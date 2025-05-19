В GNOME добавлен Mutter Development Kit

|
|1.1, 13yoexpert (?), 12:35, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А как стесняюсь спросить разрабатывали без этого - с гаснущим экраном или крашами всего гнома и билдера/вима/whatever в котором упорно погромировали муттер?
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 13:22, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Причём только для гнома. И остальным нужно будет копипастить эту реализацию к себе.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 13:55, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да. Mutter - композитный менеджер Гнома, Clutter - их же (ныне почившая) графическая библиотека. Flutter вообще к ним отношения не имеет, это для разработки GUI на Dart, от Гугла.
|
|2.18, Аноним (18), 15:26, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Clutter
Недавно с удивлением узнал, что системные элементы гнома -- панель, режим обзора и т. д. -- реализованы не на GTK, а на этом самом Clutter, который к GTK отношения не имеет никакого. То есть полностью с нуля заново написаны все кнопки, поля ввода, темизация через CSS...
|
|1.11, Аноним (11), 13:40, 19/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Открыл англ. словарь, читаю:
"mutter - ворчать, бормотать"
много думал...
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 13:54, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Название у чего-либо всегда было чем-то особенным.
Epiphany - стандартный веб-браузер от команды Gnome.
Буратино - военное изделие.
|
|2.15, Аноним (15), 13:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А по-немецки «мать». А в русском нет такого слова.
Это ничего не значит.
|