The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В GNOME добавлен Mutter Development Kit

19.05.2025 12:35

В кодовую базу, на основе которой в сентябре будет сформирован выпуск GNOME 49, принят инструментарий Mutter SDK (Mutter Development Kit), реализующий новый способ взаимодействия с композитным менеджером Mutter и оболочкой GNOME Shell. Mutter SDK даёт возможность запускать вложенный экземпляр GNOME Shell внутри GTK-приложения для упрощения тестирования Mutter и GNOME Shell в процессе разработки.

Вложенные экземпляры Mutter и GNOME Shell выводят информацию на виртуальный монитор, привязываемый к текущему сеансу пользователя, отображаемый в окне приложения и поддерживающий эмуляцию событий сенсорного экрана. Подключение виртуального монитора без создания нового сеанса реализовано при помощи API для записи скринкастов и удалённой работы с рабочим столом. Для запуска отдельных экземпляров в mutter и gnome-shell добавлена опция "--sdk". Для управления может использоваться D-Bus API org.gnome.Mutter.Sdk.





  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: GNOME Shell и Mutter завершили переход на GTK4
  3. OpenNews: В GNOME Mutter будет прекращена поддержка старых версий OpenGL
  4. OpenNews: Вышла тестовая версия Mutter, идущего на смену Metacity оконного менеджера
  5. OpenNews: В GNOME SDK добавлена поддержка языка построения интерфейсов Blueprint
  6. OpenNews: Назначен новый директор GNOME Foundation. В GNOME 49 видеопроигрыватель Totem заменят на Showtime
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63257-mutter
Ключевые слова: mutter, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 13yoexpert (?), 12:35, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А как стесняюсь спросить разрабатывали без этого - с гаснущим экраном или крашами всего гнома и билдера/вима/whatever в котором упорно погромировали муттер?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В обычной вложенной сессии не внутри Gtk приложений
     
  • 2.6, 13yoexpert (ok), 13:20, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Всё как обычно, дорогой мой друг.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:19, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Иксы выкинули, теперь сделали эрзац-иксы.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:22, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Причём только для гнома. И остальным нужно будет копипастить эту реализацию к себе.
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:32, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подождите, а Mutter, Flutter и Clutter это разное, да?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:55, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Mutter - композитный менеджер Гнома, Clutter - их же (ныне почившая) графическая библиотека. Flutter вообще к ним отношения не имеет, это для разработки GUI на Dart, от Гугла.
     
  • 2.17, Шутник (?), 14:45, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, клитер был хорош, жаль почил.
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Clutter

    Недавно с удивлением узнал, что системные элементы гнома -- панель, режим обзора и т. д. -- реализованы не на GTK, а на этом самом Clutter, который к GTK отношения не имеет никакого. То есть полностью с нуля заново написаны все кнопки, поля ввода, темизация через CSS...

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Открыл англ. словарь, читаю:
    "mutter - ворчать, бормотать"
    много думал...
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:54, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название у чего-либо всегда было чем-то особенным.

    Epiphany - стандартный веб-браузер от команды Gnome.

    Буратино - военное изделие.

     
  • 2.15, Аноним (15), 13:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А по-немецки «мать». А в русском нет такого слова.

    Это ничего не значит.

     
  • 2.16, eugener (ok), 14:10, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mutter of all windows
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру