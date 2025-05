В GNOME добавлен Mutter Development Kit

2.13 , Аноним ( 13 ), 13:54, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Название у чего-либо всегда было чем-то особенным. Epiphany - стандартный веб-браузер от команды Gnome. Буратино - военное изделие.

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:56, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А по-немецки «мать». А в русском нет такого слова. Это ничего не значит.

2.16 , eugener ( ok ), 14:10, 19/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mutter of all windows