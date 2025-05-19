В GNOME добавлен Mutter Development Kit

В кодовую базу, на основе которой в сентябре будет сформирован выпуск GNOME 49, принят инструментарий Mutter SDK (Mutter Development Kit), реализующий новый способ взаимодействия с композитным менеджером Mutter и оболочкой GNOME Shell. Mutter SDK даёт возможность запускать вложенный экземпляр GNOME Shell внутри GTK-приложения для упрощения тестирования Mutter и GNOME Shell в процессе разработки.

Вложенные экземпляры Mutter и GNOME Shell выводят информацию на виртуальный монитор, привязываемый к текущему сеансу пользователя, отображаемый в окне приложения и поддерживающий эмуляцию событий сенсорного экрана. Подключение виртуального монитора без создания нового сеанса реализовано при помощи API для записи скринкастов и удалённой работы с рабочим столом. Для запуска отдельных экземпляров в mutter и gnome-shell добавлена опция "--sdk". Для управления может использоваться D-Bus API org.gnome.Mutter.Sdk.