языке Vala и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс пользователя построен с использованием библиотеки libadwaita, соответствует рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines) и может адаптивно подстраиваться под размер экрана. Доступны шаблоны для разработки типовых плагинов на языках Vala и Python.



  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint
  3. OpenNews: В GNOME добавлен Mutter Development Kit
  4. OpenNews: В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Альт Рабочая станция К 11.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63298-gnome
Ключевые слова: gnome, tuner, altlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:52, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > нацеленный на упрощения расширения функциональности

    немного оксюморон

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:54, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >для GNOME

    Ну вот и попались:
    https://opennet.ru/59517-law

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:30, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, как Fly, то наверное разовьеться теперь.

    А по сути, выпустили аналог gconfig, под новым названием.

     
     
  • 3.51, Аноним (51), 16:28, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Gnome Tweak Tool это другое, верно?
     
     
  • 4.57, Аноним (31), 16:48, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ух, ну я не настолько эксперт в Linux, чтобы использовать Gnome Tweak Tool.
    Знаю чтолько Gconfig.
     
  • 2.52, piff_paff (?), 16:31, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, за 2 года кого-нибудь оштрафовали или посадили?
     
     
  • 3.54, Аноним (2), 16:42, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Резиновая статья", когда нужно будет, тогда применят.
     
     
  • 4.59, Аноним (31), 16:50, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, когда блоггер пел песню на стриме.
    И вышел закон,
    Который нарушает какие то там этнические ценности.
    Вот за чуваком то спецслужбы гонялись.

    Но на момент песни, трека закона то небыло.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:57, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это чей-то пет-проект что ли? Чем уже имеющийся Refine плох? Судя по скриншотам, это его полная копия.
     
     
  • 2.7, Semen Fomchenkov (?), 14:17, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, в базе есть идея от Refine для упрощения создания простых плагинов, работающих с GSettings, но, в отличие от него, Тюнер полностью модульный, что позволяет путём доустановки пакетов в систему расширять список возможностей программы. А сами плагины не просто заранее заготовленные конфиги, в которых описано, что куда положить или сделать, а полноценные дополнения для Тюнера, в которых разработчик может описать какие угодно действия так, как хочет именно он.
     
     
  • 3.76, Аноним (76), 19:11, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соединители самая надежная конструкция после конденсаторов )
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:55, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Судя по скриншотам, это его полная копия.

    Перед подобными набросами, надо хотя-бы потрудится сравнить исходный код. https://altlinux.space/alt-gnome/Tuner - с первого коммита написан на Vala, https://gitlab.gnome.org/TheEvilSkeleton/Refine - написан на python. Так что этот проект лучше чем Refine - отсутствием бидона. Другой вопрос в том, зачем это вообще переписывать и тем более писать.

     
  • 2.40, Аноним (31), 16:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по скриншотам, это его полная копия.

    В Aur, не хватает копий программ с разными названиями.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:59, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ещё один?
     
  • 1.5, Кошкажена (?), 14:00, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы. Но Vala сомнительно? Что там по дебагу?
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 14:02, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Vala пишут элементарщики, мб ноги оттуда растут ?
    https://github.com/elementary
     
     
  • 3.47, Аноним (31), 16:08, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это которая с кодерским блокнотом.
    И магазином приложением.
    Аля, наподобии Windows Store.
     
     
  • 4.49, Аноним (2), 16:22, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/62908-elementaryos
     
     
  • 5.61, Аноним (31), 17:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой дизайн.
    Прям таки проситься заняться Дистрохоппингом.
    Ммм.
    Говорю голосом Блоггера, смакуя интерфейс.
     
  • 2.8, Semen Fomchenkov (?), 14:17, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vala компилируется в C, для дебага можно тот же GDB использовать.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 18:37, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то удобнее дебажить на уронве самого языка, а не того лапшекода, в который он компилируется.
     
  • 2.20, Аноним (18), 15:02, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомнительно Язык, как костыль вокруг gtk, соответственно всё что выходит за пер... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, 14yoexpert (?), 14:26, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит пустовато и пока непонятно зачем и в чем ключевое отличие от таких утилит (модульность это про кишки и пользователя не волнует пока откуда-то не материализуется куча этих самых модулей), имеет смысл как утилита настройки всего альта включая специфичные куски но не гнома в отдельности.
     
  • 1.12, IdeaFix (ok), 14:27, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    У альта слишком много всего своего. Оригинального и альтернативного. Нет только пользовательской базы...
     
     
  • 2.34, Аноним (31), 15:50, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оригинального и альтернативного

    Надо было создать сайт Alt.Org.
    Оригинально и Альтернативно.

     
     
  • 3.70, piff_paff (?), 18:39, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ALT - это не от "альтернативный", это от "альтруизм".
     
     
  • 4.75, Аноним (2), 19:08, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это от "альтруизм"

    Да ?
    Смотрим куда они внедрились:
    https://www.basealt.ru/projects
    И вот уже альтруизм растёт:
    https://www.rbc.ru/industries/news/67d1afdb9a7947224061af8e

     
  • 2.66, Аноним (66), 18:12, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тенор лучше
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:28, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Напуркуа?
     
     
  • 2.72, Аноним (69), 18:42, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы GNOME можно было конфигурять не только через консольку.
     

  • 1.17, Аноним (18), 14:51, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В то время, как взрослые делают свои DE, будь-то CosmicDE или любой другой форк, взять тот же минт, в альте пишут велосипед. Интересно, что будет, когда в гноме в очередной раз откажутся от обратной совместимости? Кто будет править гномовские баги, вроде текущей памяти?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:08, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пускай бы делали на Cinamon им бы люди уже благодарны были. Но переключаться на Гном по дефолту и пилить программу для допиливания гнома это эпик фейл.
     
     
  • 3.38, Аноним (31), 15:58, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем, это такое модное слово, кринж ( криндж ), Cinnamon.
    Вот файловый менеджер полная лажа.

    Сравниваю с Lxqt.
    Все те же функции есть.

     
  • 2.25, Аноним (25), 15:09, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простая утилита - велосипед, целое ДЕ - не велосипед. Офигенная логика, чел.

    > гномовские баги, вроде текущей памяти

    Ссылку на баг-репорт в студию.

     
  • 2.28, AleksK (ok), 15:14, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > будь-то CosmicDE

    Это тот самый de где уже скоро бета, а он до сих пор не умеет раскладку переключать?

     
     
  • 3.46, Аноним (31), 16:05, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Судя по скриншотам, это его полная копия.

    Ты что не программист.
    setxkbmap 'us,ru' -option grp:alt_shift_toggle
    setxkbmap 'us,ru' -option grp:lctrl_lshift_toggle

     
  • 2.35, Аноним (31), 15:52, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > велосипед

    Переписать Xmms.
    Но Alt.
    С другим названием.
    И еще Hue, вот так в сторону.

     

  • 1.19, pic (??), 14:58, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше пусть alterator на современную кодовую базу переведут, а то выглядит как из нулевых годов, и поддержку hidpi к нему в придачу.
     
  • 1.23, Аноним (24), 15:06, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким дополнением перенести в них кнопку сохранить/открыть из диалогового окна?
     
  • 1.64, Маманяним (?), 17:38, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Готов буду сразу поставить АЛЬТ если завезут регулятор чувствительности скроллинга тачпада и раздельные обои на мониторы разных разрешений и ориентации.
     
  • 1.67, Аноним (67), 18:25, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще то что все мейнстрим дистрибутивы переходят на гном это даже хорошо. Стоит выпустить дистрибутив с любой другой средой и он завоюет рынок. 💪😁
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 19:18, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда спроса особого то нет, то и мотивации особой то нет.
    В холостую, как движок на нейтралке.
    Непонятно кому это и для чего.
     

  • 1.68, ZloySergant (ok), 18:26, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Альты были хороши в ветке 2.4 . Потом началась порнография.
    ИМХО, и только оно.
     
     
  • 2.71, Афроним (?), 18:39, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://archive.org/download/alt-linux-2.4-master/preview.png
    А часы за 20 лет по-моему все равно не изменились.Бгг.
     
  • 2.73, IdeaFix (ok), 18:53, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Альты были хороши в ветке 2.4 . Потом началась порнография.

    это утверждение истинно

     
  • 2.74, Аноним (74), 19:00, 24/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был тогда отечественный Линукс, назывался "Красная Шапочка". Но это ещё в до интернетную эпоху. Даже боюсь вспомнить в каком году.
     

  • 1.78, Аноним (76), 19:18, 24/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс не русское слово )
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру